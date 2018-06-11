Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

До старта чемпионата мира остаются считанные дни. Представляем заявочные листы всех 32 команд, участвующих в турнире.

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Группа А

 

РОССИЯ

Вратари

1          Игорь Акинфеев       ЦСКА   08.04.1986      186/82

12        Андрей Лунев           «Зенит»          13.11.1991      189/76

20        Владимир Габулов   «Брюгге», Бельгия   19.10.1983    190/77

Защитники

2          Марио Фернандес   ЦСКА  19.09.1990      187/80

3          Илья Кутепов «Спартак»      29.07.1993      192/84

4          Сергей Игнашевич   ЦСКА   14.07.1979      187/84

5          Андрей Семенов      «Ахмат»         24.04.1989      190/86

13        Федор Кудряшов      «Рубин»         05.04.1987      183/80

14        Владимир Гранат     «Рубин»         22.05.1987      184/85

23        Игорь Смольников   «Зенит»          08.08.1988      178/70

Полузащитники

6          Денис Черышев        «Вильярреал», Испания      26.12.1990      179/74

7          Далер Кузяев            «Зенит»         15.01.1993      182/74

8          Юрий Газинский      «Краснодар»                        20.07.1989      184/75

9          Алан Дзагоев                        ЦСКА   17.06.1990      179/75

11        Роман Зобнин          «Спартак»     11.02.1994      182/72

15        Антон Миранчук       «Локомотив»            17.10.1995      177/67

17        Александр Головин  ЦСКА   30.05.1996      180/69

18        Юрий Жирков           «Зенит»          20.08.1983      178/75

19        Александр Самедов  «Спартак»     19.07.1984      178/74

21        Александр Ерохин    «Зенит»         13.10.1989      193/82

Нападающие

10        Федор Смолов          «Краснодар» 09.02.1990      187/80

16        Алексей Миранчук   «Локомотив» 17.10.1995      177/67

22        Артем Дзюба «Арсенал» Тула        22.08.1988      196/91

Тренер: Станислав Черчесов         02.09.1963

 

УРУГВАЙ

Вратари

1          Фернандо Муслера  «Галатасарай», Турция        16.06.1986      190/84

12        Мартин Кампанья    «Индепендьенте», Аргентина          29.05.1989    186/85

23        Мартин Сильва        «Васко да Гама», Бразилия            25.03.1983      186/80

Защитники

2          Хосе Хименес           «Атлетико», Испания           20.01.1995      185/80

3          Диего Годин «Атлетико», Испания           16.02.1986      185/73

4          Гильермо Варела     «Пеньяроль» 24.03.1993      171/69

13        Гастон Сильва           «Индепендьенте», Аргентина        05.03.1994      185/74

16        Макси Перейра        «Порту», Португалия            08.06.1984      173/73

19        Себастьян Коатес     «Спортинг», Португалия      07.10.1990      196/85

22        Мартин Касерес       «Лацио», Италия      07.04.1987      183/76

Полузащитники

5          Карлос Санчес          «Монтеррей», Мексика      02.12.1984      170/74

6          Родриго Бентанкур   «Ювентус», Италия  25.06.1997      185/73

7          Кристиан Родригес  «Пеньяроль» 30.09.1985      178/75

8          Наитан Нандес         «Бока Хуниорс», Аргентина                        28.12.1995      172/72

10        Джорджиан де Арраскаэта «Крузейро», Бразилия   01.06.1994           172/67

14        Лукас Торрейра        «Сампдория», Италия         11.02.1996      168/64

15        Матиас Весино         «Интер», Италия       24.08.1991      187/81

17        Диего Лаксальт         «Дженоа», Италия    07.02.1993      178/67

Нападающие

9          Луис Суарес   «Барселона», Испания       24.01.1987      182/86

11        Кристиан Стуани      «Жирона», Испания 12.10.1986      186/77

18        Макси Гомес «Сельта», Испания   14.08.1996      186/81

20        Хонатан Урретавискайя  «Монтеррей», Мексика                       19.03.1990      174/62

21        Эдинсон Кавани       «ПСЖ», Франция      14.02.1987      184/71

Тренер: Оскар Табарес       03.03.1947

 

ЕГИПЕТ

Вратари

1          Эссам Эль-Хадари    «Аль-Таавун», Саудовская Аравия                       15.01.1973      188/85

16        Шериф Экрами         «Аль-Ахли»   01.07.1983      193/88

23        Мохамед Эль-Шенави  «Аль-Ахли»          14.05.1991      189/83

Защитники

2          Али Габр        «Вест Бромвич», Англия     10.01.1989      193/84

4          Омар Габер   «Лос-Анджелес», США        30.01.1992      174/66

6          Ахмед Хегази            «Вест Бромвич», Англия     25.01.1991      193/83

7          Ахмед Фатхи «Аль-Ахли», Саудовская Аравия    10.11.1984      178/71

12        Айман Ашраф           «Аль-Ахли»,   Саудовская Аравия  09.04.1991      175/71

13        Мохамед Абдель-Шафи «Аль-Фатх», Саудовская Аравия         01.07.1985      175/71

15        Махмуд Хамди         «Замалек»     01.06.1995      188/80

20        Самир Саад   «Аль-Ахли», Саудовская Аравия   01.04.1989      185/76

Полузащитники

5          Сэм Морси    «Уиган», Англия      10.09.1991      175/78

8          Тарек Хамед  «Замалек»     24.10.1988      180/74

14        Рамадан Собхи         «Сток Сити», Англия                       27.06.1997      183/72

17        Мохамед Эль-Ненни                       «Арсенал», Англия   11.07.1992      180/71

19        Абдалла Эль-Саид               «КуПС», Финляндия 13.07.1985      176/74

21        Махмуд «Трезеге» Хассан  «Касымпаша», Турция        01.10.1994      179/74

Нападающие

9          Марван Мохсен       «Аль-Ахли», Саудовская Аравия    26.02.1989      187/82

10        Мохамед Салах        «Ливерпуль», Англия          15.06.1992      175/72

11        Кахраба         «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия          13.04.1994      182/76

18        Шикабала      «Аль-Раед», Саудовская Аравия    05.03.1986      181/73

22        Амр Варда     «Атромитос», Греция           17.09.1993      176/70

Тренер: Эктор Купер                        16.11.1955

 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Вратари

1          Абдулла аль-Майюф           «Аль-Хиляль»            23.01.1987      187/83

21        Яссер аль-Мосайлем           «Аль-Ахли»    27.02.1984      184/82

22        Мохаммед аль-Овайс         «Аль-Ахли»    10.10.1991      185/70

Защитники

2          Мансур аль-Харби   «Аль-Ахли»   19.10.1987      170/65

3          Осама Хавсави         «Аль-Хиляль»           31.03.1984      187/78

4          Али аль-Булаихи      «Аль-Хиляль»           21.11.1989      185/80

5          Омар Отман  «Аль-Насср»  27.09.1985      185/76

6          Мохаммед аль-Бурайк        «Аль-Хиляль»            15.09.1992      173/85

13        Яссер аль-Шахрани             «Аль-Хиляль»            25.02.1992      171/62

23        Мотаз Хавсави           «Аль-Ахли»   17.02.1992      179/77

Полузащитники

7          Салман аль-Фарадж                        «Аль-Хиляль»            01.08.1989     175/69

8          Яхья аль-Шери         «Леганес», Испания 26.06.1990      164/60

9          Хатан Бахбир            «Аль-Шабаб»            16.07.1992      170/63

11        Абдулмалек аль-Хайбри     «Аль-Хиляль»            13.03.1986      177/73

12        Мохамед Кано           «Аль-Хиляль»           22.09.1994      191/71

14        Абдулла Отаиф         «Аль-Хиляль»           03.08.1992      177/68

15        Абдулла аль-Хайбари          «Аль-Шабаб» 16.08.1996     178/75

16        Хуссейн аль-Мохави            «Аль-Ахли»                  24.03.1988    173/64

17        Тайсир аль-Джассим           «Аль-Ахли»                  25.07.1984    169/64

18        Салем Аль-Досари   «Вильярреал», Испания     19.08.1991      171/72

Нападающие

10        Мохаммад аль-Сахлави      «Аль-Наср»                10.01.1987      180/72

19        Фахад аль-Муваллад           «Леванте», Испания            14.09.1994      166/59

20        Моханнад Ассери                «Аль-Ахли»                08.01.1989      178/69

Тренер: Хуан Антонио Пицци 07.06.1968

 

Сборная Испании

Группа В

 

ИСПАНИЯ

Вратари

1          Давид де Хеа «Манчестер Юнайтед», Англия     07.11.1990      193/85

13        Кепа Аррисабалага  «Атлетик»     03.12.1994      186/85

23        Пепе Рейна               «Наполи», Италия    31.08.1982      187/85

Защитники

2          Даниэль Карвахаль  «Реал»            11.01.1992      173/73

3          Жерар Пике   «Барселона»  02.02.1987      194/85

4          Начо   «Реал»            18.01.1990      179/75

12        Альваро Одриосола «Реал Сосьедад»       14.12.1995      176/75

14        Сесар Аспиликуэта  «Челси», Англия      28.08.1989      178/72

15        Серхио Рамос           «Реал»            30.03.1986      183/75

16        Начо Монреаль         «Арсенал», Англия  26.02.1986      179/73

18        Хорди Альба «Барселона»  21.03.1989      170/68

Полузащитники

5          Серхио Бускетс        «Барселона»  16.08.1988      189/76

6          Андрес Иньеста        «Барселона»  11.05.1984      171/68

7          Сауль Ньигес            «Атлетико»               21.11.1994      182/73

8          Коке   «Атлетико»               08.01.1992      176/73

10 Тиаго Алькантара           «Бавария», Германия           11.04.1991      174/65

21        Давид Сильва           «Манчестер Сити», Англия           08.01.1986      173/67

22        Иско   «Реал»            21.04.1992      176/74

Нападающие

9          Родриго         «Валенсия»              06.03.1991      180/74

11        Лукас Васкес «Реал»            01.07.1991      173/70

17        Яго Аспас      «Сельта»        01.08.1987      176/67

19        Диего Коста  «Атлетико»               07.10.1988      188/85

20        Марко Асенсио        «Реал»            21.01.1996      180/75

Тренер: Хулен Лопетеги    28.08.1966

 

ПОРТУГАЛИЯ

Вратари

1          Руи Патрисиу           «Спортинг»              15.02.1988      190/84

12        Антони Лопеш         «Лион», Франция                01.10.1990      184/81

22        Бету    «Гезтепе», Турция    01.05.1982      180/80

Защитники

2          Бруну Алвеш            «Рейнджерс», Шотландия   27.11.1981      189/83

3          Пепе   «Бешикташ», Турция           26.02.1983      188/81

5          Рафаэл Геррейру      «Боруссия Д», Германия     22.12.1993      170/63

6          Жозе Фонте   «Далянь Ифан», Китай        22.12.1983      187/81

13        Рубен Диаш   «Бенфика»     14.05.1997      186/70

15        Рикарду Перейра      «Порту»         06.10.1993      175/68

19        Мариу Руй     «Наполи», Италия    27.05.1991      170/67

21        Седрик Соареш        «Саутгемптон», Англия                 31.08.1991      172/67

Полузащитники

4          Мануэл Фернандеш «Локомотив», Россия          05.02.1986      176/75

8          Жоао Моутинью       «Монако», Франция            08.09.1986      171/61

10        Жоау Мариу  «Вест Хэм», Англия            19.01.1993      178/72

11        Бернарду Силва        «Манчестер Сити», Англия           10.08.1994      173/62

14        Вильям Карвалью    «Спортинг»              07.04.1992      187/83

16        Бруну Фернандеш    «Спортинг»              08.09.1994      179/69

23        Адриен Силва          «Лестер», Англия                25.03.1989      175/69

Нападающие

7          Криштиану Роналду            «Реал», Испания       05.02.1985      185/80

9          Андре Силва «Милан», Италия                 06.11.1995      185/79

17        Гонсалу Гедеш          «Валенсия», Испания         29.11.1996      179/68

18        Желсон Мартинш                «Спортинг»              11.05.1995      173/66

20        Рикарду Куарежма   «Бешикташ», Турция                       26.09.1983      175/67

Тренер: Фернанду Сантуш            10.10.1954

 

МАРОККО

Вратари

1          Яссин Буну   «Жирона», Испания 05.04.1991      190/78

12        Мунир Эль Каджуи «Нумансия, Испания»         10.05.1989      189/80

22        Ахмед Таньяути       «Иттихад Танжер»   05.04.1996      182/70

Защитники

2          Ашраф Хакими        «Реал», Испания       04.11.1998      179/68

3          Хамза Мендиль        «Лилль», Франция   21.10.1997      179/73

4          Мануэл да Кошта     «Истанбул», Турция           06.05.1986      191/82

5          Меди Бенатия           «Ювентус», Италия 17.04.1987      191/84

6          Ромен Саисс  «Вулверхэмптон», Англия 26.03.1990      190/76

17        Набиль Дирар           «Фенербахче», Турция        25.02.1986      187/82

Полузащитники

7          Хаким Зиех   «Аякс», Нидерланды           19.03.1993      180/65

8          Карим Эль-Ахмади  «Фейеноорд»,Нидерланды 27.01.1985      185/72

10        Юнес Бельханда       «Галатасарай», Турция        25.02.1990      174/75

11        Фесаль Фажр «Хетафе», Испания  01.08.1988      178/72

14        Мубарак Буссуфа     «Аль-Джазира», ОАЭ          15.08.1984      169/60

15        Юссеф Аит-Беннассер         «Кан», Франция       07.07.1996      184/81

16        Нордин Амрабат      «Леганес», Испания 31.03.1987      179/79

18        Амин Харит              «Шальке», Германия           18.06.1997      179/66

21        Софьян Амрабат       «Фейеноорд», Нидерланды            21.08.1996      175/70

23        Мехди Карсела-Гонсалес    «Стандард», Бельгия           01.07.1989      179/72

Нападающие

9          Аюб Эль-Кааби        «Ренессанс Беркан»            26.06.1993     182/79

13        Халид Бутаиб           «Ени Малатьяспор», Турция          24.04.1987      190/80

19        Юссеф Эн Несири               «Малага»       01.06.1997     188/75

20        Азиз Бухаддуз           «Санкт-Паули», Германия  30.03.1987      188/88

Тренер: Эрве Ренар 30.09.1968

 

ИРАН

Вратари

1          Алиреса Бейранванд           «Персеполис»           22.09.1992      195/80

12        Рашид Мазахери          «Зоб Ахан» 18.05.1989      193/84

22        Амир Абедзаде         «Маритиму», Португалия   26.04.1993      186/86

Защитники

3          Эхсан Хажсафи        «Олимпиакос», Греция       25.02.1990      176/74

4          Рузбех Чешми           «Эстегляль»  24.07.1993      190/83

5          Милад Моххамади   «Ахмат», Россия       29.09.1993      178/79

8          Мортеза Пурлиганджи        «Аль-Садд», Катар   19.04.1992      185/79

13        Мохаммед Реза Ханзаде      «Падидех»     11.05.1991      188/72

15        Педжман Монтазери           «Эстегляль»  06.09.1983      186/78

19        Маджид Хоссейни   «Эстегляль»  20.06.1996      183/70

23        Рамин Резаян            «Остенде», Бельгия  21.03.1990      185/79

Полузащитники

2          Меди Тораби «Сайпа»         10.09.1994      185/77

6          Саид Эззатоллахи    «Амкар», Россия      01.10.1996      190/78

7          Масуд Шоджаи         АЕК, Греция 09.06.1984      184/75

9          Омид Эбрахими       «Эстегляль»  16.09.1987     176/68

11        Вахид Амири            «Персеполис»           02.04.1988      185/79

14        Саман Годдос           «Эстерсунд», Швеция         03.11.1993      176/75

21        Ашкан Дежага          «Ноттингем Форест»           05.07.1986     181/74

Нападающие

10        Карим Ансарифард  «Олимпиакос», Греция       03.04.1990      181/77

16        Реза Гучаннеджад    «Херенвен», Нидерланды   20.09.1987      181/80

17        Меди Тареми «Аль-Гарафа», Катар           18.07.1992      187/79

18        Алиреза Яханбакш   «АЗ Алкмар», Нидерланды            11.08.1993      190/84

20        Сердар Азмун           «Рубин», Россия       01.01.1995      178/72

 

Франция

Группа С

 

ФРАНЦИЯ

Вратари

1          Уго Льорис    «Тоттенхэм», Англия          26.12.1986      188/78

16        Стив Манданда        «Марсель»     28.03.1985      185/82

23        Альфонс Ареола       «ПСЖ»          27.02.1993      195/94

Защитники

2          Бенжамен Павар       «Штутгарт», Германия        28.03.1996      186/76

3          Пренель Кимпембе  «ПСЖ»          13.08.1995      183/71

4          Рафаэль Варан          «Реал», Испания       25.04.1993      191/81

5          Самуэль Юмтити     «Барселона», Испания         14.11.1993      182/75

17        Адиль Рами   «Марсель»     27.12.1985      190/90

19        Джибриль Сидибе    «Монако»      29.07.1992      182/71

21        Люка Эрнандес        «Атлетико», Испания          14.02.1996      184/76

22        Бенжамен Менди     «Манчестер Сити», Англия           17.07.1994      185/85

Полузащитники

6          Поль Погба   «Манчестер Юнайтед», Англия     15.03.1993      191/84

8          Тома Лемар   «Монако»      12.11.1995      170/58

12        Корентен Толиссо    «Бавария», Германия           03.08.1994      181/78

13        Н’Голо Канте            «Челси», Англия      29.03.1991      168/68

14        Блез Матюиди          «Ювентус», Италия 09.04.1987      180/75

15        Стивен Н’Зонзи        «Севилья», Испания            15.11.1988      196/75

18        Набиль Фекир          «Лион»          18.07.1993      173/72

Нападающие

7          Антуан Гризманн     «Атлетико», Испания          21.03.1991      175/71

9          Оливье Жиру            «Челси», Англия      30.09.1986      192/88

10        Килиан Мбаппе        «ПСЖ»          20.12.1998      178/73

11        Усман Дембеле         «Барселона», Испания         15.05.1997      178/67

20        Флориан Товен         «Марсель»     26.01.1993      179/70

Тренер: Дидье Дешам         15.10.1968

 

ПЕРУ

Вратари

1          Педро Гальесе           «Веракрус», Мексика          23.04.1990      189/79

12        Карлос Каседа          «Депортиво Мунисипаль»  27.09.1991      185/80

21        Хосе Карвальо          «Университарио»                01.03.1986      183/82

Защитники

2          Альберто Родригес  «Атлетико Хуниор», Колумбия     31.03.1984      183/78

3          Альдо Корсо «Университарио»                20.05.1989      173/75

4          Андерсон Сантамария         «Пуэбла», Мексика  10.01.1992      183/82

5          Мигель Араухо         «Альянса Лима»       24.10.1994      180/75

6          Мигель Трауко         «Фламенго», Бразилия                    25.08.1992      175/62

15        Кристиан Рамос       «Веракрус», Мексика          04.11.1988      185/74

17        Луис Адвинкула      «Лобос БУАП», Мексика    02.03.1990      177/77

22        Нильсон Лойола       «Мельгар»     26.10.1994      178/64

Полузащитники

7          Паоло Уртадо           «Витория Гимараэш», Португалия           27.07.1990      176/72

8          Кристиан Куэва       «Сан-Паулу», Бразилия       23.11.1991      169/61

13        Ренато Тапиа «Фейеноорд», Нидерланды            28.07.1995      185/78

14        Энди Поло    «Портленд Тимберс», США           29.09.1994      175/70

16        Вильдер Картахена  «Веракрус», Мексика          23.09.1994      180/77

19        Йосимар Йотун        «Орландо Сити», США      07.04.1990      171/72

23        Педро Акино            «Лобос БУАП», Мексика    13.04.1995      175/68

Нападающие

9          Хосе Паоло Герреро            «Фламенго», Бразилия        01.01.1984      184/72

10        Джефферсон Фарфан           «Локомотив», Россия          26.10.1984      178/84

11        Рауль Руидиас          «Морелия», Мексика           25.07.1990      168/67

18        Андре Каррильо       «Уотфорд», Англия 14.06.1991      180/75

20        Эдисон Флорес         «Ольборг», Дания    14.05.1994      170/72

Тренер: Рикардо Гарека     10.02.1958

 

ДАНИЯ

Вратари

1          Каспер Шмейхель    «Лестер», Англия                05.11.1986      189/89

16        Йонас Лоссль            «Хаддерсфилд», Англия     01.02.1989      195/89

22        Фредерик Реннов     «Брондбю»    04.08.1992      188/77

Защитники

3          Янник Вестергор     «Боруссия» М, Германия    03.08.1992      199/98

4          Симон Кьер   «Севилья», Испания            26.03.1989      191/82

5          Йонас Кнудсен         «Ипсвич», Англия               16.09.1992      185/72

6          Андреас Кристенсен           «Челси», Англия      10.04.1996      188/78

13        Матиас Йоргенсен   «Хаддерсфилд», Англия     23.04.1990      191/79

14        Хенрик Далсгор       «Брентфорд», Англия          27.07.1989      192/81

17        Йенс Стригер Ларсен          «Удинезе», Италия   21.02.1991      180/74

Полузащитники

2          Микаэль Крон-Дели            «Депортиво», Испания                   06.06.1983      170/71

7          Вильям Квист           «Копенгаген»           24.02.1985      184/80

8          Томас Дилэйни         «Вердер», Германия 03.09.1991      182/71

10        Кристиан Эриксен   «Тоттенхэм», Англия          14.02.1992      175/71

15        Виктор Фишер         «Копенгаген»           09.06.1994      182/80

18        Лукас Лерагер          «Бордо», Франция    12.07.1993      185/80

19        Лассе Шене   «Аякс», Голландия   27.05.1986      177/78

23        Пионе Систо «Сельта», Испания   04.02.1995      171/64

Нападающие

9          Николай Йоргенсен «Фейеноорд», Нидерланды            15.01.1991      190/83

11        Мартин Брейтуэйт   «Бордо», Франция    05.06.1991      180/77

12        Каспер Дольберг      «Аякс», Нидерланды           06.10.1997      187/83

20        Юссуф Поульсен      «Лейпциг», Германия         15.06.1994      192/83

21        Андреас Корнелиус «Аталанта», Италия 16.03.1993      193/89

Тренер: Оге Харейде          23.09.1953

 

АВСТРАЛИЯ

Вратари

1          Мэттью Райан           «Брайтон» Англия   08.04.1992      184/82

12        Брэд Джонс   «Фейеноорд», Нидерланды           19.03.1982      194/76

18        Дэнни Вукович        «Генк», Бельгия        27.03.1985      188/96

Защитники

2          Милош Дегенек        «Йокогама», Япония           28.04.1994      187/82

3          Джеймс Мередит      «Миллуолл», Англия          04.04.1988      185/73

5          Марк Миллиган       «Аль-Ахли», Саудовская Аравия  04.08.1985      178/78

6          Мэттью Юрман        «Сувон», Республика Корея           08.12.1989      190/84

16        Азиз Бехич    «Бурсаспор», Турция           16.12.1990      170/63

19        Джош Рисдон           «Уэстерн Сидней»   27.07.1992      167/70

20        Трент Сейнсбери      «Грассхоперс», Швейцария            05.01.1992      183/76

Полузащитники

8          Массимо Луонго      «КПР», Англия        25.09.1992      176/66

11        Эндрю Нэббот          «Урава», Япония      17.12.1992      175/80

13        Аарон Муй    «Хаддерсфилд», Англия     15.09.1990      174/68

15        Майл Единак            «Астон Вилла», Англия      03.08.1984      189/81

17        Дэниел Арзани         «Мельбурн»  04.01.1999      171/73

21        Димитри Петратос   «Ньюкасл Джетс»               10.11.1992      175/78

22        Джексон Ирвайн      «Халл Сити», Англия         07.03.1993      189/70

23        Том Рогич      «Селтик», Шотландия         16.12.1992      188/89

Нападающие

4          Тим Кэйхилл «Миллуолл», Англия          06.12.1979      178/64

7          Мэттью Леки            «Герта», Германия   04.02.1991      181/82

9          Томи Юрич   «Люцерн», Швейцария       22.07.1991      191/85

10        Робби Круз    «Бохум», Германия  05.10.1988      179/70

14        Джейми Макларен   «Хайберниан», Шотландия            29.07.1993      178/73

Тренер: Берт ван Марвейк 19.05.1952

 

Сборная Аргентины

Группа D

 

АРГЕНТИНА

Вратари

1          Науэл Гузман            «Тигрес», Мексика   10.02.1986 192/90

12        Франко Армани       «Ривер Плейт»         16.10.1986      189/85

23        Вилли Кабальеро     «Челси», Англия      28.09.1981      186/80

Защитники

2          Габриэль Меркадо    «Севилья», Испания            18.03.1987      181/85

3          Николас Тальяфико «Аякс», Нидерланды           31.08.1992      171/65

4          Кристиан Ансальди «Торино», Италия    20.09.1986      181/76

6          Федерико Фасио      «Рома», Италия        17.03.1987      195/85

8          Маркос Акунья         «Спортинг», Португалия   28.10.1991      172/72

14        Хавьер Маскерано  «Хэбей Чайна Форчун», Китай       08.07.1984      174/73

16        Маркос Рохо «Манчестер Юнайтед», Англия     20.03.1990      187/80

17        Николас Отаменди  «Манчестер Сити», Англия           12.02.1988      183/81

Полузащитники

5          Лукас Билья  «Милан», Италия                 30.01.1986      178/64

7          Эвер Банега   «Севилья», Испания            29.06.1988      174/71

11        Анхель Ди Мария    «ПСЖ», Франция                14.02.1988      180/75

13        Максимилиано Месса         «Индепендьенте»     15.12.1992      180/69

15        Мануэль Лансини    «Вест Хэм», Англия            15.02.1993      167/59

18        Эдуардо Сальвио     «Бенфика», Португалия                  13.05.1990      172/68

20        Джованни Ло Чельсо           «ПСЖ», Франция     09.04.1996      177/69

22        Кристиан Павон       «Бока Хуниорс»       21.01.1996      167/65

Нападающие

9          Гонсало Игуаин       «Ювентус», Италия 10.12.1987      186/89

10        Лионель Месси         «Барселона», Испания         24.06.1987      170/72

19        Серхио Агуэро         «Манчестер Сити», Англия           02.06.1988      173/70

21        Пауло Дибала           «Ювентус», Италия 15.11.1993      177/75

Тренер: Хорхе Сампаоли               13.03.1960

 

ХОРВАТИЯ

Номер            Клуб   Дата рождения        Рост/Вес

Вратари

1          Доминик Ливакович           «Динамо» З   09.01.1995      188/80

12        Ловре Калинич         «Гент», Бельгия        03.04.1990      201/96

23        Даниэль Субашич                «Монако», Франция            27.10.1984      191/87

Защитники

2          Шиме Врсалько        «Атлетико», Испания          10.01.1992      181/76

3          Иван Стринич          «Сампдория», Италия         17.07.1987      186/78

5          Ведран Чорлука        «Локомотив», Россия          05.02.1986      192/84

6          Деян Ловрен «Ливерпуль», Англия         05.07.1989      188/84

13        Тин Едвай     «Байер», Германия   28.11.1995      184/81

15        Дуйе Чалета-Цар  «Ред Булл Зальцбург», Австрия         17.09.1996 192/89

21        Домагой Вида           «Бешикташ», Турция           29.04.1989      184/76

22        Йосип Пиварич        «Динамо» К, Украина         30.01.1989      176/70

Полузащитники

4          Иван Перишич         «Интер», Италия      02.02.1989      187/80

7          Иван Ракитич           «Барселона», Испания         10.03.1988      184/78

8          Матео Ковачич         «Реал», Испания       06.05.1994      178/7

10        Лука Модрич            «Реал», Испания       09.09.1985      172/66

11        Марсело Брозович    «Интер», Италия      16.11.1992      181/6

14        Филип Брадарич      «Риека»          11.01.1992      185/77

19        Милан Бадель           «Фиорентина», Италия                   25.02.1989      186/76

Нападающие

9          Андрей Крамарич    «Хоффенхайм», Германия  19.06.1991      177/73

16        Никола Калинич      «Милан», Италия                 05.01.1988      187/78

17        Марио Манджукич  «Ювентус», Италия 21.05.1986      190/85

18        Анте Ребич    «Айнтрахт», Германия        21.09.1993      185/78

20        Марко Пьяца «Шальке», Германия           06.05.1995      186/81

Тренер: Златко Далич         26.10.1966

 

НИГЕРИЯ

Вратари

1          Икечукву Эзенва      «Эньимба»    16.10.1988      185/69

16        Дэниэл Акпейи        «Чиппа Юнайтед», ЮАР    03.08.1986      186/80

23        Фрэнсис Узохо         «Депортиво», Испания       28.10.1998      196/91

Защитники

2          Брайан Идову           «Амкар», Россия      18.05.1992      180/77

3          Элдерсон Эчерже     «Серкль Брюгге», Бельгия  20.01.1988      184/76

5          Уильям Трост-Эконг           «Бурсаспор», Турция           01.09.1993      191/82

6          Леон Балогун            «Майнц», Германия 28.06.1988      190/88

12        Абдуллахи Шеху      «Бурсаспор», Турция           12.03.1993      181/72

20        Чидози Авазьем        «Нант», Франция     01.01.1997      188/82

21        Тайрон Эбейи           «Ден Хааг», Нидерланды   16.12.1995      187/72

22        Кеннет Омеруо         «Касымпаша», Турция        17.10.1993      185/73

Полузащитники

4          Уилфред Ндиди        «Лестер Сити», Англия      16.12.1996      183/74

8          Огенекаро Этебо      «Фейренсе», Португалия    09.11.1995      176/70

10        Джон Оби Микел     «Тяньцзинь Тэда», Китай    22.04.1987      186/86

11        Виктор Мозес           «Челси», Англия      12.12.1990      177/79

15        Джоэл Оби    «Торино», Италия    22.05.1991      177/72

17        Огеньи Онази           «Трабзонспор», Турция                   25.12.1992      173/73

19        Джон Огу      «Хапоэль Беэр-Шева», Израиль     20.04.1988      192/84

Нападающие

7          Ахмед Муса  ЦСКА, Россия          14.10.1992      173/65

9          Одион Игало «Чанчунь Ятай», Китай      16.06.1989      188/73

13        Симеон Нванкво      «Кротоне», Италия  07.05.1992      198/84

14        Келечи Ихеаначо     «Лестер Сити», Англия      03.10.1996      185/82

18 Алекс Ивоби        «Арсенал», Англия  03.05.1996      180/75

Тренер: Гернот Рор 28.06.1953

 

ИСЛАНДИЯ

Вратари

1          Ханнес Халльдоурссон       «Раннерс», Дания     27.04.1984      194/89

12        Фредерик Шрам       «Роскильде», Дания 19.01.1995      198/93

13        Рунар Рунарссон      «Норшелланн», Дания        18.02.1995      186/73

Защитники

2          Биркир Севарссон    «Валюр»        11.11.1984      187/81

3          Самуэль Фридьонссон        «Волеренга», Норвегия       22.02.1996      186/76

5          Сверрир Ингассон   «Ростов», Россия      05.08.1993 188/80

6          Рагнар Сигурдссон  «Ростов», Россия      19.06.1986 187/86

14        Кари Арнасон           «Абердин», Шотландия      13.10.1982      190/79

15        Хольмар Эйольфссон          «Левски», Болгария 06.07.1990      190/86

18        Хердур Магнуссон   «Бристоль Сити», Англия  11.02.1993      190/81

23        Ари Скуласон           «Локерен», Бельгия 14.05.1987      170/65

Полузащитники

4          Альберт Гудмундссон         ПСВ, Нидерланды   15.06.1997      177/67

7          Йохан Гудмундссон «Бернли», Англия    27.10.1990      186/78

8          Биркир Бьярнасон    «Астон Вилла», Англия                 27.05.1988      182/75

16        Олафур Скуласон     «Карабюкспор», Турция     01.04.1983      183/82

17        Арон Гуннарссон     «Кардифф Сити», Англия  22.04.1989      177/70

19        Рюрик Гисласон       «Зандхаузен», Германия     25.02.1988      184/80

20        Эмиль Халльфредссон        «Удинезе», Италия   29.06.1984      185/83

21        Арнор Траустасон    «Мальме», Швеция  30.04.1993      182/71

Нападающие

9          Бьорн Сигурдарссон  «Ростов», Россия    26.02.1991 187/85

10        Гильфи Сигурдссон «Эвертон», Англия  09.09.1989      186/79

11        Альфред Финнбогасон        «Аугсбург», Германия        01.02.1989      184/80

22        Йон Бедварссон        «Рединг», Англия                25.05.1992      190/85

Тренер: Хеймир Хадльгримссон  10.06.1967

 

Группа Е

 

БРАЗИЛИЯ

Вратари

1             Алиссон              «Рома», Италия             02.10.1992          193/91

16           Кассиу  «Коринтианс»                 06.06.1987          195/92

23           Эдерсон             «Манчестер Сити», Англия     17.08.1993          195/92

Защитники

2             Тиаго Силва      «ПСЖ», Франция           22.09.1984          183/79

3             Миранда            «Интер», Италия           07.09.1984          186/78

4             Педро Жеромел            «Гремиу»          21.09.1985          190/84

6             Филипе Луис    «Атлетико», Испания 09.08.1985          182/73

12           Марсело            «Реал», Испания           12.05.1988          174/80

13           Маркиньос       «ПСЖ», Франция           14.05.1994          183/75

14           Данило               «Манчестер Сити», Англия     15.07.1991          184/78

22           Фагнер                «Коринтианс» 11.06.1993          168/67

Полузащитники

5             Каземиро          «Реал», Испания           23.02.1992          185/84

8             Ренато Аугусто                               «Бэйцзин Гоань», Китай            08.02.1988          186/86

11           Филиппе Коутинью      «Барселона», Испания              12.06.1992          172/68

15           Паулиньо           «Барселона», Испания              25.07.1988          181/81

17           Фернандиньо  «Манчестер Сити», Англия     04.05.1985          179/67

18           Фред    «Шахтер», Украина     05.03.1993          169/64

19           Виллиан             «Челси», Англия            09.08.1988          175/77

Нападающие

7             Дуглас Коста    «Ювентус», Италия      14.09.1990          182/70

9             Габриэл Жезус                «Манчестер Сити», Англия     03.04.1997          175/73

10           Неймар               «ПСЖ», Франция           05.02.1992          175/68

20           Роберто Фирмино        «Ливерпуль», Англия 02.10.1991          181/76

21           Тайсон «Шахтер», Украина     13.01.1988          72/64

Тренер: Тите    25.05.1961

 

СЕРБИЯ

Вратари

1             Владимир Стойкович  «Партизан», Белград  28.07.1983          195/92

12           Предраг Райкович        «Маккаби» Т-А, Израиль          31.10.1995          191/85

23           Марко Дмитрович        «Эйбар», Испания        24.01.1992          194/90

Защитники

2             Антонио Рукавина        «Вильярреал», Испания           26.01.1984          177/71

3             Душко Тошич  «Гуанчжоу Фули», Китай           19.01.1985          185/79

5             Урош Спайич   «Краснодар», Россия  13.02.1993          188/82

6             Бранислав Иванович   «Зенит», Россия             22.02.1984          185/89

11           Александар Коларов   «Рома», Италия             10.11.1985          187/83

13           Милош Велькович       «Вердер», Германия   26.09.1995          188/77

14           Милан Родич   «Црвена Звезда», Белград      02.04.1991          185/76

15           Никола Миленкович   «Фиорентина», Италия             12.10.1997          195/90

Полузащитники

4             Лука Миливоевич         «Кристал Пэлас», Англия          07.04.1991          186/80

7             Андрия Живкович         «Бенфика», Португалия            11.07.1996          169/68

10           Душан Тадич    «Саутгемптон», Англия             20.11.1988          181/76

16           Марко Груйич «Кардифф Сити», Англия          13.04.1996          190/82

17           Филип Костич  «Гамбург», Германия  01.11.1992          184/82

20           Сергей Милинкович-Савич     «Лацио», Италия           27.02.1995          192/76

21           Неманья Матич              «Манчестер Юнайтед», Англия            01.08.1988          194/86

22           Адем Ляйич     «Торино», Италия        29.09.1991          182/74

Нападающие

8             Александар Прийович               ПАОК, Греция  21.04.1990          191/88

9             Александар Митрович               «Фулхэм», Англия        16.09.1994          19/82

18           Неманья Радоньич       «Црвена Звезда»          15.02.1996          185/76

19           Лука Йович       «Айнтрахт», Германия               23.12.1997          181/75

Тренер: Младен Крстаич          04.03.1974

 

ШВЕЙЦАРИЯ

Вратари

1             Ян Зоммер        «Боруссия» М, Германия          17.12.1988          83/81

12           Ивон Мвого      «РБ Лейпциг», Германия          06.06.1994          186/84

21           Роман Бюрки   «Боруссия» Д, Германия           14.11.1990          188/83

Защитники

2             Штефан Лихтштайнер                «Ювентус», Италия      16.01.1984          181/77

3             Франсуа Мубандже     «Тулуза»            21.06.1990          180/76

4             Нико Эльведи  «Боруссия» М, Германия          30.09.1996          187/77

5             Мануэль Аканджи        «Боруссия» Д, Германия           19.07.1995          186/85

6             Михаэль Ланг  «Базель»           08.02.1991          185/78

13           Рикардо Родригес        «Милан», Италия         25.08.1992          180/79

20           Йоан Джуру     «Антальяспор», Турция             18.01.1987          192/90

22           Фабиан Шер     «Депортиво», Испания             20.12.1991          186/83

Полузащитники

8             Ремо Фройлер               «Аталанта», Италия     15.04.1992          181/75

10           Гранит Джака  «Арсенал», Англия      27.09.1992          183/82

11           Валон Бехрами              «Удинезе», Италия      19.04.1985          184/78

14           Стивен Цубер  «Хоффенхайм», Германия       17.08.1991          182/79

15           Блерим Джемаили      «Болонья», Италия      12.04.1986          180/77

16           Желсон Фернандеш    «Айнтрахт», Германия               02.09.1986          180/72

17           Денис Закария                «Боруссия» М, Германия          20.11.1996          189/77

23           Джердан Шакири         «Сток Сити», Англия    10.10.1991          165/78

Нападающие

7             Бриль Эмболо «Шальке», Германия  14.02.1997          184/86

9             Харис Сеферович          «Бенфика», Португалия            22.02.1992          186/88

18           Марио Гавранович       «Динамо» З, Хорватия               24.11.1989          175/75

19           Йосип Дрмич   «Боруссия» М, Германия          08.08.1992          184/78

Тренер: Владимир Петкович  15.08.1963

 

КОСТА-РИКА

Вратари

1             Кейлор Навас  «Реал», Испания           15.12.1986          185/80

18           Патрик Пембертон       «Алахуэленсе»              24.04.1982          178/72

23           Леонель Морейра       «Эредиано»     02.04.1990          179/70

Защитники

2             Джонни Акоста              «Агилас», Колумбия    21.07.1983          176/75

3             Джанкарло Гонсалес   «Болонья», Италия      08.02.1988          186/78

4             Ян Смит              «Норчепинг»,Швеция                06.03.1998          177/68

6             Оскар Дуарте  «Эспаньол», Испания 03.06.1989          186/81

8             Брайан Овьедо               «Сандерленд», Англия              18.02.1990          172/70

15           Франсиско Кальво        «Миннесота Юнайтед», США 08.07.1992          180/78

16           Кристиан Гамбоа           «Селтик», Шотландия                24.10.1989          175/67

19           Кендалл Уостон             «Ванкувер Уайткэпс», Канада                01.01.1988          196/87

22           Рональд Матаррита     «Нью-Йорк Сити», США            09.07.1994          175/70

Полузащитники

5             Сельсо Борхес                «Депортиво», Испания             27.05.1988й       187/79

7             Кристиан Боланьос      «Саприсса»       17.05.1984          178/67

9             Даниэль Колиндрес    «Саприсса»       10.01.1985          180/75

10           Брайан Руис     «Спортинг», Португалия           18.08.1985          187/73

13           Родни Уоллес  «Нью-Йорк Сити», США            17.06.1988          180/70

14           Рэндалл Асофейфа       «Эредиано»     30.12.1984          182/83

17           Ельцин Техеда                «Лозанна», Швейцария             17.03.1992          179/67

20           Давид Гузман  «Портленд Тимберз», США     18.02.1990          176/78

Нападающие

11           Йохан Венегас                «Саприсса»       27.11.1988          183/76

12           Хоэль Кэмпбелл            «Бетис», Испания         26.06.1992          178/71

21           Маркос Уренья              «Лос-Анджелес», США              05.03.1990          181/70

Тренер: Оскар Рамирес             08.12.1964

 

Германия

Группа F

 

ГЕРМАНИЯ

Вратари

1             Мануэль Нойер             «Бавария»         27.03.1986          193/93

12           Кевин Трапп     «ПСЖ», Франция           08.07.1990          189/88

22           Марк-Андре тер Стеген            «Барселона», Испания              30.04.1992          187/85

Защитники

2             Марвин Платтенхардт               «Герта»              26.01.1992          181/76

3             Йонас Хектор  «Кельн»             27.05.1990          185/75

4             Маттиас Гинтер              «Боруссия» М 19.01.1994          189/85

5             Матс Хуммельс              «Бавария»         16.12.1988          192/90

6             Сами Хедира    «Ювентус», Италия      04.04.1987          189/81

15           Никлас Зюле    «Бавария»         03.09.1995          195/89

16           Антонио Рюдигер         «Челси», Англия            03.03.1993          191/85

17           Джером Боатенг           03.09.1988          192/90

18           Йозуа Киммих «Бавария»         08.02.1995          176/72

Полузащитники

7             Юлиан Дракслер           «ПСЖ», Франция           20.09.1993          185/74

8             Тони Кроос       «Реал», Испания           04.01.1990          182/78

10           Месут Озил      «Арсенал», Англия      15.10.1988          180/70

13           Томас Мюллер               «Бавария»         13.09.1989          186/75

14           Леон Горетцка                «Бавария»         06.02.1995          189/76

19           Себастьян Руди              «Бавария»         28.02.1990          179/74

20           Юлиан Брандт «Байер»             02.05.1996          183/82

21           Илкай Гюндоган            «Манчестер Сити», Англия     24.10.1990          180/79

Нападающие

9             Тимо Вернер   «РБ Лейпциг»  06.03.1996          181/75

11           Марко Ройс      «Боруссия» Д  31.05.1989          180/67

23           Марио Гомес   «Штутгарт»       10.07.1985          189/82

Тренер: Йоахим Лев   03.02.1960

 

МЕКСИКА

Вратари

1             Хосе Корона     «Крус Асуль»   26.01.1981          182/80

12           Альфредо Талавера     «Толука»           18.09.1982          188/84

13           Гильермо Очоа              «Стандард», Бельгия  13.07.1985          185/76

Защитники

2             Уго Айяла          «Тигрес»            31.03.1987

3             Карлос Сальседо           «Айнтрахт», Германия               29.09.1993          189/83

4             Рафаэль Маркес            «Атлас»              13.02.1979          184/77

5             Диего Рейес     «Порту», Португалия  19.09.1992          190/77

15           Эктор Морено                «Реал Сосьедад», Испания      17.01.1988          182/82

21           Эдсон Альварес             «Америка»       24.10.1997          186/72

Полузащитники

6             Хонатан дос Сантос      «Лос-Анджелес», США                              26.04.1990          173/69

7             Мигель Лаюн  «Севилья», Испания    25.06.1988          180/72

10           Джовани дос Сантос    «Лос-Анджелес», США              11.05.1989          178/70

16           Эктор Эррера  «Порту», Португалия  19.04.1990          180/79

17           Хесус Корона   «Порту», Португалия  06.01.1993          174/69

18           Андрес Гуардадо           «Бетис», Испания         28.09.1986          167/63

20           Хавьер Акино  «Тигрес»            11.02.1990          166/59

22           Ирвинг Лосано                               ПСВ, Нидерланды         30.07.1995          176/66

23           Хесус Гальярдо               «Пумас»             15.08.1994          177/74

Нападающие

8             Марко Фабиан                «Айнтрахт», Германия               21.07.1989          171/70

9             Рауль Хименес               «Бенфика», Португалия            05.05.1991          188/79

11           Карлос Вела     «Лос-Анджелес», США              01.03.1989          178/78

14           Хавьер Эрнандес           «Вест Хэм», Англия      01.06.1988          175/71

19           Орибе Перальта            «Америка»       12.01.1984          178/72

Тренер: Хуан Карлос Осорио  08.06.1961

 

ШВЕЦИЯ

Вратари

1             Робин Ольсен «Копенгаген», Дания  08.01.1990

12           Карл-Йохан Йонссон   «Генгам», Франция      28.01.1990          187/83

23           Кристоффер Нордфельдт         «Суонси», Англия         23.06.1989          190/85

Защитники

2             Микаэль Лустиг             «Селтик», Шотландия                13.12.1986          189/77

3             Виктор Линделеф         «Манчестер Юнайтед», Англия            17.07.1994          187/81

4             Андреас Гранквист       «Краснодар», Россия  16.04.1985          192/84

5             Мартин Ольссон            «Суонси», Англия         17.05.1988          177/81

6             Людвиг Аугустинссон  «Вердер», Германия   21.04.1994          181/76

14           Филип Хеландер           «Болонья», Италия      22.04.1993          192/83

16           Эмиль Крафт    «Болонья», Италия      02.08.1991          181/72

18           Понтус Янссон «Лидс», Англия              13.02.1991          194/89

Полузащитники

7             Себастьян Ларссон       «Халл Сити», Англия   06.06.1985          178/70

8             Альбин Экдаль               «Гамбург», Германия  28.07.1989

10           Эмиль Форсберг            «Лейпциг», Германия 23.10.1991          179/78

11           Густав Свенссон             «Сиэтл», США 07.02.1987          183/77

15           Оскар Хильемарк          «Дженоа», Италия       28.06.1992          184/73

17           Виктор Классон              «Краснодар», Россия  02.01.1992          183/79

19           Маркус Роден «Кротоне», Италия      11.05.1991          182/76

21           Джимми Дурмаз           «Тулуза», Франция       22.03.1989          180/69

Нападающие

9             Маркус Берг     «Аль-Айн», ОАЭ            17.08.1986          183/76

11           Йон Гвидетти   «Алавес», Испания      15.04.1992          185/79

20           Ола Тойвонен «Тулуза», Франция       03.07.1986          192/78

22           Исаак Кисе Телин          «Васланд-Беверен», Бельгия 24.06.1992          189/83

Тренер: Янне Андерссон          29.09.1962

 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Вратари

1             Ким Сын Гю      «Виссел Кобе», Япония             30.09.1990          187/80

21           Ким Джин Хен «Сересо Осака», Япония           10.03.1988          170/65

23           Чо Хен У             «Тэгу»  25.09.1991          189/75

Защитники

2             Ли Ен    «Чонбук Хендэ Моторс»           24.12.1986          180/74

3             Чон Сон Хен     «Саган Тосу», Япония  03.04.1994          188/74

4             О Пан Сок          «Чеджу Юнайтед»        20.05.1988          189/79

5             Юн Ен Сон         «Соннам»          04.10.1988          185/78

6             Пак Чу Хо           «Ульсан Хендэ»             16.01.1987          174/71

12           Ким Мин У        «Санджу Санму»           25.02.1990          72/69

14           Хон Чхоль          «Санджу Санму»           17.09.1990          176/67

19           Ким Ен Гвон      «Гуанчжоу Эвергранд», Китай               27.02.1990          184/74

20           Чан Хен Су         «Токио», Япония           28.09.1991          187/77

22           Ко Е Хан              «Сеул»                10.03.1988          170/65

полузащитники

8             Чу Се Чон           «Асан Мугунхуа»          30.10.1990          176/70

10           Ли Сын Ву          «Верона», Италия        06.01.1998          170/63

13           Ку Чжа Чол        «Аугсбург», Германия                27.02.1989          182/73

15           Чон У Ен              «Виссел Кобе», Япония             14.12.1989          186/78

16           Ки Сон Ен           «Суонси», Англия         24.01.1989          186/75

17          Ли Джэ Сон       «Чонбук Хендэ Моторс»           10.08.1992          180/70

18           Мун Сон Мин «Инчхон Юнайтед»     09.06.1992          172/68

Нападающие

7             Сон Хын Мин   «Тоттенхэм», Англия  08.07.1992          183/76

9             Ким Син Ук        «Чонбук Хендэ Моторс»           14.04.1988          197/97

11           Хван Хи Чан      «Ред Булл Зальбург», Австрия                              26.01.1996          177/77

Тренер: Син Тхэ Ен       11.04.1969

 

Англия

Группа G

 

АНГЛИЯ

Вратари

1         Джордан Пикфорд         «Эвертон» 07.03.1994 185/72

13       Джек Батленд       «Сток Сити»           10.03.1993 196/96

23       Ник Поуп     «Бернли»    19.04.1992 191/76

Защитники           

2         Кайл Уокер «Манчестер Сити»          28.05.1990 178/73

3         Дэнни Роуз «Тоттенхэм»          02.07.1990 177/73

5         Джон Стоунз          «Манчестер Сити»          28.05.1994 188/70

6         Гарри Магуайр     «Лестер Сити»      05.03.1993 188/79

12       Киран Триппьер   «Тоттенхэм»          19.09.1990 178/70

15       Гари Кэйхилл         «Челси»       19.12.1985 193/86

16       Фил Джонс «Манчестер Юнайтед» 21.02.1992 185/72

18       Эшли Янг     «Манчестер Юнайтед» 09.07.1985 180/65

22       Трент Александер-Арнолд      «Ливерпуль»        07.10.1998 175/69

Полузащитники

4         Эрик Дайер            «Тоттенхэм»          15.01.1994 191/86

7         Джесси Лингард  «Манчестер Юнайтед» 15.12.1992 175/58

8         Джордан Хендерсон      «Ливерпуль»        17.06.1990 182/67

17       Фабиан Делф        «Манчестер Сити»                      21.11.1989 175/60

20       Деле Алли                          «Тоттенхэм»          11.04.1996 185/73

21       Рубен Лофтус-Чик           «Кристал Пэлас»  23.01.1996 191/83

Нападающие

9         Гарри Кейн «Тоттенхэм»         28.07.1993 188/81

10       Рахим Стерлинг    «Манчестер Сити»          08.12.1994 170/69

11       Джейми Варди     «Лестер Сити»      11.01.1987 178/76

14       Дэнни Уэлбек        «Арсенал»  26.11.1990 185/73

19       Маркус Рэшфорд            «Манчестер Юнайтед»    31.10.1997 180/70

Тренер: Гарет Саутгейт       03.09.1970

 

БЕЛЬГИЯ

Номер                        Клуб   Дата рождения        Рост/Вес

Вратари

1             Тибо Куртуа      «Челси», Англия            11.05.1992          199/91

12           Симон Миньоле            «Ливерпуль», Англия 06.03.1988          193/87

13           Коэн Кастельс «Вольфсбург», Германия          25.06.1992          197/86

Защитники

2             Тоби Алдервейрелд    «Тоттенхэм», Англия  02.03.1989          186/81

3             Томас Вермален            «Барселона», Испания              14.11.1985          183/80

4             Венсан Компани            «Манчестер Сити», Англия     10.04.1986          190/85

5             Ян Вертонген   «Тоттенхэм», Англия  24.04.1987          189/86

14           Тома Менье     «ПСЖ», Франция           12.09.1991          190/88

20           Дедрик Боята  «Селтик», Шотландия                28.11.1990          188/84

23           Леандер Дендонкер   «Андерлехт»   15.04.1995          188/76

Полузащитники

6             Аксель Витсель              «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай         12.01.1989          186/73

7             Кевин Де Брюйне         «Манчестер Сити»       28.06.1991          181/70

8             Маруан Феллайни       «Манчестер Юнайтед», Англия            22.11.1987          194/85

16           Торган Азар      «Боруссия» М, Германия          29.03.1993          174/70

17           Юри Тилеманс                «Монако», Франция    07.05.1997          176/72

19           Мусса Дембеле             «Тоттенхэм», Англия  16.07.1987          185/82

22           Насер Шадли   «Вест Бромвич», Англия           02.08.1989          187/85

Нападающие

9             Ромелу Лукаку               «Манчестер Юнайтед», Англия            13.05.1993          190/94

10           Эден Азар          «Челси», Англия            07.01.1991          173/74

11           Янник Феррейра-Карраско      «Далянь Ифан», Китай               180/67

14           Дрис Мертенс               «Наполи», Италия        06.05.1987          169/61

18           Аднан Янузай  «Реал Сосьедад», Испания      05.02.1995          180/75

21           Миши Батшуайи            «Боруссия» Д, Германия           02.10.1993          185/78

Тренер: Роберто Мартинес    13.07.1973

 

ТУНИС

Заявка

Номер                        Клуб   Дата рождения        Рост/Вес

1             Фарук Бен Мустафа      «Аль-Шабаб», Саудовская Аравия      01.07.1989          192/85

16           Аймен Матлути             «Аль-Батин», Саудовская Аравия        14.09.1984          182/84

22           Муэз Ассен       «Шатору», Франция    05.03.1995          186/70

Защитники

2             Сьям Бен Юссеф            «Касымпаша», Турция               31.03.1989          189/87

3             Йоан Бен Алуан             «Лестер», Англия         28.03.1987          185/75

4             Яссин Мериа    «Сфаксьен»      02.07.1993          183/70

5             Уссама Хаддади             «Дижон», Франция      28.01.1992          185/76

6             Рами Бедуи      «Сетиф»             19.01.1990          187/77

11           Дилан Бронн   «Гент», Бельгия             19.06.1995          186/75

12           Али Маалул     «Аль-Ахли», Египет     01.01.1990          170/72

21           Хамди Наггез   «Замалек», Египет       28.10.1992          186/75

Полузащитники

9             Анис Бадри       «Эсперанс»      18.09.1990          178/70

10           Вахби Хазри     «Ренн», Франция          08.02.1991          182/76

13           Ферджани Сасси            «Аль-Наср», Саудовская Аравия           18.03.1992          186/80

14           Мохамед Бен Амор     «Аль-Ахли», Саудовская Аравия          03.05.1992          180/75

17           Эйе Скири         «Монпелье», Франция              10.05.1995          185/69

20           Гайлен Шалали              «Эсперанс»      28.02.1994          179/70

23           Наим Слити      «Дижон», Франция      27.07.1992          173/65

Нападающие

7             Саиф-Эдин Кауи             «Труа», Франция           27.04.1995          180/76

8             Фахреддин Бен Юссеф               «Аль-Иттифак», Саудовская Аравия   23.06.1991          189/80

15           Ахмед Халил   «Клуб Африкэн»            21.12.1994          187/75

18           Бассем Срарфи              «Ницца», Франция       25.06.1997          176/71

19           Сабер Халифа  «Клуб Африкэн»            14.10.1986          185/72

Тренер: Набиль Маалул           25.07.1962

 

ПАНАМА

Заявка

Номер                        Клуб   Дата рождения        Рост/Вес

Вратари

1             Хайме Пенедо «Динамо» Бх, Румыния            26.09.1981          183/70

12           Хосе Кальдерон «Чоррильо» 14.08.1985          187/87

22           Алекс Родригес «Сан-Франсиско»       05.08.1990          197/83

Защитники

2             Микаэль Мурильо       «Нью-Йорк Ред Буллз», США 11.02.1996          183/78

3             Харольд Каммингс       «Сан-Хосе», США          01.03.1992          183/92

4             Фидель Эскобар            «Нью-Йорк Ред Буллз», США 09.01.1995          182/82

5             Роман Торрес  «Сиэтл Сондерс», США              20.03.1986          188/99

13           Адольфо Мачадо          «Хьюстон Динамо», США         14.02.1985          182/78

15           Эрик Дэвис       ДАК, Словакия                31.03.1991          180/81

17           Луис Овалье     «Олимпия», Гондурас                07.09.1988          178/75

23           Фелипе Балой «Мунисипаль», Гватемала, 24.02.1981              185/87

Полузащитники

6             Габриэль Гомес «Букараманга», Колумбия    29.05.1984          183/82

8             Эдгар Барсенас               «Кафеталерос», Мексика         23.10.1993          175/72

11           Армандо Купер              «Универсидад де Чили», Чили              26.11.1987          173/72

14           Валентин Пиментель  «Пласа Амадор»            30.05.1991          189/80

19           Альберто Кинтеро       «Университарио», Перу            18.12.1987          165/62

20           Анибаль Годой               «Сан-Хосе», США          10.02.1990          183/82

21           Хосе Луис Родригес     «Гент», Бельгия             19.06.1998          180/77

Нападающие

7             Блас Перес        «Мунисипаль», Гватемала      13.03.1981          187/83

9             Габриэль Торрес           «Уачипато», Чили         31.0.1988            180/77

10           Исмаэль Диас  «Депортиво», Испания             12.05.1997          18/72

16           Абдиэль Арройо           «Алахуэленсе», Коста-Рика    13.12.1993          183/82

18           Луис Техада      «Спорт Бойс», Перу     28.03.1982          183/87

Тренер: Эрнан Дарио Гомес   03.02.1956

 

Польша

Группа Н

 

ПОЛЬША

Вратари

1             Войцех Щенсны             «Ювентус», Италия      18.04.1990          195/84

12           Бартош Бялковски        «Ипсвич», Англия         06.07.1987          194/83

22           Лукаш Фабиански «Суонси», Англия  18.04.1985          190/83

 

Защитники

2             Михал Паздан «Легия»              21.09.1987          181/78

3             Артур Енджейчик          «Легия»              04.11.1987          189/78

4             Тиаго Сионек   СПАЛ, Италия  21.04.1986          184/81

5             Ян Беднарек    «Саутгемптон», Англия             12.04.1996          189/77

15           Камил Глик       «Монако», Франция    03.02.1988          190/80

18           Бартош Бережински    «Сампдория», Италия                12.07.1992          182/72

20           Лукаш Пищек  «Боруссия» Д, Германия           03.06.1985

Полузащитники

6             Яцек Горальски              «Лудогорец», Болгария            21.09.1992          172/66

8             Кароль Линетти             «Сампдория», Италия                02.02.1995          176/73

10           Гжегож Крыховяк          «Вест Бромвич», Англия           29.01.1990          186/83

11           Камил Гросицки             «Халл Сити», Англия   08.06.1988          180/78

13           Мацей Рыбус   «Локомотив», Россия 19.08.1989          173/75

16           Якуб Блащиковски        «Вольфсбург», Германия          14.12.1985          175/71

17           Славомир Пешко          «Лехия»             19.02.1985          173/68

19           Петр Зелински «Наполи», Италия       20.05.1994          177/64

21           Рафал Кужава «Гурник»            29.01.1993          182/73

 

Нападающие

7             Аркадиуш Милик «Наполи», Италия 28.02.1994          186/81

9             Роберт Левандовски   «Бавария», Германия 21.08.1988          185/79

14           Лукаш Теодорчик         «Андерлехт», Бельгия               03.06.1991          185/78

23           Давид Ковнацки            «Сампдория», Италия                14.03.1997          185/75

Тренер: Адам Навалка               23.10.1957

 

КОЛУМБИЯ

Вратари

1             Давид Оспина «Арсенал», Англия      31.08.1988          183/80

12           Камило Варгас «Депортиво Кали»      09.03.1989          185/80

22           Хосе Куадрадо                «Онсе Кальдас»             01.06.1985          180/80

Защитники

2             Кристиан Сапата            «Милан», Италия         30.09.1986          187/82

3             Оскар Мурильо              «Пачука», Мексика      18.04.1988          184/80

4             Сантьяго Ариас               ПСВ, Нидерланды         13.01.1992          177/71

13           Йерри Мина    «Барселона», Испания              23.09.1994          194/95

17           Хоан Мохика   «Жирона», Испания    21.08.1992          185/66

18           Фрэнк Фабра    «Бока Хуниорс», Аргентина    22.02.1991          172/72

23           Давинсон Санчес           «Тоттенхэм», Англия  12.06.1996          187/81

Полузащитники

5             Вилмар Барриос            «Бока Хуниорс», Аргентина    16.10.1993          178/74

6             Карлос Санчес «Эспаньол», Испания 06.02.1986          182/82

8             Абель Агилар «Депортиво Кали»        06.01.1985          185/82

10           Хамес Родригес «Бавария», Германия              12.07.1991          180/72

11           Хуан Куадрадо «Ювентус», Италия     26.05.1988          179/72

15           Матеус Урибе «Америка», Мексика  21.03.1991          182/71

16           Джефферсон Лерма    «Леванте», Испания    25.10.1994          179/70

20           Хуан Кинтеро  «Ривер Плейт», Аргентина      18.01.199,           169/64

Нападающие

7             Карлос Бакка   «Вильярреал», Испания           08.09.1986          181/77

9             Радамель Фалькао «Монако», Франция          10.02.1986          177/72

14           Луис Муриэль «Севилья», Испания    16.04.1991          178/79

19           Мигель Борха «Палмейрас», Бразилия           26.01.1993          183/74

21           Хосе Искьердо               «Брайтон», Англия       07.07.1992          171/73

Тренер: Хосе Пекерман            03.09.1949

 

СЕНЕГАЛ

Вратари:

1             Абдулайе Диалло         «Ренн», Франция          30.03.1992          189/79

16           Хадим Н’Диайе               «Хоройя», Гвинея         05.04.1985          185/80

23           Альфред Гомис              СПАЛ, Италия  05.09.1993          196/80

Защитники:

2             Салиу Сисс        «Валансьенн», Франция           15.06.1989          173/69

3             Калиду Кулибали          «Наполи», Италия        20.06.1991          195/89

4             Кара Мбоджи  «Андерлехт», Бельгия               22.11.1989          192/85

12           Юссуф Сабали «Бордо», Франция        05.03.1993          174/71

21           Ламин Гассама                «Аланьяспор», Турция               20.10.1989          181/74

22           Мусса Ваге        «Эйпен», Бельгия         04.10.1998          177/70

Полузащитники:

5             Идрисса «Гана» Гуйе   «Эвертон», Англия       26.09.1989          174/64

6             Салиф Сане       «Ганновер», Германия              25.08.1990          196/84

8             Шейку Куяте    «Вест Хэм», Англия      21.12.1989          189/75

11           Шейх Н’Дойе   «Бирмингем», Англия                29.03.1986          192/90

13           Альфред Н’Диайе «Вулверхэмптон», Англия               06.03.1990          186/80

17           Папа Алиун Ндиайе     «Сток Сити», Англия    27.10.1990          181/74

Нападающие:

7             Мусса Соу          «Бурсаспор», Турция  19.01.1986          180/75

9             Маме Бирам Диуф       «Сток Сити», Англия    16.12.1987          185/81

10           Садио Мане     «Ливерпуль», Англия 10.04.1992          175/69

14           Мусса Конате  «Амьен», Франция       03.04.1993          180/78

15           Диафра Сако    «Ренн», Франция          24.12.1989          184/79

18           Исмаила Сарр «Ренн», Франция          25.02.1998          175/70

19           Мбайе Ньянг    «Торино», Италия        19.12.1994          184/74

20           Бальде Кейта   «Монако», Франция    08.03.1995          181/77

Тренер: Алью Сиссе    24.03.1976

 

ЯПОНИЯ

Вратари:

1             Эйдзи Кавасима «Метц», Франция      20.03.1983          185/74

12           Масааки Хигасигути     «Гамба Осака»                12.05.1986          184/78

23           Косукэ Накамура           «Касива Рейсол»           27.02.1995          184/72

Защитники:

2             Наомиси Уеда «Касима Антлерс»        24.10.1994          186/79

3             Гэн Седзи           «Касима Антлерс»        11.12.1992          182/74

5             Юто Нагатомо «Галатасарай», Турция              12.09.1986          170/68

6             Ватару Эндо     «Урава Ред Даймондс»             09.02.1993          178/75

19           Хироки Сакаи  «Марсель», Франция  12.04.1990          183/70

20           Томоаки Макино           «Урава Ред Даймондс»             11.05.1987          182/77

21           Готоку Сакаи    «Гамбург», Германия  14.03.1991          176/74

22           Майя Йосида   «Саутгемптон», Англия             24.08.1988          189/78

Полузащитники:

4             Кейсуке Хонда «Пачука», Мексика     13.06.1986          182/74

7             Гаку Сибасаки  «Хетафе», Испания

8             Гэнки Харагути               «Фортуна», Германия 09.05.1991          178/68

10           Синдзи Кагава «Боруссия» Д, Германия           17.03.1989          175/68

11           Такаси Усами   «Фортуна», Германия 06.05.1992          178/72

14           Такаси Инуи     «Эйбар», Испания        02.06.1988          169/59

16           Хотару Ямагути              «Серезо Осака», Мексика        06.10.1990          173/72

17           Макото Хасебе               «Айнтрахт», Германия               18.01.1984          180/72

18           Рета Осима       «Кавасаки Фронтале» 23.01.1993          168/64

Нападающие:

9             Синдзи Окадзаки           «Лестер Сити», Англия              16.04.1986          174/70

13           Йосинори Муто             «Майнц», Германия    15.07.1992          179/72

15           Юя Осако           «Вердер», Германия   18.05.1990          182/71

Тренер: Акира Нисино               07.04.1955

 

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

 

Подготовил: Антон Муша
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Египет

Три ставки на товарищеские игры сборных и другие главные матчи недели

Stanislav Cherchesov

Станислав Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров команд ЧМ-2018

Участники чемпионат мира-2018. Группа B: Испания, Португалия, Марокко, Иран

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 