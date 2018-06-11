Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

До старта чемпионата мира остаются считанные дни. Представляем заявочные листы всех 32 команд, участвующих в турнире.

Группа А

РОССИЯ

Вратари

1 Игорь Акинфеев ЦСКА 08.04.1986 186/82

12 Андрей Лунев «Зенит» 13.11.1991 189/76

20 Владимир Габулов «Брюгге», Бельгия 19.10.1983 190/77

Защитники

2 Марио Фернандес ЦСКА 19.09.1990 187/80

3 Илья Кутепов «Спартак» 29.07.1993 192/84

4 Сергей Игнашевич ЦСКА 14.07.1979 187/84

5 Андрей Семенов «Ахмат» 24.04.1989 190/86

13 Федор Кудряшов «Рубин» 05.04.1987 183/80

14 Владимир Гранат «Рубин» 22.05.1987 184/85

23 Игорь Смольников «Зенит» 08.08.1988 178/70

Полузащитники

6 Денис Черышев «Вильярреал», Испания 26.12.1990 179/74

7 Далер Кузяев «Зенит» 15.01.1993 182/74

8 Юрий Газинский «Краснодар» 20.07.1989 184/75

9 Алан Дзагоев ЦСКА 17.06.1990 179/75

11 Роман Зобнин «Спартак» 11.02.1994 182/72

15 Антон Миранчук «Локомотив» 17.10.1995 177/67

17 Александр Головин ЦСКА 30.05.1996 180/69

18 Юрий Жирков «Зенит» 20.08.1983 178/75

19 Александр Самедов «Спартак» 19.07.1984 178/74

21 Александр Ерохин «Зенит» 13.10.1989 193/82

Нападающие

10 Федор Смолов «Краснодар» 09.02.1990 187/80

16 Алексей Миранчук «Локомотив» 17.10.1995 177/67

22 Артем Дзюба «Арсенал» Тула 22.08.1988 196/91

Тренер: Станислав Черчесов 02.09.1963

УРУГВАЙ

Вратари

1 Фернандо Муслера «Галатасарай», Турция 16.06.1986 190/84

12 Мартин Кампанья «Индепендьенте», Аргентина 29.05.1989 186/85

23 Мартин Сильва «Васко да Гама», Бразилия 25.03.1983 186/80

Защитники

2 Хосе Хименес «Атлетико», Испания 20.01.1995 185/80

3 Диего Годин «Атлетико», Испания 16.02.1986 185/73

4 Гильермо Варела «Пеньяроль» 24.03.1993 171/69

13 Гастон Сильва «Индепендьенте», Аргентина 05.03.1994 185/74

16 Макси Перейра «Порту», Португалия 08.06.1984 173/73

19 Себастьян Коатес «Спортинг», Португалия 07.10.1990 196/85

22 Мартин Касерес «Лацио», Италия 07.04.1987 183/76

Полузащитники

5 Карлос Санчес «Монтеррей», Мексика 02.12.1984 170/74

6 Родриго Бентанкур «Ювентус», Италия 25.06.1997 185/73

7 Кристиан Родригес «Пеньяроль» 30.09.1985 178/75

8 Наитан Нандес «Бока Хуниорс», Аргентина 28.12.1995 172/72

10 Джорджиан де Арраскаэта «Крузейро», Бразилия 01.06.1994 172/67

14 Лукас Торрейра «Сампдория», Италия 11.02.1996 168/64

15 Матиас Весино «Интер», Италия 24.08.1991 187/81

17 Диего Лаксальт «Дженоа», Италия 07.02.1993 178/67

Нападающие

9 Луис Суарес «Барселона», Испания 24.01.1987 182/86

11 Кристиан Стуани «Жирона», Испания 12.10.1986 186/77

18 Макси Гомес «Сельта», Испания 14.08.1996 186/81

20 Хонатан Урретавискайя «Монтеррей», Мексика 19.03.1990 174/62

21 Эдинсон Кавани «ПСЖ», Франция 14.02.1987 184/71

Тренер: Оскар Табарес 03.03.1947

ЕГИПЕТ

Вратари

1 Эссам Эль-Хадари «Аль-Таавун», Саудовская Аравия 15.01.1973 188/85

16 Шериф Экрами «Аль-Ахли» 01.07.1983 193/88

23 Мохамед Эль-Шенави «Аль-Ахли» 14.05.1991 189/83

Защитники

2 Али Габр «Вест Бромвич», Англия 10.01.1989 193/84

4 Омар Габер «Лос-Анджелес», США 30.01.1992 174/66

6 Ахмед Хегази «Вест Бромвич», Англия 25.01.1991 193/83

7 Ахмед Фатхи «Аль-Ахли», Саудовская Аравия 10.11.1984 178/71

12 Айман Ашраф «Аль-Ахли», Саудовская Аравия 09.04.1991 175/71

13 Мохамед Абдель-Шафи «Аль-Фатх», Саудовская Аравия 01.07.1985 175/71

15 Махмуд Хамди «Замалек» 01.06.1995 188/80

20 Самир Саад «Аль-Ахли», Саудовская Аравия 01.04.1989 185/76

Полузащитники

5 Сэм Морси «Уиган», Англия 10.09.1991 175/78

8 Тарек Хамед «Замалек» 24.10.1988 180/74

14 Рамадан Собхи «Сток Сити», Англия 27.06.1997 183/72

17 Мохамед Эль-Ненни «Арсенал», Англия 11.07.1992 180/71

19 Абдалла Эль-Саид «КуПС», Финляндия 13.07.1985 176/74

21 Махмуд «Трезеге» Хассан «Касымпаша», Турция 01.10.1994 179/74

Нападающие

9 Марван Мохсен «Аль-Ахли», Саудовская Аравия 26.02.1989 187/82

10 Мохамед Салах «Ливерпуль», Англия 15.06.1992 175/72

11 Кахраба «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия 13.04.1994 182/76

18 Шикабала «Аль-Раед», Саудовская Аравия 05.03.1986 181/73

22 Амр Варда «Атромитос», Греция 17.09.1993 176/70

Тренер: Эктор Купер 16.11.1955

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Вратари

1 Абдулла аль-Майюф «Аль-Хиляль» 23.01.1987 187/83

21 Яссер аль-Мосайлем «Аль-Ахли» 27.02.1984 184/82

22 Мохаммед аль-Овайс «Аль-Ахли» 10.10.1991 185/70

Защитники

2 Мансур аль-Харби «Аль-Ахли» 19.10.1987 170/65

3 Осама Хавсави «Аль-Хиляль» 31.03.1984 187/78

4 Али аль-Булаихи «Аль-Хиляль» 21.11.1989 185/80

5 Омар Отман «Аль-Насср» 27.09.1985 185/76

6 Мохаммед аль-Бурайк «Аль-Хиляль» 15.09.1992 173/85

13 Яссер аль-Шахрани «Аль-Хиляль» 25.02.1992 171/62

23 Мотаз Хавсави «Аль-Ахли» 17.02.1992 179/77

Полузащитники

7 Салман аль-Фарадж «Аль-Хиляль» 01.08.1989 175/69

8 Яхья аль-Шери «Леганес», Испания 26.06.1990 164/60

9 Хатан Бахбир «Аль-Шабаб» 16.07.1992 170/63

11 Абдулмалек аль-Хайбри «Аль-Хиляль» 13.03.1986 177/73

12 Мохамед Кано «Аль-Хиляль» 22.09.1994 191/71

14 Абдулла Отаиф «Аль-Хиляль» 03.08.1992 177/68

15 Абдулла аль-Хайбари «Аль-Шабаб» 16.08.1996 178/75

16 Хуссейн аль-Мохави «Аль-Ахли» 24.03.1988 173/64

17 Тайсир аль-Джассим «Аль-Ахли» 25.07.1984 169/64

18 Салем Аль-Досари «Вильярреал», Испания 19.08.1991 171/72

Нападающие

10 Мохаммад аль-Сахлави «Аль-Наср» 10.01.1987 180/72

19 Фахад аль-Муваллад «Леванте», Испания 14.09.1994 166/59

20 Моханнад Ассери «Аль-Ахли» 08.01.1989 178/69

Тренер: Хуан Антонио Пицци 07.06.1968

Группа В

ИСПАНИЯ

Вратари

1 Давид де Хеа «Манчестер Юнайтед», Англия 07.11.1990 193/85

13 Кепа Аррисабалага «Атлетик» 03.12.1994 186/85

23 Пепе Рейна «Наполи», Италия 31.08.1982 187/85

Защитники

2 Даниэль Карвахаль «Реал» 11.01.1992 173/73

3 Жерар Пике «Барселона» 02.02.1987 194/85

4 Начо «Реал» 18.01.1990 179/75

12 Альваро Одриосола «Реал Сосьедад» 14.12.1995 176/75

14 Сесар Аспиликуэта «Челси», Англия 28.08.1989 178/72

15 Серхио Рамос «Реал» 30.03.1986 183/75

16 Начо Монреаль «Арсенал», Англия 26.02.1986 179/73

18 Хорди Альба «Барселона» 21.03.1989 170/68

Полузащитники

5 Серхио Бускетс «Барселона» 16.08.1988 189/76

6 Андрес Иньеста «Барселона» 11.05.1984 171/68

7 Сауль Ньигес «Атлетико» 21.11.1994 182/73

8 Коке «Атлетико» 08.01.1992 176/73

10 Тиаго Алькантара «Бавария», Германия 11.04.1991 174/65

21 Давид Сильва «Манчестер Сити», Англия 08.01.1986 173/67

22 Иско «Реал» 21.04.1992 176/74

Нападающие

9 Родриго «Валенсия» 06.03.1991 180/74

11 Лукас Васкес «Реал» 01.07.1991 173/70

17 Яго Аспас «Сельта» 01.08.1987 176/67

19 Диего Коста «Атлетико» 07.10.1988 188/85

20 Марко Асенсио «Реал» 21.01.1996 180/75

Тренер: Хулен Лопетеги 28.08.1966

ПОРТУГАЛИЯ

Вратари

1 Руи Патрисиу «Спортинг» 15.02.1988 190/84

12 Антони Лопеш «Лион», Франция 01.10.1990 184/81

22 Бету «Гезтепе», Турция 01.05.1982 180/80

Защитники

2 Бруну Алвеш «Рейнджерс», Шотландия 27.11.1981 189/83

3 Пепе «Бешикташ», Турция 26.02.1983 188/81

5 Рафаэл Геррейру «Боруссия Д», Германия 22.12.1993 170/63

6 Жозе Фонте «Далянь Ифан», Китай 22.12.1983 187/81

13 Рубен Диаш «Бенфика» 14.05.1997 186/70

15 Рикарду Перейра «Порту» 06.10.1993 175/68

19 Мариу Руй «Наполи», Италия 27.05.1991 170/67

21 Седрик Соареш «Саутгемптон», Англия 31.08.1991 172/67

Полузащитники

4 Мануэл Фернандеш «Локомотив», Россия 05.02.1986 176/75

8 Жоао Моутинью «Монако», Франция 08.09.1986 171/61

10 Жоау Мариу «Вест Хэм», Англия 19.01.1993 178/72

11 Бернарду Силва «Манчестер Сити», Англия 10.08.1994 173/62

14 Вильям Карвалью «Спортинг» 07.04.1992 187/83

16 Бруну Фернандеш «Спортинг» 08.09.1994 179/69

23 Адриен Силва «Лестер», Англия 25.03.1989 175/69

Нападающие

7 Криштиану Роналду «Реал», Испания 05.02.1985 185/80

9 Андре Силва «Милан», Италия 06.11.1995 185/79

17 Гонсалу Гедеш «Валенсия», Испания 29.11.1996 179/68

18 Желсон Мартинш «Спортинг» 11.05.1995 173/66

20 Рикарду Куарежма «Бешикташ», Турция 26.09.1983 175/67

Тренер: Фернанду Сантуш 10.10.1954

МАРОККО

Вратари

1 Яссин Буну «Жирона», Испания 05.04.1991 190/78

12 Мунир Эль Каджуи «Нумансия, Испания» 10.05.1989 189/80

22 Ахмед Таньяути «Иттихад Танжер» 05.04.1996 182/70

Защитники

2 Ашраф Хакими «Реал», Испания 04.11.1998 179/68

3 Хамза Мендиль «Лилль», Франция 21.10.1997 179/73

4 Мануэл да Кошта «Истанбул», Турция 06.05.1986 191/82

5 Меди Бенатия «Ювентус», Италия 17.04.1987 191/84

6 Ромен Саисс «Вулверхэмптон», Англия 26.03.1990 190/76

17 Набиль Дирар «Фенербахче», Турция 25.02.1986 187/82

Полузащитники

7 Хаким Зиех «Аякс», Нидерланды 19.03.1993 180/65

8 Карим Эль-Ахмади «Фейеноорд»,Нидерланды 27.01.1985 185/72

10 Юнес Бельханда «Галатасарай», Турция 25.02.1990 174/75

11 Фесаль Фажр «Хетафе», Испания 01.08.1988 178/72

14 Мубарак Буссуфа «Аль-Джазира», ОАЭ 15.08.1984 169/60

15 Юссеф Аит-Беннассер «Кан», Франция 07.07.1996 184/81

16 Нордин Амрабат «Леганес», Испания 31.03.1987 179/79

18 Амин Харит «Шальке», Германия 18.06.1997 179/66

21 Софьян Амрабат «Фейеноорд», Нидерланды 21.08.1996 175/70

23 Мехди Карсела-Гонсалес «Стандард», Бельгия 01.07.1989 179/72

Нападающие

9 Аюб Эль-Кааби «Ренессанс Беркан» 26.06.1993 182/79

13 Халид Бутаиб «Ени Малатьяспор», Турция 24.04.1987 190/80

19 Юссеф Эн Несири «Малага» 01.06.1997 188/75

20 Азиз Бухаддуз «Санкт-Паули», Германия 30.03.1987 188/88

Тренер: Эрве Ренар 30.09.1968

ИРАН

Вратари

1 Алиреса Бейранванд «Персеполис» 22.09.1992 195/80

12 Рашид Мазахери «Зоб Ахан» 18.05.1989 193/84

22 Амир Абедзаде «Маритиму», Португалия 26.04.1993 186/86

Защитники

3 Эхсан Хажсафи «Олимпиакос», Греция 25.02.1990 176/74

4 Рузбех Чешми «Эстегляль» 24.07.1993 190/83

5 Милад Моххамади «Ахмат», Россия 29.09.1993 178/79

8 Мортеза Пурлиганджи «Аль-Садд», Катар 19.04.1992 185/79

13 Мохаммед Реза Ханзаде «Падидех» 11.05.1991 188/72

15 Педжман Монтазери «Эстегляль» 06.09.1983 186/78

19 Маджид Хоссейни «Эстегляль» 20.06.1996 183/70

23 Рамин Резаян «Остенде», Бельгия 21.03.1990 185/79

Полузащитники

2 Меди Тораби «Сайпа» 10.09.1994 185/77

6 Саид Эззатоллахи «Амкар», Россия 01.10.1996 190/78

7 Масуд Шоджаи АЕК, Греция 09.06.1984 184/75

9 Омид Эбрахими «Эстегляль» 16.09.1987 176/68

11 Вахид Амири «Персеполис» 02.04.1988 185/79

14 Саман Годдос «Эстерсунд», Швеция 03.11.1993 176/75

21 Ашкан Дежага «Ноттингем Форест» 05.07.1986 181/74

Нападающие

10 Карим Ансарифард «Олимпиакос», Греция 03.04.1990 181/77

16 Реза Гучаннеджад «Херенвен», Нидерланды 20.09.1987 181/80

17 Меди Тареми «Аль-Гарафа», Катар 18.07.1992 187/79

18 Алиреза Яханбакш «АЗ Алкмар», Нидерланды 11.08.1993 190/84

20 Сердар Азмун «Рубин», Россия 01.01.1995 178/72

Группа С

ФРАНЦИЯ

Вратари

1 Уго Льорис «Тоттенхэм», Англия 26.12.1986 188/78

16 Стив Манданда «Марсель» 28.03.1985 185/82

23 Альфонс Ареола «ПСЖ» 27.02.1993 195/94

Защитники

2 Бенжамен Павар «Штутгарт», Германия 28.03.1996 186/76

3 Пренель Кимпембе «ПСЖ» 13.08.1995 183/71

4 Рафаэль Варан «Реал», Испания 25.04.1993 191/81

5 Самуэль Юмтити «Барселона», Испания 14.11.1993 182/75

17 Адиль Рами «Марсель» 27.12.1985 190/90

19 Джибриль Сидибе «Монако» 29.07.1992 182/71

21 Люка Эрнандес «Атлетико», Испания 14.02.1996 184/76

22 Бенжамен Менди «Манчестер Сити», Англия 17.07.1994 185/85

Полузащитники

6 Поль Погба «Манчестер Юнайтед», Англия 15.03.1993 191/84

8 Тома Лемар «Монако» 12.11.1995 170/58

12 Корентен Толиссо «Бавария», Германия 03.08.1994 181/78

13 Н’Голо Канте «Челси», Англия 29.03.1991 168/68

14 Блез Матюиди «Ювентус», Италия 09.04.1987 180/75

15 Стивен Н’Зонзи «Севилья», Испания 15.11.1988 196/75

18 Набиль Фекир «Лион» 18.07.1993 173/72

Нападающие

7 Антуан Гризманн «Атлетико», Испания 21.03.1991 175/71

9 Оливье Жиру «Челси», Англия 30.09.1986 192/88

10 Килиан Мбаппе «ПСЖ» 20.12.1998 178/73

11 Усман Дембеле «Барселона», Испания 15.05.1997 178/67

20 Флориан Товен «Марсель» 26.01.1993 179/70

Тренер: Дидье Дешам 15.10.1968

ПЕРУ

Вратари

1 Педро Гальесе «Веракрус», Мексика 23.04.1990 189/79

12 Карлос Каседа «Депортиво Мунисипаль» 27.09.1991 185/80

21 Хосе Карвальо «Университарио» 01.03.1986 183/82

Защитники

2 Альберто Родригес «Атлетико Хуниор», Колумбия 31.03.1984 183/78

3 Альдо Корсо «Университарио» 20.05.1989 173/75

4 Андерсон Сантамария «Пуэбла», Мексика 10.01.1992 183/82

5 Мигель Араухо «Альянса Лима» 24.10.1994 180/75

6 Мигель Трауко «Фламенго», Бразилия 25.08.1992 175/62

15 Кристиан Рамос «Веракрус», Мексика 04.11.1988 185/74

17 Луис Адвинкула «Лобос БУАП», Мексика 02.03.1990 177/77

22 Нильсон Лойола «Мельгар» 26.10.1994 178/64

Полузащитники

7 Паоло Уртадо «Витория Гимараэш», Португалия 27.07.1990 176/72

8 Кристиан Куэва «Сан-Паулу», Бразилия 23.11.1991 169/61

13 Ренато Тапиа «Фейеноорд», Нидерланды 28.07.1995 185/78

14 Энди Поло «Портленд Тимберс», США 29.09.1994 175/70

16 Вильдер Картахена «Веракрус», Мексика 23.09.1994 180/77

19 Йосимар Йотун «Орландо Сити», США 07.04.1990 171/72

23 Педро Акино «Лобос БУАП», Мексика 13.04.1995 175/68

Нападающие

9 Хосе Паоло Герреро «Фламенго», Бразилия 01.01.1984 184/72

10 Джефферсон Фарфан «Локомотив», Россия 26.10.1984 178/84

11 Рауль Руидиас «Морелия», Мексика 25.07.1990 168/67

18 Андре Каррильо «Уотфорд», Англия 14.06.1991 180/75

20 Эдисон Флорес «Ольборг», Дания 14.05.1994 170/72

Тренер: Рикардо Гарека 10.02.1958

ДАНИЯ

Вратари

1 Каспер Шмейхель «Лестер», Англия 05.11.1986 189/89

16 Йонас Лоссль «Хаддерсфилд», Англия 01.02.1989 195/89

22 Фредерик Реннов «Брондбю» 04.08.1992 188/77

Защитники

3 Янник Вестергор «Боруссия» М, Германия 03.08.1992 199/98

4 Симон Кьер «Севилья», Испания 26.03.1989 191/82

5 Йонас Кнудсен «Ипсвич», Англия 16.09.1992 185/72

6 Андреас Кристенсен «Челси», Англия 10.04.1996 188/78

13 Матиас Йоргенсен «Хаддерсфилд», Англия 23.04.1990 191/79

14 Хенрик Далсгор «Брентфорд», Англия 27.07.1989 192/81

17 Йенс Стригер Ларсен «Удинезе», Италия 21.02.1991 180/74

Полузащитники

2 Микаэль Крон-Дели «Депортиво», Испания 06.06.1983 170/71

7 Вильям Квист «Копенгаген» 24.02.1985 184/80

8 Томас Дилэйни «Вердер», Германия 03.09.1991 182/71

10 Кристиан Эриксен «Тоттенхэм», Англия 14.02.1992 175/71

15 Виктор Фишер «Копенгаген» 09.06.1994 182/80

18 Лукас Лерагер «Бордо», Франция 12.07.1993 185/80

19 Лассе Шене «Аякс», Голландия 27.05.1986 177/78

23 Пионе Систо «Сельта», Испания 04.02.1995 171/64

Нападающие

9 Николай Йоргенсен «Фейеноорд», Нидерланды 15.01.1991 190/83

11 Мартин Брейтуэйт «Бордо», Франция 05.06.1991 180/77

12 Каспер Дольберг «Аякс», Нидерланды 06.10.1997 187/83

20 Юссуф Поульсен «Лейпциг», Германия 15.06.1994 192/83

21 Андреас Корнелиус «Аталанта», Италия 16.03.1993 193/89

Тренер: Оге Харейде 23.09.1953

АВСТРАЛИЯ

Вратари

1 Мэттью Райан «Брайтон» Англия 08.04.1992 184/82

12 Брэд Джонс «Фейеноорд», Нидерланды 19.03.1982 194/76

18 Дэнни Вукович «Генк», Бельгия 27.03.1985 188/96

Защитники

2 Милош Дегенек «Йокогама», Япония 28.04.1994 187/82

3 Джеймс Мередит «Миллуолл», Англия 04.04.1988 185/73

5 Марк Миллиган «Аль-Ахли», Саудовская Аравия 04.08.1985 178/78

6 Мэттью Юрман «Сувон», Республика Корея 08.12.1989 190/84

16 Азиз Бехич «Бурсаспор», Турция 16.12.1990 170/63

19 Джош Рисдон «Уэстерн Сидней» 27.07.1992 167/70

20 Трент Сейнсбери «Грассхоперс», Швейцария 05.01.1992 183/76

Полузащитники

8 Массимо Луонго «КПР», Англия 25.09.1992 176/66

11 Эндрю Нэббот «Урава», Япония 17.12.1992 175/80

13 Аарон Муй «Хаддерсфилд», Англия 15.09.1990 174/68

15 Майл Единак «Астон Вилла», Англия 03.08.1984 189/81

17 Дэниел Арзани «Мельбурн» 04.01.1999 171/73

21 Димитри Петратос «Ньюкасл Джетс» 10.11.1992 175/78

22 Джексон Ирвайн «Халл Сити», Англия 07.03.1993 189/70

23 Том Рогич «Селтик», Шотландия 16.12.1992 188/89

Нападающие

4 Тим Кэйхилл «Миллуолл», Англия 06.12.1979 178/64

7 Мэттью Леки «Герта», Германия 04.02.1991 181/82

9 Томи Юрич «Люцерн», Швейцария 22.07.1991 191/85

10 Робби Круз «Бохум», Германия 05.10.1988 179/70

14 Джейми Макларен «Хайберниан», Шотландия 29.07.1993 178/73

Тренер: Берт ван Марвейк 19.05.1952

Группа D

АРГЕНТИНА

Вратари

1 Науэл Гузман «Тигрес», Мексика 10.02.1986 192/90

12 Франко Армани «Ривер Плейт» 16.10.1986 189/85

23 Вилли Кабальеро «Челси», Англия 28.09.1981 186/80

Защитники

2 Габриэль Меркадо «Севилья», Испания 18.03.1987 181/85

3 Николас Тальяфико «Аякс», Нидерланды 31.08.1992 171/65

4 Кристиан Ансальди «Торино», Италия 20.09.1986 181/76

6 Федерико Фасио «Рома», Италия 17.03.1987 195/85

8 Маркос Акунья «Спортинг», Португалия 28.10.1991 172/72

14 Хавьер Маскерано «Хэбей Чайна Форчун», Китай 08.07.1984 174/73

16 Маркос Рохо «Манчестер Юнайтед», Англия 20.03.1990 187/80

17 Николас Отаменди «Манчестер Сити», Англия 12.02.1988 183/81

Полузащитники

5 Лукас Билья «Милан», Италия 30.01.1986 178/64

7 Эвер Банега «Севилья», Испания 29.06.1988 174/71

11 Анхель Ди Мария «ПСЖ», Франция 14.02.1988 180/75

13 Максимилиано Месса «Индепендьенте» 15.12.1992 180/69

15 Мануэль Лансини «Вест Хэм», Англия 15.02.1993 167/59

18 Эдуардо Сальвио «Бенфика», Португалия 13.05.1990 172/68

20 Джованни Ло Чельсо «ПСЖ», Франция 09.04.1996 177/69

22 Кристиан Павон «Бока Хуниорс» 21.01.1996 167/65

Нападающие

9 Гонсало Игуаин «Ювентус», Италия 10.12.1987 186/89

10 Лионель Месси «Барселона», Испания 24.06.1987 170/72

19 Серхио Агуэро «Манчестер Сити», Англия 02.06.1988 173/70

21 Пауло Дибала «Ювентус», Италия 15.11.1993 177/75

Тренер: Хорхе Сампаоли 13.03.1960

ХОРВАТИЯ

Номер Клуб Дата рождения Рост/Вес

Вратари

1 Доминик Ливакович «Динамо» З 09.01.1995 188/80

12 Ловре Калинич «Гент», Бельгия 03.04.1990 201/96

23 Даниэль Субашич «Монако», Франция 27.10.1984 191/87

Защитники

2 Шиме Врсалько «Атлетико», Испания 10.01.1992 181/76

3 Иван Стринич «Сампдория», Италия 17.07.1987 186/78

5 Ведран Чорлука «Локомотив», Россия 05.02.1986 192/84

6 Деян Ловрен «Ливерпуль», Англия 05.07.1989 188/84

13 Тин Едвай «Байер», Германия 28.11.1995 184/81

15 Дуйе Чалета-Цар «Ред Булл Зальцбург», Австрия 17.09.1996 192/89

21 Домагой Вида «Бешикташ», Турция 29.04.1989 184/76

22 Йосип Пиварич «Динамо» К, Украина 30.01.1989 176/70

Полузащитники

4 Иван Перишич «Интер», Италия 02.02.1989 187/80

7 Иван Ракитич «Барселона», Испания 10.03.1988 184/78

8 Матео Ковачич «Реал», Испания 06.05.1994 178/7

10 Лука Модрич «Реал», Испания 09.09.1985 172/66

11 Марсело Брозович «Интер», Италия 16.11.1992 181/6

14 Филип Брадарич «Риека» 11.01.1992 185/77

19 Милан Бадель «Фиорентина», Италия 25.02.1989 186/76

Нападающие

9 Андрей Крамарич «Хоффенхайм», Германия 19.06.1991 177/73

16 Никола Калинич «Милан», Италия 05.01.1988 187/78

17 Марио Манджукич «Ювентус», Италия 21.05.1986 190/85

18 Анте Ребич «Айнтрахт», Германия 21.09.1993 185/78

20 Марко Пьяца «Шальке», Германия 06.05.1995 186/81

Тренер: Златко Далич 26.10.1966

НИГЕРИЯ

Вратари

1 Икечукву Эзенва «Эньимба» 16.10.1988 185/69

16 Дэниэл Акпейи «Чиппа Юнайтед», ЮАР 03.08.1986 186/80

23 Фрэнсис Узохо «Депортиво», Испания 28.10.1998 196/91

Защитники

2 Брайан Идову «Амкар», Россия 18.05.1992 180/77

3 Элдерсон Эчерже «Серкль Брюгге», Бельгия 20.01.1988 184/76

5 Уильям Трост-Эконг «Бурсаспор», Турция 01.09.1993 191/82

6 Леон Балогун «Майнц», Германия 28.06.1988 190/88

12 Абдуллахи Шеху «Бурсаспор», Турция 12.03.1993 181/72

20 Чидози Авазьем «Нант», Франция 01.01.1997 188/82

21 Тайрон Эбейи «Ден Хааг», Нидерланды 16.12.1995 187/72

22 Кеннет Омеруо «Касымпаша», Турция 17.10.1993 185/73

Полузащитники

4 Уилфред Ндиди «Лестер Сити», Англия 16.12.1996 183/74

8 Огенекаро Этебо «Фейренсе», Португалия 09.11.1995 176/70

10 Джон Оби Микел «Тяньцзинь Тэда», Китай 22.04.1987 186/86

11 Виктор Мозес «Челси», Англия 12.12.1990 177/79

15 Джоэл Оби «Торино», Италия 22.05.1991 177/72

17 Огеньи Онази «Трабзонспор», Турция 25.12.1992 173/73

19 Джон Огу «Хапоэль Беэр-Шева», Израиль 20.04.1988 192/84

Нападающие

7 Ахмед Муса ЦСКА, Россия 14.10.1992 173/65

9 Одион Игало «Чанчунь Ятай», Китай 16.06.1989 188/73

13 Симеон Нванкво «Кротоне», Италия 07.05.1992 198/84

14 Келечи Ихеаначо «Лестер Сити», Англия 03.10.1996 185/82

18 Алекс Ивоби «Арсенал», Англия 03.05.1996 180/75

Тренер: Гернот Рор 28.06.1953

ИСЛАНДИЯ

Вратари

1 Ханнес Халльдоурссон «Раннерс», Дания 27.04.1984 194/89

12 Фредерик Шрам «Роскильде», Дания 19.01.1995 198/93

13 Рунар Рунарссон «Норшелланн», Дания 18.02.1995 186/73

Защитники

2 Биркир Севарссон «Валюр» 11.11.1984 187/81

3 Самуэль Фридьонссон «Волеренга», Норвегия 22.02.1996 186/76

5 Сверрир Ингассон «Ростов», Россия 05.08.1993 188/80

6 Рагнар Сигурдссон «Ростов», Россия 19.06.1986 187/86

14 Кари Арнасон «Абердин», Шотландия 13.10.1982 190/79

15 Хольмар Эйольфссон «Левски», Болгария 06.07.1990 190/86

18 Хердур Магнуссон «Бристоль Сити», Англия 11.02.1993 190/81

23 Ари Скуласон «Локерен», Бельгия 14.05.1987 170/65

Полузащитники

4 Альберт Гудмундссон ПСВ, Нидерланды 15.06.1997 177/67

7 Йохан Гудмундссон «Бернли», Англия 27.10.1990 186/78

8 Биркир Бьярнасон «Астон Вилла», Англия 27.05.1988 182/75

16 Олафур Скуласон «Карабюкспор», Турция 01.04.1983 183/82

17 Арон Гуннарссон «Кардифф Сити», Англия 22.04.1989 177/70

19 Рюрик Гисласон «Зандхаузен», Германия 25.02.1988 184/80

20 Эмиль Халльфредссон «Удинезе», Италия 29.06.1984 185/83

21 Арнор Траустасон «Мальме», Швеция 30.04.1993 182/71

Нападающие

9 Бьорн Сигурдарссон «Ростов», Россия 26.02.1991 187/85

10 Гильфи Сигурдссон «Эвертон», Англия 09.09.1989 186/79

11 Альфред Финнбогасон «Аугсбург», Германия 01.02.1989 184/80

22 Йон Бедварссон «Рединг», Англия 25.05.1992 190/85

Тренер: Хеймир Хадльгримссон 10.06.1967

Группа Е

БРАЗИЛИЯ

Вратари

1 Алиссон «Рома», Италия 02.10.1992 193/91

16 Кассиу «Коринтианс» 06.06.1987 195/92

23 Эдерсон «Манчестер Сити», Англия 17.08.1993 195/92

Защитники

2 Тиаго Силва «ПСЖ», Франция 22.09.1984 183/79

3 Миранда «Интер», Италия 07.09.1984 186/78

4 Педро Жеромел «Гремиу» 21.09.1985 190/84

6 Филипе Луис «Атлетико», Испания 09.08.1985 182/73

12 Марсело «Реал», Испания 12.05.1988 174/80

13 Маркиньос «ПСЖ», Франция 14.05.1994 183/75

14 Данило «Манчестер Сити», Англия 15.07.1991 184/78

22 Фагнер «Коринтианс» 11.06.1993 168/67

Полузащитники

5 Каземиро «Реал», Испания 23.02.1992 185/84

8 Ренато Аугусто «Бэйцзин Гоань», Китай 08.02.1988 186/86

11 Филиппе Коутинью «Барселона», Испания 12.06.1992 172/68

15 Паулиньо «Барселона», Испания 25.07.1988 181/81

17 Фернандиньо «Манчестер Сити», Англия 04.05.1985 179/67

18 Фред «Шахтер», Украина 05.03.1993 169/64

19 Виллиан «Челси», Англия 09.08.1988 175/77

Нападающие

7 Дуглас Коста «Ювентус», Италия 14.09.1990 182/70

9 Габриэл Жезус «Манчестер Сити», Англия 03.04.1997 175/73

10 Неймар «ПСЖ», Франция 05.02.1992 175/68

20 Роберто Фирмино «Ливерпуль», Англия 02.10.1991 181/76

21 Тайсон «Шахтер», Украина 13.01.1988 72/64

Тренер: Тите 25.05.1961

СЕРБИЯ

Вратари

1 Владимир Стойкович «Партизан», Белград 28.07.1983 195/92

12 Предраг Райкович «Маккаби» Т-А, Израиль 31.10.1995 191/85

23 Марко Дмитрович «Эйбар», Испания 24.01.1992 194/90

Защитники

2 Антонио Рукавина «Вильярреал», Испания 26.01.1984 177/71

3 Душко Тошич «Гуанчжоу Фули», Китай 19.01.1985 185/79

5 Урош Спайич «Краснодар», Россия 13.02.1993 188/82

6 Бранислав Иванович «Зенит», Россия 22.02.1984 185/89

11 Александар Коларов «Рома», Италия 10.11.1985 187/83

13 Милош Велькович «Вердер», Германия 26.09.1995 188/77

14 Милан Родич «Црвена Звезда», Белград 02.04.1991 185/76

15 Никола Миленкович «Фиорентина», Италия 12.10.1997 195/90

Полузащитники

4 Лука Миливоевич «Кристал Пэлас», Англия 07.04.1991 186/80

7 Андрия Живкович «Бенфика», Португалия 11.07.1996 169/68

10 Душан Тадич «Саутгемптон», Англия 20.11.1988 181/76

16 Марко Груйич «Кардифф Сити», Англия 13.04.1996 190/82

17 Филип Костич «Гамбург», Германия 01.11.1992 184/82

20 Сергей Милинкович-Савич «Лацио», Италия 27.02.1995 192/76

21 Неманья Матич «Манчестер Юнайтед», Англия 01.08.1988 194/86

22 Адем Ляйич «Торино», Италия 29.09.1991 182/74

Нападающие

8 Александар Прийович ПАОК, Греция 21.04.1990 191/88

9 Александар Митрович «Фулхэм», Англия 16.09.1994 19/82

18 Неманья Радоньич «Црвена Звезда» 15.02.1996 185/76

19 Лука Йович «Айнтрахт», Германия 23.12.1997 181/75

Тренер: Младен Крстаич 04.03.1974

ШВЕЙЦАРИЯ

Вратари

1 Ян Зоммер «Боруссия» М, Германия 17.12.1988 83/81

12 Ивон Мвого «РБ Лейпциг», Германия 06.06.1994 186/84

21 Роман Бюрки «Боруссия» Д, Германия 14.11.1990 188/83

Защитники

2 Штефан Лихтштайнер «Ювентус», Италия 16.01.1984 181/77

3 Франсуа Мубандже «Тулуза» 21.06.1990 180/76

4 Нико Эльведи «Боруссия» М, Германия 30.09.1996 187/77

5 Мануэль Аканджи «Боруссия» Д, Германия 19.07.1995 186/85

6 Михаэль Ланг «Базель» 08.02.1991 185/78

13 Рикардо Родригес «Милан», Италия 25.08.1992 180/79

20 Йоан Джуру «Антальяспор», Турция 18.01.1987 192/90

22 Фабиан Шер «Депортиво», Испания 20.12.1991 186/83

Полузащитники

8 Ремо Фройлер «Аталанта», Италия 15.04.1992 181/75

10 Гранит Джака «Арсенал», Англия 27.09.1992 183/82

11 Валон Бехрами «Удинезе», Италия 19.04.1985 184/78

14 Стивен Цубер «Хоффенхайм», Германия 17.08.1991 182/79

15 Блерим Джемаили «Болонья», Италия 12.04.1986 180/77

16 Желсон Фернандеш «Айнтрахт», Германия 02.09.1986 180/72

17 Денис Закария «Боруссия» М, Германия 20.11.1996 189/77

23 Джердан Шакири «Сток Сити», Англия 10.10.1991 165/78

Нападающие

7 Бриль Эмболо «Шальке», Германия 14.02.1997 184/86

9 Харис Сеферович «Бенфика», Португалия 22.02.1992 186/88

18 Марио Гавранович «Динамо» З, Хорватия 24.11.1989 175/75

19 Йосип Дрмич «Боруссия» М, Германия 08.08.1992 184/78

Тренер: Владимир Петкович 15.08.1963

КОСТА-РИКА

Вратари

1 Кейлор Навас «Реал», Испания 15.12.1986 185/80

18 Патрик Пембертон «Алахуэленсе» 24.04.1982 178/72

23 Леонель Морейра «Эредиано» 02.04.1990 179/70

Защитники

2 Джонни Акоста «Агилас», Колумбия 21.07.1983 176/75

3 Джанкарло Гонсалес «Болонья», Италия 08.02.1988 186/78

4 Ян Смит «Норчепинг»,Швеция 06.03.1998 177/68

6 Оскар Дуарте «Эспаньол», Испания 03.06.1989 186/81

8 Брайан Овьедо «Сандерленд», Англия 18.02.1990 172/70

15 Франсиско Кальво «Миннесота Юнайтед», США 08.07.1992 180/78

16 Кристиан Гамбоа «Селтик», Шотландия 24.10.1989 175/67

19 Кендалл Уостон «Ванкувер Уайткэпс», Канада 01.01.1988 196/87

22 Рональд Матаррита «Нью-Йорк Сити», США 09.07.1994 175/70

Полузащитники

5 Сельсо Борхес «Депортиво», Испания 27.05.1988й 187/79

7 Кристиан Боланьос «Саприсса» 17.05.1984 178/67

9 Даниэль Колиндрес «Саприсса» 10.01.1985 180/75

10 Брайан Руис «Спортинг», Португалия 18.08.1985 187/73

13 Родни Уоллес «Нью-Йорк Сити», США 17.06.1988 180/70

14 Рэндалл Асофейфа «Эредиано» 30.12.1984 182/83

17 Ельцин Техеда «Лозанна», Швейцария 17.03.1992 179/67

20 Давид Гузман «Портленд Тимберз», США 18.02.1990 176/78

Нападающие

11 Йохан Венегас «Саприсса» 27.11.1988 183/76

12 Хоэль Кэмпбелл «Бетис», Испания 26.06.1992 178/71

21 Маркос Уренья «Лос-Анджелес», США 05.03.1990 181/70

Тренер: Оскар Рамирес 08.12.1964

Группа F

ГЕРМАНИЯ

Вратари

1 Мануэль Нойер «Бавария» 27.03.1986 193/93

12 Кевин Трапп «ПСЖ», Франция 08.07.1990 189/88

22 Марк-Андре тер Стеген «Барселона», Испания 30.04.1992 187/85

Защитники

2 Марвин Платтенхардт «Герта» 26.01.1992 181/76

3 Йонас Хектор «Кельн» 27.05.1990 185/75

4 Маттиас Гинтер «Боруссия» М 19.01.1994 189/85

5 Матс Хуммельс «Бавария» 16.12.1988 192/90

6 Сами Хедира «Ювентус», Италия 04.04.1987 189/81

15 Никлас Зюле «Бавария» 03.09.1995 195/89

16 Антонио Рюдигер «Челси», Англия 03.03.1993 191/85

17 Джером Боатенг 03.09.1988 192/90

18 Йозуа Киммих «Бавария» 08.02.1995 176/72

Полузащитники

7 Юлиан Дракслер «ПСЖ», Франция 20.09.1993 185/74

8 Тони Кроос «Реал», Испания 04.01.1990 182/78

10 Месут Озил «Арсенал», Англия 15.10.1988 180/70

13 Томас Мюллер «Бавария» 13.09.1989 186/75

14 Леон Горетцка «Бавария» 06.02.1995 189/76

19 Себастьян Руди «Бавария» 28.02.1990 179/74

20 Юлиан Брандт «Байер» 02.05.1996 183/82

21 Илкай Гюндоган «Манчестер Сити», Англия 24.10.1990 180/79

Нападающие

9 Тимо Вернер «РБ Лейпциг» 06.03.1996 181/75

11 Марко Ройс «Боруссия» Д 31.05.1989 180/67

23 Марио Гомес «Штутгарт» 10.07.1985 189/82

Тренер: Йоахим Лев 03.02.1960

МЕКСИКА

Вратари

1 Хосе Корона «Крус Асуль» 26.01.1981 182/80

12 Альфредо Талавера «Толука» 18.09.1982 188/84

13 Гильермо Очоа «Стандард», Бельгия 13.07.1985 185/76

Защитники

2 Уго Айяла «Тигрес» 31.03.1987

3 Карлос Сальседо «Айнтрахт», Германия 29.09.1993 189/83

4 Рафаэль Маркес «Атлас» 13.02.1979 184/77

5 Диего Рейес «Порту», Португалия 19.09.1992 190/77

15 Эктор Морено «Реал Сосьедад», Испания 17.01.1988 182/82

21 Эдсон Альварес «Америка» 24.10.1997 186/72

Полузащитники

6 Хонатан дос Сантос «Лос-Анджелес», США 26.04.1990 173/69

7 Мигель Лаюн «Севилья», Испания 25.06.1988 180/72

10 Джовани дос Сантос «Лос-Анджелес», США 11.05.1989 178/70

16 Эктор Эррера «Порту», Португалия 19.04.1990 180/79

17 Хесус Корона «Порту», Португалия 06.01.1993 174/69

18 Андрес Гуардадо «Бетис», Испания 28.09.1986 167/63

20 Хавьер Акино «Тигрес» 11.02.1990 166/59

22 Ирвинг Лосано ПСВ, Нидерланды 30.07.1995 176/66

23 Хесус Гальярдо «Пумас» 15.08.1994 177/74

Нападающие

8 Марко Фабиан «Айнтрахт», Германия 21.07.1989 171/70

9 Рауль Хименес «Бенфика», Португалия 05.05.1991 188/79

11 Карлос Вела «Лос-Анджелес», США 01.03.1989 178/78

14 Хавьер Эрнандес «Вест Хэм», Англия 01.06.1988 175/71

19 Орибе Перальта «Америка» 12.01.1984 178/72

Тренер: Хуан Карлос Осорио 08.06.1961

ШВЕЦИЯ

Вратари

1 Робин Ольсен «Копенгаген», Дания 08.01.1990

12 Карл-Йохан Йонссон «Генгам», Франция 28.01.1990 187/83

23 Кристоффер Нордфельдт «Суонси», Англия 23.06.1989 190/85

Защитники

2 Микаэль Лустиг «Селтик», Шотландия 13.12.1986 189/77

3 Виктор Линделеф «Манчестер Юнайтед», Англия 17.07.1994 187/81

4 Андреас Гранквист «Краснодар», Россия 16.04.1985 192/84

5 Мартин Ольссон «Суонси», Англия 17.05.1988 177/81

6 Людвиг Аугустинссон «Вердер», Германия 21.04.1994 181/76

14 Филип Хеландер «Болонья», Италия 22.04.1993 192/83

16 Эмиль Крафт «Болонья», Италия 02.08.1991 181/72

18 Понтус Янссон «Лидс», Англия 13.02.1991 194/89

Полузащитники

7 Себастьян Ларссон «Халл Сити», Англия 06.06.1985 178/70

8 Альбин Экдаль «Гамбург», Германия 28.07.1989

10 Эмиль Форсберг «Лейпциг», Германия 23.10.1991 179/78

11 Густав Свенссон «Сиэтл», США 07.02.1987 183/77

15 Оскар Хильемарк «Дженоа», Италия 28.06.1992 184/73

17 Виктор Классон «Краснодар», Россия 02.01.1992 183/79

19 Маркус Роден «Кротоне», Италия 11.05.1991 182/76

21 Джимми Дурмаз «Тулуза», Франция 22.03.1989 180/69

Нападающие

9 Маркус Берг «Аль-Айн», ОАЭ 17.08.1986 183/76

11 Йон Гвидетти «Алавес», Испания 15.04.1992 185/79

20 Ола Тойвонен «Тулуза», Франция 03.07.1986 192/78

22 Исаак Кисе Телин «Васланд-Беверен», Бельгия 24.06.1992 189/83

Тренер: Янне Андерссон 29.09.1962

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Вратари

1 Ким Сын Гю «Виссел Кобе», Япония 30.09.1990 187/80

21 Ким Джин Хен «Сересо Осака», Япония 10.03.1988 170/65

23 Чо Хен У «Тэгу» 25.09.1991 189/75

Защитники

2 Ли Ен «Чонбук Хендэ Моторс» 24.12.1986 180/74

3 Чон Сон Хен «Саган Тосу», Япония 03.04.1994 188/74

4 О Пан Сок «Чеджу Юнайтед» 20.05.1988 189/79

5 Юн Ен Сон «Соннам» 04.10.1988 185/78

6 Пак Чу Хо «Ульсан Хендэ» 16.01.1987 174/71

12 Ким Мин У «Санджу Санму» 25.02.1990 72/69

14 Хон Чхоль «Санджу Санму» 17.09.1990 176/67

19 Ким Ен Гвон «Гуанчжоу Эвергранд», Китай 27.02.1990 184/74

20 Чан Хен Су «Токио», Япония 28.09.1991 187/77

22 Ко Е Хан «Сеул» 10.03.1988 170/65

полузащитники

8 Чу Се Чон «Асан Мугунхуа» 30.10.1990 176/70

10 Ли Сын Ву «Верона», Италия 06.01.1998 170/63

13 Ку Чжа Чол «Аугсбург», Германия 27.02.1989 182/73

15 Чон У Ен «Виссел Кобе», Япония 14.12.1989 186/78

16 Ки Сон Ен «Суонси», Англия 24.01.1989 186/75

17 Ли Джэ Сон «Чонбук Хендэ Моторс» 10.08.1992 180/70

18 Мун Сон Мин «Инчхон Юнайтед» 09.06.1992 172/68

Нападающие

7 Сон Хын Мин «Тоттенхэм», Англия 08.07.1992 183/76

9 Ким Син Ук «Чонбук Хендэ Моторс» 14.04.1988 197/97

11 Хван Хи Чан «Ред Булл Зальбург», Австрия 26.01.1996 177/77

Тренер: Син Тхэ Ен 11.04.1969

Группа G

АНГЛИЯ

Вратари

1 Джордан Пикфорд «Эвертон» 07.03.1994 185/72

13 Джек Батленд «Сток Сити» 10.03.1993 196/96

23 Ник Поуп «Бернли» 19.04.1992 191/76

Защитники

2 Кайл Уокер «Манчестер Сити» 28.05.1990 178/73

3 Дэнни Роуз «Тоттенхэм» 02.07.1990 177/73

5 Джон Стоунз «Манчестер Сити» 28.05.1994 188/70

6 Гарри Магуайр «Лестер Сити» 05.03.1993 188/79

12 Киран Триппьер «Тоттенхэм» 19.09.1990 178/70

15 Гари Кэйхилл «Челси» 19.12.1985 193/86

16 Фил Джонс «Манчестер Юнайтед» 21.02.1992 185/72

18 Эшли Янг «Манчестер Юнайтед» 09.07.1985 180/65

22 Трент Александер-Арнолд «Ливерпуль» 07.10.1998 175/69

Полузащитники

4 Эрик Дайер «Тоттенхэм» 15.01.1994 191/86

7 Джесси Лингард «Манчестер Юнайтед» 15.12.1992 175/58

8 Джордан Хендерсон «Ливерпуль» 17.06.1990 182/67

17 Фабиан Делф «Манчестер Сити» 21.11.1989 175/60

20 Деле Алли «Тоттенхэм» 11.04.1996 185/73

21 Рубен Лофтус-Чик «Кристал Пэлас» 23.01.1996 191/83

Нападающие

9 Гарри Кейн «Тоттенхэм» 28.07.1993 188/81

10 Рахим Стерлинг «Манчестер Сити» 08.12.1994 170/69

11 Джейми Варди «Лестер Сити» 11.01.1987 178/76

14 Дэнни Уэлбек «Арсенал» 26.11.1990 185/73

19 Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед» 31.10.1997 180/70

Тренер: Гарет Саутгейт 03.09.1970

БЕЛЬГИЯ

Номер Клуб Дата рождения Рост/Вес

Вратари

1 Тибо Куртуа «Челси», Англия 11.05.1992 199/91

12 Симон Миньоле «Ливерпуль», Англия 06.03.1988 193/87

13 Коэн Кастельс «Вольфсбург», Германия 25.06.1992 197/86

Защитники

2 Тоби Алдервейрелд «Тоттенхэм», Англия 02.03.1989 186/81

3 Томас Вермален «Барселона», Испания 14.11.1985 183/80

4 Венсан Компани «Манчестер Сити», Англия 10.04.1986 190/85

5 Ян Вертонген «Тоттенхэм», Англия 24.04.1987 189/86

14 Тома Менье «ПСЖ», Франция 12.09.1991 190/88

20 Дедрик Боята «Селтик», Шотландия 28.11.1990 188/84

23 Леандер Дендонкер «Андерлехт» 15.04.1995 188/76

Полузащитники

6 Аксель Витсель «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай 12.01.1989 186/73

7 Кевин Де Брюйне «Манчестер Сити» 28.06.1991 181/70

8 Маруан Феллайни «Манчестер Юнайтед», Англия 22.11.1987 194/85

16 Торган Азар «Боруссия» М, Германия 29.03.1993 174/70

17 Юри Тилеманс «Монако», Франция 07.05.1997 176/72

19 Мусса Дембеле «Тоттенхэм», Англия 16.07.1987 185/82

22 Насер Шадли «Вест Бромвич», Англия 02.08.1989 187/85

Нападающие

9 Ромелу Лукаку «Манчестер Юнайтед», Англия 13.05.1993 190/94

10 Эден Азар «Челси», Англия 07.01.1991 173/74

11 Янник Феррейра-Карраско «Далянь Ифан», Китай 180/67

14 Дрис Мертенс «Наполи», Италия 06.05.1987 169/61

18 Аднан Янузай «Реал Сосьедад», Испания 05.02.1995 180/75

21 Миши Батшуайи «Боруссия» Д, Германия 02.10.1993 185/78

Тренер: Роберто Мартинес 13.07.1973

ТУНИС

Заявка

Номер Клуб Дата рождения Рост/Вес

1 Фарук Бен Мустафа «Аль-Шабаб», Саудовская Аравия 01.07.1989 192/85

16 Аймен Матлути «Аль-Батин», Саудовская Аравия 14.09.1984 182/84

22 Муэз Ассен «Шатору», Франция 05.03.1995 186/70

Защитники

2 Сьям Бен Юссеф «Касымпаша», Турция 31.03.1989 189/87

3 Йоан Бен Алуан «Лестер», Англия 28.03.1987 185/75

4 Яссин Мериа «Сфаксьен» 02.07.1993 183/70

5 Уссама Хаддади «Дижон», Франция 28.01.1992 185/76

6 Рами Бедуи «Сетиф» 19.01.1990 187/77

11 Дилан Бронн «Гент», Бельгия 19.06.1995 186/75

12 Али Маалул «Аль-Ахли», Египет 01.01.1990 170/72

21 Хамди Наггез «Замалек», Египет 28.10.1992 186/75

Полузащитники

9 Анис Бадри «Эсперанс» 18.09.1990 178/70

10 Вахби Хазри «Ренн», Франция 08.02.1991 182/76

13 Ферджани Сасси «Аль-Наср», Саудовская Аравия 18.03.1992 186/80

14 Мохамед Бен Амор «Аль-Ахли», Саудовская Аравия 03.05.1992 180/75

17 Эйе Скири «Монпелье», Франция 10.05.1995 185/69

20 Гайлен Шалали «Эсперанс» 28.02.1994 179/70

23 Наим Слити «Дижон», Франция 27.07.1992 173/65

Нападающие

7 Саиф-Эдин Кауи «Труа», Франция 27.04.1995 180/76

8 Фахреддин Бен Юссеф «Аль-Иттифак», Саудовская Аравия 23.06.1991 189/80

15 Ахмед Халил «Клуб Африкэн» 21.12.1994 187/75

18 Бассем Срарфи «Ницца», Франция 25.06.1997 176/71

19 Сабер Халифа «Клуб Африкэн» 14.10.1986 185/72

Тренер: Набиль Маалул 25.07.1962

ПАНАМА

Заявка

Номер Клуб Дата рождения Рост/Вес

Вратари

1 Хайме Пенедо «Динамо» Бх, Румыния 26.09.1981 183/70

12 Хосе Кальдерон «Чоррильо» 14.08.1985 187/87

22 Алекс Родригес «Сан-Франсиско» 05.08.1990 197/83

Защитники

2 Микаэль Мурильо «Нью-Йорк Ред Буллз», США 11.02.1996 183/78

3 Харольд Каммингс «Сан-Хосе», США 01.03.1992 183/92

4 Фидель Эскобар «Нью-Йорк Ред Буллз», США 09.01.1995 182/82

5 Роман Торрес «Сиэтл Сондерс», США 20.03.1986 188/99

13 Адольфо Мачадо «Хьюстон Динамо», США 14.02.1985 182/78

15 Эрик Дэвис ДАК, Словакия 31.03.1991 180/81

17 Луис Овалье «Олимпия», Гондурас 07.09.1988 178/75

23 Фелипе Балой «Мунисипаль», Гватемала, 24.02.1981 185/87

Полузащитники

6 Габриэль Гомес «Букараманга», Колумбия 29.05.1984 183/82

8 Эдгар Барсенас «Кафеталерос», Мексика 23.10.1993 175/72

11 Армандо Купер «Универсидад де Чили», Чили 26.11.1987 173/72

14 Валентин Пиментель «Пласа Амадор» 30.05.1991 189/80

19 Альберто Кинтеро «Университарио», Перу 18.12.1987 165/62

20 Анибаль Годой «Сан-Хосе», США 10.02.1990 183/82

21 Хосе Луис Родригес «Гент», Бельгия 19.06.1998 180/77

Нападающие

7 Блас Перес «Мунисипаль», Гватемала 13.03.1981 187/83

9 Габриэль Торрес «Уачипато», Чили 31.0.1988 180/77

10 Исмаэль Диас «Депортиво», Испания 12.05.1997 18/72

16 Абдиэль Арройо «Алахуэленсе», Коста-Рика 13.12.1993 183/82

18 Луис Техада «Спорт Бойс», Перу 28.03.1982 183/87

Тренер: Эрнан Дарио Гомес 03.02.1956

Группа Н

ПОЛЬША

Вратари

1 Войцех Щенсны «Ювентус», Италия 18.04.1990 195/84

12 Бартош Бялковски «Ипсвич», Англия 06.07.1987 194/83

22 Лукаш Фабиански «Суонси», Англия 18.04.1985 190/83

Защитники

2 Михал Паздан «Легия» 21.09.1987 181/78

3 Артур Енджейчик «Легия» 04.11.1987 189/78

4 Тиаго Сионек СПАЛ, Италия 21.04.1986 184/81

5 Ян Беднарек «Саутгемптон», Англия 12.04.1996 189/77

15 Камил Глик «Монако», Франция 03.02.1988 190/80

18 Бартош Бережински «Сампдория», Италия 12.07.1992 182/72

20 Лукаш Пищек «Боруссия» Д, Германия 03.06.1985

Полузащитники

6 Яцек Горальски «Лудогорец», Болгария 21.09.1992 172/66

8 Кароль Линетти «Сампдория», Италия 02.02.1995 176/73

10 Гжегож Крыховяк «Вест Бромвич», Англия 29.01.1990 186/83

11 Камил Гросицки «Халл Сити», Англия 08.06.1988 180/78

13 Мацей Рыбус «Локомотив», Россия 19.08.1989 173/75

16 Якуб Блащиковски «Вольфсбург», Германия 14.12.1985 175/71

17 Славомир Пешко «Лехия» 19.02.1985 173/68

19 Петр Зелински «Наполи», Италия 20.05.1994 177/64

21 Рафал Кужава «Гурник» 29.01.1993 182/73

Нападающие

7 Аркадиуш Милик «Наполи», Италия 28.02.1994 186/81

9 Роберт Левандовски «Бавария», Германия 21.08.1988 185/79

14 Лукаш Теодорчик «Андерлехт», Бельгия 03.06.1991 185/78

23 Давид Ковнацки «Сампдория», Италия 14.03.1997 185/75

Тренер: Адам Навалка 23.10.1957

КОЛУМБИЯ

Вратари

1 Давид Оспина «Арсенал», Англия 31.08.1988 183/80

12 Камило Варгас «Депортиво Кали» 09.03.1989 185/80

22 Хосе Куадрадо «Онсе Кальдас» 01.06.1985 180/80

Защитники

2 Кристиан Сапата «Милан», Италия 30.09.1986 187/82

3 Оскар Мурильо «Пачука», Мексика 18.04.1988 184/80

4 Сантьяго Ариас ПСВ, Нидерланды 13.01.1992 177/71

13 Йерри Мина «Барселона», Испания 23.09.1994 194/95

17 Хоан Мохика «Жирона», Испания 21.08.1992 185/66

18 Фрэнк Фабра «Бока Хуниорс», Аргентина 22.02.1991 172/72

23 Давинсон Санчес «Тоттенхэм», Англия 12.06.1996 187/81

Полузащитники

5 Вилмар Барриос «Бока Хуниорс», Аргентина 16.10.1993 178/74

6 Карлос Санчес «Эспаньол», Испания 06.02.1986 182/82

8 Абель Агилар «Депортиво Кали» 06.01.1985 185/82

10 Хамес Родригес «Бавария», Германия 12.07.1991 180/72

11 Хуан Куадрадо «Ювентус», Италия 26.05.1988 179/72

15 Матеус Урибе «Америка», Мексика 21.03.1991 182/71

16 Джефферсон Лерма «Леванте», Испания 25.10.1994 179/70

20 Хуан Кинтеро «Ривер Плейт», Аргентина 18.01.199, 169/64

Нападающие

7 Карлос Бакка «Вильярреал», Испания 08.09.1986 181/77

9 Радамель Фалькао «Монако», Франция 10.02.1986 177/72

14 Луис Муриэль «Севилья», Испания 16.04.1991 178/79

19 Мигель Борха «Палмейрас», Бразилия 26.01.1993 183/74

21 Хосе Искьердо «Брайтон», Англия 07.07.1992 171/73

Тренер: Хосе Пекерман 03.09.1949

СЕНЕГАЛ

Вратари:

1 Абдулайе Диалло «Ренн», Франция 30.03.1992 189/79

16 Хадим Н’Диайе «Хоройя», Гвинея 05.04.1985 185/80

23 Альфред Гомис СПАЛ, Италия 05.09.1993 196/80

Защитники:

2 Салиу Сисс «Валансьенн», Франция 15.06.1989 173/69

3 Калиду Кулибали «Наполи», Италия 20.06.1991 195/89

4 Кара Мбоджи «Андерлехт», Бельгия 22.11.1989 192/85

12 Юссуф Сабали «Бордо», Франция 05.03.1993 174/71

21 Ламин Гассама «Аланьяспор», Турция 20.10.1989 181/74

22 Мусса Ваге «Эйпен», Бельгия 04.10.1998 177/70

Полузащитники:

5 Идрисса «Гана» Гуйе «Эвертон», Англия 26.09.1989 174/64

6 Салиф Сане «Ганновер», Германия 25.08.1990 196/84

8 Шейку Куяте «Вест Хэм», Англия 21.12.1989 189/75

11 Шейх Н’Дойе «Бирмингем», Англия 29.03.1986 192/90

13 Альфред Н’Диайе «Вулверхэмптон», Англия 06.03.1990 186/80

17 Папа Алиун Ндиайе «Сток Сити», Англия 27.10.1990 181/74

Нападающие:

7 Мусса Соу «Бурсаспор», Турция 19.01.1986 180/75

9 Маме Бирам Диуф «Сток Сити», Англия 16.12.1987 185/81

10 Садио Мане «Ливерпуль», Англия 10.04.1992 175/69

14 Мусса Конате «Амьен», Франция 03.04.1993 180/78

15 Диафра Сако «Ренн», Франция 24.12.1989 184/79

18 Исмаила Сарр «Ренн», Франция 25.02.1998 175/70

19 Мбайе Ньянг «Торино», Италия 19.12.1994 184/74

20 Бальде Кейта «Монако», Франция 08.03.1995 181/77

Тренер: Алью Сиссе 24.03.1976

ЯПОНИЯ

Вратари:

1 Эйдзи Кавасима «Метц», Франция 20.03.1983 185/74

12 Масааки Хигасигути «Гамба Осака» 12.05.1986 184/78

23 Косукэ Накамура «Касива Рейсол» 27.02.1995 184/72

Защитники:

2 Наомиси Уеда «Касима Антлерс» 24.10.1994 186/79

3 Гэн Седзи «Касима Антлерс» 11.12.1992 182/74

5 Юто Нагатомо «Галатасарай», Турция 12.09.1986 170/68

6 Ватару Эндо «Урава Ред Даймондс» 09.02.1993 178/75

19 Хироки Сакаи «Марсель», Франция 12.04.1990 183/70

20 Томоаки Макино «Урава Ред Даймондс» 11.05.1987 182/77

21 Готоку Сакаи «Гамбург», Германия 14.03.1991 176/74

22 Майя Йосида «Саутгемптон», Англия 24.08.1988 189/78

Полузащитники:

4 Кейсуке Хонда «Пачука», Мексика 13.06.1986 182/74

7 Гаку Сибасаки «Хетафе», Испания

8 Гэнки Харагути «Фортуна», Германия 09.05.1991 178/68

10 Синдзи Кагава «Боруссия» Д, Германия 17.03.1989 175/68

11 Такаси Усами «Фортуна», Германия 06.05.1992 178/72

14 Такаси Инуи «Эйбар», Испания 02.06.1988 169/59

16 Хотару Ямагути «Серезо Осака», Мексика 06.10.1990 173/72

17 Макото Хасебе «Айнтрахт», Германия 18.01.1984 180/72

18 Рета Осима «Кавасаки Фронтале» 23.01.1993 168/64

Нападающие:

9 Синдзи Окадзаки «Лестер Сити», Англия 16.04.1986 174/70

13 Йосинори Муто «Майнц», Германия 15.07.1992 179/72

15 Юя Осако «Вердер», Германия 18.05.1990 182/71

Тренер: Акира Нисино 07.04.1955

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

Подготовил: Антон Муша

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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