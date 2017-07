Сборная Германии победила Чили в финале Кубка конфедераций. Онлайн

Кубок конфедераций завершен. В финальном матче сборная Германии одержала победу над чилийцами. А победный мяч забил Ларс Штиндль. Еженедельник «Футбол» представляет онлайн последнего дня репетиционного турнира перед ЧМ-2018.

95:00 — Все! Сборная Германии — победитель Кубка конфедераций!

94:00 — Санчес бьет, но тер Штеген рысьим прыжком ринулся к мячу и спасает команду!

93:00 — На Валенсии совершено нарушение. Максимально напряженный момент!

91:00 — Зюле сменяет Горецку.

90:00 — Добавлено 5 минут к основному времени.

88:50 — Новая потасовка на поле! Джан держал мяч коленями, но чилийцы уже слишком разозлены, ведь шансов на победу все меньше.

86:15 — Штиндль был близок к тому, чтобы повторить успех! Но Медель абсолютно чистым толчком спасает ситуацию.

83:00 — Сагаль совершает безумно неловкий удар вверх в двух шагах от ворот тер Штегена!

80:00 — А у чилийцев Сагаль выходит вместо Арангеса.

78:00 — Эмре Джан меняет Вернера! Явно грядет тактическое перестроение у немцев.

74:00 — Видаль неимоверно взбешен! А Варгас получает желтую за слишком яркое проявление эмоций.

73:50 — Мяч после плотного удара Варгаса ловит тер Штеген. Работы у кипера во втором тайме прибавилось!

71:00 — У немцев ударов в створ стало больше, они их осуществили 7. У чилийцев показатель прежний — 12.

68:50 — Очередное нарушение на Горецке.

62:30 — Вернер на газоне! Хара заряжает немцу локтем прямо в лицо. Кажется, во втором тайме уровень агрессии вырос вместе с темпом игры. Трибуны свистят практически без перебоя. По решению ассистентов арбитра (система VAR) Хара получает заслуженную желтую.

57:45 — Видаль и Киммих схлопотали по желтой. Киммиху что-то сильно не понравилось в поведении Браво, а латинский темперамент Видаля дал о себе знать.

57:15 — Штрафной. Исполнитель — Хектор. Мяч попадает в самую гущу игроков, но массовая бестолковщина помешала немцам сосредоточиться.

54:00 — Дракслер исполнил великолепное соло, накрутил двух чилийцев, пробил, — но от ноги Эрнандеса мяч рикошетит мимо ворот.

52:30 — Вместо Диаса выходит Валенсия.

50:00 — Горецка пытался 1 на 1 расправиться с Браво, но чилийский голкипер отважно защитил ворота у края штрафной.

46:30 — Видаль сбит, чилийцы решили разыграть штрафной.

45:01 — Продолжаем смотреть финал!

45:00 — Дополнительного времени не будет. Перерыв! Первый тайм прошел под знаком сборной Пицци. Немцы пробовали ловить чилийцев на контратаках, но неизменно попадались на подкаты Ислы и Меделя. Рюдигер отдувался за всех в защитной линии, а тер Штеген в очередной раз доказал право попадать в основу «Барселоны».

44:00 — Горецка проверяет Браво! Но теперь чилийский голкипер будет особенно аккуратен.

42:15 — На поле становится все жарче! Стык немцев с чилийцами, арбитр игнорирует нарушение.

41:00 — Хектор направляет атаку, но Варгас совершает перехват.

39:45 — Дракслер бьет в левый нижний угол, но мяч летит совсем рядом со штангой.

39:00 — У чилийцев 12 ударов в створ, у немцев — 3.

37:50 — На Горецке фолит Видаль.

37:00 — Немцы атакуют 4 в 4, но Исла переигрывает Вернера.

35:40 — Горецка бьет в левый нижний! Но мяч даже не задевает штангу.

33:00 — Дракслер нарушает на Арангисе.

31:30 — Дальний удар Видаля! К сожалению, чересчур дальний.

30:45 — Фол на Штиндле. Да, от атак чилийцев летят искры, но играют они грязновато.

28:30 — Диас толкает Руди в спину. Руди разыгрывает мяч

28:00 — Санчес навешивает! Но партнер не дотягивается головой до мяча.

26:30 — Атака Вернера приостановлена свистком Мажича.

25:30 — Показатель владения мячом у чилийцев — 64%!

24:30 — Медель стелится в подкате и останавливает атаку Дракслера.

22:30 — Арангис — мимо после передачи Ислы с фланга. Атаку в штрафную набросом перевел Варгас

21:50 — Вердер убегает в офсайд. Но атака была перспективной.

20:00 — Диас… Фатальная ошибка. Автор забитого мяча — Штиндль. 1:0 в пользу сборной Германии.

19:10 — Видаль! Санчес на добивании! Но тер Штеген — это тер Штеген.

17:50 — Толчок в спину Видаля! Нарушает Горецка. Чилийцы решили разыграть.

17:00 — Угловой подает Санчес.

15:30 — Санчес демонстрирует безукоризненный дриблинг, но мяч выбит.

14:15 — Угловой подают немцы.

13:35 — Атака Горецки! С правого фланга подает Штиндль, но Варгас парирует удар головой.

12:35 — Удар Варгаса! Тер Штеген божит!

11:20 — Угловой в исполнении чилийцев. Немцы получают шанс для контратаки.

10:45 — После мощного удара Варгаса в штрафную ворвался Санчес… Но следовало бы отдать пас Видалю, что доказали опытные немецкие дефы.

9:30 — Чилийцы пока что беспощадно лидируют.

6:45 — После долгого розыгрыша снова пробивает Артуро!

5:20 — Рюдигер снова принимает на себя натиск Видаля.

4:02 — Новая атакующая волна сборной Чили. Пока им удается довольно ловко лавировать в штрафной соперника.

2:45 — Красивая атака под руководством Варгаса! Но немецкий механизм пока работает очень надежно.

1:18 — Санчес наносит удар по воротам! Но мимо.

00:00 — Свисток дан! Погнали!

21:00 — Главный судья встречи — серб Милорад Мажич.

20:59 — На трибунах сегодня 68тыс зрителей.

20:57 — Составы на поле, звучат национальные гимны.

20:31 — Церемония закрытия Кубка конфедераций. Фото — Сергей Дроняев.

20:03 — а вот и заявка немцев подъехала

There's just 1 change to Joachim #Löw 's line-up for the #ConfedCup final, with @MustafiOfficial replacing #Henrichs 🇨🇱️🇩🇪 #CHIGER pic.twitter.com/FpHFBta5sZ

— Germany (@DFB_Team_EN) July 2, 2017