Три дерби, разгромные победы «Барселоны» и «Реала», отмененный матч. Главные события 3-го тура испанской Ла Лиги

«Бетис» второй сезон кряду побеждает в севильском дерби, «Реал» и «Барселона» не испытывают проблем в домашних стенах, матчи «Райо Вальекано» откладываются на неопределенный срок. Еженедельник «Футбол» изучает интересные моменты 3-го тура чемпионата Испании.

Три дерби за один тур

Если противостояния в Валенсии и Стране Басков не носят такого ожесточенного характера, то в Андалусии битва «Севильи» и «Бетиса» всегда имеет принципиальное значение. На «Бенито Вильямарин» исход матча решил единственный гол нестареющего Хоакина: 37-летний вингер замкнул навес Манди.

На «Сьюдад де Валенсия» «Леванте» дважды выходил вперед в счете благодаря Рохеру, но голы Дениса Черышева и Дани Парехо помогли «Валенсии» отыграться. Победителя команды так и не выявили.

«Эйбар» же одержал волевую победу над «Сосьедадом», ставшую для «оружейников» первой в новом сезоне.

Цитата тура

Луис Суарес не скрывал своего раздражения к системе VAR после разгрома над «Уэской». Поводом стал один из забитых мячей уругвайца, который был засчитан только после просмотра повтора:

Неудачники тура

«Вильярреал» впервые с сезона-2012/13 в трех стартовых играх Ла Лиги не одержал ни одной победы. Более того, вторую домашнюю игру подряд «желтая лодка» терпит поражение. На этот раз три очка на «Эль Мадригаль» усилиями Кристиана Стуани отвоевала «Жирона».

Гранды расстрелялись

Мадридский «Реал» и «Барселона» не испытали проблем в своих матчах. «Сливочные» отгрузили «Леганесу» четыре мяча на «Сантьяго Бернабеу», а «Уэска» отхватила целых восемь на «Камп Ноу». Хотя в обеих встречах ничего не предвещало разгромов по итогам первых таймов.

Highlights as @realmadriden turn on the style at the Bernabeu! 🎩 #RealMadridLeganes 📽️👇 pic.twitter.com/bOQN4HTrNP

Дебюты тура

Квинси Промес, недавно забивший гол за «Спартак» в московском дерби против «Динамо», вечером 31 августа был представлен болельщикам «Севильи» в качестве игрока «нервионцев». Более того, голландский футболист, по которому уже скучают спартаковские болельщики, успел дебютировать в Ла Лиге. 26-летний Промес вышел на три минуты в дерби против «Бетиса». Эксперт газеты Marca Хуан Кастро убежден, что голландец станет игроком основы в Севилье.

Еще раз стоит отметить долгожданный выход на поле Дениса Черышева в составе «Валенсии». Российский вингер отметился голом в дерби против «Леванте», забив головой.

«Леванте» является самой любимой командой Черышева: Денис забил уже 3 мяча в 4 играх против «лягушек».

Скандал на «Кампо де Вальекас»

Стадион «Райо Вальекано» стал печально известен несчастным случаем во время матча с «Севильей». Болельщики клуба были возмущены, когда на арене было обнаружено большое количество строительного мусора, техники и пыли. Ситуация усугубилась, когда 4-летний болельщик «Райо» упал с трибуны. Благо, ребенок отделался ушибом и царапинами. Представители Ла Лиги и клуба приняли во внимание жалобы, и теперь арена будет закрыта до середины октября. К тому времени «Райо Вальекано» должен сыграть домашние матчи с «Атлетиком», «Алавесом» и «Эспаньолом». Матч с командой из Бильбао в этом туре не состоялся.

#RayoVallecano 's ground has been closed for safety reasons until at least mid-October after complaints from fans of the #LaLiga club. @RayoVallecano pic.twitter.com/iWhTQVRsTH

