Зачем и кому нужен «Кубок «Матч ТВ»

Так получилось, что российскую футбольную действительность лучше всего передают анекдоты. Вот, например, из начала 2000-х. Просыпается старый жирный миллионер в одной постели с роскошной блондинкой. Встает, почесываясь подходит к зеркалу, смотрит на свой свисающий живот, оглядывается на спящую девушку, потом на свои дряблые руки, опять на девушку, на жирные складки — на девушку. Затем вздыхает и говорит: «Это же надо так любить деньги!» Вот примерно таким же взглядом в 2022 году будут смотреть катарцы на чемпионат мира, который будет проходить в их совсем не приспособленной для такого мероприятия стране.

В стране, где практически нет общественного транспорта, но расстояния такие, что пешком не пройдешь. В городах, где полно пятизвездочных гостиниц, но денег у обычного болельщика на них нет. В государстве, где закон запрещает продавать хоть что-то алкогольное, включая пиво — неизменный атрибут фанатов, а все вокруг косо смотрят на людей в шортах…

А пока катарцы тем же самым взглядом – «Это как же надо любить деньги!» – смотрят на «Кубок канала «Матч ТВ». В январе его зачем-то придумали проводить в Дохе, согнав туда несколько российских клубов.

И тут возникает очень много вопросов, многие из которых начинаются с очень полезного слова «зачем» и не менее нужного «почему».

— Зачем в это ввязался «Матч ТВ»? Почему тот самый телевизионный холдинг, который старательно и безжалостно выжимает с болельщиков деньги за платные трансляции чемпионата России, готов с таким трудом отжатые деньги бухнуть в непонятный турнир? Для рекламы? Рекламы кого? Монополиста спортивного телерынка в России? Типа у нас есть выбор, мы сейчас мечемся между «Матч ТВ» и кем-то еще, и нынешний кубок склонит чашу наших сомнений в нужную сторону?

— Зачем этот турнир проводить именно в Катаре? В стране, которая сейчас находится в политической изоляции, где жара под 30 градусов и цена на все — от продуктов до отелей — такая, словно у каждого в бумажнике должна бить небольшая нефтяная скважина. Если так загорелось провести турнир, почему это не сделать в Турции, где все в миллион раз дешевле? Почему не в Израиле, где на трибунах может собраться хоть какая-то заинтересованная публика, и Кубок Первого канала в свое время это доказал?

— Почему хорошие матчи типа «Спартак» — «Зенит» в рамках чемпионата России с заполненными трибунами и со жгучей интригой все тот же «Матч ТВ» показывает по платному каналу, а контрольную игру на тренировочном поле, интересную в основном продвинутым фанатам, — по федеральному на всю страну? Это тоже реклама и продвижение российского футбола? Но как-то странно выставлять на трибуну не готовое изделие, а полуфабрикаты. А контрольные матчи межсезонья на полях тренинг-центра – это самый что ни на есть сырой и недоделанный полуфабрикат.

Возможно, у всех этих вопросов «зачем?» и «почему?» есть логичные ответы. Один из них, например, может заключаться в том, что «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпром-медиа». И, стало быть, теснейшим образом связан с «Зенитом», что в общем-то ни для никого не секрет, и сам телеканал это в какой-то момент даже бросил хоть как-то маскировать. Так что, возможно, «Кубок Матч ТВ» – это помощь «Зениту» в подготовке к сезону. Вот только кажется, что самому «Зениту» такая помощь напрочь не нужна.

Премьер и Премьер-лига. Андрей Вдовин — о том, почему в России так и не научились любить футбол

Глядя на игру команды Сергея Семака, не покидает ощущение, что в Катаре он и его футболисты отбывают жесткую повинность. Почему-то кажется, что тренерский штаб «Зенита» в преддверии старта в плей-офф Лиги Европы (12 февраля с «Фенербахче») предпочел бы другой график подготовки. Такой, например, как у «Краснодара», отказавшегося от приглашения в Катар. Но по какому-то приказу Семак и его команда все-таки вынуждены под нагрузками выходить на поле против мотивированных соперников и огребать по полной программе. И в это же самое время в атмосфере дичайшего стресса тренерский штаб должен хоть как-то перестроить игру, чтобы не позориться в феврале против «Фенербахче», а весной не слететь с первого места таблицы РПЛ.

Эта ситуация накладывается на другие, и возникает стойкое ощущение, что между тренерским штабом «Зенита» и офисом клуба нет понимания. И вот уже Сергей Семак понять не может, зачем ему из Италии пригнали Ригони или в каком направлении и почему исчез защитник Чернов. Или когда появится Ракицкий из «Шахтера» и купят ли кого-нибудь на замену улетевшему в сторону Парижа Паредесу. Но задать простые вопросы «зачем?» и «почему?» тренерский штаб «Зенита» вслух вряд ли имеет право.

Автор: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»