Волевая победа «Реал Сосьедада», разгневанный Флорентино Перес, неудача Самира Насри. Обзор 21-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» одерживает волевую победу и продолжает борьбу за Лигу чемпионов, Флорентино Перес недоволен действиями футбольной федерации и угрожает выходом «Реала» из Ла Лиги, а Самир Насри прерывает впечатляющую серию «Севильи». Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать первого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Реал Сосьедад» зрелищно обыграл «Осасуну». Баски, проигрывая по ходу встречи, все же смогли вырвать победу в матче с аутсайдером Ла Лиги. Матч проходил под аккомпанемент ливня и в таких условиях комфортнее себя чувствовали гости, открывшие счет в первом тайме усилиями Кенана Кодро. Отыгрались баски лишь в середине второго тайма, а после забили еще 2 гола и одержали красивую победу.

2. Мадридский «Реал» остался недоволен переносом матча с «Сельтой», который должен был пройти в это воскресенье. Игра была отменена Профессиональной футбольной лигой Испании из-за бушующего в Галисии шторма. Разгневанный президент «Реала» Флорентино Перес пригрозил вступить в Европейскую суперлигу, проект которой многократно обсуждался и был частично реализован в виде предсезонного турнира International Champions Cup.

3. «Севилья», сыграв с «Вильярреалом» в нулевую ничью, прервала 27-матчевую серию на «Рамон Санчес Писхуан» в Ла Лиге, в течение которой команда забивала минимум один мяч. В результате, «Севилья» упустила вторую строчку в турнирной таблице, дав «Барселоне» оторваться на 2 очка.

4. «Эспаньол» в гостях обыграл «Малагу» со счетом 1:0 и продолжает биться за попадание в еврокубки. Всего 2 очка разделяют каталонский клуб и зону квалификации в международные клубные соревнования. Единственный гол в матче с «Малагой» на свой счет записал аргентинский нападающий Пабло Пьятти. Этот гол стал для форварда седьмым в чемпионате. Всего же Пьятти принял участие в 14 голах «Эспаньола» из 29 в нынешнем розыгрыше Ла Лиги (7 голов и 7 голевых передач).

5. «Гранада» одержала неожиданную победу над «Лас-Пальмасом» со счетом 1:0. Причем до этого матча клуб из одноименного города лишь раз праздновал успех в текущем розыгрыше испанского первенства. Мало кто ожидал, что вторая виктория случится в матче с очень серьезным «Лас-Пальмасом». «Насридам» удалось быстро открыть счет. Андреас Перейра, получив пас от Карселы недалеко от штрафной площади, подбросил мяч и смачно пробил в верхний угол ворот Вараса. «Гранада» повела в счете, а засов из пяти защитников плотно закрылся возле их ворот. У новой команды Хесе Родригеса было несколько моментов, но Очоа был непробиваем. «Гранада» сумела выстоять и набрать драгоценные 3 очка, в результате чего сравнялась в таблице со «Спортингом», а на последнее место вернулась «Осасуна».

Цитата тура

Пеле: «Роналду не сильнее Неймара. Единственная проблема в игре Неймара – действия «на втором этаже». В плане техники Неймар намного превосходит Роналду, но Криштиану сильнее в игре головой. Мы не видели Неймара забивающим ударом головой. А это важно».

Герой тура

Форвард «Реал Сосьедада» Хуан Хименес, более известный как Хуанми, вышел на поле в матче против «Осасуны» на 77 минуте, заменив Карлоса Велу. Форварду понадобилось меньше минуты, чтобы отправить мяч в сетку ворот противника и принести победу баскскому клубу со счетом 3:2. Благодаря голу Хуанми клуб из Сан-Себастьяна продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов, отставая на 1 очко от заветной четвертой строчки.

Антигерой тура

Самир Насри не смог реализовать пенальти в ворота Серхио Асенхо и принести «Севилье» победу над «Вильярреалом». В итоге матч завершился вничью со счетом 0:0 и «Севилья», ранее делившая вторую строчку с «Барселоной», теперь отстает от каталонского клуба на 2 балла, а выигравшие свои матчи «Атлетико» и «Реал Сосьедад» приближаются к «нервионцам» и готовы подвинуть их из первой четверки.

Цифра тура

Сразу 2 игры тура были перенесены из-за плохих погодных условий. Бушевавший в Галисии шторм вынудил руководство лиги отменить встречи «Сельты» с мадридским «Реалом» и «Депортиво» с «Бетисом».

Результаты тура:

Малага – Эспаньол – 0:1 (0:1)

0:1 — Пьятти (17).

Барселона – Атлетик – 3:0 (2:0)

1:0 – Алькасер (18), 2:0 – Месси (40), 3:0 – Видаль (67).

Атлетико – Леганес – 2:0 (1:0)

1:0 – Торрес (15), 2:0 – Торрес (51).

Валенсия – Эйбар – 0:4 (0:2)

0:1 — Энрих Серхи (28), 0:2 – Гонаслес (45, с пенальти), 0:3 — Гарсия (57), 0:4 — Энрих Серхи (77).

Севилья – Вильярреал — 0:0

Незабитый пенальти: Насри (49).

Спортинг – Алавес – 2:4 (0:1)

0:1 – Собрино (10), 0:2 – Сантос (58, с пенальти), 0:3 – Эдгар (70), 1:3 – Траоре (84), 1:4 – Алексис (85), 2:4 – Кастро (90).

Реал Сосьедад – Осасуна — 3:2 (0:1)

0:1 – Кодро (25), 1:1 – Навас (62), 2:1 – Вела (72), 3:1 – Хуанми (77), 3:2 – Леон (79).

Гранада – Лас-Пальмас — 1:0 (1:0)

1:0 – Перейра (17).

Матчи Депортиво – Бетис и Сельта — Реал перенесены на неопределенный срок из-за плохих погодных условий.

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 16 – Луис Суарес (Барселона), Лионель Месси (Барселона), 12 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 11 – Яго Аспас (Сельта).

Ассистенты: 9 – Тони Кроос (Реал Мадрид), 7 — Пабло Пьятти (Эспаньол), Неймар (Барселона), 5 – Луиш Нани (Валенсия), Дани Парехо (Валенсия), Луис Суарес (Барселона).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Реал Сосьедада», «Эспаньола» и «Вильярреала»