«Я не тот тренер, который будет заливать про философию». 10 фактов о тренере Стивене Джеррарде

Дебютное путешествие «Уфы» в Лиге Европы продолжается. Российской команде осталось преодолеть решающий квалификационный раунд, чтобы обеспечить себе еврокубковую осень. Финальным барьером на их пути станет шотландский «Рейнджерс» во главе со Стивеном Джеррардом. Но сколь сильно Джеррард-тренер отличается от Джеррарда-легенды «Ливерпуля»?

1. Задумался о карьере тренера только в 32 года.

Футболистам, славящимся лидерскими качествами и неизмеримой харизмой, неизменно прочат тренерскую карьеру. Но далеко не каждый из них рвется воплотить эти прогнозы в жизнь. Поначалу Джеррард также не видел себя в этой роли, но с возрастом изменил свое мнение. «Когда я завершил игровую карьеру, то хотел быть менеджером. Я думал об этом в 32-33 года, когда еще играл. Разговаривал со своими бывшими менеджерами, спрашивал у них обо всем. Я пытался изучить их опыт, чтобы использовать его», — делится воспоминаниями Стиви.

2. Вернулся в «Ливерпуль» благодаря Клоппу.

Джеррард в своих интервью неоднократно рассыпался в благодарностях всем тренерам, с которыми работал. Но окончательно к возвращению в «Ливерпуль» и дебюту в роли тренера его подтолкнул именно Юрген Клопп. «Одна из вещей, сказанных мне Клоппом, когда я сел рядом с ним, была такой: «Ты будешь совершать ошибки, но ты должен учиться на них, расти и двигаться дальше — и в идеале ты хочешь делать это вдали от камер». Я думаю, что он был даже более взволнован, чем я, судя по развитию разговора, и когда он подумал о моем возвращении и о том, что я становлюсь тренером команды до 18 лет. Он был очень взбудоражен», — откровенничал Джеррард.

3. Учится на ошибках Джеррарда-игрока.

После назначения на пост главного тренера юношеской команды «Ливерпуля» до 18 лет Джеррард подчеркнул, что будет держать в уме собственные ошибки, допущенные в бытность игроком. «Будучи футболистом, я много ошибался в единоборствах, иногда перегибал палку и был вынужден извиняться. Молодые игроки должны быть готовы к высоким требованиям футбола, поэтому без «физики» здесь не обойтись. Но это не только умение вести единоборства. Нужно быть готовым к концовке матча, когда тяжело и ноги уже не слушаются. Игроки должны быть сильны психологически и готовы к этому. Ненавижу, когда в игре отсутствуют атлетизм и дух соперничества», — сказал Джеррард. В Шотландии он добавил к этому еще одну важную деталь: «Я думаю, главное – побеждать. Я не тот тренер, который будет заливать про философию. Главное – идти к цели и делать все поступательно».

4. «Окрасит» дерби «старой фирмы».

В этом году исполнилось 130 лет с момента первой встречи «Селтика» и «Рейнджерс». В последние годы «кельты» выносят «джерс» в одну калитку, но после назначения Джеррарда многие болельщики обвели дату 3 сентября 2018 года красным маркером. В этот день Стиви Джи предстоит встреча со старым знакомым – Бренданом Роджерсом. Именно североирландец вывел Джеррарда из состава «Ливерпуля» и подтолкнул его к уходу из клуба. «Я должен был играть еще один год. Я сожалею, что у меня не было этих двенадцати месяцев. Это было тяжело, эмоционально тяжело. Когда вы любите свою работу, когда усердно трудитесь, чтобы осуществить мечту, играть за свою команду детства, и вы знаете, что это закончится… Если вы получили все, что хотели, то это, вероятно, не так тяжело», — вспоминал Джеррард.

5. Страх для него – лучший мотиватор.

Будучи игроком, Джеррард никогда не боялся рисковать и всегда с вызовом встречал любое испытание. Болельщики «Ливерпуля» ценили его хладнокровие и рвение, но это не значит, что сам Стиви оставался безэмоциональной машиной. «Страх был одной из вещей, которые вели меня на протяжении всей карьеры. Страх промазать, страх проиграть. Я думаю, он рука об руку шел с чувством победы. Есть эти две крайности, и я это всегда осознавал», — говорит Джеррард. Его решение возглавить столь большой клуб с богатой историей, не обладая тренерским опытом, лишний раз подчеркивает его смелость и готовность преодолеть любое испытание.

6. В 2015 году хотел остаться в «Ливерпуле» в роли тренера.

На закате своей футбольной карьеры в биографии Джеррарда появился еще один клуб – «Лос-Анджелес Гэлакси». Объявив об уходе из «Ливерпуля», англичанин осознанно не рассматривал варианты из Европы, не желая пересечься на поле со своей родной командой. Но как позже оказалось, Стиви мог и вовсе никуда не уходить. «Я бы остался, если бы мне предложили тренерскую должность и предоставили какое-то игровое время. Но об этом мне стали намекать только после того, как я объявил о своем уходе», — рассказал Джеррард. Летом 2015-го клуб как раз уволил тренеров Колина Паско и Майка Марша, но Брендан Роджерс и бывший исполнительный директор «красных» Иэн Эйр не особо хотели видеть Стиви Джи в роли помощника.

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7. Ранее уже тренировал в еврокубках.

В сезоне-2017/18 Джеррард вместе с молодежной командой «Ливерпуля» до 19 лет дошел до четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА. Соперником мерсисайдцев на этой стадии стал «Манчестер Сити». Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «красные» уступили – 2:3. «Конечно, это жестоко — покинуть турнир вот так, но футбол жесток, особенно на стадии плей-офф», — резюмировал Джеррард выступление команды в турнире. К слову, на стадии 1/8 финала «Ливерпуль» одолел другой английский клуб – «МанЮнайтед» (2:0).

8. Помощник Джеррарда – его наставник и близкий друг.

В шотландском клубе помощником Джеррарда стал еще один экс-игрок «Ливерпуля» — Гари Макаллистер. Гари Мак перешел к «красным» в возрасте 35 лет и многому научил еще юного тогда Стивена. Стиви Джи всегда тепло отзывался о шотландце и не раз благодарил его в своих автобиографиях. Присутствие Макаллистера поможет преодолеть любой недостаток управленческого опыта. «Мне повезло стать главным тренером «Рейнджерс», меня ожидает так много ответственности. Сейчас идет речь только о получении опыта, росте и совершенствовании. Именно поэтому я выбрал себе тех помощников, которых хорошо знаю. Я знаю, что они окажут мне большую поддержку», — уверен Джеррард.

9. Фанаты называют его Чертов динамит.

Болельщики «Рейнджерс» с энтузиазмом приветствовали назначение Стивена Джеррарда. Даже несмотря на тот факт, что исторически «Ливерпуль» в Шотландии куда теснее связан с «Селтиком». Поклонники команд нередко поддерживают друг друга, вместе распевают You’ll Never Walk Alone и имеют еще кучу мелких точек соприкосновения (к примеру, легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш перебрался в клуб из «Селтика»). Поклонники «джерс» на презентации нового тренера зарядили чант: «He’s blue, he’s white! He’s f… dynamite, Steve Gerrard!» («Он синий, он белый! Он Чертов динамит, Стив Джеррард!»). Стиви ответил фанатам фирменным жестом – двумя вскинутыми вверх кулаками, поприветствовав их в ответ. Успешное установление контакта с болельщиками – немаловажный вдохновляющий фактор для начинающего тренера, особенно в Британии.

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10. Не боится быть жестким.

Еще во время работы в академии «Ливерпуля» Джеррард установил высокие стандарты — он не боялся критиковать футболистов частным или публичным способом и использовал разговоры «один на один», чтобы пробудить характер своих игроков. Он просил их стать победителями, требовал совершенства. Как сказал им сам Джеррард, это было то, что в свое время мотивировало его самого. И такой подход работал. С начала сезона и вплоть до января клуб шел без поражений, но затем вмешались травмы, и концовка кампании вышла смазанной. В «Рейнджерс» Стиви намерен гнуть ту же линию. К примеру, он открыто проявлял недовольство после ничьей с македонским «Шкупи». В Британии обратили внимание на его сходство с Грэмом Сунессом. Тот также начал тренерскую карьеру в «Рейнджерс» и отличался жестким характером, не боясь быть вовлеченным в конфронтации ради построения привлекательного и доминирующего футбола. Это принесло ему восемь трофеев за пять сезонов в клубе. От Джеррарда не ждут таких же подвигов, но если он побьет «Селтик», то это будет равнозначным по силе подвигом.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press