Викторианская эпоха. Кто стал новым лидером сборной Испании

В сборной Испании наступает пора смены поколений. За последние полгода болельщики увидели много новых лиц, но настоящей находкой для Хулена Лопетеги стал Витоло. Вингер «Севильи» отличается своей работоспособностью, утюжит целую бровку и забивает почти в каждом матче. А несколько лет назад пределом его мечтаний было место в составе «Лас-Пальмаса» в Сегунде.

Однажды Витоло опоздал на тренировку «Лас-Пальмаса»: доехал до ворот базы и только там обнаружил, что забыл переобуться в сланцы. Пришлось разворачиваться и возвращаться за бутсами. Иногда Виктор Мачин Перес, именно так звучит его полное имя, может показаться слишком легкомысленным и расслабленным. Но когда испанец выходит на поле, он максимально сконцентрирован на том, чтобы достичь нужного результата.

Витоло родился в Лас-Пальмасе и с самого детства «поселился» на «Гран-Канарии», пройдя путь от болбоя до игрока основы. Сначала его кумиром был Роналдо, но затем героем испанского мальчишки стал английский защитник Винни Сэмвейс, который был частью «Лас-Пальмаса» в конце 1990-х — начале нулевых и помог клубу в 2000 году выйти в Примеру. Десять лет спустя состоялся дебют Витоло в «Лас-Пальмасе», и поначалу он относился к футболу как к развлечению. Все изменилось в октябре 2010-го после травмы крестообразных связок в игре с «Райо Вальекано». «Я стремился восстановиться как можно быстрее и соблюдал все предписания врачей. Этот период пошел мне на пользу и помог осознать, насколько важен для меня футбол», — рассказывал испанец.

Балканский Йо-Йо. Кто стал новым оружием «Севильи»

Постепенно «Лас-Пальмас» из гадкого утенка-аутсайдера начал превращаться в претендента на зону плей-офф, а Витоло стал главным бриллиантом этой команды, наколотив 25 голов за два года. В сезоне-2012/13 «желтые» попали в плей-офф, но проиграли «Альмерии». Проворный Рамон Мончи не мог упустить одного из самых видных футболистов Сегунды. Всего три миллиона евро — и летом 2013-го Витоло оказался в распоряжении Унаи Эмери в «Севилье».

В первом же сезоне он провел более 40 матчей, забил 8 голов и стал победителем Лиги Европы. Весной 2015-го в матче 1/8 финала Лиги Европы Витоло забил самый быстрый гол в истории турнира, поразив ворота «Вильярреала» уже на 13-й секунде игры. В марте его признали лучшим игроком месяца в Примере. В конце сезона он снова поднял над головой кубок Лиги Европы, а несколько дней спустя взобрался на автобус «Лас-Пальмаса», отмечавшего возвращение в Примеру.

В том же году Витоло доигрался до попадания в сборную. Его дебют состоялся в товарищеском матче против национальной команды Голландии. Тогда же он провел еще две игры, но этого оказалось недостаточно, чтобы заслужить место в заявке на Евро-2016. Ошибочность такого решения Витоло доказывает в отборочном цикле к ЧМ-2018: 4 гола в 5 матчах, в том числе гол в ворота итальянцев. Наряду с Диего Костой он лучший бомбардир испанцев.

На поле для него нет авторитетов, и он готов пойти на все, чтобы добыть для команды победу. В январском матче с «Реалом» Витоло намеренно провоцировал на драку Криштиану Роналду перед исполнением пенальти. Футболист «Севильи» нарочно пнул 11-метровую отметку, в ответ португалец швырнул мяч ему в затылок. Драку удалось предотвратить, Роналду реализовал пенальти, но победу одержала «Севилья».

В августе 2016-го киевское «Динамо» готовилось выплатить за вингера сумму отступных в 25 млн евро, но он отказался от предложенного 4-летнего контракта. Следующим претендентом на игрока стал «Атлетико». Их попытки заполучить Витоло также оказались безуспешными: футболист продлил контракт с «Севильей», а сумма отступных выросла до 35 млн евро. Летом «лос рохибланкос» планируют постараться заполучить игрока сборной Испании. Правда, даже в случае успеха Витоло сможет присоединиться к клубу не ранее января 2018 года, когда с «Атлетико» будет снят запрет на регистрацию новичков. Не исключено, что мадридцам придется столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за автограф вингера. По слухам, «Барселона» также рассматривает Витоло в качестве усиления состава.

Простите его французский. Кого «Барселона» присматривает на замену Бускетсу

«Меньше всего мне хотелось бы, чтобы меня сравнивали с отцом. У нас отличные отношения, и он многое для меня сделал, но я стал Витоло для того, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Ведь если я играю плохо, то об этом нужно говорить прямо, а не щадить как Виктора Мачина, любимца «Гран-Канарии», — рассказывал испанец о своем прозвище несколько лет назад. Сегодня Витоло известен далеко за пределами Испании, а у его отца есть масса причин гордиться своим сыном.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Никита Котов Корреспондент еженедельника «Футбол»