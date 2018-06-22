Хроники Героев 2018. Президент от футбола. Как в 32 года стать преемником Синиши Михайловича и заслужить автомобиль от губернатора

Капитан сборной Сербии Александар Коларов оказался первым за 20 лет игроком сборной Сербии, забившим на ЧМ со штрафного. Вдохновенной игрой Коларова впечатлился даже губернатор Самарской области, подаривший футболисту «Ниву». От 32-летнего защитника в восторге все – от российских чиновников до итальянских тифози.

Минувший сезон выдался для Коларова по-настоящему ударным: его «Рома» сенсационно добралась до полуфинала Лиги чемпионов, а сам Александар в 35 матчах чемпионата Италии сделал 12 (!) голевых передач. В дебютной игре сборной Сербии на ЧМ-2018 против Коста-Рики Коларов стал автором победного гола, закрутив мяч в ворота со штрафного: последний раз сербский футболист забивал подобным образом еще в 1998 году – это сделал легендарный мастер стандартных положений Синиша Михайлович.

Продолжив дело знаменитого соотечественника, Александар не только принес своей команде важнейшие три очка, но и удостоился памятного презента от исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азарова. «Я подарил Коларову сертификат на вазовскую модель «4х4». Ему очень понравилось! Уверен, что это авто будет ему напоминать о голе и о нашей арене, где победила его команда в таком важном и значимом матче», – заявил чиновник.

Такие трюки Коларов проделывает регулярно: перейдя в «Рому» год назад, Александар в первой же встрече за новый клуб отличился голом со штрафного, и он тоже стал решающим. После игры с костариканцами серб напомнил: «Такой же красивый гол я забил Албании в отборе к Евро-2016». Второй мяч за «Рому» он также забил со штрафного. Диспетчерские навыки Коларова с годами лишь улучшаются: в минувшем сезоне он стал четвертым игроком в Серии А по количеству ключевых передач, что заставляет говорить о нем не только как о первоклассном игроке обороны, но и как об отменном ассистенте.

На первый взгляд странно, что защитник с превосходным первым пасом не пригодился Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Однако Пеп сразу дал понять, что берет курс на омоложение команды. Впрочем, серб после семи сезонов за «горожан» сам дал понять, что хочет сменить обстановку. И Гвардиолу это, кажется, даже несколько задело: «Мне не нравится работать с теми, кто не хочет оставаться в команде. У Коларова есть шанс перейти в «Рому». И он заявил о своем намерении уйти». Похоже, Александар знал, что делал: многие эксперты называют покупку Коларова лучшим трансфером «Ромы» за последние годы. «Волки» заплатили за него смешные 5 млн евро, и уже в первом сезоне опытный серб с лихвой отбил заплаченные за него деньги.

Еще удивительнее то, как доброжелательно его приняли поклонники «джаллоросси», несмотря на то что Коларов несколько лет отыграл в стане злейшего врага «Ромы» – «Лацио». Александар чуть ли не в первом интервью расставил точки над «и»: «Что я хочу сказать фанам по поводу своего прошлого? Я не могу и не хочу от него отказываться. Но теперь я в «Роме» и буду отдаваться на 100%, так же, как делал это в «Лацио». Это был хороший опыт, но с сегодняшнего дня «Лацио» – мой враг». Такая искренность не могла не найти отклика в сердцах тифози. Окончательно серб покорил Италию, когда после интервью сказал журналистке «спасибо»: местная пресса не привыкла к столь уважительному отношению со стороны футболистов, так что Коларов тут же приобрел репутацию примерного спортсмена и просто порядочного человека.

«Часто футболисты, которое многое выиграли и давно выступают на высочайшем уровне, теряют свою непосредственность, стараются казаться не теми, кто они на самом деле. Александар не такой. Он – настоящий», – подтверждает знаменитый игрок сборной Италии и «Интера» 80-х годов Джузеппе Бергоми. Спортивный директор «Ромы» Мончи с самого начала был убежден в том, что не зря убедил Коларова перейти в стан римлян: «Александар – игрок с огромным опытом, который сразу же будет приносить пользу команде. Я верю, что он поможет нам прогрессировать как на поле, так и вне его». И хотя многие не были уверены в том, что серб поможет «Роме» выйти на новый уровень, первые же матчи с Коларовым в составе убедили всех, что Мончи оказался прав. Как ни парадоксально, переход оказался шагом вперед и для самого Коларова, ведь никогда ранее он не играл на таких показателях. Портал Whoscored включил Александара в пятерку лучших игроков Серии А по итогам сезона-2017/18.

Помимо прочего, партнеры отмечают еще одно важное достоинство серба – умение Коларова произносить воодушевляющие речи в раздевалке: за это он удостоился от одноклубников из «Ромы» лестного прозвища Президент. Кстати говоря, гол в ворота Коста-Рики Александар посвятил руководителю футбольной федерации Сербии: «Мы хотим, чтобы он знал, что мы с ним». Учитывая игровые заслуги Коларова, удачно складывающиеся отношения с государственными деятелями и беспрекословный авторитет в команде, вполне вероятно, что он сам когда-нибудь займет должность главы национального футбольного союза. Сам Коларов метит еще выше: «В будущем я думаю, что сербы должны выбрать меня президентом страны». Хочется надеяться, что это произойдет не так скоро, ведь он способен еще многое сказать своей игрой на футбольном поле.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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