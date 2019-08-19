Жиго Всемогущий. Репортаж с дерби «Спартак» — ЦСКА

57-е дерби между «Спартаком» и ЦСКА вышло особенным. Игра состоялась в понедельник, голы забивали исключительно защитники. Два полярных тайма в исполнении команд и игра до 101-й минуты позволяют сказать смелую мысль: вероятно, на «Открытии-Арене» состоялся один из лучших матчей в истории противостояния. По крайней мере, в этом десятилетии.

Нечетный воин

После досадной осечки с «Сочи» команда Виктора Гончаренко столкнулась с новыми проблемами. Потеря двух очков на «ВЭБ-Арене» оказалось половиной беды. Арнор Сигурдссон и Федор Чалов, ключевые игроки в атакующей линии «армейцев», получили опасные травмы. Девятый номер ЦСКА, на радость болельщиков, продолжил подготовку к центральному матчу шестого тура в общей группе. Игроку, которого так и не смог приобрести «Кристал Пэлас», проявил себя как настоящий боец: и на поле вышел, и без защитной маски. Такая самоотвержность ключевого 11-го игрока.

Исландец же пока не готов к таким подвигам: Сигурдссона даже не оказалось в заявочном листе команды. Героя предыдущего дерби заменил в стартовом составе Дмитрий Ефремов. Впервые с 11 ноября прошлого года полузащитник вышел в стартовом составе в РПЛ. Однако едва ли игрок будет вспоминать дерби с улыбкой: полузащитника заменили в середине тайма из-за очередной травмы.

Как и в матче с сочинцами, в старте вышел и Константин Кучаев. Восстановившись после тяжелой травмы, игрок сходу стал получать место в стартовом составе. Выпускники молодежного состава ЦСКА снова стали пополнять ряды основного состава, что, конечно, не может не радовать красно-синюю торсиду. Пока это юный кадетский корпус — но шансы пойти по стопам братьев Березуцких и Игнашевича очень велики. Осталось меньше травмироваться.

От оваций к взрывам

После оглашения стартовых составов атмосфера на стадионе накалилась до уровня непримиримой битвы. Гостевой сектор «Открытия-Арены» вывесил баннер в память о погибшем фанате «Спартака», но дальше трибуны не стеснялись в выражениях. Спартаковская торсида решила не беречь голосовые связки, и сразу начала поддерживать команду. Поддержку получила не только основа — доля поддержки пришлась и на юных спартаковцев 2001 года, которые выиграли трофей.

Редкое дерби обходится без красочных перформансов. Вот и на этот раз торсиды подготовились на качественном уровне:

Единственный казус произошел незадолго до стартового свистка Сергея Карасева. Во время чествования экипажа самолета, героически приземлившегося рядом с Домодедово, с трибуны «Север» постоянно звучали громки пиротехнические взрывы. Диктор стадиона даже прерывал речь от растерянности — настолько много дыма появилось на арене.

Вторая молодость Ещенко, центральный фрон ЦСКА

Олегу Кононову и Виктору Гончаренко предсказуемо не сиделось на тренерских скамьях. Специалистам было от чего нервничать. Тренер «Спартака» с задумчивым лицом пытался вскрыть центральную полузащиту «армейцев». ЦСКА не давал Тилу и Шюррле даже выдохнуть свободно, едва мяч оказывался у кого из них. Совершенно растворился на поле в первом тайме Зелимхан Бакаев. Лучше всего себя проявили Андрей Ещенко и Самюэль Жиго. Крайний защитник разгонял атаки с правого фланга, выдавая отменные обрезающие пасы, француз же образцово оставлял не у дел атакующих игроков соперника. Чалову, Влашичу и Кучаеву ничего не оставалось, как понуро возвращаться к центру поля.

Виктору Гончаренко приходилось не легче. ЦСКА снова получил эффект «дежа вю»: в середине тайма победителю «Реала» пришлось делать вынужденную замену. В середине тайма, когда команды взяли паузу, Гончаренко давал подсказки Кириллу Набабкину, активно жестикулируя. ЦСКА действительно владел инициативой, но атаки не имели конкретики. Первый момент гостей сразу мог стать успешным, но Чалов промахнулся по мячу. Гончаренко от бессилия сел на тренерскую скамейку. Центр прерывал атаки соперника на корню, но и атаке не хватало свежести.

Бенефис Акинфеева, звезда по имени Жиго

Второй тайм перевернул ход игры с ног на голову. ЦСКА продолжал создавать позиционные атаки, «Спартак» же стал смелеть. Если Игорю Акинфееву в первом тайме не приходилось входить в игру, то во второй половине легенде ЦСКА пришлось горазд тяжелее. Только четыре сэйва сделал 35-й номер, выручив в некоторых безвыходных ситуациях. Но в одном моменте экс-вратарь ЦСКА оказался бессилен. Жиго снова забил гол головой, замкнув подачу Шюррле. Француз снова привел в эйфорию трибуны «Открытия-Арены», когда расстрелял ворота Акинфеева на 79-й минуте. Мог ли себе француз представить, что он за шесть туров РПЛ не раз выручит команду? И это — после тяжелой травмы крестообразных связок.

ЦСКА же устроил отчаянный контрвыпад, который дал результат через 10 минут: Фернандес приложился по мячу и оказался точен. Первый удар в створ у ЦСКА во втором тайме оказался успешным. Но на большее «армейцев» не хватило.

Краткость Гончаренко, сдержанная радость Кононова

Олег Кононов взял реванш на том же поле боя после апрельской неудачи. Похоже, противостояние двух белорусских специалистов дает новый ход. Если, конечно, не случится форс-мажора вроде отставки.

Кононов был сдержан на пресс-конференции, едва скрывая улыбку.

«Дерби не бывает легким, приятно что мы выиграли при огромной поддержке болельщиков. Первый тайм был равный, во втором уже «Спартак» был сильнее. Хотя концовка и была непростой, но ребята выстояли.

Команде надо было включить скорость, выйти более раскрепощенной. Именно это я и сказал команде в перерыве. Мы поработаем над этим компонентом. ЦСКА просто владел мячом, что нас не устраивало вообще. То, что Жиго — бомбардир клуба, это прекрасно. Вспоминается история Беккенбауэра, который тоже постоянно подключался к атакам. Команда становится увереннее, и это я чувствую. Хочу побеждать сейчас, а не в 70 лет. Стиль футбола важен до сих пор, и я хочу его видеть в «Спартаке».

По игре тренер ЦСКА пройдется быстро: «Мы знали как готовиться к «Спартаку», знали что у них играет Бакаев хорошо. Игре Тила и Шюррле мы уделили особое внимание, мы изучали их игру по видеонарезкам на тактических занятиях».

Ключевая фраза дня — от того же Гончаренко. «Если дети идут на такой футбол, они остаются навсегда с Игрой» – так скажет специалист на послематчевой пресс-конференции. Пожалуй, никто другой не смог бы дать такую точную оценку прошедшей игре.

Побольше бы таких дерби. Побольше бы такого футбола.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Автор: Андрей Синельщиков