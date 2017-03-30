Гражданская оборона. Пять ярких защитников-легионеров в истории РФПЛ

На днях Доменико Кришито добился уникального достижения: итальянец забил 14-й гол за «Зенит» и стал самым результативным защитником за всю историю клуба. Теперь болельщики сине-бело-голубых запомнят Миммо не только благодаря колким высказываниям и скандалам в прессе, но и из-за рекорда. «90 минут» вспоминает топ-5 защитников-легионеров РФПЛ, чье пребывание в России сделало наш чемпионат более интересным.

Кто: Бруну Алвеш

Страна: Португалия

Клуб: «Зенит»

Один из лидеров «Порту», победитель всех национальных клубных трофеев. Казалось, карьера выдающегося защитника должна продолжиться в чемпионатах большой европейской пятерки. Во многочисленных интервью руководство португальцев утверждало: «Из этой команды футболист будет продан только в топ-клубы континента». Но за 22 млн евро «драконы» с радостью отправили Алвеша покорять Санкт-Петербург.

Долгое время этот трансфер считался самой дорогой российской покупкой защитника. Многие ожидали от «миллионера» Бруну фееричного выступления в обороне. Но запомнился невезучий центрдеф лишь постоянными «привозами» голов в свои ворота и клеймом на всю жизнь. «Бруну Алвеш – передаст!» — очередная колкая фраза-оговорка комментатора Орлова привела к огромному количеству мемов и подколам в адрес португальца.

Покинув «Зенит», Алвеш так и не сумел закрепиться ни в одной из команд. «Фенербахче», а позже и «Кальяри» не дали футболисту постоянной игровой практики. Несмотря на неудачи в клубной карьере, Бруну реализовал себя в национальной сборной. Так, защитник стал триумфатором прошлогоднего Евро. Теперь 35-летний игрок мечтает приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира.

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Кто: Акес Дакоста

Страна: Кот-д’Ивуар

Клубы: «Луч-Энергия», «Москва», «Алания»

Карьера ивуарийца на родине складывалась круче жизни Децла в начале нулевых. Парень добился всего с местным АСЕКом, привлекая взгляды европейских скаутов. В 2008 году защитник решил: больше с «мимозами» ловить нечего. Однако перспективный Дакоста не искал легких путей к славе и отправился в холодную Россию.

В «Луче-Энергии» Акес закрепиться не сумел, а недолгое выступление за «Москву» связано с расформированием «горожан». В 2010 году ивуариец отправляется в новую точку России – Владикавказ. В «Алании» он не только провел лучший российский период карьеры, но и успел cтать врагом для болельщиков «Спартака»: в матче с москвичами фанаты красно-белых начали ухать в адрес игрока. Африканец охотно отреагировал на сравнения с обезьяной и ценой удаления показал обидчикам неприличный жест. Уважение к себе — прежде всего.

Следы ивуарийца теряются после перехода в эстонский «Нарва-Транс». За прибалтов игрок провел всего две встречи, а последний раз выходил на поле в 2015 году. Долгое время крайний защитник не может найти команду своей мечты. Однако любовь к Дакосте во многих регионах нашей страны безгранична: не каждый легионер получит такое народное прозвище — Костик.

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Кто: Рагнар Сигурдссон

Страна: Исландия

Клуб: «Краснодар»

Трудно представить, что когда-то скандинав выступал не в составе «быков». Однако его карьера началась более 13 лет назад в Исландии. Позже Рагнар уехал в соседний шведский «Гетеборг». Защитник не только стал победителем Аллсвенскана в первый же сезон, но и сделал себе имя. Помимо жесткой игры в обороне, он открылся в новом амплуа: стал забивать голы.

Перейдя в «Копенгаген», футболист провел яркие встречи в Лиге чемпионов и заинтересовал элитные команды. Конкурентов в борьбе за исландца обошел Сергей Галицкий, добившись прихода игрока в «Краснодар». Позже оба не раз хвалили друг друга в прессе. А знаменитая фраза «С Галицким «Краснодар» обречен стать сильным и успешным» сделала Рагнара любимцем и среди руководства, и в рядах болельщиков.

Финалист Кубка России, бронзовый призер РФПЛ, участник первых еврокубковых матчей в истории «горожан» — эти достижения Сигурдссона сделали его легендой города. Но осталось ощущение, что викинг не добился главных успехов в клубе. Он не раз говорил о мечте играть в Англии, а после гениального выступления за исландцев на Евро-2016 сразу перешел в «Фулхэм». В Лондоне дела у Сигурдссона не идут, поэтому его камбэк на юг России реален.

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Кто: Айзек Окоронкво

Страна: Нигерия

Клубы: «Алания», «Москва», «Ростов»

Карьера нигерийца состоялась в странах СНГ. «Шахтер», «Шериф» — эти команды стали важным этапом для роста Айзека. Недооценив свои возможности, африканец подписал контракт с английским «Вулверхэмптоном». Но в «Уондерерс» защитник стал несчастливым символом: с его приходом команда вылетела в Чемпионшип.

После неудачной «экскурсии» на Альбион Айзек впервые отправился в Россию. Визит на Кавказ также стал неудачным: местная «Алания» отправилась в низший дивизион. На помощь отчаявшемуся футболисту пришла «Москва». Леонид Слуцкий решил усилить защиту проблемным игроком. Будущий тренер сборной России не прогадал: нигериец выдал уверенный старт в первом же сезоне и стал одним из козырей в обороне «горожан». Окоронкво становился финалистом Кубка и готов был добиться больших успехов, но из-за расформирования клуба перешел в «Ростов».

С южанами Айзек в основном боролся за сохранение прописки в элите. Грамотные действия африканца помогали желто-синим добывать очки, а признания болельщиков он добился своей интеллигентностью вне поля. Уважали Окоронкво и за его упорство в изучении русского языка. Защитник завершил карьеру в «Ростове» четыре года назад, а его до сих пор вспоминают добрым словом.

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Кто: Мэттью Бут

Страна: ЮАР

Клубы: «Ростов», «Крылья Советов»

Когда-то Бут успешно выступал в клубах ЮАР, был капитаном сборной различных возрастов. Но в 2002 году он решил покинуть родную страну. Не попав в команды из Англии, Мэттью отправился в терпящий бедствие «Ростсельмаш».

Южане находились в шаге от вылета из РФПЛ. Но после прихода африканца желто-синие не потерпели ни одного поражения (6 ничьих, 2 победы) и сохранили прописку в чемпионате. Бут стал одним из лидеров «Ростова»: защита нуждалась в надежном игроке-гиганте. Его рост восхищал болельщиков и защищал команду от голов после верховой борьбы. Первый в истории «сельмашей» выход в финал Кубка России – большая заслуга Мэттью. Но в 2004 году руководство ростовчан отказалось от продления контракта с футболистом. Однако тот не отчаялся.

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«Крылья Советов» — лучшее, что могло произойти в карьере Бута. Защитник не только завоевал с «волжанами» «бронзу» в чемпионате, но и забил здесь наибольшее число голов среди всех своих клубов (7). Любимец Самары признавался лучшим игроком «Крыльев» в сезоне и выступал с капитанской повязкой. Его отъезд состоялся 8 лет назад, однако и сейчас фанаты «КС» называют Бута лучшим защитником команды всех времен.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев