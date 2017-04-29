Раннее бронирование. Пять главных талантов бельгийских клубов

Молодые звезды не вспыхивают в топ-чемпионатах внезапно. Часто их обкатывают в лигах второго ряда – в Бельгии, Голландии, Австрии или Швейцарии. Перед летним трансферным окном «90 минут» открывает серию, где будет представлять таланты из европейских турниров второго порядка. В этой серии – восходящие звезды из клубов бельгийской Лиги Жюпиле.

Кто: Ландри Нани Димата

Дата рождения: 01.09.1997

Амплуа: нападающий

Клуб: «Остенде»

Этому юноше всего 19, а он уже считается одной из звезд нового поколения в Бельгии. Ландри Димата – бельгиец конголезского происхождения, прошел через академии сразу трех клубов: «Брюсселя», «Монса» и «Стандарда». В последнем он задержался дольше всего и считается его воспитанником. Там он привлекался к тренировкам основы, частенько попадал в заявки на матчи, однако на поле так ни разу и не появился. Тогда в июне 2016 года он перебрался в «Остенде». За недооцененное юное дарование запросили всего 600 тысяч евро.

Теперь он стоит в десять раз больше. Во многом благодаря Димата скромный «Остенде» закончил регулярный чемпионат Бельгии на пятой строчке и второй сезон подряд пробивается в чемпионский плей-офф. За 24 игры Ландри стал лучшим бомбардиром клуба в регулярном сезоне, забив 11 мячей, а также отметившись одной голевой передачей. С начала года его цена выросла с 600 тысяч до 6,5 миллиона, а пик пришелся на период с января по март, когда с 3 миллионов его ценник резко подскочил в два раза.

В основную сборную страны 19-летнего нападающего еще не звали, но вот на молодежном уровне он очень хорош. В 13 матчах за U-19 Ландри отличился 9 раз и является главной ударной силой коллектива. Как знать, возможно, уже на чемпионате мира в России он наденет майку главной сборной и заявит о себе в полный голос.

Такой фантастический прогресс за столь незначительный срок поражает. В покупке игрока заинтересованы несколько клубов Англии и Германии. Вполне вероятно, что уже летом Ландри Димата продолжит карьеру в условном «Саутгемптоне». И там он будет превращаться в нового Ромелу Лукаку – не зря ведь они оба родились в Конго.

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Кто: Юри Тилеманс

Дата рождения: 07.05.1997

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Андерлехт»

Этот феномен бельгийского футбола дебютировал в чемпионате Бельгии уже через три месяца после своего 16-летия – в июле 2013-го. В октябре того же года парень сыграл в Лиге чемпионов, став самым молодым бельгийцем в истории турнира и третьим самым молодым дебютантом в истории еврокубка. Юри Тилемансу было всего 16 лет и 148 дней, когда он вышел на поле в составе родного «Андерлехта» против «Олимпиакоса». Спустя год его признали лучшим молодым футболистом Бельгии, а в январе 2015-го игрок получил приз «Прорыв года». В клубе его называют новым Фрэнком Лэмпардом, он является страстным поклонником Зинедина Зидана и, как сам говорит, старается играть в его манере.

У него отлично получается. За пару лет Юри стал настоящим лидером «Андерлехта». Руководство буквально молится на паренька, искренне надеясь, что Тилеманс останется в клубе надолго и станет капитаном команды. Тринадцать голов и 9 ассистов – такова статистика юнца за 28 игр регулярного чемпионата. Именно Юри Тилеманс сейчас является центральной фигурой всего чемпионата Бельгии, а также одной из главных надежд национальной команды. К слову, Роберто Мартинес уже вызывает полузащитника в сборную: игрок дважды выступил за нее.

За юной звездой выстроилась целая очередь из клубов. Зимой его хотели приобрести «Ювентус», «Рома» и даже московский «Спартак». Однако пока все попытки переманить бельгийца куда-то из родного клуба оказались безуспешными. А меж тем его трансферная цена уже превышает 20 миллионов. К лету она непременно подрастет еще, и вот тогда-то и начнется самое интересное – желающих приобрести молодого талантливого полузащитника будет очень много.

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Кто: Генри Оньекуру

Дата рождения: 05.06.1997

Амплуа: нападающий

Клуб: «Эйпен»

Этот молодой человек хорошо знаком скаутам ЦСКА — именно он долгое время был основной трансферной целью московского клуба. Но сам игрок ни за что не хотел переезжать в Москву и даже поссорился из-за этого с клубом, обвинив руководство в том, что они намеренно хотят «слить» его в ЦСКА. В свои 19 лет парень мечтал об «Арсенале» и слышать не хотел об интересе к нему других клубов, среди которых кроме армейцев фигурировали «Спартак», «РБ Лейпциг» и «Селтик» Брендана Роджерса. Но и в скромном «Эйпене» он оставаться не собирался. Дошло до того, что клуб целую неделю не мог связаться с Генри во время трансферного окна: игрок попросту сбежал из команды. И даже в день, когда окно в Европе уже закрылось, главный тренер «Эйпена» Хорди Кондом заявил, что понятия не имеет, где сейчас футболист. Однако уточнил, что ему рано или поздно придется вернуться в клуб, ведь контракт с ним рассчитан до 2020 года.

Так и случилось. Генри вернулся в команду и доиграл в ней регулярный чемпионат. В итоге на его счету 12 мячей и 5 голевых передач в 28 матчах. Неудивительно, что парень так хотел сбежать из клуба, чтобы играть, например, в АПЛ, ведь «Эйпен» – заядлый аутсайдер даже по бельгийским меркам, и Оньекуру явно перерос уровень этой провинциальной команды из города на границе с Германией, о котором даже не все бельгийцы слышали.

Можно быть уверенным в том, что летом у молодого нигерийца будет множество разных предложений, из которых придется выбирать. Но ждать он конечно же, как и прежде, будет предложения из Лондона. Его кумир – Тьерри Анри, а в детстве он смотрел все матчи «Арсенала». Когда же стал профессиональным футболистом, то многое старался скопировать у великого француза. Сейчас, по его собственным признаниям, он часто смотрит видео «канониров» на Youtube и просто мечтает однажды надеть их футболку.

Кто: Сибе Схрейверс

Дата рождения: 18.07.1996

Амплуа: нападающий

Клуб: «Генк»

Двадцатилетний воспитанник «Генка» уже очень давно отмечается специалистами как один из самых прогрессирующих и талантливых игроков подрастающего поколения в Бельгии. В 16 он дебютировал в Кубке Бельгии и сразу отдал голевую передачу, всерьез о нем заговорили уже в 17, а когда парню стукнуло 18, тогдашний тренер «Генка» Алекс Маклиш начал регулярно подпускать его к основе – и не ошибся. Тогда в сезоне-2014/15, выходя в основном на замены, Сибе забил 8 мячей. В итоге в ту зиму футболист заинтересовал множество клубов Старого Света и даже мог оказаться в одной из команд РФПЛ, но не сложилось. В следующем сезоне он неожиданно пропал, и казалось, что игрок потух, так и не раскрывшись.

Но в этом сезоне молодой Схрейверс резко напомнил о себе и стал одной из самых заметных фигур чемпионата. Сибе подрос, окреп и теперь готов покорять Европу. Двадцать семь игр, 7 забитых мячей, 9 голевых передач и не очень-то дорогой ценник в 3 миллиона – отличный вариант для любой команды, ищущей недорогое, но качественное и невероятно перспективное усиление. Обладая хорошей скоростью, острым голевым чутьем и маневренностью, он может играть как с флангов, так и по центру, возле штрафной. К тому же он и передачи отдавать умеет, о чем свидетельствует его статистика.

Еще несколько лет назад Схрейверса заметили скауты «МанСити», ПСВ и «Андерлехта». Но он выбрал «Генк». Его отдавали в аренду клубу «Васланд-Беверен», и в команде нижней части турнирной таблицы Сибе был настоящим лидером. Возможно, поэтому «Генк», каждый раз отправляя молодого нападающего на такие «стажировки», неизменно оставлял за собой трансферные права на него.

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Кто: Ибрагим Диалло

Дата рождения: 12.08.1996

Амплуа: защитник

Клуб: «Эйпен»

Еще один воспитанник «Эйпена», а если точнее, то катарской футбольной академии «Эйспайр». Арабские шейхи выкупили бельгийский клуб в 2014 году, и сегодня «Эйспайр» использует этот маленький клуб как средство обкатки выпускников академии. И Генри, и Ибрагим как раз из таких. Малийский защитник после выпуска из академии даже ездил в испанскую «Валенсию», но играл там лишь во второй команде, в основе же закрепиться не смог, а потому через год вернулся в родной «Эйпен». И в этом сезоне, похоже, начинает расцветать.

Малиец провел в регулярном чемпионате 22 игры, зарекомендовав себя одним из самых надежных защитников лиги. Настораживает только одно: он уже получил 8 желтых карточек и одну красную, но при этом забил гол и отдал голевую передачу.

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В Эйпен в последнее время съезжается все больше скаутов различных европейских клубов, таких как «Челси» или «Милан». Поэтому не будет ничего удивительного в том, если вдруг скоро Ибрагим окажется в каком-нибудь более именитом клубе. Катаро-бельгийский тандем уже давно известен всей Европе как качественный поставщик талантов из Африки, Азии и Латинской Америки, поэтому, если Ибрагим Диалло кому-то приглянется, тянуть долго не станут.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press