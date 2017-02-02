Черный список. Пять главных открытий Кубка Африки

Представитель Черного континента – последний неизвестный участник Кубка конфедераций. 5 февраля – день финала Кубка африканских наций: именно тогда станет ясно, какая сборная приедет в Россию нынешним летом. Однако имена игроков — главных открытий турнира известны уже сейчас.

Кто: Жуниор Кабананга

Возраст: 27 лет

Сборная: Конго

Клуб: «Астана», Казахстан

Юные годы в бельгийском футболе пролетели так же быстро, как гепард, бегущий за добычей. Мечта стать форвардом европейского топ-клуба так и не сбылась, а нынешний этап карьеры африканца проходит в степном Казахстане. А между тем Жуниор — лучший бомбардир группового этапа КАФ.

Нападающий считался главным талантом «Этаншейте» из Киншасы, столицы Конго. В 2010 году разведчики «Андерлехта» забрали 21-летнего Жуниора с собой в Бельгию. Уже тогда вся команда восхищалась и подыгрывала Ромелу Лукаку. На тот момент вундеркинду не исполнилось и 18. В составе были и ожидающие шанса южноамериканцы Кану и Матиас Суарес. При всей суровости конкуренции тренер Ариэль Якобс возможность сыграть конголезцу предоставил. Гол в ворота скромного «Шарлеруа» — единственное, чем отметился Кабананга в семи матчах за «Андерлехт». Жуниора отдавали в одну аренду за другой. Ни в «Беерсхоте», ни в «Руселаре» нападающий не пригодился. Переход Кабананги в «Cеркль Брюгге» в 2013 году был последней надеждой как для игрока, так и для умирающего клуба. Итог: команда вылетела во вторую лигу, а конголезец отправился в Казахстан.

Летом Жуниор вернулся из очередной аренды и преобразился. «Астана» выиграла чемпионат, а нападающий набрал хорошую форму и потенциально мог конкурировать с Андреем Аршавиным за звание лучшего игрока лиги.

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Кто: Ахмед Хегази

Возраст: 26 лет

Сборная: Египет

Клуб: «Аль-Ахли», Египет

В середине нулевых египтяне сносили всех вокруг на африканском континенте. «Фараоны» побеждали в трех розыгрышах КАФ подряд, но последние годы испытывали проблемы даже с тем, чтобы выйти из отборочной группы в финальную часть. В Габон египтяне приехали, но уже не той устрашающей, словно бог царства мертвых Анубис, сборной, а прагматичной и оборонительной командой, где важную функцию выполняет защитник Хегази.

Ахмед дебютировал во взрослом футболе уже в 18 лет. Защитник на протяжении трех сезонов выступал за «Исмаили» из родного города. В 2011-м Хегази впервые вызвали в сборную, а через год египтянин отправился на ОИ-2012. Поездка в Лондон стала поворотной. Юношу заметили итальянские скауты, и вскоре представители «Фиорентины» вышли на «Исмаили». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. Египтянин быстро ужился во Флоренции, но конкурировать на равных с Гонсало Родригесом, Давиде Астори и другими был не в силах. Ахмед не стал любимцем Винченцо Монтеллы (4 матча за 3 года), но партнеры уважали его и даже придумали шутливое прозвище — Неста из пирамид. Однако в итоге защитник сменил Серию А на чемпионат родной страны.

Египет — единственная сборная КАФ, не пропустившая голов во время групповой стадии. В отличие от 30-летнего напарника по обороне Али Габра, Хегази только исполнилось 26 лет и возвращение в европейский футбол по-прежнему возможно.

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Кто: Даниэл Амарти

Возраст: 22 года

Сборная: Гана

Клуб: «Лестер», Англия

Стереотип о том, что игровой баланс и африканские сборные — несовместимые понятия, давно изжил себя. Команды Авраама Гранта всегда славились организацией, а уж Гана — неизменный призер последних пяти розыгрышей Кубка Африки. Одним из ключевых футболистов является Амарти, приехавший в Габон заметно заматеревшим по сравнению с КАФ-2015.

Футбольный путь Даниэла напоминает маршрут путешественника, отправившегося из Скандинавии в сторону Британии. Амарти разглядел известный в Швеции специалист — Магнус Перссон, на тот момент главный тренер «Юргордена». Переход готовился долго. Африканца несколько раз приглашали на сборы, заранее оборудовали жилище и создавали условия, и, когда ганцу исполнилось 18 лет, он наконец переехал в Европу, но в «Юргордене» не задержался. Амарти перешел в «Копенгаген» и попробовал на вкус Лигу чемпионов. Более того, даже забивал «Байеру». Если в Швеции на Даниэла смотрели исключительно как на флангового защитника, то в Дании африканец обучился игре и в опорной зоне, и даже в центре обороны. Что помогло Аврааму Гранту в прошлом розыгрыше КАФ, когда Гана дошла до финала.

Год назад Амарти перешел в «Лестер» и даже поучаствовал в чемпионском награждении. С этого сезона африканец выступает в роли замены Н`Голо Канте после его перехода в «Челси».

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Кто: Бальде Кейта

Возраст: 21 год

Сборная: Сенегал

Клуб: «Лацио», Италия

Он окончил академию «Барселоны», но не захотел играть на «Камп Ноу». Родился в Испании, но решил, что хочет выступать за флаг родной страны родителей — Сенегал. Этим летом он перейдет в «Милан», а еще недавно ему предлагали контракт «МЮ» и мадридский «Реал». Кейта — один из самых любопытных представителей Серии А, способный затмить по «звездности» Мане и Кулибали.

Кейта — испанец, родился в провинции Каталонии Арбусьес в семье сенегальских эмигрантов. С 9 лет посещал академию «Барселоны» и даже добрался до молодежной команды. В 2010-м вместе с «сине-гранатовыми» вингер поехал в Катар на выставочный турнир. В отеле он положил лед под одеяло одноклубника. Шутка закончилась арендой в «Корнелле». Там Бальде наколотил около полусотни мячей, но из-за обиды возвращаться в «Барселону» отказался. Заключил контракт с полулюбительским клубом, несмотря на предложения от некоторых топов вроде «МЮ», «Челси», «Реала». Здраво оценив шансы, Кейта выбрал «Лацио», а часть от 300 тысяч евро была переведена на счет «Корнеллы». В составе «орлов» Бальде вытеснил Луиса Каванду и уже три сезона неизменный игрок старта.

Еще два года назад Кейта желал выступать за сборную Испании, но вызова так и не дождался. Переубедил вингера главный тренер сенегальцев Алью Сиссе после личного разговора.

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Кто: Бертран Траоре

Возраст: 21 год

Сборная: Буркина-Фасо

Клуб: «Аякс», Нидерланды

Если на габонском Кубке Африки, малорезультативном и временами пресном, и можно отметить сборную-сенсацию, то это Буркина-Фасо. Скромная по именам, но солидная по игре команда неожиданно заняла первое место в группе с Камеруном и хозяевами турнира — Габоном, а затем без заметных проблем вышла в полуфинал. Капитан «жеребцов» — знакомый российскому болельщику Шарль Каборе из «Краснодара», а лидер атак и будущая мировая звезда — Бертран Траоре.

В 14 лет Бертран оказался в системе французского «Осера», за который уже четыре года выступал его старший брат Ален. К слову, вместе они играют и в нынешней сборной Буркина-Фасо. После яркого перформанса в серии юношеских турниров Траоре-младшим заинтересовались английские разведчики. Встал выбор: «МЮ» или «Челси». Бертран выбрал последних. Первый опыт взрослой игры пришелся на выступления за «Витесс» в Эредивизие. Траоре наколотил за сезон 17 голов, притом что играл на фланге. Если Жозе Моуринью игнорировал талант африканца даже при полном отсутствии результатов, то Гус Хидиинк первым делом прилетел на просмотр «молодежки» лондонцев на вертолете Романа Абрамовича и перевел того в первую команду.

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Этот сезон Бертран проводит в знакомой Эредивизие, в «Аяксе». В основном его используют в качестве крайнего нападающего. Но и тут он продолжает забивать, отметившись 5 мячами в 19 матчах.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press