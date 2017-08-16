Три ставки на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Непредсказуемая дуэль «Наполи» и «Ниццы», любопытное противостояние «Аякса» с «Русенборгом» и очередная попытка «Вардара» сотворить сенсацию. Еженедельник «Футбол» предлагает привлекательные ставки на три еврокубковых матча.

16 августа. Лига чемпионов

«Наполи» – «Ницца»

Место: Неаполь, Италия

Стадион: «Сан-Паоло»

Время: 21:45 (мск)

«Ницца» уже сыграла 4 официальных матча в новом сезоне. В этих 4 матчах команда Люсьена Фавра не одержала ни одной победы и потерпела два поражения. Правда «орлы» сумели пройти «Аякс» в предыдущем раунде Лиги чемпионов благодаря большему количеству забитых мячей в гостевом матче. В чемпионате «Ницца» проиграла обе стартовых игры, одна из которых — дома новичку чемпионата «Труа».

О «Наполи» сказать пока ничего толкового нельзя, так как чемпионат Италии начнется лишь 19 августа. В целом в предсезонной подготовке «неаполитанцы» провели 8 матчей, из которых в пяти выходили победителями, в двух счет был ничейным, и было одно поражение. В одном из матчей «Наполи» забил 17 мячей в ворота соперника. Концовку прошлого сезона «Наполи» провел на высоком уровне, не уступив в 12 матчах подряд, а победив в 10. Последнее поражение в официальных матчах итальянцы потерпели в противостоянии ЛЧ с мадридским «Реалом».

Травмированных футболистов у итальянского клуба нет. За «Ниццу» точно не выйдет играть один из лидеров команды Вилан Сиприен. Также мала вероятность появления Марио Балотелли. Плюс ко всему, «Наполи» будет играть первый официальный матч на своем стадионе.

Ставка:

Фора «Наполи» -1 (Ф1 -1. Коэффициент – 1,38).

Альтернатива: Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1,5 (Инд.Тотал 1 Б 1,5. Коэффициент – 1,35)

Пройдет ли ставка? Да, обе пройдут

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17 августа. Лига Европы

«Аякс» – «Русенборг»

Место: Амстердам, Голландия

Стадион: «Амстердам Арена»

Время: 21:45 (мск)

«Аякс» неожиданно уступил в первом туре чемпионата Голландии «Хераклесу». Также амстердамцы не смогли пройти «Ниццу» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. У хозяев с вероятностью 90% из-за травмы не сыграет основной защитник Дэйли Синкгравен, который в прошлом сезоне отдал пять голевых передач. В первом туре Эредивизи футболист на поле не вышел. Еще одним минусом может быть смена тренера после предыдущего сезона. Петер Бос покинул команду, а его место занял тренер молодежного состава Марсел Кейзер. Судя по уже сыгранным матчам можно сказать, что «Аякс» пока не совсем стабилен и оступиться может в любой момент, что и показал первый тур чемпионата.

Чемпионат Норвегии идет полным ходом и после 19 туров «Русенборг» является единоличным лидером с семиочковым запасом. Последнее поражение в чемпионате многократный чемпион Норвегии потерпел два месяца назад, но, как и «Аякс», вылетел из квалификации Лиги чемпионов проиграв по сумме двух встреч «Селтику». У «Русенборга» тоже будет отсутствовать один из основных деятелей обороны Торе Региниуссен (16 матчей в текущем сезоне). Линия нападения у норвежцев в полной готовности. В текущем сезоне всем известный Никлас Бенднер и менее известный сербский полузащитник Милан Евтович забили на двоих уже 17 мячей.

За «Аякс» может сыграть фактор поддержки своих трибун и молодая кровь команды, которая совсем недавно играла в финале этого турнира. «Русенборг», вероятно, будет играть вторым номером, отталкиваясь от соперника. Но и отсиживаться в обороне команда Ингебригтсена не будет. Плюс норвежский клуб отыграл уже больше половины сезона и находится в отличной форме. Они постараются забить в гостях, но и осторожность в обороне, несомненно, будет присутствовать.

Ставка:

Азиатская фора «Русенборга» 2,25 (Ф2 +2,25. Коэффициент – 1,45)

Альтернатива: «Русенборг» забьет – да. Коэффициент – 1,95

Пройдет ли ставка? Да, обе пройдут

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17 августа. Лига Европы

«Вардар» – «Фенербахче»

Место: Скопье, Македония

Стадион: «Филипп II»

Время: 21:00 (мск)

«Вардар» — многократный чемпион Югославии и Македонии. Четыре года подряд клуб вылетал во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, но в этом году команда прошла в третий. Правда, на большее «Вардар» не хватило. Они вылетели от «Копенгагена», но впервые за долгое время получили шанс сыграть в заключительном квалификационном раунде Лиги Европы. Чемпионат Македонии только стартовал, «Вардар» уступил «Шкендии» со счетом 0:2.

В турецкой Суперлиге тоже пока сыгран один матч, в котором «Фенербахче» разошелся ничьей с «Гезтепе» — 2:2. Турки прошли в предыдущем раунде австрийский «Штурм» благодаря победе в гостевой встрече.

За «Фенербахче» играет много факторов: во-первых, состав команда просто обязывает обеспечить себе еврокубковую весну. Новички клуба: Вальбуэна, Жулиано, Набиль Дирар, Роберто Сольдадо и многие другие должны сделать результат команды. Во-вторых, опыта у «Фенербахче» в еврокубках гораздо больше, чем у соперника. «Вардар» никогда не проходил в групповой этап ни ЛЧ, ни ЛЕ. Так что македонскому клубу вряд ли помогут даже домашние стены.

Ставка:

Победа «Фенербахче» (П2. Коэффициент – 1,81)

Альтернатива: Общий тотал больше 2 (Т.Б 2. Коэффициент – 1,42)

Пройдет ли ставка? Да, обе пройдут

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Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press