Хуан Куадрадо, Лионель Месси и другие. Топ голов выходных

В Испании, Англии и Германии уже стали известны чемпионы, но голы продолжают забивать. Представляем топ лучших голов прошедших туров.

АПЛ

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:2)

1:2 — Аарон Крессуэлл («Вест Хэм»)

Несмотря на то, что этот гол не спас «молотобойцев» от разгрома, болельщикам он доставил массу эмоций.

«Суонси» — «Челси» — 0:1 (0:1)

Франсеск Фабрегас — 0:1 («Челси»)

Эта прекрасная комбинация и гол в самом начале матча со «Суонси» предвещали разгром. Но больше у синих забить не вышло. От этого гол кажется еще круче.

Ла Лига

«Депортиво» — «Барселона» — 2:4 (1:2)

0:1 — Филиппе Коутиньо («Барселона»)

2:3 — Лионель Месси («Барселона»)

Messi’s 31st La Liga goal, to lift his 9th La Liga title. pic.twitter.com/5DggJKJMSG — Lucas R. 🎗 (@lucasammr) 29 апреля 2018 г.

В чемпионском матче «Барсы» случилось два очень крутых гола. И оба они просто поражают своей техникой и исполнением. Типичная «Барселона».

Серия А

«Рома» — «Кьево» — 4:0 (2:0)

Эдин Джеко — 4:0 («Рома»)

Голкипер римлян Алисон Бекер рукой смог добросить мяч до центра поля, а дальше…

«Интер» — «Ювентус» — 2:3 (0:1)

Хуан Куадрадо — 2:2 («Ювентус»)

В такие голы даже поверить невозможно, пока сам не увидишь. Но именно так сравнялся счет в скандальном матче «Интера» и «Ювентуса».

Бундеслига

«Вердер Бремен» — «Боруссия Дортмунд» — 1:1 (1:1)

1:1 — Томас Дилейни («Вердер Бремен»)

Датчанин воспользовался суматохой в штрафной «Боруссии» и пробил головой так, что через секунду ахнул весь стадион. Расстояние до ворот — больше 11-ти метров.

РФПЛ

«Арсенал» Тула — «Анжи» — 2:1 (1:0)

1:1 — Кантемир Берхамов («Арсенал» Тула)

«Не звали ли меня Мохамедом Салахом в раздевалке? Было. Но это шутка на один день. Думаю, подобных шуток больше не будет. Я просто подавал на дальнюю штангу, и мяч случайно залетел в ворота. Всe бывает в первый раз», — сказал автор гола.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»