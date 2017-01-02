Абонемент в кино. Пять российских фильмов про футбол

Известный режиссер Егор Кончаловский снимет кино про футбол. Картина будет приурочена к чемпионату мира в России и расскажет о матчах на полях Англии поствоенного периода. Еженедельник «Футбол» — о том, как неоднозначный российский футбол раскрывается в не менее неоднозначном российском кинематографе.

Название: «Коробка»

Год: 2016

Режиссер: Эдуард Бордуков

История про то, как компания друзей-подростков из обычного спального района отстаивала право играть в родной «коробке». Здесь раскрываются социальные конфликты, история дружбы, проблема чести и даже межнациональная рознь.

Костя, главный герой, обожает футбол, мечтает стать известным игроком, но боится записаться в команду. Вместе со своими друзьями он проводит за игрой в мяч дни напролет. В другое время ребята приходят на тренировки юношеского состава «Спартака». Одна из главных звезд красно-белых, Дамир, внешне напоминает Георгия Мелкадзе. Однажды звезда «Спартака» вместе со своими кавказскими друзьями занимает любимую «коробку» главных героев и заявляет, что теперь она принадлежит им. Стороны решают конфликт совместным матчем. Команда спартаковца побеждает и отправляет местных домой. Убитый поражением Костя предлагает устроить турнир до двух побед теми же составами в формате 4×4. Проигравший уходит с «коробки» навсегда. Дамир соглашается, несмотря на запреты отца, тренера (которого, к слову, играет Руслан Нигматуллин) и риск получить травму.

На кону не просто право играть на площадке. «Коробка» предстает народным достоянием, районной реликвией, которую строили еще дедушки главных героев. Фильм держит в напряжении, изобилует финтами, красивыми приемами мяча в слоу-мо, но не избавляет от чувства искусственности антуража, что портит ощущение от просмотра.

Снимите это немедленно. Пять сюжетов для фильмов о Лиге Европы

Название: «Матч»

Год: 2012

Режиссер: Андрей Малюков

За основу сюжета взята легенда, что 9 августа 1942 года в оккупированном Киеве состоялся футбольный матч между местным «Стартом» и «Флакельфом» — сборной немецких зенитчиков, усиленной профессиональными футболистами. Футболисты «Старта» получили предложение сдать игру. В ином случае фашисты угрожали советским футболистам скорую кончину в концлагере. Игроки «Старта» в ответ на ультиматум в упорной борьбе на футбольном поле вырвали победу и через неделю были расстреляны.

Фильм снимался в Киеве и Харькове и был приурочен не только к 70-летию «матча смерти», но и к предстоящему чемпионату Европы в Украине. Роль главного героя, вратаря киевского «Динамо» и советской сборной Николая Раневича, сыграл Сергей Безруков. Он был счастлив вместе с возлюбленной, учительницей немецкого языка Анной Шевцовой. Все изменилось, когда в Киев вошли немцы. Вратаря отправили на фронт, где он получил ранение и был взят в плен фашистами. История любви к девушке, к футболу и Отчизне. Вратарь собирает собственную команду, чтобы сыграть против фашистов, зная, что в случае победы советских солдат ждет неминуемая смерть.

Масштаб фильма поражает. В одной лишь массовке было задействовано 25 тысяч человек. Но здесь полно исторических ляпов, сюжет нарушен и постоянно разрывается. Интересен тот факт, что с Безруковым работал Сергей Овчинников, который помогал известному актеру вжиться в роль.

Генуэзская мелодрама. Какое кино снимают в «Сампдории»

Все по шайбе. Почему сериал про хоккей бьет все рекорды

Название: «Игра»

Год: 2008

Режиссер: Александр Рогожкин

Номинально комедия, а на деле настоящая фантастика. Фильм, вселивший веру болельщиков и игроков сборной в наш футбол, вышел на экраны за считаные дни до старта чемпионата Европы-2008. Сценаристы будто знали, что Россия станет хозяйкой чемпионата мира-2018. Если верить сюжету фильма, то именно наша страна выиграет мундиаль.

Фильм был снят по заказу Первого канала и РФС еще задолго до начала предвыборной кампании России по приему ЧМ. Сюжет повествует о том, как наша страна стала чемпионом мира. Это когда-то обещал Сергей Фурсенко. Правда, самого футбола здесь минимум, зато много того, что происходит вне зеленого поля: тотализаторы, спортивное лоббирование, махинации чиновников. Показана база сборной, работа тренеров, врачей, администраторов и даже сторожа с уборщицей. По ходу турнира сборная России теряет ключевого игрока – Сергея Воронина. Одни хотят помочь, другие – нажиться на этом. Вопреки всему, наши доходят до финала и побеждают.

«Только за счет таких идиотов Россия и сможет побеждать», — говорит один из героев картины. Фильм не отразил действительности нашего футбола, но заставил улыбнуться. После премьеры режиссер фильма заявил, что сценарий является утопией. Фильм обязательно стоит пересмотреть всем футбольным чиновникам и тем, кто ждет от России фееричной игры в 2018-м. Пусть хоть в фильме, но у нашей сборной будет все лучше, чем у остальных.

«Можете представить себе пребывание в клубе, когда люди хотят тебя убить?». Как «Лидс» воюет с собственным президентом

Название: «Гарпастум»

Год: 2005

Режиссер: Алексей Герман-младший

«Гарпастум» – это название античной игры, которая считается давней предшественницей футбола. Римские гладиаторы, разделившись на команды, пытались провести мяч в «ворота», сооруженные из двух воткнутых в землю копий. Авторы фильма — известный журналист и продюсер Александр Вайнштейн и Алексей Герман-младший, никогда не увлекавшийся игрой с мячом.

По жанру картину относят к исторической драме. Сюжет переносит нас в Петербург 1914 года. Режиссер Герман-младший называет «Гарпастум» «сказкой Серебряного века». Отсюда объяснение большого количества неточностей в сценарии. К работе над фильмом был привлечен футбольный историк Владимир Фалин. После прочтения сценария он заявил, что ничего подобного в 1914-м произойти не могло: футбол был другим. Историчность и правдоподобность «Гарпастума» — не главное. Сценаристы сделали упор на истории молодых, страстных любителей футбола, братьев Андрея и Николая, в непростые годы войн и репрессий. «Страсть» — первоначальное название, от которого отказались из-за неоригинальности.

Существует версия, что фильм основан на истории братьев Андрея и Николая Старостиных, их юности и начале футбольного пути. Известно, что режиссер картины Александр Вайнштейн был близко знаком с «патриархами» отечественной игры с мячом и даже помогал Николаю Петровичу в работе над книгой «Футбол сквозь годы».

Тамбовский walk. Как взаимодействуют провинция и столица

Название: «Команда»

Год: 2004

Режиссер: Андрей Кавун, Денис Червяков

Если фильмы на футбольную тематику — жанр давно изведанный, то сериалы про игру с мячом в нашей стране снимают нечасто. Здесь – 12 серий. «Команда» правдиво рассказывает о футбольной жизни провинций, со всеми ее прелестями и превратностями. В съемках даже принимал участие дисквалифицированный за применение допинга Егор Титов, игравший самого себя.

Футбольный клуб «Торпедо» из поселка Болотное уже много лет играет отвратительно. У команды нет ни денег, ни большого количества футболистов. А те, что выходят на поле, курят и носят пивные животы размером с мяч. После очередного поражения торпедовцы лишаются еще и тренера. На его место приходит Игорь Борзых. Строгий, но справедливый специалист искренне верит, что сможет изменить отношение игроков к работе. У команды из Болотного есть и фанаты. Они презирают футболистов и руководство, но все равно остаются вместе с клубом несмотря ни на что. Борзых поднимает «Торпедо» из низов провинциальной клоаки к финалу Кубка России.

«Команда» — картина малобюджетная. Съемки велись в белорусском городе Молодечно, что недалеко от Минска. Здесь полно футбольных неточностей и киноляпов – вроде того, что арбитры могут засчитать гол, забитый выбежавшей на поле собакой, а вратарь – пропустить с центра поля. Сериал совмещает в себе элементы комедии и драмы. Смешное гармонирует с серьезным. И это один из главных плюсов фильма.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: КиноПоиск, Киноэксперт

Видео: YouTube