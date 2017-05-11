Альпийские дары. Евроэкспорт: пять главных талантов из клубов Австрии и Швейцарии

Чемпионаты Австрии и Швейцарии можно считать донорами Бундеслиги. Однако самые яркие игроки из этих турниров часто привлекают внимание не только Германии, но и других стран.

Кто: Шадрак Аколо

Дата рождения: 01.04.1995

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Сьон», Швейцария

История Шадрака Аколо напоминает сценарий к какой-нибудь слезливой мелодраме о спорте, которую показывают на «Матче» вместо Эль Класико. Он был одним из миллиона африканских беженцев, осевших в Европе. Ночи напролет мальчик из Киншасы учил французский язык и читал книги, а днем гонял мяч с детьми во дворе. Как это часто бывает, его увидел один из представителей «Сьона» и позвал в школу при клубе. Иногда Шадрак посещал матчи «Сьона» как фанат, надеясь когда-то сыграть за взрослую команду.

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После удачного сезона в «Ксамаксе», где полузащитник забил 9 мячей в 18 матчах, он вернулся в родной «Сьон» в качестве перспективного футболиста. В начале сезона Шадрак только выходил на замену, но позже главный тренер швейцарского клуба решил дать шанс молодому игроку. И не прогадал. Сейчас Аколо — основной игрок «Сьона», нередко способный самостоятельно решить исход матча.

Сильные стороны Аколо — скорость и техника. Благодаря невысокому росту и крепкому телосложению конголезцу удается отлично обводить соперников. Последнее время футболист стабильно играет на позиции правого хавбека и приносит родному клубу победы. Разве не об этом мечтал маленький мальчик из лагеря беженцев?

Кто: Такуми Минамино

Дата рождения: 16.01.1995

Амплуа: полузащитник

Клуб: «РБ Зальцбург», Австрия

Японский бум в Европе прошел несколько лет назад, но в местных чемпионатах до сих пор продолжают появляться талантливые игроки из Страны восходящего солнца. Минамино попал в австрийскую Бундеслигу в 2015-м из «Сересо Осака». В японском клубе игрок дебютировал в 17 лет, отыграл 62 матча и 7 раз поразил ворота соперников. Однажды ему удалось забить «МЮ» великолепный гол из-за пределов штрафной. Видео и сейчас можно найти в You Tube.

В Австрии Такуми не пришлось долго адаптироваться: футболист сразу получил место в основной команде. Для «Зальцбурга» Минамино является чем-то вроде секретного оружия: японец нередко выходит на замену, придает игре ритм и совершает опасные моменты у ворот соперника.

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В этом сезоне хавбек забил 11 мячей в 17 сыгранных матчах. Сильными сторонами японца можно назвать скорость и хороший дриблинг. Особенно удачно эти качества проявляются, когда Такуми действует на позиции правого хавбека. Не секрет, что с этими показателями цена на него растет. Минамино интересуются несколько клубов немецкой Бундеслиги. С такой игрой туда ему прямая дорога.

Кто: Валентино Лазаро

Дата рождения: 24.03.1996

Амплуа: полузащитник

Клуб: «РБ Зальцбург», Австрия

Этого молодого парня прозвали Австрийским Роналдиньо за отличную бразильскую технику. Валентино в 16 лет и 224 дня стал самым молодым игроком, появлявшимся на поле в матче австрийской Бундеслиги. Яркие издевательские финты, легкая, приносящая удовольствие игра — все это о Лазаро.

Семнадцатилетний хавбек привлек внимание тогда еще тренера «Ред Булла» Роджера Шмидта. Тот до сих пор дает положительный прогноз на его карьеру. В 18 лет Валентино пришлось пережить сложный период — перелом стопы. На несколько месяцев костыли стали его лучшими друзьями.

Сейчас у него все хорошо: австриец принимает участие почти во всех матчах чемпионата и показывает отличный футбол. Такой талант не мог остаться незамеченным. Долгое время Лазаро интересовался итальянский «Интер», но хавбек все же предпочел остаться в «Зальцбурге». И сейчас стоимость полузащитника составляет 3 млн евро.

Что касается национальной команды, Лазаро, несмотря на возраст, выступает за взрослую сборную Австрии, где дебютировал в 2014 году в матче против Исландии.

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Кто: Оларенваджу Кайоде

Дата рождения: 08.05.1993

Амплуа: нападающий

Клуб: «Аустрия», Австрия

Об этом парне вы должны были слышать от генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. Не так давно Кайоде входил в список трансферных целей армейцев. Но чем же форвард австрийского чемпионата сумел привлечь российский клуб? Интересно, что задолго до того нигерийским игроком интересовалось минское «Динамо», но молодой форвард не «зацепил» Олега Протасова, на тот момент тренировавшего белорусскую команду.

После отказа «Динамо» нападающий отправился в «Маккаби» из Нетании. Израильский клуб стал спасением для Кайоде: теперь он мог демонстрировать все свои возможности, забив 13 мячей в чемпионате. Перейдя за 800 тысяч в «Аустрию», игрок не прогадал. Тут он снова забил 13 голов, на фоне чего его трансферная стоимость выросла почти в шесть раз.

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Сильные стороны Кайоде — юркость и техника. Благодаря небольшому росту форвард демонстрирует отличный дриблинг, обводит соперников и забивает голы. В прошлом году «Аустрия» одержала самую крупную победу в истории клуба (9:0), активно участвовал в этом и Кайоде. ЦСКА все-таки стоит присмотреться к нигерийцу, чтобы не жалеть потом, как минскому «Динамо».

Кто: Антон Митрюшкин

Дата рождения: 08.02.1996

Амплуа: вратарь

Клуб: «Сьон», Швейцария

Не выиграв конкуренцию в «Спартаке», Антон Митрюшкин отправился покорять Европу. И сделал это. Швейцарский чемпионат уж точно. «Российский голкипер помог забыть легенду «Сьона» Андриса Ванина» — такие слова произносились в адрес вратаря в Швейцарии. И не зря.

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В начале апреля Митрюшкин сделал невероятное: «Сьон» обыграл «Люцерн» (0:0, 6:5 – пен.) в полуфинале Кубка Швейцарии и вышел в финал турнира, при этом российский голкипер не пропустил в основное и дополнительное время матча, а в серии пенальти отразил два удара. Сейчас швейцарцы души не чают в россиянине.

Говорят, что за Антоном уже наблюдают немецкие и российские клубы. Касательно вторых есть одно но: голкипер подписал со швейцарским клубом контракт по схеме «3,5+1», а «Спартак» оставил за собой приоритетное право выкупа Митрюшкина, в случае если ему поступит предложение из клуба РФПЛ.

Важно помнить, что когда-то Антон выигрывал чемпионат Европы (U-17), становился лучшим игроком турнира и доходил до финала Евро (U-19). Однако с такими достижениями голкипер до сих пор ни разу не вызывался во взрослую сборную России. Возможно, для этого Митрюшкину и необходимо заявить о себе в более статусном чемпионате.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Официальный сайт «Сьона», Global Look Press