Тройной форсаж. Флориан Товен завоевывает чемпионат Франции

Нередко так бывает, что молодые футболисты став популярными, поддаются звездной болезни. И оказавшись во власти успеха и больших денег, перестают играть в футбол. Для кого-то это заканчивается плачевно, и карьера начинает идти по наклонной. Флориан Товен смог это осознать и провести работу над ошибками. Еженедельник «Футбол» о взлетах и падениях главной ударной силы «Марселя».

Из грязи в князи

Полуфинал молодежного чемпионата мира-2013. Франция против Ганы. На 74-ой минуте французам удается провести быструю контратаку. 20-летний Флориан Товен получает мяч на правом фланге, смещается в центр, и мощным ударом отправляет футбольный снаряд точно в цель. В той игре футболист оформил победный дубль и вывел «трехцветных» в финал. А спустя 3 дня он стал чемпионом мира, отыграв все 120 минут в игре против уругвайцев. На том турнире он поучаствовал во всех 7 матчах. Но на фоне таких звездных игроков той сборной, как Поль Погба, Самюэль Умтити и Люка Динь он выглядел ноунеймом. Хотя еще до чемпионата мира футболист попал на полосы французских газет. В игре против «Валансьена» он умудрился пробежать 92 метра за 13 секунд и забить гол.

После турнира игрока скромной «Бастии» хотели заполучить сразу несколько европейских грандов. А битву за вундеркинда выиграл «Лилль. «Я рад перейти в «Лилль». Я знал, куда я иду. «Доги» борются за самые высокие места в чемпионате. Я надеюсь забить 15 голов в следующем сезоне. Попасть в основную команду – это моя цель» – сказал полузащитник после перехода. Однако оставшуюся часть сезона игрок провел в «Бастии» на правах аренды. И провел неплохо: в 12 матчах забил 7 мячей. Это еще больше убедило «Лилль» в том, что они сделали правильный шаг, подписав этого парня. Но за новый свой клуб он в итоге так и не сыграет. Вернувшись в «Лилль», он заявит руководству, что не хочет играть за клуб, и начнет бойкотировать тренировки. Тогда в СМИ появится информация, что Товен ведет переговоры с «Марселем» и якобы клуб готов ему предложить более выгодный контракт. Руководство «догов» вначале отрицало все слухи, но в июне сделало официальное заявление по этому поводу: «Не вижу причин, по которым он может уйти. «Я не пророк, но на 99.9% уверен, что Товен останется в клубе. А пропуская тренировки он вредит лишь себе. Флориан — это будущее Лилля, и я не пожалею времени, чтобы сделать из него великого футболиста, как это было в случае с Жервиньо и Димитри Пайет», — заявил президент «Лилля» Мишель Сейду.

Попадание в ад

Но в итоге, предприняв 3 попытки подписать Товена, «Марсель» добился своего. И «Олимпик» получил талантливого вингера, а «Лилль» — 15 млн евро. И все остались довольны, кроме болельщиков «догов». Они не могли смириться с таким предательством. И когда Товен уже в статусе игрока «Марселя» приехал на «Пьер-Моруа» фанаты устроили ему «теплый прием». Да еще перед этой игрой футболист обронил вот такую фразу: «Игра в Лилле будет обычной, как и любая другая, я знаю, как меня будут «приветствовать» трибуны, но я выйду на поле, чтобы победить и взять три очка». Это был настоящий ад для полузащитника. Каждое его касание мяча встречалось гулом, а из самых лицеприятных оскорблений можно вспомнить только лишь сравнение Товена с девушкой легкого поведения.

Impressionnant. Des supporters Lyonnais qui agressent et frappent des supporters Marseillais célébrant le but de Thauvin. #OLOM pic.twitter.com/dlSSPdJcX4

В той встрече «Марсель» уступил (0:1), а для Флориана этот кошмар не закончился даже после матча. В аэропорту у него случилась потасовка с разъяренной толпой фанатов «Лилля», и лишь благодаря действиям полицейских и представителей службы безопасности клуба игрок остался цел и невредим.

Переезд в Англию

Уже через сезон Товен станет основным игроком «Марселя». Он проведет за клуб 36 матчей, забьет 5 голов и отдаст 8 голевых передач. Но личные рекорды на тот момент его не волновали. Больше всего футболиста беспокоило то, что «Марсель» уже второй год подряд финиширует вне призовой тройки. Он мечтал попробовать себя в другом чемпионате. И когда подвернулся вариант с «Ньюкаслом», он согласился, не раздумывая.

To thank you, RT + Follow to win my jersey ! Pour vous remercier, RT + Follow pour gagner mon maillot ! 😁🙏🏼 pic.twitter.com/yz2Z7fvBrT

Во-первых, потому что английский клуб давно проявлял к нему интерес и мог подписать француза еще в 2013 году. Во-вторых, на тот момент в «Ньюкасле» играло много его соотечественников, которые помогли бы ему быстрее адаптироваться на туманном Альбионе.

Но в Англии у Товена не заладилось. Его не критиковал только ленивый. Его обвинили в том, что он играет спустя рукава и не выкладывается на поле. Даже легенда «Ньюкасла» Алан Ширер не смог остаться в стороне и прошелся по французу по полной программе. «Это уже не смешно. Когда игроки «Ньюкасла» выходят на разминку, он не сосредоточен. Посмотрите, как Ньом (защитник «Уотфорда») бежит мимо Товена. Возможно, ты можешь позволить себе играть так во французской лиге, но так нельзя играть в АПЛ». Его статистика за английский клуб удручающая: 13 матчей и не одного результативного действия. И уже в январе француз был отдан в аренду обратно в «Марсель».

Возвращение блудного сына

Первый матч после возвращения выдался не совсем удачным. Флориан вышел на замену на 59-й минуте в матча против «Монпелье», а спустя десять минут футболист получил прямую красную карточку за грубейший подкат против соперника. Но в дальнейшем он смог прийти в свою лучшую форму и наколотил 16 мячей. Футболист мог вернуться в Англию. Но для Товена «Ньюкасл» был уже перевернутой страницей. «Марсель» воспользовался опцией выкупа контракта полузащитника. И не прогадал. Уже свой следующий сезон он провел лучше, чем предыдущий. А его результативность увеличилась вдвое. Это не мог ни заметить главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и включил Товена в окончательную заявку на ЧМ-2018.

Je reviens à la maison. Très fier et honoré de revenir dans mon club et de porter les couleurs de l'OM #AllezLOM ⚪🔵 pic.twitter.com/CgWEZHJSkJ

В чем же причина такого успеха? Возможно, это связано с коучем «Олимпика» Руди Гарсия. Ведь после его прихода «Марсель» стал больше играть в атакующий футбол, И вингер в схеме Гарсии стал иметь особое значение. Его позиция на поле варьировалась в зависимости от того, как играет команда, выходя из обороны в атаку, в длинный или короткий пас. Если мяч циркулирует сзади, Товен будет играть ближе к флангу. Однако иногда он опускается в середину поля, чтобы помочь команде перестроить игру, когда есть свободные зоны и открывания партнеров. Также порой он сам начинает позиционные атаки «Марселя» путем дриблинга. И делает это довольно успешно. И даже один из голов в этом сезоне забил в стиле Арьена Роббена

Вдобавок, Товен повзрослел. Он переходил в «Марсель» в юном возрасте. Как раз в тот период, когда на парня обрушился успех и, возможно, вскружил ему голову. И это все сыграло с ним злую шутку. Он жаждал еще больших побед, думая, что в Англии он тоже сможет выстелить. Но годичная командировка в АПЛ опустил его с небес на землю. Вернулся во Францию он уж совсем другим.

Thauvin flopped at Newcastle and came back to Marseille for €11m.

He has the same number of goals + assists in 2017 as Mbappe. 😲 pic.twitter.com/qzDZ7Bsg38

— Goal (@goal) October 19, 2017