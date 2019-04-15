Железный союз. «Унион» приближается к Бундеслиге

До окончания сезона во Второй Бундеслиге остается 5 туров. В лидерах чемпионата идут «Кельн», «Гамбург» и «Унион». Еженедельник «Футбол» — о самой неизвестной команде из этой тройки, которая впервые в истории может оказаться в высшей лиге Германии и имеет бюджет в 23 млн евро.

Подвиньтесь, соседи

На данный момент в Берлине с футболом не очень: основной командой города является «Герта». Бело-голубые закрепились в середине таблицы Бундеслиги с 35 очками. Не самый лучший результат для команды, играющей на столичном стадионе «Олимпийский» с 74-тысячной вместимостью.

Дебаты на стадионе. Немецкий футбольный союз могут возглавить Филипп Лам, Кристоф Метцельдер, Томас Хитцльшпергер

Вскоре соседом «Герты» по элите может стать «Унион»: «железные» отстают от первого места на 10 очков. 18 лет назад «Союз» выходил в финал Кубка Германии-2001, где уступил «Шальке» (2:0). Но в высший дивизион «Унион» никогда не пробивался, поэтому сейчас берлинский клуб близок к своему главному достижению за 113-летнюю историю.

«Jingle Bells» по-немецки

В 2003 году у болельщиков местной команды были не самые лучшие времена: «Унион» плелся в самом низу турнирной таблицы и находился на грани вылета в третий дивизион.

Своих друзей решил подбодрить один из участников фан-клуба «Alt-Unioner» Торстен Эйзенбейзер. Болельщик собрал приятелей на домашнем стадионе, принес печенье, напитки и распечатки рождественских песен. Эта традиция разрослась до такой степени, что сейчас фанаты не умещаются на арене «Ан дер Альтен Ферстерай». Поэтому с 2013 года участники рождественского мероприятия начали платить деньги за проход: билеты на праздничные матчи раскупают за несколько дней. В 2018 году на арену пришло более 28000 тысяч зрителей.

Кстати, поддержка «Униона» все время не знала пределов. Вспоминается и прошлогодняя выездная встреча против дортмундской «Боруссии»: на кубковую игру приехало около 8000 болельщиков. Команда могла порадовать своих фанатов и пройти «шмелей», но в дополнительное время пропустила на 120-й минуте (3:2 ДВ).

«Бавария»: не забыть купить Эрнандеса. В Мюнхене задумали крупнейшую трансферную кампанию в истории клуба

Кроос-младший

В берлинской команде есть и своя звезда: за «Унион» выступает полузащитник Феликс Кроос. Хавбек — младший брат звезды «Реала» Тони Крооса. Разница в возрасте между родственниками небольшая — всего один год. Но Тони в свои 29 лет уже четыре раза покорял Лигу чемпионов, тогда как Феликс пытается покорить вторую Бундеслигу.

Заживо погребенный. Как Лорис Кариус загубил свою карьеру

С 2010 по 2016 годы Кроос-младший выступал за «Вердер», но не особо отличался результатами. После переезда в Берлин дела игрока улучшились: с 2016-го он стал капитаном «железных» и одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне Феликс сыграл в 21 матче, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Финишная прямая

Сейчас «Унион» занимает третье место в лиге, набрав 49 очков. Ближайшие преследователи из «Падерборна 07» отстают от «союза» всего на один балл. Одна ошибка, и берлинцы могут лишиться шансов на стыковые матчи. Главному тренеру «Униона» Урсу Фишеру придется постараться, чтобы его футболисты не упустили возможности для повышения.

Немцы в столице. История создания московского «Униона»

В 1908 году благодаря немецким предпринимателям в Москве было создано спортивное общество «Унион» — одно из самых старейших в России.

Среди членов клуба были известные велосипедисты начала XX века – Фельдман, Тамман, Карш и другие, поэтому изначально общество занималось организацией велосипедных и автомобильных заездов.

Через год клуб начал играть в любительской лиге и финансировался на членских взносах. Примечательно, что сейчас в берлинском «Унионе» любой желающий может вступить в клуб, заплатив всего 10 евро.

Столичная команда базировалась на стадионе «Профинтерн», где сейчас находится СК «Олимпийский». Российско-советский «Союз» продержался около 25 лет, после чего была создана новая команда под названием СКиГ (Союз Кооперации и Госторговли). А ее спустя время заменил «Буревестник», который играл в группе А чемпионата СССР в 1938 году.

Текст: Рамис Ахмадуллин

Видео: YouTube-канал Pottoriginale

Фото: Global Look Press