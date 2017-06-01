Люди разных народов. Футболисты экзотических стран, играющие в топ-чемпионатах Европы

Некоторые экзотические страны сложно даже найти на карте. Обнаружить же видных футболистов из этих государств – сложнее вдвойне. Однако они есть, и даже в топ-чемпионатах. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых неожиданных звездах итальянской Серии А, английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

Кто: Марсель Бюхель (Лихтенштейн)

Клуб: «Эмполи» (Италия)

Возраст: 26 лет

Еще в молодости представитель этого карликового княжества отличался выдающимся футбольным талантом. Как и многие игроки из Лихтенштейна, Бюхель, следуя традициям, начал карьеру в Швейцарии. Первым клубом Марселя был «Санкт-Галлен». Там он так быстро прогрессировал, что, не проведя ни одного матча за первый состав, перебрался в итальянскую «Сиену». С этого момента и начались долгие итальянские приключения полузащитника, которые продолжаются до сих пор.

Три года «Сиена» мариновала игрока по арендам, да так, что тот даже оказался в «Ювентусе», где провел два матча за год. Потом Бюхель отправился колесить нижние дивизионы Италии. В 2013-м «Юве» выкупил у «Сиены» права на Марселя, а затем снова отправил его путешествовать по арендам. В итоге в 2015 году игрок попал в «Эмполи», который потом и приобрел трансфер футболиста.

Здесь Бюхель наконец-то нашел себя, став игроком основы. Полузащитник так сильно выкладывался на поле, что на одной из тренировок потерял сознание. На данный момент он провел за клуб 43 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Марсель имеет австрийское гражданство, однако уже давно выступает за сборную Лихтенштейна, являясь ее главной звездой.

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Кто: Виктор Ваньяма (Кения)

Клуб: «Тоттенхэм» (Англия)

Возраст: 25 лет

Родился Виктор в стране людоедов – Кении. Однако стать футболистом ему было предначертано еще до рождения. Его отец, бывший игрок местного «Леопардс», поставил жене ультиматум, что все его дети должны будут стать спортсменами. В Кении отказывать мужчинам не принято, поэтому деваться было некуда. В итоге трое братьев Виктора стали профессиональными футболистами, один из которых выступает вместе с братом в сборной Кении, а сестра играет в баскетбольной Лиге США.

Но если братья и сестра пока еще не стали известными спортсменами, то Виктор стремительно обретает славу. Поиграв за бывший клуб отца, вскоре он отправился в Европу. Через несколько лет транзитом через Швецию и Бельгию Ваньяма оказался в «Селтике», став первым кенийским футболистом в шотландском чемпионате. А еще именно он забил первый из двух мячей в историческом для «кельтов» матче 2012 года с «Барселоной» (2:1).

Уже в 2013-м Виктор перебрался в АПЛ, где стал играть за «Саутгемптон» под руководством Маурисио Почеттино. Когда же аргентинец возглавил «Тоттенхэм», то прихватил «людоеда» с собой, сделав его одним из лучших опорников Премьер-лиги. В прошедшем сезоне кениец был невероятно полезен «шпорам». По итогам чемпионата он попал во многочисленные символические сборные, составленные авторитетными британскими изданиями, а его стоимость достигла 18 млн евро.

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Кто: Куко Мартина (Кюрасао)

Клуб: «Саутгемптон» (Англия)

Возраст: 27 лет

Куко Мартина – первый игрок сборной островного государства Кюросао в истории «Саутгемптона» и второй — в истории АПЛ. А национальную команду этой страны, кстати, одно время тренировал не кто-нибудь, а сам Патрик Клюйверт. Куко также успел поиграть под его руководством, причем довольно успешно.

Приехал этот защитник на туманный Альбион из Голландии. Там он выступал за «Розендал», «Вальвейк» и «Твенте». И зарекомендовал себя надежным игроком обороны. Одно время он даже носил в клубе капитанскую повязку и выводил команду на матчи Лиги Европы. Мартина настолько универсален, что способен покрывать всю защитную зону. Он одинаково хорош как в центре обороны, так и по краям, а о его перехватах в Голландии чуть ли ни легенды ходили.

В 2015-м Куко Мартину заметил «Саутгемптон» и выкупил у «Твенте» за 1,5 млн евро. За два сезона в составе «святых» игроком основы он так и не стал. Зато создавал в команде глубину состава, и всегда был готов придти на помощь в случае травмы кого-либо из лидеров. А иногда даже забивал. В минувшем сезоне Мартина принял участие в 18 играх за «Саутгемптон», а также отличился результативной передачей. «Саутгемптон» не стал продлевать контракт с игроком по окончании сезона, но что-то подсказывает, что из АПЛ он никуда не денется. Этой ситуацией планирует воспользоваться «Эвертон». Контракт у Куко заканчивается летом, поэтому «ирискам» защитник достанется бесплатно, на что они и рассчитывают.

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Кто: Клаудио Бовю (Гваделупа)

Клуб: «Сельта» (Испания)

Возраст: 29 лет

29-летний форвард из Гваделупы стал известен после успешных выступлений за «Генгам». В 2014-м даже был обладателем Кубка Франции в составе скромной команды. В следующем сезоне он проявил себя в Лиге Европы, где за 8 матчей забил 5 мячей и помог команде выйти в 1/16 финала. Классная игра форварда не осталась незамеченной. Летом 2015 года гваделупского парня купил «Лион» — невероятное повышение для футболиста из такой страны.

В составе «львов» Бовю провел год, забив 5 голов в 19 матчах. А потом случился скандал. Игрок стал подвергаться травле со стороны руководства и одноклубников, которые хотели выдворить его из клуба. «Когда ты чувствуешь, что тебе не рады, — это тяжело. Я искренний и прямой человек, поэтому мне это очень мешало», — жаловался Бовю. Больше всех налетал лидер «Лиона» Александр Лаказетт. Он не стеснялся отпускать расистские высказывания в адрес Клаудио прямо на поле. Президент и игроки подхватили инициативу и в один голос твердили, что Бовю – «ужасное разочарование и должен уйти». В итоге он не выдержал и уехал в Испанию.

Пристанищем для изгнанника стала «Сельта», которой пришлось отдать за нападающего 5 млн евро. Начал он там неплохо, но получил тяжелую травму и пропустил почти весь сезон. Правда, успел поразить ворота «Краснодара» в Лиге Европы.

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Кто: Али Аднан (Ирак)

Клуб: «Удинезе» (Италия)

Возраст: 23 года

Заговорили об этом иракском самородке после молодежного ЧМ-2013 в Турции. Там команда с Ближнего Востока сенсационно заняла 4-е место. Более того, иракцы стали первыми в тяжелейшей группе с Египтом, Чили и Англией. Али Аднан был в той сборной на первых ролях, получив в итоге звание лучшего молодого игрока Азии. Естественно, что после такого успеха на защитника сразу обратили внимание европейские клубы. После турнира Аднан сменил «Багдад» на турецкий «Ризеспор».

А потом оказался на войне. Неожиданно для всех, вместо того чтобы отдохнуть после проведенного сезона, летом 2014 года Али в составе Вооруженных сил Ирака отправился на север страны, где велась борьба против джихадистов. Стоило узнать об этом СМИ, как тут же началась паника. Многие вспомнили про футболиста юношеской сборной Германии Бурака Карана, который годом ранее погиб на той же войне, сражаясь уже на стороне джихадистов.

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За то время, пока Али Аднан находился в месте боевых действий, попытки приобрести его предпринимала итальянская «Рома», однако они ни к чему не привели. К счастью для Али, он не повторил судьбу немецкого игрока. Вернувшись с войны, футболист провел в «Ризеспоре» один сезон, а потом отправился в Италию, правда, в «Удинезе». Так он стал единственным иракцем за всю историю Серии А. В текущем сезоне Аднан, чья трансферная стоимость оценивается в 2 млн евро, провел 14 матчей.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press