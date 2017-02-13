«Зозуля, пошел вон!» Чем украинский футболист взбудоражил всю Европу

Нападающий Роман Зозуля стал самым обсуждаемым футболистом не только в Испании, но и в Европе. Превратиться в героя газетных заголовков ему помогли не успехи на поле, а скандал, разгоревшийся из-за перехода в «Райо Вальекано». В разбирательства оказались втянуты все: от политиков и полиции до обычных болельщиков.

Кто такой Роман Зозуля?

Уроженец Киева начал карьеру в местном «Динамо». На протяжении пяти сезонов Зозуля выступал сначала за дублирующую, а затем за основную команду киевлян, выиграв с ними чемпионат страны. В 2011 году Роман уже в статусе игрока сборной перешел в «Днепр». В сезоне-2014/15 украинцы дошли до финала Лиги Европы, но сам Зозуля еще в марте повредил переднюю крестообразную связку и досрочно завершил сезон. Во время восстановления от травмы он активно принимал участие в событиях на востоке Украины.

Сначала он предпринял несколько вылазок на фронт: посетил военнослужащих, объехал несколько блокпостов на границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Затем совместно с радикальными фанатами «Днепра» создал специальный фонд – «Народная армия», направленный на оказание помощи армии. Летом Зозуля принял участие во флешмобе «Я помогаю армии», а на вырученные средства приобрел для военных микроавтобус Ford. В начале декабря футболист организовал интернет-аукцион в соцсетях, выложив в качестве лота свою медаль финалиста Лиги Европы. Медаль была продана за 210 тысяч гривен, которые игрок потратил на снаряжение для армии.

В мае 2016 года украинец затеял потасовку с арбитрами матча Кубка Украины против луганской «Зари», за что удостоился полугодичной дисквалификации на родине. Позднее срок отстранения сократили до трех месяцев, но к тому моменту уже были согласованы детали его перехода в «Бетис».

Что произошло в Испании?

В «Бетисе» Зозуля не был избалован большим количеством игрового времени. Пришедший на пост тренера Виктор Санчес объявил, что не видит Зозулю в составе, и было принято решение отправить его в аренду. В последний день трансферного окна севильцы объявили о переходе игрока в «Райо Вальекано», что спровоцировало большой скандал. Мадридцы известны мощнейшим движением фанатов, придерживающихся радикально левых взглядов. Фанаты «Райо» обвинили нападающего в поддержке фашизма и устроили громкие акции протеста под стенами клуба. Идея пригласить украинца принадлежала президенту клубу Мартину Пресу, которого искренне недолюбливают фанаты «пчел». Непонятные трансферы, вылет из Примеры, комплект формы с символикой ЛГБТ-движения – все это «подвиги» Преса.

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«Он давал деньги фашистским батальонам, демонстрировал их символы, во множестве случаев активно поддерживал крайне правых в своей стране», — возмущались фанаты «Райо». Сам игрок оправдывался тем, что его приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за статьи одного журналиста, разглядевшего в футболке с гербом Украины символику неонацистской военизированной группы. «Бетис» попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился. Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны», — заявил Зозуля.

Какие были последствия?

Украинцу пришлось в срочном порядке покинуть Мадрид и вернуться в Севилью, где на вокзале его встретила группа фанатов «Бетиса» со словами «Севилья – твой дом». В поддержку Зозули выступили его партнеры по «Бетису» и сам клуб, а также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, посольство Украины в Испании и многие другие. В отношении фанатов «Райо» было возбуждено 10 уголовных дел из-за угроз в адрес игрока. В Германии болельщики «Баварии» во время кубкового матча с «Вольфсбургом» вывесили баннер: «Наци, убирайтесь из футбола! Зозуля, пошел вон!». На встрече с руководством Ла Лиги и ассоциацией профессиональных футболистов Испании Зозуле предложили два варианта. Первый — это возвращение в «Райо Вальекано», где ему и его семье обещали обеспечить безопасность. Второй вариант – возвращение в расположение «Бетиса», где он не сможет играть, а будет просто тренироваться. Роман выбрал второй, назвав фанатов мадридского клуба пророссийскими, и успел отметиться совместным фото с поддержавшими его правыми фанатами «Бетиса».

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Что будет дальше?

«Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно еще открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты, начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой», – заявил агент игрока Владимир Кузьменко. До конца февраля должна пройти пресс-конференция, на которой будет объявлена дальнейшая судьба футболиста. А пока «Райо» и «Бетис» пытаются понять, кто же из них должен выплачивать зарплату опальному форварду.

Текст: Никита Котов

Фото: официальный сайт «Бетиса»