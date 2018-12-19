«Я обычный парень, который хочет везде успевать вовремя». История чемпиона мира Бенедикта Хеведеса

Бенедикт Хеведес был незаменимой частью чемпионского состава сборной Германии на чемпионате мира в Бразилии. Он отыграл все матчи на ЧМ, чего не сделал ни один игрок команды. Он жертва постоянных травм и экс-капитан «Шальке», покинувший клуб без громких разбирательств с новым тренером. Сейчас он выступает за московский «Локомотив», где пытается доказать, что можно вернуться даже после долгих перерывов.

«Локомотив»

В «Локомотиве» я общаюсь с теми, кто говорит по-английски или по-немецки. У нас хорошая команда, в раздевалке правильная атмосфера, особенно перед важными матчами. Мне осталось привыкнуть к Москве и выучить русский язык, чтобы свести к минимуму просьбы к переводчику прочитать, что написано на этикетке. Чтобы я смог общаться со своими одноклубниками на одном языке. Пока я говорю простыми словами и фразами, например: Levo, pravo, privet, dobroutro, net, da, nash, dosvidania»

Хеведес — любитель сериалов на Netflix. Смотрит их немец без перевода, на английском, а за сезон в «Ювентусе» обещал итальянцам выучить язык и дать на нем интервью. Нет никаких сомнений, что еще сезон – и Бенедикт заговорит на русском…

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Родной город

Я родился в городе Хальтерам-Зе. Это очень маленький, но невероятно красивый город с населением в 38 тысяч человек. Главное богатство – природа. Здесь больше нет предприятий, поэтому с каждым годом местность становится все более зеленой. Удивительно, но с закатом промышленности люди перестали быть нервными и злыми. Больше нет пробок, шума – живи и наслаждайся. Хальтерам-Зе – не большой город, вроде Москвы, у нас не было даже кинотеатра, только природа и спорт! Играй в теннис и соккер, наблюдай за птицами и животными – сказка для пожилых людей.»

Забавно, что после такого райского места Хеведес попал в Гельзенкирхен — крупный промышленный город с большим шахтерским прошлым. Когда-то Бенедикт даже участвовал в фотосессии, где позировал в спецодежде шахтеров, весь измазанный в саже. Особого внимания заслуживает рурское дерби, разыгрываемое между двумя угольными городами — Гельзенкирхеном и Дортмундом. Хеведес не раз выводил на поле «кобальтовых» против принципиальных соперников.

Друг за друга

В 2009-м практически все футболисты «молодежки» играли за первые команды Бундеслиги. Мы были невероятно талантливыми, у нас был великолепный тренер, в раздевалке царила потрясающая атмосфера. Правильная атмосфера – ключ к успеху в сезоне или на отдельном турнире. Никто не думал, что он лучше кого-то. Мы бились друг за друга на поле и всячески поддерживали. Семь футболистов из этой команды выиграли чемпионат мира в 2014 году.»

В 2009-м Бенедикт Хеведес и другие именитые и молодые на тот момент немцы выиграли молодежный чемпионат Европы. В ту же команду входили Мануэль Нойер, Матс Хуммельс, Джером Боатенг, Тони Кроос, Месут Озил и Сами Хедира. Тогда уже стало понятно, что футбольная реформа работает, а эти парни к своему возрастному пику будут главными претендентами на мировое чемпионство. Так и случилось. Сыгранная за годы команда выдала самый яркий немецкий матч в полуфинале ЧМ в ХХI веке. Спустя восемь лет история повторяется: немцы выигрывают молодежный Евро (до 21 года), а «отцы» освобождают им место в основе сборной, не выйдя из группы на ЧМ-2018. Повторится ли история с чемпионством в Катаре? Остается только ждать.

Триумфальная Бразилия

Бразилия – настоящая футбольная страна. Я нигде не видел столько страсти в глазах футбольных болельщиков, как в Бразилии. Там было все идеально: погода, наш тренировочный лагерь, еда. Мы жили в небольших домиках по шесть человек, после тренировок вместе смотрели матчи ЧМ, играли в бильярд и карты. В центре лагеря был бассейн, где мы пили кокосовое молоко, а над нами прыгали мартышки… Когда мы возвращались туда после матчей, было ощущение, что приезжали домой. Если бы мне сказали перед турниром, что я сыграю все матчи на чемпионате мира, то рассмеялся бы в ответ. Перед ЧМ я долгое время был травмирован, но, к счастью, быстро пришел в форму и стал регулярно играть: спасибо тренеру, что он доверился мне.» Могу сказать, что немецкая команда, которая играла в России, была сильнее нашей (2014 года) в несколько раз. Может, им не хватило нашего духа и желания побеждать. ЧМ-2014 был пиком моей карьеры. В футболе нет более значимого достижения, чем быть чемпионом мира. Я чемпион мира и невероятно этим горжусь до сих пор!

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Бенедикт Хеведес — однозначный герой турнира в Бразилии. Однако все начиналось очень негативно. Кроме травмы перед самым стартом турнира пара «шалькеров» – Хеведес и Дракслер попали в автомобильную аварию на севере Италии. Немцы участвовали в съемках рекламного ролика и ехали на автомобиле, за рулем которого сидел гонщик Формулы-1 и чемпион мира Нико Росберг. СМИ сообщали, что спортсмены сбили двух пешеходов, но сами не пострадали. Уже после чемпионата мира Оливер Бирхофф рассказал, что ситуация очень подкосила команду. Дела в целом по травмам шли не очень хорошо, а эмоционального провала точно никто не ждал. Но, как показал результат, им удалось справиться.

Хеведес был единственным футболистом, отыгравшим все матчи чемпионата мира на том турнире. Кроме того, случай лишил игрока «Локомотива» победного гола в матче с Аргентиной. Тогда в финале ЧМ защитник был в сантиметрах от триумфа, который в результате достался Марио Гетце.

Злодей Тедеско

В Рурской области мы предпочитаем говорить все прямо: у меня нет и не было проблем с тем, чтобы играть под руководством Доменико Тедеско, потому что я уверен в своих выступлениях. Мы с ним контактировали не раз. Но важно сказать, что конфликта между нами не было.»

Хеведес, как и большинство адекватных европейских футболистов, максимально тактично выражается, когда речь идет даже о главной стычке в его карьере. В 2017 году на пост главного тренера «Шальке» пришел Доменико Тедеско — молодой и перспективный специалист. Первым же решением в должности он передал капитанскую повязку Ферманну. В том же сезоне Хеведес отправился в аренду в «Ювентус». Слова Бенедикта, указанные выше, были сказаны в мае этого года. Можно заметить, что под руководством Тедеско он так и не сыграл, а вот против — да. Был ли конфликт между тренером и игроком — большой вопрос, но матчи между «Локо» и «Шальке» в Лиге чемпионов были встречены как отличная попытка Хеведеса доказать Тедеско, кого же больше любят в Гельзенкирхене.

«Ювентус»

Турин и образ жизни Турина – они мне очень нравятся. Город близок к горам, вид, который я наблюдаю каждый раз, когда выхожу из дома, фантастический: часто солнце, и это большая разница по сравнению с моим родным городом. Говоря о футболе, однако, сложно провести параллель между Италией и Германией: там за мюнхенской «Баварией» располагаются несколько команд, борющихся за второе место. В Италии нет такой ситуации»

Бенедикт, конечно, польстил итальянскому чемпионату. Но факт в другом. Хеведес провел за «Юве» три матча, а большую часть времени залечивал свою травму. Забив один мяч и восстановив свои нервы итальянскими видами и кухней, защитник отправился покорять холодную Россию. К слову об итальянской кухне. Бенедикт – веган. Сам он это объясняет тем, что с отказом от мяса и других продуктов животного происхождения он стал лучше себя чувствовать и меньше травмироваться.

Эрик Штоффельсхаус: «И я, и Семин хотим одного — сделать «Локомотив» настолько успешным, насколько возможно»

Семейные ценности

Родители делали самое лучшее, что они могли сделать в этой ситуации, – поддерживали, всячески помогали и всегда говорили: «Что бы ты ни делал, мы будем рядом». Папа контролирует качество продуктов, мама – няня. Кстати, мои родители очень хорошо знакомы с родителями моей жены – они все живут в одном городе.»

Семья Хеведеса — не классическая футбольная чета с женой-моделью и детьми с миллионными инстаграммами. Жена Бенедикта Лиза — давняя знакомая футболиста. Пара познакомилась еще в подростковом возрасте в 2008 году, пережили очень много вместе, в том числе и аутоиммунное заболевание Лизы и ночи в больнице вместо тренировок. У пары в этом году родился первый ребенок, поэтому Бенедикт все чаще ездит в Германию, где играет роль отца.

Московское метро

Переход в «Локомотив» – новая глава в моей карьере. Я часто общался с Эриком Штоффельсхаусом, он рассказывал много хороших вещей про Россию, и про «Локомотив» в частности. Москва – невероятно огромный город. А пробки… Это просто кошмар! Как-то из-за аварии я проехал два километра за 16 минут – такое невозможно представить в Европе. Когда у меня еще не было машины, я пробовал разные виды транспорта, чтобы добраться из одной точки Москвы в другую. Я пользовался метро – красивые станции, все указатели дублируются на английском, об остановках объявляют тоже на английском языке – автобусом, чтобы добраться на интервью. Я обычный парень, который хочет везде успевать вовремя, плюс путешествия на общественном транспорте – неплохой опыт. Мне нравится ваша транспортная система, особенно метро. Поезда приходят каждые две минуты, все чисто, у любого человека можно попросить помощи, и он обязательно поможет тебе.»

А вы давно слышали, чтобы футболист пользовался общественным транспортом и знал, сколько стоит проезд в автобусе? Что-то мне подсказывает, что очень маленькому проценту людей предоставлялась возможность увидеть, как чемпион мира по футболу передает за проезд. Удивительный игрок выступает за «Локомотив».

За предоставленные материалы Еженедельник «Футбол» благодарит пресс-службы ФК «Локомотив» и ФК «Ювентус».

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press