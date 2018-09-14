У Железного человека тоже есть сердце. Светлая сторона Джона Терри

На этой неделе в краткосрочных отношениях Джона Терри и московского «Спартака» была поставлена жирная точка. Англичанин отказался от переезда в РПЛ, зато помог российским болельщикам вспомнить все скандалы со своим участием: от расизма до измен собственной супруге. Но, как и у многих великих людей, у Терри есть и светлая сторона. У почитавших его болельщиков «Челси» хватало поводов наградить защитника прозвищем «Железный человек».

Настоящий капитан

Терри является самым успешным капитаном «Челси» за всю историю клуба. Он выходил с капитанской повязкой на поле рекордные 578 раз, и завоевал с английским клубом 15 трофеев, включая пять титулов Премьер-лиги, четыре Кубка Англии, три Кубка лиги и Лигу чемпионов 2012 года. Терри даже удостоился похвалы от «Особенного», что дорогого стоит. «Когда вы говорите, что Джон Терри был для меня фантастическим капитаном, вы правы», — сказал Моуринью. Кстати, когда Терри отпраздновал свой 500-й матч в качестве капитана «синих», он опубликовал у себя в социальных сетях вот такой снимок и заявил: «На протяжении многих лет я сохранял все свои капитанские повязки, надеюсь добавить еще много в свою коллекцию». У Терри насчитывается их около 100.

Мотиватор

Джон Терри всегда был прирожденным лидером и на поле, и за его пределами. Он всегда умел настроить игроков и повести их за собой. «Он тот человек , который в любой ситуации даст совет, который тебя воодушевит. Вы всегда узнаете, как можно больше от него. Он тот, с кем можно поговорить, будь то футбол или что-то еще. Его жизнь связана с «Челси»,- вспоминает Арьен Роббен. Даже когда Терри потерял место в старте при Антонио Конте, его преемник в роли капитана Гари Кэхилл заявил следующее: «Я ни на минуту не думал и никогда не задумывался о том, что я его заменю. Он на самом верху, и тот, кто будет следующим, капитаном, никогда не достигнет того, что Терри сделал в клубе».

Самый ужасный и прекрасный момент в карьере

Многие наверно подумают, что это финал Лиги чемпионов 2008 года в Москве, когда Терри не реализовал решающий пенальти в ворота «МанЮнайтед». Но это не так. Самым памятным в его карьере является финал ЛЧ-2011/12, хоть он и не играл в той встрече. «Это были самые страшные 120 минут, когда я просидел на лавке. Это ужасно, потому что вы хотите что-то сделать, но не можете, но все равно для меня это лучшая ночь в моей карьере», — сказал Терри после финала.

По стопам Моуринью

Джон всегда мечтал стать тренером. И ему неважно, какую команду он будет тренировать — основную или резервистов. Терри даже посещал курсы для получения «Лицензии B». А вдохновил его на этот тренерский шаг не кто иной, как Жозе Моуринью. «Я был достаточно молод, когда Моуринью возглавил «Челси», мне было всего 23 года. Но уже после нескольких тренировок я начал записывать интересные моменты себе в блокнот. Мне было интересно то, что он говорил на командных собраниях, перед играми или на пресс-конференциях. Иногда после тренировок я записывал все, что мы только что делали. С момента прихода Моуринью в команду я понял, что в будущем хочу стать тренером», – сказал Терри. Вдобавок, успехи его друзей также повлияли на данное решение. «Я вижу, что Фрэнк Лэмпард делает в «Дерби», и что Стиви Джи делает в «Рейнджерс», и я тоже так хочу», — уверяет легенда «Челси».

Проклятый 2007-й

2007 год можно назвать самым неудачным в карьере Терри. Сначала футболист повредил спину и вынужден был перенести операцию по удалению межпозвоночного диска. В феврале игрок только вернулся на поле, но не смог доиграть матч до конца, получив новую травму. На этот раз лодыжки. Следующий сезон тоже начался с травмы. На этот раз у него был зафиксирован перелом трех костей ступни. Возможно, эти травмы выбили его из колеи, и именно в этом и кроется причина такого легендарного промаха в финале ЛЧ, и мокрый газон «Лужников» здесь ни при чем?

«Когда я шел к мячу, я знал, что этот удар должен принести нам победу. Однако, то что случилось потом, будет преследовать меня всю мою жизнь» — вспоминает футболист.

Зожник

«Я нахожусь в лучшем состоянии, в котором я был в течение последних восьми-десяти лет моей карьеры. Я готов снова играть за «Астон Виллу», и теперь я полностью заряжен». Терри всегда любил здоровый образ жизни и следил за собой. И посещения спортивного зала и утренние пробежки для него были не в тягость, а в радость. Помимо футбола ему также близки такие виды спорта, как теннис и гольф. А совсем недавно Терри открыл для себя новый способ, как держать себя в форме — это йога. В этом ему помогает Амбра Валло — бывшая звезда Королевского балета в Бирмингеме, а ныне учитель йоги. Амбра начала работать с «Астон Виллой» после звонка главного врача команды Дэнни Доначи, также помешанного на йоге. Она проводит занятия для молодежной команды и теперь йога стала обязательным тренировочным занятием в академии. «Это дает организму естественную способность выступать на более высоких уровнях, это очень древняя техника. Йога обучает наше тело, придавая ему силу. Но что более важно, это укрепляет ум футболиста, поэтому они находятся в контакте со своим телом. Футболистам нужна определенная йога для своих требований, и она улучшит эффективность их движений», — рассказывает Валло.

Кто лучше: Месси или Роналду?

Для Джона здесь все очевидно. Ему всегда нравилась игра Месси.

«Лионель Месси, безусловно, лучший игрок. Мне приятно играть против него, и когда я закончу карьеру, я смогу оглянуться назад и буду знать, что я проверил себя против самого лучшего», — хвастается Джон.

Неподкупный

В 2009 году «Манчестер Сити» хотел переманить к себе капитана «Челси», рассмотрев в нем идеальную кандидатуру для укрепления центра обороны. «Сити» предлагал ему сумасшедший контракт (в СМИ фигурировала сумма в размере 30 миллионов фунтов стерлингов). Но Терри отверг это предложение и вскоре подписал новый долгосрочный контракт с «Челси», рассчитанный на пять лет. Сам «Железный человек» так вспоминает эту ситуацию: «У меня была встреча с Романом (Абрамовичем) об этом. Я сказал ему, если клуб примет предложение, то это не изменит моей позиции, я хочу остаться в «Челси». «Но если вы не согласитесь с предложением, это будет говорить о многом, это то, что мне нужно знать. В итоге Челси» отказался от этого предложения».

«Скажи мне, когда, и я буду там»

Вот так Джон ответил на приглашение Стилияна Петрова принять участие в благотворительном матче. В 2012 году болгарину был поставлен страшный диагноз — острый лейкоз. И Джон был первым, кто позвонил своему другу и поддержал его. После этого он не раз принимал участие в благотворительных матчах в поддержку людей с этим заболеванием. «Он изо всех сил старался поощрять меня в разное время — всегда отправлял сообщения и письма, пока я проходил лечение. Когда я планировал эту игру, он был первым, кто согласился». Лишь в этом году он не смог принять участие в этой доброй акции. «Мне жаль, что я не могу сегодня присутствовать, чтобы поддержать Джеймса Милнера и Стилияна Петрова сегодня в «Селтик-парке», — написал Терри, прикрепив фото с прохождения медообследования.

Почему «Железный человек»?

Ходят разные мнения, по поводу того, почему Терри называют «Железным человеком». Многие это связывают с его игрой. Ведь Джон всегда играл на все 100 %, он словно робот носился по полю, не чувствуя усталости. Другие говорят, что дело в его характере. Будучи капитаном сборной Англии и «Челси» он не боялся высказывать свою точку зрения, был тем человеком, который разруливал конфликты в команде. Но все же главной версией зарождения такого прозвища остается умение Джона быстро восстанавливаться после травм. Например, в финальном матче Кубка Лиги против «Арсенала» Джон Терри получил тяжелую травму. При подаче углового Терри хотел сыграть головой в падении, но вместо этого, защитник «Арсенала» Абу Диаби ударил его ногой по голове, пытаясь вынести мяч из штрафной. Несколько минут Терри был в отключке. С поля его уносили на носилках, а сотрудники медицинского персонала держали у лица Джона кислородную маску. Это было ужасно. Но какого было удивление фанатов «Челси», когда выяснилось, что футболист был уже на следующий день выписан из больницы.

Творит добро

Джон Терри никогда не жалел денег на благие дела и всегда старался помогать людям. В 2007 году Джон вместе с игроками сборной Англии, все деньги заработанные за выступления на международной арене, отдал на благотворительность. Также совместно с Дидье Дрогба Терри организовал фонд, который помогает детям Африки. А совсем недавно Терри принял участие в мероприятии, посвященном памяти жертвам теракта 11 сентября. Джон весь день проработал офисным сотрудником. В его обязанности входила совершение звонков и продажа акций.

«Большое спасибо всем трейдерам за отличную работу и помощь мне в заключении сделок и сборе денег на благотворительные цели», — написал футболист в Инстаграме.

Фото: Global Look Press

Текст: Михаил Серебряков