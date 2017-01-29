Звезда басков. Как Хаби Алонсо вырос в топ-игрока

Настоящий джентльмен на поле и вне его. Магнит для трофеев (14 на высшем уровне) и основа командной «химии». Игрок, способный решить исход игры одним пасом (ударом, касанием, подкатом…). Более 15 лет игры на высшем уровне. Человек, которого уважают партнеры, оппоненты и даже фанаты принципиальных соперников. Все это – о гордом баске Хаби Алонсо, одном из лучших центральных полузащитников в истории футбола.

«А что я? Все и так было видно: только от одного присутствия на поле Хаби Алонсо остальные парни начинали играть лучше»

Джон Тошак

Дебют Хаби за родной «Сосьедад» свершился спустя неделю после его совершеннолетия – в декабре 1999-го. Молодой опорник сразу обратил на себя внимание игровым интеллектом, культурой паса и умением вести силовую борьбу. Следующие два года Хаби провел во второй команде и на аренде в «Эйбаре». В начале 2001-го пост тренера сансебастьянцев занял Джон Тошак. Он был очарован талантливым баском, с ходу застолбил его место в основе и предоставил полную игровую свободу. Вскоре Тошак доверил 19-летнему Хаби капитанскую повязку, дав ему карт-бланш. В сезоне-2002/03 его «Сосьедад» стал главной сенсацией испанской Примеры. Баски, ведомые 21-летним капитаном и неувядающим Валерием Карпиным, до конца бились с «Реалом» за чемпионство, уступив лишь в последнем туре.

«Класс Алонсо стал понятен с первой же совместной тренировки в августе 2004 года. Насколько Рафа Бенитес был умен, когда покупал Хаби, настолько же он был туп, когда продал его в «Реал» пятью годами позднее. Алонсо с небольшим отрывом лучший центральный полузащитник, с которым мне доводилось играть»

Стивен Джеррард

«Галактикос» два сезона гонялись за Алонсо, но летом 2004-го Хаби предпочел покинуть дом и отправился к Рафе Бенитесу в «Ливерпуль», который поддерживал с детства. Ведь еще в 15 лет желание выучить английский привело юного Хаби в Уэльс, где он влюбился в местный, гэльский, и классический английский футбол. Желание прочувствовать атмосферу британского футбола пересилило тогда мечту попробовать себя в «Реале». Его связка со Стиви Джи стала лучшим тандемом полузащитников в Премьер-лиге на несколько сезонов. В паре со Стивом Хаби вырос в топ-игрока «от штрафной до штрафной». Особенно восхищали фирменные диагонали Алонсо на 50–80 метров — пожалуй, лучшие со времен Бекхэма. Первый сезон в стане «красных» принес Хаби и «Ливерпулю» одну из самых ярких побед в истории – Лигу чемпионов-2005. Позже Алонсо признался, что, подходя к «точке» при счете 2:3, испытал сильнейший страх в жизни. После промаха он первым кинулся на добивание и, сравняв счет, дал «Ливерпулю» тот импульс, который чудесным образом позволил «красным» сотворить самый яркий камбэк в истории ЛЧ.

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«За пределами поля болельщики «Ливерпуля» отказывались сдаваться, даже когда мы проигрывали со счетом 0:3. А потом был мой гол, фантастические сейвы Ежи Дудека. Если вы собственными глазами того не видели, в это невозможно поверить»

Хаби Алонсо

Особенно стоит отметить человеческие качества Хаби. Он всегда был авторитетом для партнеров, соперников и тренеров. Но футбол – это не главное в жизни. Хаби – примерный семьянин, готовый пожертвовать всем ради любимых. Так, в 2008-м он пропустил важнейший матч ЛЧ против «Интера», ожидая появления на свет первого ребенка. «Было немного неприятно пропустить матч против «Интера», но я должен был быть со своей семьей в такое время». Сейчас у Хаби уже трое детей, и, несмотря на грузовик трофеев, семья является его главной победой в жизни.

«Я везунчик, ведь мне довелось разговаривать о футболе с Анчелотти, Моуринью, Гвардиолой, Бенитесом. Я знакомился с их философией, видением игры, следил за тем, как они справляются с давлением, которое на них оказывают»

Хаби Алонсо

Так и не добившись чемпионства с «Ливерпулем», Хаби летом 2009-го принял предложение «Реала». Поработав под руководством Анчелотти и Моуринью, он стал еще мудрее и надежней. Взяв с «галактикос» все возможные титулы, Алонсо бросил себе новый вызов и в 2014 году перешел в «Баварию» Гвардиолы. Хаби не изменил традиции, вновь завоевав все возможные титулы внутри Германии. Лишь третья победа в Лиге чемпионов пока так и не покорилась харизматичному баску. Выигрыш в ЛЧ с мюнхенцами — главная мотивация для Алонсо перед возможным завершением карьеры.

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«Из команды моего родного города, «Реала Сосьедада», я перешел сначала в лучшую команду Англии, потом в лучшую команду Испании, а затем — Германии. Замечательная карьера, отличный футбольный сценарий»

Хаби Алонсо

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press