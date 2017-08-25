Жеребьевка Лиги Европы. Live.



Группа A: «Вильярреал», «Маккаби» (Тель-Авив), «Астана», «Славия» Прага;

Группа B: «Динамо» (Киев), «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу»

Группа C: «Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул ББ»

Группа D: «Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК Афины

Группа E: «Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон» Лимасол.

Группа F: «Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Злин»;

Группа G: «Виктория», «Стяуа», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лугано»;

Группа H: «Арсенал», БАТЭ, «Кельн», «Црвена Звезда»

Группа I: «Зальцбург», «Марсель», «Витория», «Коньяспор».

Группа J: «Атлетик», «Герта», «Заря» Луганск, «Эстерсунд»;

Группа K: «Лацио», «Ницца», «Зюлте-Варегем», «Витесс»;

Группа L: «Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар».

14:10 — Известные в прошлом футболисты — Хенрик Ларрсон и Эрик Абидаль вышли на сцену. Они будут помогать ведущему.

14:00 — Идет представление команд. Все готово к жеребьевке.

1-я корзина: «Арсенал» (Англия), «Зенит» (Россия), «Лион» (Франция), «Динамо» Киев (Украина), «Вильярреал» (Испания), «Атлетик» (Испания), «Лацио» (Италия), «Милан» (Италия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Копенгаген» (Дания), «Брага» (Португалия).

2-я корзина: «Стяуа» (Румыния), «Лудогорец» (Болгария), БАТЭ (Беларусь), «Эвертон» (Англия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Марсель» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Локомотив» (Россия), «Аустрия» (Австрия), «Герта» (Германия), «Ницца» (Франция).

3-я корзина: «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Хоффенхайм» (Германия), «Кельн» (Германия), «Риека» (Хорватия), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Заря» Луганск (Украина), «Русенборг» (Норвегия), «Шериф» (Молдавия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль).

4-я корзина: «Аполлон» Лимасол (Кипр), «Истанбул ББ» (Турция), «Коньяспор» (Турция), «Витесс» (Нидерланды), «Славия» Прага (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Скендербеу» (Албания), «Злин» (Чехия), АЕК Афины (Греция), «Лугано» (Швейцария), «Вардар» (Македония), «Эстерсунд» (Швеция).