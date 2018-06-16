«Жизнь – это не только деньги и слава». В чем мотивация Криштиану Роналду

Если вы по каким-то причинам не видели матч Португалия – Испания (3:3), но собираетесь посмотреть его в записи, то вот вам жирный спойлер: как бы ни старались испанцы, Криштиану Роналду испортил им абсолютно все. Он «нырял» в штрафной, злил этим одноклубника по «Реалу», Серхио Рамоса, сделал хет-трик, поставив очередной футбольный рекорд. Португальцу исполнилось 33 года и 131 день на тот момент, когда он тремя точными ударами изрешетил Давида Де Хеа на сочинском стадионе «Фишт». КриРо стал самым возрастным автором трех мячей в одном матче чемпионата мира, превзойдя достижение голландца Роба Ренсенбринка, которому на момент подобного подвига было 30 лет и 336 дней.

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В таком возрасте люди начинают планировать завершение карьеры. Но пятикратный обладатель кубка Лиги чемпионов, кажется, еще не задумываются об этом. Роналду движет совсем другая мотивация.

Он хочет быть в центре внимания

Криштиану везде. Он рекламирует гель для бритья, появляется на обложке симулятора FIFA, участвует в PR-кампании бренда, специализирующемся на продаже дорожных сумок на колесиках, выпускает парфюм под своим именем. Кажется, что для этого КриРо не делает со своей стороны абсолютно ничего. Но для того, чтобы рекламные контракты тянулись к нему с такой же силой, как и когда ему было 27 лет, он просто очень хорошо следит за своей внешностью.

Во-первых, по неофициальной информации, Рон, делал пластические операции. В феврале Daily Mail рассказали, что Криштиану немного уменьшил нос, наколол себе что-то в районе скул и пересадил часть волос в те области головы, которые начинает светиться еле заметной лысиной. Подтверждения этому (фотографии в клиниках по пересадке шевелюры, как у Дика Адвоката, или снимков с известными пластическими хирургами) в интернете так и не появилось. Но, кажется, эта теория имеет место быть, потому что так хорошо, как Роналду, в 33-летнем возрасте выглядит очень маленький процент людей на Земле. С трудом верится, что жесткий футбольный график не сказывается на внешнем виде португальца.

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Во-вторых, Роналду придерживается строгой диеты. В это трудно поверить, но из того, что португалец попробовал хлеб с солью на подмосковной базе в Кратове, многие СМИ делали чуть ли ни целые сюжеты. Оказывается, дело в простом: Криштиану не ест соленое. Не так давно еженедельник «Футбол» подробно разобрал режим питания лучшей «семерки» мира. Роналду разбавляет рацион на шесть приемов пищи, пьет протеиновые добавки, не ест много овощей, комплектует свою диету на основе морепродуктов и полностью отказывается от алкоголя. Таким образом он поддерживает определенное число калорий, потребляемых в день (в районе 3 тысяч), что дает максимально лучшую форму как на поле, так и в реальной жизни.

História 🌎🏆 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 28, 2018 at 3:13am PDT

Он до сих пор хочет быть лучшим на поле

Каким бы ни был сильным Лионель Месси, как бы фанаты «Барсы» и «Реала» не подбрасывали огня в эту «холодную войну» между аргентинцем и португальцем, КриРо всегда хочет быть первым. И не только в невидимой войне с Месси. Так было всегда.

Криштиану с первого дня в «Спортинге» мечтал отправиться в клуб посильнее. Так, например, перед товарищеским матчем лиссабонцев с «Манчестер Юнайтед» полузащитник установками, которые нужно использовать на игре, прожужжал все мозги тренерскому штабу и не смог уснуть ночью – настолько сильно его волновала встреча с сэром Алексом. Правда все пошло очень хорошо. Рой Кин в своей автобиографии писал: «Этот мелкий парень за первый тайм накрутил О’Ши так, что у защитника в перерыве начались головокружения. Помню, как после матча мы хором говорили Фергюсону: «Босс, подпишите нам его». И сэр Алекс купил Криша. Потом О’Ши в шутку требовал с Рона компенсацию за трансфер»

Одержимость Роналду быть первым сохранилась и по сей день. Для этого он выбирает себе персонального тренера (в какой-то момент эту должность занимал преподаватель Гарварда), занимается по специальным методикам (до тренировки и после) и оборудует свой дом в пригороде Мадрида, как новейший фитнес-центр. Большое внимание Криш уделяет кардио (бег, тренировки на тренажере-велосипеде), плюс тягание гирь и штанг. Кроме того, персональные тренировки полузащитника направлены на увеличение скорости и выносливости. А еще Роналду усиленно тренирует прыжок: менеджеры Castrol посчитали, что он у действующего чемпиона Европы равен 78 см, что на 7 см выше среднестатистического прыжка баскетболиста НБА. О сосредоточенности Роналду на одном каком-либо аспекте высказывался и Жозе Моуринью: «Криштиану Роналду часами отрабатывает штрафные удары с одной точки, он долго готовился к этому»

Vamos família!👍🏽🇵🇹 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 15, 2018 at 2:05pm PDT

Тренировки делают Роналду лучшим. Но для этого он прежде всего настраивает себя психологически. Криштиану работает только с профессионалами, не спешит менять место работы, если там он еще может развиваться. Авторитетный битанский журналист Сид Лоу как-то написал, что причина его трансфера из «МЮ» в «Реал» скрывается именно в том, что Роналду достиг своего потолка в Англии и хотел чего-то большего. Похоже, на данный момент происходит та же ситуация, что и произошла перед уходом из Манчестера. Роналду навыигрывал все, что можно, с «Реалом», установил множество рекордов, а под конец этого сезона расстроился из-за поведения Флорентино Переса. Игрок считает, что функционер обманул его, поскольку между сторонами была договоренность о продлении сотрудничества для улучшенных условиях для Роналду.

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На данный момент мадридцы и сам Криштиану молчат. Но пресса подогревает ситуацию многочисленными слухами. Сначала вылезала информация о том, что президент «ПСЖ» летал в Сочи, где базируется сборная Португалии, на беседу с лидером «селессао». Потом британские таблоиды обнаружили предметный интерес к «семерке» «Реала» со стороны Жозе Моуринью. Где-то в Китае плачут богатенькие владельцы местных клубов. Судя по поступившей в сеть информации, предложения парижан и манкунианцев они смогут перебить только «космический» персональный контракт.

«Деньги не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, получил пять «Золотых мячей». Я и так уже был вписан в историю, но теперь даже в большей степени. Я не расстроен, потому что знаю, что даю клубу. Не хочу перечеркивать этот уникальный момент, мы с моими партнерами чемпионы. Не могу гарантировать, что проведу в «Реале» еще год. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь… Жизнь – это не только слава», — сказал Роналду после киевского финала ЛЧ, за что получил замечание от Серхио Рамоса.

Вряд ли человек, который уже обеспечил свой род финансами на пять поколений вперед, всерьез думает о том, где может приумножить богатство. Роналду лишь хочет быть лучшим. А для этого он будет использовать все шансы: как со сборной Португалии, так и на клубном уровне. Возможно, уже даже не с «Реалом».

Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, instagram Криштиану Роналду