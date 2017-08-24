Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE

Группа А

«Бенфика»

«МЮ»

«Базель»

ЦСКА

Группа B

«Бавария»

«ПСЖ»

«Андерлехт»

«Селтик»

Группа С

«Челси»

«Атлетико»

«Рома»

«Карабах»

Группа D

«Ювентус»

«Барселона»

«Олимпиакос»

«Спортинг»

Группа E



«Спартак»

«Севилья»

«Ливерпуль»

«Марибор»

Группа F

«Шахтер»

«Манчестер Сити»

«Наполи»

«Фейеноорд»

Группа G

«Монако»

«Порту»

«Бешикташ»

«РБ Лейпциг»

Группа H

«Реал»

«Боруссия»

«Тоттенхэм»

«АПОЭЛ»

19:35 — Лука Модрич — лучший полузащитник прошлого сезона Лиги Чемпионов!

19: 27 — Серхио Рамос получает приз «Лучшего защитника сезона»

19:18 — Жеребьевка началась

19:10 — Началось представление корзин

1-я корзина: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина).

2-я корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» Дортсмунд (Германия), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

3-я корзина: «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Рома» (Италия), «Бешикташ» (Турция), «Ливерпуль» (Англия).

4-я корзина: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Марибор» (Словения), «РБ Лейпциг» (Германия), ЦСКА (Россия), «Карабах» (Азербайджан), АПОЭЛ (Кипр), «Спортинг» (Португалия), «Селтик» (Шотландия).

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