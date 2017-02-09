Всевидящее око. Зачем в Испании надо внедрить систему видеоповторов

В испанской Примере разгорелся новый скандал. На сей раз в центре внимания оказались не футболисты, уклоняющиеся от уплаты налогов, и даже не личная жизнь главных звезд лиги. Ошибка судейской бригады в матче «Бетиса» и «Барселоны» вновь породила разговоры о необходимости внедрения системы видеоповторов.

Что случилось?

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона» главный судья Алехандро Эрнандес не зафиксировал забитый гол Луиса Суареса. На видеоповторе было заметно, что мяч полностью пересек линию ворот. Об этом также сигнализировали игроки каталонского клуба и находившиеся за воротами фотокорреспонденты. Спорный эпизод вызвал дебаты по поводу отсутствия видеосудейства в Примере. «Я видел фотографию, но судьям нужна помощь. Нужны технологии независимо от того, принимаются решения в нашу пользу или оборачиваются против нас», — заявил после матча главный тренер «Барсы» Луис Энрике. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас на вопросы журналистов по поводу внедрения системы определения голов ответил кратко: «Она стоит слишком дорого». Однако решение по внедрению системы видеоповторов или внесение любого другого изменения должно исходить от Испанской федерации футбола. И очередной скандал, а также тот факт, что ФИФА и УЕФА приняли эту технологию, способны убедить федерацию утвердить важные изменения.

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Какие системы видеосудейства могут быть реализованы в Ла Лиге?

VAR (Video Assistant Referees) – система, которую ФИФА тестировала на последнем клубном чемпионате мира. По ходу матча судья имеет возможность обратиться к бригаде видеоассистентов, которые могут просмотреть повтор спорного эпизода, способного повлиять на исход встречи. ФИФА пока не готова к введению этой системы, но Джанни Инфантино и Александер Чеферин остались довольны результатами ее тестов.

GoalRef предназначена для определения гола. Основным принципом системы является электромагнитная индукция. С помощью специальных датчиков, прикрепленных к штангам и перекладине, создается магнитное поле. Когда мяч полностью пересекает линию ворот, чип внутри датчика начинает пищать, потому что оказывается за пределами этого магнитного поля. В этот же момент главный арбитр получает сигнал на свои часы.

Hawk-Еye – еще одна система, предназначенная исключительно для определения взятия ворот. Основа этой системы – несколько высокоскоростных камер (500 кадров в секунду), стоящих по периметру поля. Всего по ходу игры задействовано 14 таких камер – по 7 на каждой половине поля. Эти камеры обычно устанавливаются на крыше или непосредственно под крышей. При этом важно, чтобы у камер был свободный обзор. Для идентификации гола достаточно двух камер, остальные пять помогают определить местонахождение мяча. Если мяч пересек линию, то главный арбитр получает сигнал на свои часы. Именно эта система используется в чемпионатах Англии, Германии, Италии и Франции.

Как обстоят дела в других чемпионатах?

Испанская Примера остается единственным ведущим европейским чемпионатом, где не используется система автоматического определения голов. Впервые такая система была опробована в 2012 году на клубном чемпионате мира в Японии. Среди чемпионатов первопроходцем стала английская Премьер-лига, запустившая систему в сезоне-2013/14. На такой шаг руководство лиги подтолкнул ряд громких судейских ошибок, в числе которых незасчитанный гол Фрэнка Лэмпарда на ЧМ-2010 в матче против сборной Германии. На следующий сезон к внедрению системы прибегли в голландской Эредивизие, а затем их примеру последовали другие ведущие чемпионаты — Германии, Италии и Франции. Технология Hawk-Eye использовалась на недавнем чемпионате Европы, а также была задействована на домашнем матче мадридского «Реала» в Лиге чемпионов против «Спортинга».

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Что будет дальше?

Все предложения по внедрению системы видеоповторов будут обсуждаться летом. Как и их стоимость: пока считается, что оборудовать один стадион такими технологиями стоит 500 тыс. евро. Но Хавьер Тебас уже успел переговорить с судейским комитетом: «Мы будем тестировать систему видеосудейства в следующем году. Как только мы убедимся, что для ее внедрения созданы все условия, мы запустим ее во всех основных соревнованиях». Таким образом, запуск одной из систем видеоповторов состоится не раньше 2018 года. И в томительном ожидании болельщикам лишь остается продолжать строить теории о судейских заговорах в пользу ведущих команд.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press