Ты всегда со мной. Когда футбол связывает судьбы

С каждым днем в мире становится все больше тяжелобольных людей. В сложных ситуациях оказываются порой самые беззащитные из нас – дети. Подчас им нужно совсем немного. Пожатие руки, улыбка друга – и они забывают о том, что находятся в больничной палате. История Джеймса Мэддисона и маленькой Софи Тейлор лишний раз напоминает нам, насколько важна человечность в нашем мире. Еженедельник «Футбол» вспомнил еще несколько историй о настоящей преданности.

«Есть только один Брэдли Лоури» (Джермейн Дефо и Брэдли Лоури)

Знакомство футболиста «Сандерленда» Джермейна Дефо и маленького Лоури произошло на домашнем стадионе «черных котов». Перед матчем с «Челси» АПЛ организовала акцию в поддержку мальчика, страдающего от нейробластомы, крайне агрессивной формы рака. Лечение требовало не одной сотни тысяч фунтов и в одиночку семье Брэдли Лоури было не справиться. В той встрече мальчику дали пробить пенальти в ворота Асмира Беговича. К Брэдли подошел Диего Коста, чтобы подсказать, в какой угол лучше пробить, и тот не промахнулся. А гол мальчика болельщики признали лучшим в декабре.

Тремя месяцами ранее «макемс» принимали «Эвертон». Тогда Лоури впервые услышал, как его имя скандируют болельщики обоих клубов. «Есть только один Брэдли Лоури», — пели фанаты на трибунах «Стэдиум оф Лайт». «Это было потрясающе. Я встретил Джермейна Дефо – моего любимого футболиста. А на стадионе все скандировали мое имя. Всем спасибо», — сказал после игры юный поклонник «Сандерленда». Футбольные матчи помогли заявить о своей проблеме маленькому Брэдли, ему аплодировали даже заклятые враги «черных котов» — фаны «Ньюкасла». Но наибольшую поддержку мальчику оказал его кумир – Дефо.

В феврале 2017 года Джермейн и его партнеры по команде навестили Брэдли в больнице, а фото, на котором маленький мальчик спит на руках футболиста, покорило сердца миллионов британцев. Вспоминая тот визит, футболист сказал: «Как только я вошел в комнату, он вскочил, схватил меня и сказал: «Ложись в постель!». Он натянул на меня одеяло и сказал маме: «Не могла бы ты выключить свет?». Он просто хотел обнять меня и заснуть». Мальчику становилось все хуже. Болезнь отнимала последние силы, поражая жизненно важные органы. Опухоль с каждым днем становилась все больше, оказывая давление на костный мозг и лимфатические узлы. Но Лоури до последнего не сдавался.

7 июля 2017-го Брэдли скончался, отдав все силы борьбе со смертельной болезнью. Рядом с ним в палате находилась его семья. В детстве Дефо сам столкнулся с потерей близких людей. В раннем возрасте он потерял обоих братьев, а вскоре и родную сестру. Когда не стало его отца – это было шоком для Джермейна, но он справился. После этого он сделал все возможное, чтобы помогать окружающим. Он начал сбор средств для Брэдли Лоури, собрав более миллиона фунтов на его лечение, организовал для него поддержку от Англии до Новой Зеландии. И именно Дефо оставался до последнего на связи с малышом, несмотря на переезд в другой город (переход Дефо в «Борнмут»). «Благодарен Господу за то, что ты появился в моей жизни. Благодарен за чудесные моменты, которые мы пережили вместе. Никогда не забуду, как ты на меня смотрел, когда мы впервые встретились. Я увидел истинную любовь в твоих милых глазах», — признался Джермейн, потеряв, возможно, самого верного друга в своей жизни.

«Эта победа тебе, дорогая» (Ким и Линн Вильфорты)

Первоначально датчанин Ким Вильфорт не собирался ехать в Швецию на чемпионат Европы 1992 года. Все в команде разделяли его горе. В Дании у него оставалась семилетняя дочка Линн, болевшая тяжелой формой лейкемии. При всем своем желании участвовать в турнире, Ким не мог оставить в беде свою семью. Его жена Мина круглосуточно дежурила в палате и всеми силами хотела помочь ребенку встать на ноги, но все понимали, что их дочери остается жить последние месяцы. Каждый раз, приезжая в больничный корпус и видя перед собой девочку с перевязанным полотенчиком на голове, Вильфорт пытался скрыть свои слезы, сделать хоть что-нибудь, чтобы ей стало чуточку лучше.

Неожиданное решение о допуске датчан на евро застало Кима все в тех же белых стенах около кровати дочери. Тренер понимал всю сложность ситуации, поэтому предлагал своему основному полузащитнику любые условия, какие он посчитает нужными, для возвращения в сборную. Самочувствие маленькой дочери стало чуть улучшаться, и она вместе с мамой Миной попросила отца принять участие в турнире ради нее. После серьезного обсуждения с врачами (по поводу здоровья дочки) и женой, Вильфорт решил поехать в Швецию, понимая, как важно маленькой Линн увидеть своего отца по телевизору. В конце концов, датская сборная ехала на турнир во многом в качестве статистов, так что расставание с дочерью обещало быть непродолжительным…

В перерыве скандинавского дерби со Швецией Ким Вильфорт узнал от Мины, что дочери стало заметно хуже. Жена попросила Кима незамедлительно вернуться домой в палату ребенка. Полузащитник после разговора с главным тренером Рихардом Меллер-Нильсеном собрал чемоданы и уехал сразу после матча. Викинги потеряли в лице Вильфорта еще одного ведущего игрока. Ким прилетел в Копенгаген, где в городском госпитале его ждали родные. У входа в больницу его обняла заплаканная Мина. У Кима внутри все оборвалось…

«Где девочка?» Они поднялись в палату, где малышка уже заснула в объятиях плюшевых мишек по всему периметру кроватки. На головке все тоже полотенце… Недавно была проведена очередная операция, врачи боялись, как бы девочка не подцепила инфекцию, но все обошлось, и теперь Линн мирно была погружена в мир сновидений. Ким с Миной еле сдерживались и обняли девочку. Дочка сонным голосом что-то пробормотала… «Папочка, это ты?» — слышал Ким сквозь захлестнувшие эмоции. «Да, дочка, засыпай». Родители легли рядом с дочкой и боялись нарушить покой маленькой девочки.

Завтрашний день Линн провела с отцом, собирая конструктор в компании игрушек. А еще через день, 17 июня, вся семья Вильфортов, впрочем как и вся больница, смотрели матч против французов, и искренне радовались голам Хенрика Ларсена и Ларса Эльструпа. На время все пациенты забыли, какие страшные обстоятельства привели их в отделение химической терапии. Эйфория давала надежды не только футболистам, но и тяжелобольным в городском госпитале. Размахивая флажками с белым продольным крестом, Вильфорты ликовали вместе с другими пациентами больницы. Казалось, что вы находитесь не в госпитале, а где-нибудь на стадионе или в шумном баре. Такова была радость за успехи национальной сборной в десятках километров от Стокгольма.

— Пап, ты выбыл из сборной? – поинтересовалась дочка.

— Еще нет, Линн – сдерживая слезы, ответил Ким.

— Почему же ты тогда не играл? – не унималась девочка.

— Потому что я приехал к тебе, дочка – улыбнулся отец.

— Но ты должен быть на поле, должен сыграть в следующем матче. Только возвращайся после – дочка обняла папу.

Посоветовавшись с женой, Ким во второй раз отправился в соседнюю страну… А после была вторая датская сенсация на том чемпионате. Датчане довели встречу с действующими на тот момент чемпионами Европы – голландцами до серии пенальти. Четвертым подошел к точке Ким Вильфорт и уверенно реализовал попытку. Все это время Кима не покидало чувство, что он должен сделать все, чтобы порадовать дочку и вернуться после чемпионата, глядя в самые близкие глаза на свете, лишь бы ей только стало лучше. Он знал, что Линн видела по телевизору, как ее отец вышел в финал турнира – как она и просила. Позвонив после игры Мине, Ким узнал, что его дочери стало хуже. «Девочка, только держись. Я уже еду», — эти слова мелькали в голове у Вильфорта в тот момент.

Приехав в Копенгаген, зайдя в такую знакомую палату, его буквально вытолкнули назад, посоветовав, чтобы он не возвращался в следующий раз без кубка в руках. На 79-ой минуте финального матча с немцами дочка увидела по телевизору отца, убегающего от защитника немцев Томаса Хелмерта. Мама держала дочку за руку, переживая происходящее на поле. Ким обошел жесткого защитника, вцепившегося в него, и нанес свой самый памятный в карьере удар. Мяч с двадцати метров пошел по недосягаемой траектории и так удачно влетел в ворота от штанги, что стоявший в рамках ворот голкипер Бодо Илльгнер ничего не смог поделать с залетающим в сетку мячом. Мина крепко обняла девочку в косынке и поцеловала ее.

На эмоции даже слез не хватало. Пусть Вильфорт и не стал национальной звездой в таком масштабе, как, например, братья Лаудрупы. Но зато он точно знал, что всегда был и останется главным героем в жизни своей любимой дочки Линн. Подняв заветный трофей над головой он мысленно произнес: «Эта победа тебе, дорогая». Спустя несколько недель после финального матча малышка умерла. Врачи долго сражались за жизнь девочки, но, по сути, она была обречена. Ким Вильфорт своей победой сделал все, чтобы скрасить последние часы своей любимой дочки. На его лице были слезы, слезы с оттенком светлой печали… А на небесах маленькая Линн гордилась своим отцом.

Знаковый диагноз (Лионель Месси и Валид Кашаш)

Лионель Месси никогда не жалел деньги на пожертвования людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Аргентинец тратил значительные суммы на ремонт спортивного центра в родном Росарио, перечислял средства для помощи сирийским детям, оказавшимся в разрушенных от бомбежек городах, участвовал в акции поддержки пострадавшим от цунами в Японии. Но случай с марокканским мальчиком Валидом Кашашем – иной случай. Диагноз Валида напомнил Лео его собственное непростое детство, когда из-за болезни Месси мог и вовсе не пробиться в большой футбол.

В 2012 году женщина Соад аль-Афани обратилась за помощью к лидеру аргентинской сборной. До самого Лионеля ей дозвониться не удалось, зато трубку поднял его отец. Он первым услышал непростую историю 12-летнего африканского футболиста, страдающего редкой болезнью. Марокканскому мальчику Валиду Кашашу не хватало жизненно необходимого количества гормона роста, из-за чего юный спортсмен еще в раннем возрасте мог окончательно завязать с футболом. Месси взялся помочь бедному мальчику, ведь сам аргентинец из-за такого же диагноза, будучи юношей, мог и не попасть в систему «Барселоны».

Лионель перечислил напрямую семье мальчишки требуемую сумму 3000 дирхам (около 208 евро) на лечение и медицинские обследования. Выплаты производились раз в пятнадцать дней вплоть до его 18-летия. Таким образом, общая материальная помощь составила порядка 5000 евро. Месси не был бы самим собой, если в дополнение не отправил бы юному Валиду личное сообщение со словами поддержки и пожелания оставаться сильным, несмотря ни на что. «Что бы с тобой ни случилось, никогда не сдавайся», — посоветовал Лионель мальчику.

«Ты изменила мою жизнь» (Дональд Грей и Джесси Слоан)

В отличие от предыдущих историй, в этой — смертельная болезнь не стала основанием для невероятной дружбы между маленькой девочкой Джесси Слоан и нападающим футбольной команды из штата Миссисипи Дональдом Греем. Их знакомство началось с простого приветствия после очередного матча американской лиги. Джесси посещала все игры любимой команды вместе с родителями. После финального свистка игроки, как обычно, спускались в раздевалки, чтобы отдохнуть после тяжелого матча. Не забывали они и про поклонников клуба, раздавая на выходе кому автографы, кому просто пожимая руки.

В сезоне-2015/16 года после одной из таких встреч форварда Дональда Грея среди многочисленных протянутых рук ждала и маленькая ручонка миниатюрной девочки в джерси «Миссисипи». После того, как Дональд «дал пять» юной поклоннице, Грей сказал ей, что она симпатичная и попросил его обнять. Трехлетняя малышка с радостью согласилась, вновь протянув ручки навстречу своему кумиру. Грей заключил ее в объятия. Ту болельщицу звали Джесси Слоан. Так началась их прекрасная дружба, в которой были и слезы, и радость на глазах.

«Любовь, которой пропитана дружба Джесси Слоан с Дональдом Греем, просто потрясающая» — написала в социальных сетях мама девочки Дилейн Льюис Гроган. В том сезоне у Дональда появилась персональная поклонница номер один. Девочка тянулась к нему после каждой игры, все больше привязываясь к своему герою. Однажды малышка назвала Грея своим любимым человеком так простодушно и искренне, что у Грея появились слезы, смешанные с улыбкой от таких слов. После каждой игры девочка буквально бежала к футболисту, чтобы обнять его.

«Она говорила о нем каждый день и не покидала футбольные матчи до тех пор, пока не увидится с ним. Она загадывала Санта-Клаусу и Пасхальному кролику, чтобы Дональд обязательно пришел на ее день рождения», — вспоминала ее мама то время. Дональд называл Джесси своим «лучшим болельщиком». Между футболистом и девочкой возникли такие уникальные отношения, что после матчей другие болельщики команды специально ждали момента, когда два друга встретятся. Настолько они светились теплотой.

Рано или поздно, но их дружба должна была однажды прерваться. Но никто не ожидал, что расставание будет настолько сложным и эмоциональным. Контракт Дональда с «Миссисипи» подходил к концу. В своем предпоследнем матче за штат Грей получил тяжелую травму, ему грозила серьезная операция. Но футболист ради девочки сумел добраться на заключительную игру сезона, чтобы увидеться с ней. Мама сшила ей специальную рубашку с номером 6. На спине была вышита фраза красивым узором «Donald Gray’s best girl» (лучшая девочка Дональда Грея). Джесси подарила своему герою огромного плюшевого бульдога (талисман команды) на прощание, а глаза Грея застилали слезы радости.

«После двух сезонов и ожиданий его после игры, для этой маленькой блондинки все закончилось», — писала мама Джесси. «То, что начиналось с маленького жеста приветствия в прошлом сезоне, подошло к концу. Мы плачем, потому что закрывается последняя глава этой дружбы. Он навсегда изменил мою семью и мое сердце. У нас появилось так много новых друзей благодаря этому замечательному молодому человеку. Он всегда будет нашим номером один!». Когда-то незнакомые люди, Джесси и Дональд стали друг для друга, как брат и сестра. На прощальной встрече футболист поблагодарил семью Джесси и саму юную болельщицу за такую важную поддержку в каждой игре. Скрестив мизинцы, Слоан и Грей пообещали остаться лучшими друзьями на всю жизнь.

Текст: Анатолий Акулов

Фото: Twitter, Global Look Press