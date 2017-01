Закрытие трансферного окна онлайн

Приобретет ли «Челси» Муссу Дембеле? Покинет ли Пауло Дибала «Ювентус»? Куда перейдет из «Ливерпуля» Мамаду Сако? Чем удивят клубы РФПЛ? Ответы на эти вопросы узнаем уже сегодня. Следите за главными переходами последнего дня трансферного окна вместе с нами.

15:03

И еще новости из Лилля. Французский клуб пополнился защитником сборной Парагвая Хуниором Алонсо.

15:00

По сообщениям британских СМИ, полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела может вернуться в «Рому». Измученный травмами аргентинец, может провести в Италии остаток сезона на правах аренды.

14:55

«Ростов» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Зенита» Павла Могилевца. Подстраховка на случай возможного ухода Кристиана Нобоа?

14:50

«Локомотив» интригует своих болельщиков.

14:45

Защитник «Интера» Андреа Раноккиа, отказавшийся от перехода в «Зенит», отправился в Англию. Аренда в «Халл Сити» до конца сезона.

📑 | We are delighted to announce the loan signing of Andrea Ranocchia from @Inter_en #WelcomeAndrea pic.twitter.com/mMJ24CkInE

— Hull City (@HullCity) January 31, 2017