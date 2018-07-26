Выход в открытый космос. Андрей Лунин, новый вратарь мадридского «Реала», — кто это вообще?

«Реал» Мадрид продал Криштиану Роналду, но приобрел нового голкипера. И это не Де Хеа и не Алиссон Беккер. Андрей Лунин, 19-летний вратарь из украинской «Зари», теперь будет выступать за «сливочных». Но, черт возьми, кто это такой, что его покупает сам мадридский «Реал»?

Мечта детства

«Реал» — моя любимая команда. Конечно, я хотел бы играть там когда-нибудь», — сказал Лунин в интервью в мае 2017 года. И как после этого не верить в истории про материальность мыслей? Уже спустя год Андрей позирует с футболкой «Реала» для сайта «королевского» клуба.

История футбольной Золушки в перчатках начиналась так: Лунин родился под Харьковом, и несложно догадаться, что воспитывался в академии харьковского «Металлиста». В возрасте 16 лет присоединился к «Днепру», а уже спустя год стал основным вратарем команды: на руку сыграли отменные сейвы и выходы, которые демонстрировал футболист. Все, кто когда-либо следил за Луниным, в один голос говорят о его непоколебимом хладнокровии даже в самых сложных ситуациях. Кто знает, может, именно это привлекло испанских скаутов.

«Днепр»

История «Днепра» стала испытанием для Лунина. Сезон-2016/17 превратился в настоящий ад для клуба. Финалист Лиги Европы-2014/15 за короткий срок был лишен всех средств к существованию и отправлен в третий по силе дивизион Украины. А Лунин вместе с четырьмя другими игроками (Александр Сваток, Евгений Чеберко, Владислав Кочерхин и Максим Лунев) оказался в «Заре».

«Заря» — далеко не самый сильный клуб страны. Они то и дело болтаются где-то в зоне возможной Лиги Европы, но не показывают ничего стоящего. Но молодежь команда воспитывает отлично. Юный голкипер получил тут полное доверие. И главное – Лунину дали сыграть против «Атлетика» в Лиге Европы. Те матчи осени 2017 года разогнали интерес европейцев к вратарю до скорости света. Благодаря отличной игре голкиперу удалось попасть в команду тура по версии УЕФА.

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Трансферные подробности

Серьезные дискуссии о возможном переезде Лунина в Европу начались еще прошлой зимой. Ажиотаж умело подогревался: складывалось ощущение, что буквально каждый чемпионат и каждый уважающий себя клуб хочет приобрести молодого и перспективного вратаря. Тут и «Реал Сосьедад», и «Ювентус», и «Ливерпуль», и куча других именитых клубов. Но несмотря на нездоровый поток слухов, никто не отваживался произнести вслух имя абсолютного победителя Лиги чемпионов.

На деле случилось именно так: «Реал» решил полностью поменять игроков на позиции вратаря и, перестраховавшись, приобрел молодого и перспективного голкипера (в планах еще и покупка опытного и дорого). По данным transfermarkt.de , мадридский «Реал» заплатил за Лунина 8,5 млн евро. Контракт рассчитан на целых шесть лет. Пока сложно сказать, хорошо это или плохо.

Куртуа против

Тяжело представить, что «Реал» доверит свои ворота невероятно талантливому, но очень молодому вратарю. «Сливочные» уже готовят плакат для встречи Тибо Куртуа в аэропорту Мадрида. Именно он и станет основным вратарем «Реала». Кейлор Навас станет сменщиком бельгийца, способным без особой потери в классе заменить бронзового призера ЧМ-2018. Место третьего вратаря займет Кико Касилья. А где же место Лунина?

Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что единственный путь украинца — аренда. Виды на вратаря имеет, например, «Эльче» из Сегунды В. Именно там выступает Иван Зотько — тоже один из достойных представителей современного украинского футбола. Но неужели команда второй испанской лиги — это все, на что может рассчитывать вратарь сборной Украины? Конечно, нет. Новый тренер «Реала» Хулен Лопетеги обожает возиться с молодыми игроками. Шанс проявить себя Лунин наверняка получит. Испанец не позволит себе отказаться от футболиста, не опробовав его в деле. Вопрос в другом: сможет ли Андрей воспользоваться шансом? Хочется верить, что да: как мы заметили, удача ходит по пятам за Луниным.

Урожай готов. Топ-5 лучших молодых украинских игроков

У сборной Украины растет отличная смена. Мы привыкли слышать о Ярмоленко и Коноплянке как о лучших представителях футбольной Украины последних лет. На самом деле на горизонте появляются игроки, чьи имена должны сотрясти мир уже к чемпионату мира в Катаре.

Кто: Александр Зинченко

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 21 год

Амплуа: полузащитник

Если вы не слышали об этом парне, то интернет и ТВ обходили вас стороной последние два года. Зинченко — действующий чемпион Англии в составе «Манчестер Сити». Не многим выходцам из бывшего СССР удавалось достичь таких успехов: к 21 году игрок успел поиграть под руководством сумасшедшего Пепа Гвардиолы, который не собирается отказываться от молодого украинца.

Кто: Виктор Коваленко

Клуб: «Шахтер»

Возраст: 22 года

Амплуа: полузащитник

В 2016-м игрок был номинирован на премию Golden Boy. За футболистом следили некоторые из испанских клубов, но самым активным оказался итальянский «Интер». После провального матча сборной Украины против Исландии в рамках отбора к ЧМ слабо сыгравший Коваленко стал получать угрозы от фанатов. Зинченко вступился за коллегу, и критика утихла.

Кто: Иван Зотько

Клуб: «Эльче»

Возраст: 22 года

Амплуа: защитник

Защитник переехал в «Валенсию» летом 2016 года. Так и не сыграв ни одного матча за основную команду, был отправлен в фарм-клуб из Сегунды В — «Валенсия Месталья». Уже в этом году Иван перешел в «Эльче», выступающем в том же чемпионате. Зотько — универсальный футболист. Без труда может сыграть на фланге защиты, хотя основная его позиция — в центре обороны.

Кто: Виктор Цыганков

Клуб: «Динамо» К

Возраст: 20 лет

Амплуа: полузащитник

Футболист вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы прошлого сезона наравне с Джанлуиджи Доннаруммой, Дайо Упамекано и Александром Головиным. Двадцатилетний Цыганков — желанный футболист для итальянских клубов: за игроком следит «Рома». Ранее была информация об интересе со стороны «Селтика». Все ждут скорого переезда Виктора в Европу, но пока неизвестно куда.

Кто: Николай Шапаренко

Клуб: «Динамо» К

Возраст: 19 лет

Амплуа: полузащитник

В своем молодом возрасте футболист уже несколько раз удостаивался сравнений с Андресом Иньестой. Шапаренко — самый молодой автор гола в истории высшего дивизиона чемпионата Украины. Пока ничего не слышно о его возможном переезде в Европу, но все предпосылки к этому уже есть. Наравне с Цыганковым Шапаренко считается самым талантливым представителем УПЛ.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press