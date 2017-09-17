«Несчастные случаи были?» Как игроки получают нелепые травмы

Нападающий «Гамбурга» Николай Мюллер забил победный гол «Аугсбургу», побежал праздновать, травмировался и выбыл на семь месяцев. А заодно пополнил список футболистов, получавших повреждения при необычных обстоятельствах. В подборке еженедельника «Футбол» в графе «Причина травмы» есть собаки, компьютерные игры, дрель и даже икона. Кажется, пора вводить мягкий аналог Премии Дарвина и в футболе.

Кто: Энди Кэрролл

Причина травмы: неаккуратно надевал кроссовки

Энди Кэрролл – один из главных невезунчиков современного футбола. Он как будто взял за правило стабильно «ломаться» на несколько месяцев, лечиться, вселять в фанатов надежду забитыми мячами и вновь получать травму. «Огромный шкаф, а такой стеклянный», — иронизируют английские болельщики. И как бы грустно ни было от того, что лучшие годы талантливого форварда забирают травмы, повод для иронии все-таки есть.

Однажды словно высшие силы решили по-черному подшутить над неудачливым нападающим. Кэрролл вновь выбыл, на этот раз на полгода, в связи с повреждением колена. И все было бы довольно привычно и осталось незамеченным, если бы не курьезный эпизод: Энди, уже выздоровевший, должен был начать тренироваться, но, надевая кроссовки, вновь травмировался. Игрок, обуваясь, умудрился подвернуть лодыжку и вместо футбольного поля снова отправился в лазарет. «Может быть, ему стоит сходить в церковь или передвигаться, будучи обмотанным поролоном?» — безостановочно язвили на фанатских форумах после нелепого инцидента.

Кто: Даррен Бернард

Причина травмы: написавший на пол щенок

Даррен был одним из ключевых игроков «Барнсли» конца 1990-х годов и уверенно вел за собой команду к долгожданному выходу в Премьер-лигу. Для футболиста складывалось все как нельзя лучше, но как-то раз утром Бернард направился позавтракать на кухню.

Защитник должен быть внимателен, но Даррен не заметил лужицу, оставленную на кухонном линолеуме его маленьким щенком, поскользнулся, упал и получил серьезнейшую травму — разрыв связок коленного сустава. Бернард выбыл из строя почти на полгода, и хоть его команде все же удалось завоевать путевку в АПЛ, карьера валлийца вскоре пошла по нисходящей. После «Барнсли» последовали такие клубы, как «Гримсби Таун» и «Олдершот Таун», а закончил с футболом Даррен и вовсе в полулюбительской команде одной из низших английских лиг.

Кто: Отар Хизанейшвили

Причина травмы: икона

Когда сам Господь распорядился так, что ты получил травму, – тут уж ничего не поделаешь, придется с этим смириться. Игрок московского «Динамо» в 2003 году Отар Хизанейшвили был религиозным человеком. У него имелась икона в тяжелом окладе, которую он всегда возил с собой даже на выездные матчи. Возможно, в каких-то моментах она ему помогала. Но более известен случай, когда икона чуть было не завершила его карьеру.

На сборе в Испании Отар, как всегда, повесил ее над кроватью. А ночью ему приснилось, как он играет в футбол, защитник во сне вскинул руки, сбил икону, и та свалилась ему на голову. Да еще и попала прямо в глаз. Зрение спортсмену спасти удалось, хоть оно и заметно ухудшилось. Что, впрочем, не помешало ему потом отыграть немало сезонов в Бундеслиге за «Фрайбург» и «Аугсбург».

Кто: Алессандро Неста

Причина травмы: PlayStation

Игровая приставка PlayStation занимает непоследнее место в жизни итальянских футболистов. Все мы помним цитату из книги Андреа Пирло: «9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира». На тот момент Маэстро выступал за «Милан», и одним из его партнеров по команде был Алессандро Неста. Легендарный защитник «россонери» тоже имеет воспоминания, связанные с японской консолью. Правда, неприятные.

На протяжении своей карьеры Сандро был серьезно подвержен травмам и лечил все что только можно. Однако самое обидное повреждение Неста получил дома, расслабляясь у телевизора с джойстиком в руках. Видимо, у его команды в виртуальном матче были большие проблемы, и Босс отчаянным нажатием кнопки хотел спасти своих подопечных, но сделал это неудачно. В итоге порвал сухожилие на запястье левой руки. В следующей, уже реальной, игре он вышел на поле в специальной повязке. Поначалу Неста не разглашал причину появившегося нового аксессуара, хотя потом все-таки пришлось признаться.

Кто: Эвер Банега

Причина травмы: ручной тормоз

Любой, даже не имеющий прав человек знает, что при остановке машины ее необходимо обязательно ставить на ручной тормоз, иначе она укатится. Но об этом можно и забыть. В 2012 году такое происшествие случилось с талантливым футболистом испанской «Валенсии» Эвером Банегой. Припарковавшись на заправке, 23-летний, еще не опытный аргентинец решил не заморачиваться с «ручником». Он просто вышел из салона и пошел на кассу. Вернувшись, стал открывать крышку бензобака, и тут его железный конь начал движение и наехал прямо на ногу своему хозяину.

В результате Эвер получил переломы большой и малой берцовых костей и его ждала серьезная операция. Последствия были неутешительные: Банега остался без футбола на целых шесть месяцев, пропустив остаток сезона, а заодно и предсезонные сборы. «Я прошел через тяжелые моменты. Надеюсь, что это будет всего лишь плохое воспоминание и я смогу начать все сначала».

Кто: Яри Литманен

Причина травмы: крышка бутылки

Несмотря на внушительную карьеру, финского нападающего Яри Литманена везунчиком не назовешь. Прозвище Стеклянный он получил неспроста: травмы стали его бичом. Футболист в «Барселоне» повредил лодыжку прямо на своей презентации. За время восстановления ветер переменился: Луи ван Гал покинул клуб, а новый тренер места в составе для Яри не нашел. Сломанное в «Ливерпуле» запястье смазало радость от пяти титулов мерсисайдцев. В «Фулхэме» финну и вовсе досталось от своего же вратаря: Рикардо Батиста так «точно» вынес мяч, что угодил нападающему в лицо и отправил его в нокдаун на полгода.

Но апогея нелепые увечья достигли в шведском «Мальме», где спортивный директор клуба, проверяя азартность форварда, поспорил, что тот не сумеет открыть глазом бутылку газировки. Финн вызов принял. Правда, пари пришлось свернуть после первой же попытки: Литманена увезли в больницу с повреждением роговицы глаза. Вероятно, тренерский штаб сказал незадачливому менеджеру спасибо: футболист на пару недель оказался вне обоймы из-за проблем со зрением.

Кто: Карло Кудичини

Травма: поводок собаки

«Челси» покупал Карло Кудичини в качестве второго вратаря: место в рамке было застолблено Эдом де Гуем, но итальянец за пару лет доказал, что держать его на лавке – преступление против таланта. Новый сезон в АПЛ в 2001 году голкипер планировал начать в стартовом составе, а вместо этого оказался в больничной палате. Кудичини подставил любимый пес: после прогулки по парку с питомцем он вернулся домой хромая.

«Я уж не знаю, что у него там за собака – ротвейлер или пекинес, но когда они пошли гулять, пес заметил какую-то живность – кролика или кого-то в этом роде – и, натянув поводок, резко кинулся в сторону. Карло дернулся следом и подвернул ногу. А дальше – больница, сканирование колена, операция. Черт бы побрал эту псину!» – второй тренер «Челси» Гвин Уильямс после инцидента в выражениях не стеснялся. Шанс заиграть за основу «синих» тогда получил австралийский кипер Марк Боснич, едва успевший перебраться в клуб из «МЮ». С обстоятельствами травмы Кудичини разбираться не стали. Может, зря? Кто, как не австралийцы, знает о кроликах все!..

Кто: Дариус Васселл

Причина травмы: дрель и ноготь

Международную известность Дариус Васселл получил за великолепный гол «ножницами» в матче с Голландией. Инфоповоды Дариус выдавал не только на футбольном поле. В течение всей карьеры он пропустил немало матчей из-за различных травм. Не всегда везло ему и в быту: в конце 2008-го его ограбили сразу после клубной рождественской вечеринки. Но самое нелепое повреждение бедолага Дариус получил не на поле или улице, а в собственном доме.

Нападающего «Виллы» в течение долгого времени беспокоил нарыв на большом пальце ноги. Незадачливый форвард, вероятно, слышал строчки «Если я заболею, к врачам обращаться не стану» и, как настоящий мужик, решил проблему самостоятельно. Взяв из чулана старую добрую дрель, Васселл хладнокровно, как при выходе один на один, расправился с достававшим его недугом. Задача была выполнена с успехом, однако злополучная подруга-дрель занесла в кровь инфекцию, и находчивый форвард был вынужден пропустить несколько игр.

Кто: Рио Фердинанд

Причина травмы: телефон

Любителям футбола Рио Фердинанд запомнился как вдумчивый и надежный игрок. Ему доверяли капитанскую повязку везде, где бы он ни играл, – в «Вест Хэме», «Лидсе», «Манчестер Юнайтед» или «КПР». А для Рио были опасны не столько могучие оппоненты, сколько он сам. В ноябре 2000-го переход из родного «Вест Хэма» в «Лидс» за 18 млн фунтов сделал Фердинанда самым дорогим на тот момент британским футболистом. Спустя несколько недель после рекордного трансфера он лежал себе спокойно на диване, лениво перещелкивая каналы в телике. Тут зазвонил телефон, и Рио, дабы себя излишне не утруждать, решил снять его ногой. В результате игрок неудачно дернул конечностью и с травмированным коленом на несколько недель остался без игры.

В будущем Фердинанд еще не раз получал повреждения. В 2010 году из-за травмы он был вынужден пропустить чемпионат мира. Но все эти болячки были получены в играх или на тренировках – должно быть, Рио обзавелся гарнитурой, чтобы злополучный телефон больше не ломал ему карьеру.

Фернандо Льоренте

Причина травмы: велосипед

В контрактах футболистов часто прописан запрет на экстремальные виды спорта и езду на мотоциклах. Но, похоже, в травмоопасные виды транспорта надо включать и велосипеды. Во время падения с железного коня перед ЧМ-2010 Томас Мюллер едва не свернул себе шею, но дело закончилось лишь ободранным подбородком. Год назад полузащитник немецкого «Гамбурга» Льюис Холтби точно так же сломал себе ключицу. Но обиднее всего должно быть Фернандо Льоренте.

Перебравшийся из Испании в Британию форвард очень здорово отыграл прошлый сезон за «Суонси». За 33 игры Льоренте забил в ворота соперников 15 мячей. Уже в середине того сезона испанцем всерьез заинтересовался «Челси», а летом предпринял еще одну попытку. Но переходу Фернандо помешал его же собственный велосипед. Испанец умудрился сломать руку и пропустил старт сезона. А «Челси» решил отказаться от идеи покупать столь невезучего футболиста.

Текст: Никита Воробьев, Юлия Древова, Евгений Морозов, Вадим Павлов, Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press