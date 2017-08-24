Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE
Группа А
«Бенфика»
«МЮ»
«Базель»
ЦСКА
Группа B
«Бавария»
«ПСЖ»
«Андерлехт»
«Селтик»
Группа С
«Челси»
«Атлетико»
«Рома»
«Карабах»
Группа D
«Ювентус»
«Барселона»
«Олимпиакос»
«Спортинг»
Группа E
«Спартак»
«Севилья»
«Ливерпуль»
«Марибор»
Группа F
«Шахтер»
«Манчестер Сити»
«Наполи»
«Фейеноорд»
Группа G
«Монако»
«Порту»
«Бешикташ»
«РБ Лейпциг»
Группа H
«Реал»
«Боруссия»
«Тоттенхэм»
«АПОЭЛ»
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19: 27 — Серхио Рамос получает приз «Лучшего защитника сезона»
19:18 — Жеребьевка началась
19:10 — Началось представление корзин
1-я корзина: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина).
2-я корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» Дортсмунд (Германия), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).
3-я корзина: «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Рома» (Италия), «Бешикташ» (Турция), «Ливерпуль» (Англия).
4-я корзина: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Марибор» (Словения), «РБ Лейпциг» (Германия), ЦСКА (Россия), «Карабах» (Азербайджан), АПОЭЛ (Кипр), «Спортинг» (Португалия), «Селтик» (Шотландия).
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