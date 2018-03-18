В ад и обратно. Страшная история Эрика Ламелы, изменившая его навсегда

Для некоторых футболистов главное в жизни – это кубки и «Золотые мячи», которых им вечно мало. В начале карьеры и Ламела был таким же: самовлюбленным, заносчивым, жадным до славы. Однако порой происходят вещи, меняющие людей. Вещи, заставляющие понять, что важно совсем другое.

Год в неизвестности

В октябре 2016 года Эрик Ламела получил травму бедра и…пропал с радаров больше чем на год. Поначалу думали, что аргентинец появится на поле через несколько месяцев, но каждый раз из медицинского штаба приходила уточняющая информация: «Состояние Ламелы ухудшается. Мы не знаем, когда Эрик сможет вернуться». Выздоровление затягивалось, а клуб около полугода дурил СМИ, заявляя о том, что у Ламелы просто повреждение бедра.

Причем не было абсолютно никакой конкретики: «Какие-то проблемы» — именно так невнятно для всех звучали слова руководства «шпор». Но в феврале Маурисио Почеттино не выдержал: «У Эрика большие психологические трудности — умерла его любимая собака. Ему сейчас не до футбола, отстаньте от него». Все, у кого есть собака, знают, что она становится очень близким другом. Конечно, потеря питомца – это удар по психике, но все же это не повод месяцами не выходить на работу. История все больше становилась похожа на триллер. А ощущение, что клуб скрывает что-то важное, усиливалось с каждым днем.

Травма? Кокаин? Допинг?

Странная ситуация с пропажей игрока не могла остаться без внимания. Английские журналисты начали расследование. Версий, что же все-таки происходит с Ламелой на самом деле, было множество, причем одна противоречивее другой. Говорили, что полузащитнику поставили диагноз «клиническая депрессия». Затем появились сообщения, что аргентинец попался на допинге, но клуб не хочет официальной огласки. Самый дикий слух звучал так: «Эрик подсел на кокаин. Так хорошо, что клуб отправил его на лечение в клинику, и неизвестно, чем там вообще все закончится».

Наконец, появилась и версия о том, что парень вообще собрался завершать карьеру из-за желания больше быть со своей семьей. Удивительно, когда тебе всего лишь 24, правда?

Естественно, все эти дикие слухи вскоре добрались и до самого Ламелы. «Такие вещи рано или поздно настигают тебя, я слышал тысячи чистейших выдумок, пока был травмирован. Мол, я провалил допинг-тест, употребляю наркотики, хочу уйти из «Тоттенхэма». Вот такие слухи распускали обо мне люди», — рассказывает футболист. Но если все эти версии были просто слухами, которые к тому же игрок сам и опровергнул, – что же тогда происходило все это время с полузащитником на самом деле? Для того чтобы понять это, нужно вернуться в 2016 год и восстановить все события в хронологическом порядке.

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Брат

У Эрика есть младший брат Аксель, который словно притягивает к себе проблемы. В сентябре 2013 года, за день до дебюта Ламелы в «Тоттенхэме», парня украли и взяли в заложники в родном Буэнос-Айресе. Преступники требовали выкуп в размере 500 фунтов стерлингов. Та история закончилась хорошо: Акселя отпустили, как только деньги были получены. А столь малая сумма выкупа удивила даже полицейских.

Как оказалось, Ламеле-младшему просто повезло. Злоумышленники даже не догадывались, что в заложниках у них родственник известного футболиста. Они повелись на дорогую машину 18-летнего парня и решили немного подзаработать. Тогда семья отделалась легким испугом. Но спустя три года Акселя постигло новое несчастье, и на этот раз все было серьезно. Юноша упал в бассейне, сильно ударился головой и оказался парализован.

Эрик в этот момент проходил период реабилитации в Лондоне, залечивая ту самую травму бедра. Случившееся стало для него настоящим шоком. «Это был один из самых больших ударов в моей жизни. Я испугался. Я был очень далеко, и мне было действительно тяжело и страшно за брата. Благодарю Бога, что Аксель выжил», — говорит Ламела.

Маурисио Почеттино

Семья в его жизни занимает особое место. И раньше, находясь в Риме, и сейчас, будучи в Лондоне, он постоянно поддерживает с родственниками связь, всячески помогает и проявляет о них заботу. Нечасто встретишь такое. Неудивительно, что футболист сразу связался с Маурисио Почеттино и рассказал о случившемся. Коуч «Тоттенхэма» тут же заставил Эрика купить билеты в Аргентину и лететь к брату. Наплевав на травму и курс реабилитации, Ламела примчался в Буэнос-Айрес так быстро, как только мог.

«Я безмерно благодарен Маурисио за то, что он отпустил меня к брату. На самом деле он сделал даже больше чем просто позволил покинуть расположение клуба. Маурисио — замечательный человек».

В тот момент Почеттино стал для Эрика ближе, чем когда-либо. Только он в клубе знал о трагедии, и только ему Ламела смог довериться. Тренер переживал за Эрика и его семью, как за родных, был в постоянном контакте с игроком и оказывал поддержку. Для самого футболиста этот отрезок жизни стал переломным. Вместе с братом ему пришлось пройти через многое и переосмыслить свою жизнь. «Это одна из тех ситуаций, которые помогают тебе понять, что на самом деле важно в жизни. Например, что здоровье — вещь куда более важная, нежели футбол. Ему всего 21 год, у него есть сын и любящая девушка. Произошедшее с ним просто ужасно, и я стараюсь помогать ему всем, чем могу», — признается Эрик.

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Депрессия

Спустя некоторое время Ламела вернулся в Лондон, чтобы продолжить восстановление. Но оказавшись в Англии, аргентинец узнал о смерти своей любимой собаки Симбы. Находясь и без того в ужасном подавленном состоянии, игрок впал в глубокую депрессию. Ему уже было не до лечения травмы, а ситуация с бедром становилась все хуже и хуже.

На этом карьера талантливого аргентинца могла и закончиться. Смысл играть в футбол, когда все против тебя? После поездки в Рим к своему другу-физиотерапевту все стало еще хуже: травма оказалась серьезней, чем все думали, и необходимо было провести несколько сложнейших операций либо забыть о футболе навсегда. И никаких гарантий, что все закончится хорошо. Эрик пошел на риск ради карьеры и брата.

«Я просто не могу жить без футбола – мне нужно было продолжать играть, и поэтому это было невероятно трудно. Ведь я здесь, чтобы играть в футбол, зарабатывать и помогать своим близким. Если бы это было не так, я бы давно уехал к ним в Аргентину».

Сын

Прошло 14 месяцев с того момента, как Ламела угодил в этот водоворот ужасных событий, и сейчас все постепенно налаживается. «К Акселю возвращается чувствительность, и он работает каждый день над тем, чтобы вернуться к нормальной жизни. Врачи говорят, что он сможет ходить, но все зависит от того, как пройдет реабилитация. Это займет очень много времени, и нам всем нужно набраться терпения и сил», — рассказывает Ламела о состоянии брата. Сам же игрок восстановился от травмы и уже выходит на поле в составе «Тоттенхэма».

Но самое главное событие, благодаря которому жизнь Эрика заиграла новыми красками, случилось в ноябре прошлого года. Он и его девушка София отпраздновали рождение первенца Тобиаса. «Не думаю, что когда-нибудь был так же счастлив, как после рождения сына. Это нечто совершенно уникальное и делает меня счастливее каждый день. Благодаря этому я изменился», — заявил Ламела.

В юности Ламела как-то сказал: «Мне нравится, что люди смотрят на меня. Я отличаюсь от других, ведь я рожден, чтобы играть в футбол и побеждать». Теперь он действительно изменился и уже никогда не будет прежним. Ламела сумел вернуться из настоящего ада и понял, что в его жизни есть вещи, которые намного важнее игры в мяч.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press, Instagram Эрика Ламелы, Instagram Акселя Ламелы