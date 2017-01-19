Имей сто рублей. Пять самых влиятельных болельщиков

Футбол не имеет рамок и ограничений. Этим видом спорта может заболеть слабый и сильный, трусливый и храбрый, бедный и богатый. А когда страсть захватывает человека масштаба председателя Китайской Народной Республики, начинается настоящее безумие. Еженедельник «Футбол» — о пяти самых влиятельных болельщиках.

Кто: Франциск I

Статус: 266-й папа римский

За кого: «Сан-Лоренсо», Аргентина

Его Святейшество папа римский. Хорхе Марио Бергольо в марте 2013 года был избран главой Католической церкви. При этом Франциск стал первым папой родом из Нового Света. Ему 80 лет, и он из Буэнос-Айреса, где футбол — отдельная религия.

В высшем дивизионе Аргентины представлены семь команд со столичной пропиской. Франциск учился в одной школе с Альфредо Ди Стефано, легендарным форвардом «Ривер Плейта» и мадридского «Реала». Но свой выбор папа сделал еще в 1946-м в пользу скромного «Сан-Лоренсо». Объяснение этому можно найти в истории самого клуба. «Сан-Лоренсо» был основан в 1908 году в честь святого Лаврентия. Основатель, священник Лоренсо Масса, разрешал футболистам играть на поле, которое примыкало к церкви Массы. В 2008-м столичный клуб праздновал столетие, а Франциск был одним из тех, кто оформил юбилейную карту болельщика. За четыре года руководства церковью папа встречался с Лео Месси, Хавьером Дзанетти, Карлосом Тевесом, а также принимал целые делегации «Барселоны», «Милана» и «Юве».

В 2014-м руководство «Сан-Лоренсо» приняло решение назвать будущую арену в честь папы римского. Сейчас команда выступает на 48-тысячном «Нуэво Гасометро».

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Кто: Николя Саркози

Статус: экс-президент Франции

За кого: «ПСЖ», Франция

Сторонники считали его одним из самых харизматичных лидеров Франции, а критики называли агентом ЦРУ и сторонником сионизма. Президенство Саркози длилось четыре года – с 2007-го по 2011-й. Сейчас француз отошел от политики и, возможно, исполнит мечту — выкупит акции родного «ПСЖ».

Еще будучи президентом, Саркози принимал участие в переговорах между акционерами «ПСЖ» и катарской семьей Аль-Тани о выкупе контрольного пакета акций клуба. Полгода потребовалось шейхам, чтобы получить одобрение главы Франции – по совместительству давнего болельщика парижан. В конце 2015 года в ФИФА прогремел крупный коррупционный скандал с Зеппом Блаттером в главной роли. Многолетний президент ФИФА заявил: планировалось, что ЧМ-2022 примет США, а не Катар. На исход повлияла встреча главы Франции с коронованным принцем Катара. Николя, в свою очередь, заявил: «У меня никогда не было цели управлять «ПСЖ» или присуждать кому-то право проведения чемпионата мира».

По информации французского GQ, семья Аль-Тани ищет замену действующему президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифу. Николя Саркози — первый кандидат. В клубе же этот слух назвали «безумием и бредом».

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Кто: принц Уильям

Статус: герцог Кембриджский

За кого: «Астон Вилла», Англия

Англия живет футболом, и королевская семья не исключение. Один из наследников английского престола хоть и родился в Лондоне, но всю жизнь переживает за «Астон Виллу» из Бирмингема.

Любовь к спорту привилась принцу в беркширской школе Ладгроув, в которую Уильям был зачислен в 8 лет. Здесь мальчик увлекся не только футболом, но и регби, был отличным атлетом и даже избирался капитаном в юниорской команде по хоккею. Симпатия ко «львам» у принца проявилась в период обучения в Итоне. По похожему сценарию полюбил «Астон Виллу» другой известный политический деятель Британии – Дэвид Кэмерон. А вот бабушка Уильяма — Елизавета II уже более 50 лет является поклонницей лондонского «Арсенала». Как ни странно, этой любовью королеву заразил не отец, а мать, обожавшая легенду «канониров» Дэниса Комптона. Уильям возглавляет Футбольную ассоциацию Англии с 2006 года. А в честь 150-летия FA организовал товарищеский матч между двумя старейшими клубами на лужайке Букингемского дворца.

Но даже у королей есть мечты. Уильям хочет привить любовь к футболу и бирмингемскому клубу своему сыну Джорджу и обещает: «Когда «Астон Вилла» разгромит «МЮ», это произойдет на глазах у моего сына».

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Кто: Каха Каладзе

Статус: вице-премьер правительства Грузии

За кого: «Динамо» Тбилиси, Грузия

Один из сильнейших игроков СНГ, поигравший за границей. Каха — единственный грузин, дважды выигравший Лигу чемпионов. После ухода Карло Анчелотти из «Милана» в «Челси» Каладзе не сошелся характером с Леонардо. Уже в 2010-м он задумывался об уходе, но поступило предложение от «Дженоа». Защитник отыграл два сезона и в 34 года ушел на пенсию.

Но не для того, чтобы прожигать заработанные миллионы на пляжах. Уже через несколько месяцев после ухода из футбола Каладзе был назначен министром энергетики Грузии. Благодаря бывшему футболисту грузины увеличили поставку газа почти вдвое и договорились с ведущей нефтяной компанией Азербайджана SOCAR о сотрудничестве. Прошлой осенью Каладзе подал в отставку, чтобы баллотироваться в парламент. В 2012-м Каха вошел в состав демократической партии «Грузинская мечта». Туда же вошли и другие национальные селебрити: дипломат Тедо Джапаридзе, омбудсмен Созар Субари и шахматист Зураб Азмайпарашвили.

Каладзе по-прежнему верен футболу. Бывший защитник регулярно посещает матчи родного «Динамо», а также уже много лет инвестирует в спорт. Его благотворительный фонд Kala Foundation функционирует с 2008 года.

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Кто: Си Цзиньпин

Статус: председатель КНР

За кого: сборная Китая

Ошибочный стереотип, что в Китае живут исключительно роботы, желающие поработить планету, и захватить футбол в частности. Си Цзиньпин — не только государственное лицо, но и главный популяризатор игры с мячом в Поднебесной.

Китайский политический деятель живет футболом со школьной поры. Разъезжая по свету с правительственными командировками, Си Цзиньпин никогда не упускает шанс сходить на новый стадион. В 2009-м председатель КНР посетил Германию и поделился положением дел в китайском футболе на тот момент: «Уровень футбола в нашей стране низкий. После того как мы завоевали столько «золота» на домашней Олимпиаде, мы должны взяться за футбол, и на это потребуется время».

И Китай взялся. Помимо безрассудной скупки европейского сбыта, в Поднебесной разработали масштабный проект, а Си Цзиньпин – его главный идеолог. Планируется, что к 2022 году появится 50 000 школ, оснащенных футбольными полями, а игра с мячом войдет в обязательную учебную программу. Более того, абитуриентам придется сдавать отдельный экзамен по мастерству владения мячом при поступлении в любой спортивный вуз. Но главная мечта Китая – провести чемпионат мира и успешно выступить на нем.

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Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press