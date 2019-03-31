Хочу в элиту. Почему «Тамбов» заслуживает дебюта в РПЛ

За пять лет существования клуб смог подняться до высших позиций в ФНЛ. Субботняя победа над «Лучом» (2:1) подтвердила, насколько «Тамбов» освоился в первой лиге и перерос ее уровень. Отрыв от ближайшего преследователя, «Томи», в шесть очков – лишнее тому подтверждение. Еженедельник «Футбол» рассказывает о клубе, чья история восхождения может повторить путь «Краснодара».

Тренер-дебютант и переквалификация

Еще в мае прошлого года «Тамбов» был в шаге от прописки в РПЛ. Команда Андрея Талалаева провела достойный сезон, но в стыковых матчах дважды уступила «Амкару». Через четыре дня после ответной встречи специалист подал в отставку. Решение Талалаева было неожиданным, но клуб смог безболезненно поменять курс развития. Совет директоров назначил главным тренером Мурата Искакова. Работа в «Тамбове» – первый самостоятельный опыт специалиста из Нальчика. Помимо занятости в штабе Талалаева, в резюме 46-летнего тренера числится ассистентская работа с Юрием Красножаном.

С самого начала первенства «горожане» стали бороться за лидерство с «Томью». Статистика выступлений оставляет положительное мнение о команде: за 28 туров черноземцы одержали 17 побед. Количество побед могло быть гораздо большим, но перед паузой в чемпионате у «Тамбова» был неудачный отрезок: три поражения подряд в середине ноября. Но даже безвыигрышная серия не испортила погоды «горожанам». Хорошее настроение болельщикам подняла новость о поступлении Искакова на тренерские курсы для получения лицензии уровня «Pro-UEFA». Как только специалист пройдет подготовку и успешно сдаст экзамены, у него будет возможность тренировать клубы Премьер-лиги. Таким образом, «Тамбов» готовится к дебюту в РПЛ и на этом уровне.

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Перестройка «Спартака»

В ноябре 2018-го спортивный директор клуба Павел Худяков объявил о проведении матчей «Тамбова» в крытом манеже. Газон стадиона «Спартак» собирались приберечь для матча между командами ФНЛ и итальянской серии B. Правда, традиционная встреча команд так и не состоялась: вопросов у сборных к арене не было, но в ситуацию вмешался политический аспект.

После отмены встречи и зимнего межсезонья «Тамбову» снова пришлось проводить игры в городском манеже, где клуб провел все мартовские игры. Одновременно на «Спартаке» продолжаются строительные работы, чтобы команда смогла выступать на собственной арене, соответствующей стандартам и требованиям РПЛ. Спортивный директор тамбовчан Павел Худяков уверен: клуб успеет подготовиться к первой домашней встрече в элитном дивизионе. Если работы не закончатся в срок, то в РПЛ команда максимум месяц проведет на резервной арене, которая располагается в Волгограде.

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Активная трансферная политика

Кроме участия в Кубке ФНЛ-2019, зимой «горожане» приняли активное участие в трансферной кампании. Из-за своего скромного бюджета тамбовчане усилились свободными агентами и арендованными игроками. Команду пополнили футболисты, имеющие опыт выступлений в Премьер-лиге: голкипер Георгий Шелия известен игрой за «Уфу», а Хетага Хосонова взяли в аренду у ЦСКА. Помимо пополнения «кадрами» из РПЛ, в «Тамбов» пришли игроки из соперничающих команд ФНЛ. Успехом можно считать усиление в лице Ильнура Альшина из курского «Авангарда». Форвард Владимир Обухов был арендован у «Мордовии» и пришел на смену ивуарийцу Сенину Себаи, за трансфер которого казахстанский «Тобол» заплатил 50 000 долларов. Обухов достаточно быстро адаптировался: в последних двух играх россиянин забил два победных гола.

Движение вверх

Кредит доверия молодому тренеру-дебютанту, грамотная работа по развитию инфраструктуры и точечные кадровые усиления только подтверждают гипотезу: «Тамбов» созрел для перехода на новый этап развития. На зимнюю паузу руководство уходило в хорошем настроении, но куража не испытывало: «Не хотелось бы бежать впереди паровоза. Мы пока никуда не вышли», — сказал в ноябре президент клуба Арсен Габуев. Сейчас робкие предположения сменяются более уверенной речью. Мартовский отрезок «Тамбов» провел на должном уровне. В пяти играх команда только раз сыграла вничью. В остальных же матчах «горожане» победили с общим счетом 8:2. Подобной серией в ФНЛ может похвастаться только «Сочи».

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После гостевой победы над «Чертаново» клуб сохранил 6-очковый отрыв от догоняющей «Томи». Если и есть проблема, препятствующая выходу в ФНЛ, то это непростой календарь. Команде Искакова два тура подряд предстоит сыграть с ближайшими преследователями — «Томью» и «Сочи». Тем интересней будет посмотреть, как проявит себя команда на такой сложной дистанции. Если «Тамбов» не упустит лидерство по итогам апрельских матчей, то сомнений нет: клуб готов для шага вперед.

Фото: официальный сайт ФНЛ

Автор: Андрей Синельщиков