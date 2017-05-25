Охотники за приключениями. Пять звезд, выступающих в экзотических чемпионатах

Раньше среди футболистов было модно уезжать под конец карьеры в США, а сейчас пристанищем 30-летних звезд стал Китай. Но есть и такие игроки, кто выбрал гораздо более экзотические места, найдя отличный баланс между профессиональным футболом и туризмом.

Кто: Дидье Зокора

Клуб: «Семен Паданг» (Индонезия)

Возраст: 36 лет

Этот ивуариец зажигал на полях Франции, Англии и Испании, а для своей сборной стал настоящим символом. До сих пор Зокора является рекордсменом национальной команды Кот-д’Ивуара по количеству проведенных матчей (121). Со «слонами» он дважды доходил до финала Кубка Африки, а на чемпионате мира-2006 отыграл так здорово, что сразу же получил предложения от «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Но Дидье побоялся, что не сможет постоянно играть в таких серьезных командах, а потому перешел в клуб поскромнее. Тем летом за приличную сумму в 8,2 млн евро Зокора приобрел «Тоттенхэм». Там полузащитник провел три года и победил в Кубке английской Лиги.

В 2009-м им заинтересовался «Реал», однако Зокора снова перестраховался и отправился в «Севилью». В 2010-м он помог «красно-белым» завоевать Кубок Испании. Удивительно, но этот трофей до сих пор остается последним для «Севильи» во внутренних турнирах. К слову, аналогичная ситуация наблюдается и у «Тоттенхэма»: после ухода ивуарийца лондонцы так ничего до сих пор и не выиграли.

Через год после переезда в Испанию Дидье сильно сдал. Футболиста продали в турецкий «Трабзонспор», где он тут же стал регулярно подвергаться расистским оскорблениям. Так, например, игрок «Фенербахче» Эмре Белезоглу назвал его ниггером, за что позже угодил в тюрьму. Неудивительно, что вскоре полузащитник перебрался в Индию, где за один год сумел поиграть в двух клубах. Причем в один из них он перешел 1 января, а месяц назад и вовсе перебрался в Индонезию в «Семен Паданг». Похоже, путешествия теперь Зокора любит больше, чем футбол.

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Кто: Диего Форлан

Клуб: «Мумбаи Сити» (Индия)

Возраст: 37 лет

Лучший бомбардир чемпионата мира-2010 Диего Форлан в свои 37 еще полон сил и заканчивать карьеру не собирается. Сейчас он выступает в Индии за «Мумбаи Сити», где в 12 матчах забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Для местных он превратился в героя, а клуб уже склоняется к тому, чтобы продлить с ним контракт.

До отъезда в Индию экс-форвард «МЮ», «Атлетико» и «Интера» возвращался на родину в уругвайский «Пеньяроль», а еще раньше успел побывать в Японии. Но вояж в Страну восходящего солнца сильно разочаровал Диего. В своих интервью он постоянно заявлял о том, что японцы совершенно ничего не понимают в футболе, а к нему относятся, как к живому талисману, маринуя на скамейке запасных. Когда «Сересо Осака», за который выступал нападающий, вылетел из элитного дивизиона, партнеры по команде ничуть не расстроились. Это повергло Форлана в ужас. Для восстановления психологии победителя Диего поспешил домой, где в составе «Пеньяроля» успел стать чемпионом Уругвая. Причем впервые в своей богатой на титулы карьере.

Кстати, в 2011-м лучший игрок чемпионата мира в ЮАР чуть было не оказался в России. Сразу после того как «Терек» возглавил Руд Гуллит, грозненцы вышли на Диего Форлана с предложением. Все уже было почти решено, но в последний момент вице-президент клуба Хайдар Алханов заявил, что форвард стал требовать слишком большую зарплату, а это чересчур много для 31-летнего футболиста. Переговоры сорвались, и игрок отправился в миланский «Интер».

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Кто: Хави

Клуб: «Аль-Садд» (Катар)

Возраст: 37 лет

Легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес в 2015 году отправился в засыпанный песками Катар, чтобы достойно завершить карьеру, а также получить тренерское образование. Сам футболист неоднократно говорил, что позже намерен вернуться на «Камп Ноу» уже в качестве работника клуба.

Два года каталонец выполняет роль футбольного миссионера в Катаре, прививая местным жителям любовь к этой игре и готовя их к чемпионату мира-2022. А совсем недавно ему покорился и первый трофей в новой стране. Его «Аль-Садд» стал обладателем Кубка Катара, обыграв в финале «Аль-Джаиш» (2:1). Этот трофей – 29-й в карьере Хави. В чемпионате он провел 25 игр, в которых забил 10 мячей.

Совсем недавно Эрнандесу поступило предложение от родной «Барселоны» стать главным тренером второй команды. Однако он отказался, сказав, что на данный момент прекрасно чувствует себя в Катаре. И действительно, жаловаться ему не на что: в преддверии домашнего чемпионата мира Федерация футбола Катара предложила Хави стать ассистентом главного тренера национальной команды. На пост главы тренерского штаба шейхи намерены позвать нынешнего наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли. Если их план сработает, то Катар к домашнему турниру может получить довольно конкурентоспособную сборную.

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Кто: Мирко Вучинич

Клуб: «Аль-Джазира» (ОАЭ)

Возраст: 33 года

Если вы смотрите итальянскую Серию А, то точно помните этого безбашенного черногорца. В середине 2000-х Мирко влюбил в себя Италию, выступая за «Лечче», а также был лидером атак «Ромы». Его манера игры и горячий балканский нрав не оставили равнодушными тиффози. За 13 лет карьеры, проведенных в Италии, Вучинич трижды становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка и дважды брал Кубок Италии.

Запомнился он также и странными поступками. Например, будучи игроком «Ювентуса», в матче против «Пескары» Мирко своеобразно отпраздновал забитый мяч: стянул с себя шорты и бегал по полю в одних трусах. За это он получил от судьи желтую карточку, а от жены – строгий выговор и категорический запрет на публичное раздевание в будущем. «Все произошло спонтанно: я почувствовал, что должен снять трусы, и сделал это, — оправдывался Вучинич. — Главное, что мы выиграли и добились трех важных очков, поэтому все разрешилось благополучно».

Летом 2014 года Мирко Вучинич мог перейти в питерский «Зенит», однако после долгих переговоров форварда перехватила «Аль-Джазира» из ОАЭ, цвета которой он защищает до сих пор. Переход казался странным, ведь на тот момент футболисту было всего 30 лет, но сам он заявлял, что доволен жизнью и ничуть не жалеет о своем выборе: «Я очень счастлив, можете мне поверить. Здесь все совсем по-другому: у людей нет таких проблем, как в других странах. Теперь я веселюсь до упаду. После стольких лет стресса… И ни о чем не жалею».

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Кто: Жоан Капдевила

Клуб: «Санта-Колома» (Андорра)

Возраст: 39 лет

Жоан Капдевила – из поколения футболистов сборной Испании, выигравших Евро-2008 и чемпионат мира-2010. На клубном уровне Капдевилу помнят по выступлениям за «Атлетико», «Депортиво» и «Вильярреал», в которых он провел лучшие годы своей карьеры. Ну а титулы в клубном футболе родной страны Жоан завоевал в составе «Депортиво», став и чемпионом, и обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

В 2011-м Капдевила покинул Ла Лигу, перебравшись в соседнюю Португалию, в «Бенфику». За год защитник добавил в список своих трофеев Кубок Португалии, хотя и сыграл всего 5 матчей в сезоне. Затем он ненадолго вернулся в Испанию — в «Эспаньол». А после был годовой вояж в Индию, где Жоан больше путешествовал, чем играл в футбол. Потом произошел тот самый роковой случай в карьере. В 2015-м Капдевила перебрался в бельгийский «Льерс», где на одной из первых тренировок получил тяжелую травму колена. Тогда игрок принял решение о завершении карьеры. «У меня никогда не было такой серьезной травмы. Жаль заканчивать именно так. Зато теперь я буду проводить больше времени с друзьями и семьей. Не могу сказать, что я раздавлен этим событием, — все же у меня была хорошая карьера», — говорил тогда испанец.

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Спустя год Капдевила полностью восстановился и принял решение продолжить выступления на профессиональном уровне. Причем не где-нибудь, а в Андорре. Он до сих пор играет в клубе «Санта-Колома». По словам Жоана, после стольких лет спортивной жизни тренировки с мячом ему просто необходимы.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press