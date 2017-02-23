Кислые фрукты. Пять самых экзотичных трансферов «Спартака»

Московский «Спартак» привлек в свои ряды восходящую звезду замбийского футбола Фэшна Сакалу. С надеждой, что нападающий из Африки засверкает в РФПЛ. «90 минут» — о самых экзотичных и шокирующих легионерах в составе красно-белых за последние двадцать лет.

Кто: Самюэль Огунсанья

Страна: Нигерия

Позиция: защитник

Годы выступления: 2002

Центральный защитник из Нигерии пополнил «Спартак» в конце августа 2002 года за солидные по тем временам 750 тыс. долл. Уже спустя неделю после перехода в качестве «товара» стали закрадываться сомнения. Выяснилось, что это совсем не тот Огунсанья, на которого изначально претендовали красно-белые.

Оказалось, тот Огунсанья, что приехал, окончил школу в 11 лет, спустя год дебютировал во взрослом футболе, а уже в 13 был вызван в молодежную сборную Нигерии. Спустя четыре года Огунсанья стал состоявшимся игроком, а также отцом двоих детей. Количество реальных лет прикиньте сами. К тому же нигериец играл без паховых колец и, по словам Егора Титова, «мог бегать только вперед». А кроме того, легионер не соблюдал режима питания, но как раз это неудивительно, ведь Самюэль – из племени людоедов.

В «Спартаке» Огунсанья отметился лишь двумя матчами — но какими! «Снежное» дерби против ЦСКА и игра ЛЧ против «Валенсии». В игре в Испании Самюэль запомнился по-настоящему: забыл бутсы на базе и играл в шиповках. Спустя минуту после выхода на замену он, сыграв рукой, привез штрафной, с которого «Валенсия» забила. В начале 2003 года нигериец без бутс и трансферного листа сбежал домой, где и продолжил свою яркую карьеру, которую завершил в 2011-м.

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Кто: Жерар Мукунку

Страна: ДР Конго

Позиция: защитник

Годы выступления: 2001

Конголезский защитник перешел в «Спартак» как компенсация Андрею Червиченко за долг в размере 200 тыс. долл. Цитата Олега Романцева про Мукунку после первой игры на Кубке Содружества до сих пор на слуху: «Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать? Он хороший. Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный. Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России».

Однако документы на Жерара пришли лишь после закрытия трансферного окна. Так что за «Спартак» в официальных матчах Мукунку так и не сыграл. В следующем сезоне он объявился в «Факеле». Проведя за воронежцев 61 игру, запомнился надежной и цепкой игрой, хоть «Факел» в итоге и вылетел в первую лигу. Вернувшись на родину, Мукунку поиграл еще 10 лет. В 2014 году он был вынужден завершить карьеру, после того как избил судью в матче Кубка ДР Конго, за что был дисквалифицирован на 10 лет.

Ноль официальных игр в составе «Спартака». Саркастичные аналогии имени Мукунку с другими, незаигравшими, африканцами. Несмотря на это, Жерар провел довольно неплохую карьеру и остается в футболе до сих пор. Ныне он тренер. Также Мукунку является членом делегации футбольной федерации ДР Конго.

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Кто: Эссиен Фло

Страна: Нигерия

Позиция: нападающий

Годы выступления: 2001–2003

Тогда руководство народной команды не смутило, что после долгих просмотров с Фло не стали заключать контракт даже «Крылья Советов». Лучший бомбардир чемпионата Нигерии-2001 был призван составить дополняющий друг друга дуэт форвардов с вернувшимся Владимиром Бесчастных. Реальность оказалась более суровой. Если Бесчастных в дальнейшем тянул на себе атаку «Спартака», то нигериец запомнился еще до дебюта за красно-белых.

Будучи незаявленным, Эссиен Фло наблюдал игру с трибуны за воротами стадиона «Торпедо» на Восточной улице. В перерыве он пошел справить нужду на травку за воротами. От недремлющего ока сотрудников милиции этот факт не укрылся, и по окончании матча вся администрация «Спартака» вопрошала «Где наш Фло?», пока не обнаружила форварда в ближайшем отделении. Еще один важный момент в карьере Эссиена Фло – инцидент с Александром Шикуновым, ассистентом Андрея Червиченко. Как-то раз Фло укусил спортивного директора за палец, неосмотрительно протянутый в его сторону.

Что касается футбола, то Эссиен Фло провел за «Спартак» 14 матчей, в которых даже отметился голом в ворота «Уралана». Покинув красно-белых, выступал в Нигерии и во Вьетнаме.

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Кто: Абдельила Баги

Страна: Марокко

Позиция: голкипер

Годы выступления: 2003

Перед стартом сезона-2003 в «Спартаке» наблюдалась острая проблема во вратарской линии. Максим Левицкий вернулся в новороссийский «Черноморец», а Станислав Черчесов завершил карьеру. Им на смену пришел марокканский голкипер Абдельила Баги. За прыгучесть и пластичность на сборах фанаты красно-белых поспешили прозвать его Багирой. Вот только представители семейства кошачьих почти не умеют ловить предметы – они их отбивают. Так и показал себя Абдельила Баги. Легких решений он никогда не искал. Каждый навес в штрафную «Спартака» сопровождался боязливым вздохом с трибун.

В первых четырех матчах Багира изрядно ошибался. Как результат – сел на лавку, его место занял Алексей Зуев. В дальнейшем марокканец сыграл еще в двух матчах, получил травму и покинул команду. Отдыхая дома, марокканец еще год благополучно получал зарплату по контракту.

После «Спартака» Баги некоторое время числился в «Химках», а в 2005 году умудрился трудоустроиться в «Ростове». Лишь спустя 20 матчей в Ростове-на-Дону вдруг осознали его профнепригодность и отпустили домой. Вся дальнейшая карьера Баги проходила в родном Марокко. Летом 2013 года он был допрошен полицией по поводу договорных матчей. А после завершил профессиональные выступления. В течение сезона-2003 тренеры красно-белых опробовали пятерых киперов, в итоге остановив свой выбор на Войцехе Ковалевски. А тот сезон до сих пор остается самым неудачным в новейшей истории московского «Спартака» — 10-е место.

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Кто: Роберт Скарлетт

Страна: Ямайка

Позиция: крайний полузащитник

Годы выступления: 2002

Один из самых загадочных легионеров РФПЛ. Ямайский полузащитник Роберт Скарлетт пополнил «Спартак» под конец августа 2002 года — как усиление под Лигу чемпионов. Скоростной вингер был призван оживить «Спартак», помочь в борьбе за сохранение чемпионства и удачном выступлении в ЛЧ.

Не получилось ни того ни другого. Выход на замену против «Сатурна» — вот и весь перечень игр ямайского полузащитника. Хотя самому Скарлетту дебют понравился: «Это было отличное время. Большая игра в моей жизни. Очень памятный матч – я прикоснулся к большому футболу. Ямайская лига – это маленький чемпионат, и как таковых соревнований по соккеру здесь нет. Тот матч был большим сюрпризом для меня, у меня были самые лучшие впечатления». Один тайм и красные косички – вот и все, чем запомнился Роберт Скарлетт. Но, по словам ямайца, в «Спартаке» ему вообще не платили зарплату: «Жил на базе, никуда не ходил и никого не видел. Ел рис и яйца. Утром и после тренировки. Потом не хотел есть до следующего дня. Выбрался оттуда только один раз – приехал в гости к Фло и попросил показать город. Все остальное время: тренировка – йога – сон».

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При этом у Скарлетта сохранились хорошие воспоминания о пребывании в России. Он отметил, что Олег Романцев «отличный тренер». А первый увиденный снег восхищает Роберта по сей день. После завершения карьеры игрока Скарлетт стал музыкальным продюсером на Ямайке.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Legion Media, официальный сайт ФК «Спартак», архив еженедельника «Футбол»