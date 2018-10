Юбилейные голы, первое результативное действие Головина и пушка Годдоса. Главные события 9-го тура Лиги 1

«Монако» в кризисе, «Лилль» на подъеме, а «ПСЖ» уже не досягаем. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Битва за место под звездами

В этом туре сошлись два претендента на вторую лигочемпионскую путевку — «Лилль» и «Сент-Этьен». «Зеленые» подходили к игре в лучшей форме. Клуб успел одержать 3 победы подряд. Но «доги» смогли переломить победную серию соперника. Уже на 17-ой минуте Бамба распечатал ворота Стефана Рюффье. Но «Сент-Этьену» потребовалось 9 минут, чтобы сравнять счет: Кабелла реализовал одиннадцатиметровый. Во втором тайме хозяева вновь вышли вперед. Дубль оформил Бамба. А точку в матче поставил Пепе. Кстати, ивуариец является лучшим игроком» «Лилля» в этом сезоне по показателю гол+пас. Он забил 5 мячей и отдал 4 ассиста. В прессе доносятся слухи, что игроком интересуется «Барселона».

Товен тащит «Марсель» наверх

«Марсель» возвращается в борьбу за еврокубки. «Олимпик» на «Велодроме» обыграл «Кан» (2:0). Открыл счет Митроглу. А удвоил преимущество хозяев Товен, который забил свой 7-й гол в чемпионате. «Марсель» вообще любит обыгрывать «Кан», при этом забивать много голов. В последних шести матчах «провансальцы» забили в ворота «Кана» 18 мячей.

Кризис «Монако»

«Монако» проиграл 4-й матч подряд. В матче 9-го тура «монегаски» уступили «Ренну» (1:2). Хотя статистика перед матчем была в пользу «красно-белых». Ведь «Монако» последний раз проигрывал «Ренну» на своем поле 10 лет назад. Но не гол Фалькао, не первое результативное действие Головина в этом сезоне (российский хавбек отдал голевую передачу на колумбийца) не помогли хозяевам даже рассчитывать на ничью в этой встрече. Похоже, «Монако» в глубоком кризисе. Клуб в последних 10 матчах, одержал 0 побед, 3 раза сыграл вничью и 7 раз проиграл.

Матч тура

Многие критики «ПСЖ» рассчитывали на то, что «Лион» сможет отобрать очки у парижан, ведь связка Факир-Депай-Траоре смотрится не хуже атакующего трио Неймар-Кавани-Мбаппе. Но уже с первых минут все началось не по сценарию «ткачей». Капитан и лидер команды Набиль Фекир на 7 минуте подвернул голеностоп и был вынужден покинуть поле. А через 2 минуты Неймар открыл счет в матче, реализовав пенальти. Однако в середине тайма у «Лиона» все-таки появилась возможность переломить ход встречи. После просмотра видеоповтора судья показал защитнику «ПСЖ» Кимпембе вторую желтую, и отправил его отдыхать раньше положенного времени. «Львы» не смогли реализовать преимущество в голы до перерыва, тем более, уже под конец первой 45-минутки составы уравнялись. Тузар также получил вторую желтую карточку. А во втором тайме «ПСЖ» уничтожил «Лион», усилиями Мбаппе, который стал автором первого покера в этом сезоне, а также седьмым футболистом в истории «ПСЖ», которому удалось забить 4 гола в одной игре.

Юбилейные голы

«Лилль» в этом туре забил свой 3000-й гол в чемпионате.

А Карамо из «Бордо» забил 3600-й гол своего клуба

Первый пошел

Бен-Арфа забил свой первый гол за «Ренн» и принес победу команде.

Ляп тура

«Ницца» на личном примере показала, как правильно запороть явный голевой момент.

Гол тура

Годдос забил невероятный гол в ворота «Дижона».

Today's best goal was scored by Saman Ghoddos for #AmiensSC .

INSANE swerve and movement on the long-range strike! Spectacular #Golazo by the Iranian attacker!

🔄🔄🔄🔥🔥🔥#ASCDFCO #Ligue1 #TeamMelli pic.twitter.com/qjIcGIthqt

— #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) October 6, 2018