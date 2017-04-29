«Торпедо» Москва – «Арсенал-2». Восстаем со дна

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 29 апреля в 14:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Торпедо» Москва – «Арсенал-2» Тула.

Середина турнирной таблицы незаметно «завязывает» черно-белых. После разгромных 4:0 над пензенским «Зенитом» москвичи по разу проиграли и сыграли вничью. О борьбе за выход в ФНЛ пора забывать. Но в нынешнем туре футболисты Вязьмикина планирует вдоволь потешиться над гостями из Тулы.

Местный «Арсенал-2» — настоящий аналог своего старшего брата из РФПЛ. И если основная команда «канониров» идет в зоне стыков, то их фарм-клуб застрял на самом дне второй лиги. 5 очков отставания от предпоследнего места в зоне «Центр» — такие разрывы в ПФЛ редко отыгрываются. Несмотря на свою беспомощность по ходу сезона, в прошедшем матче первенства желто-красные одержали сухую победу над «Калугой». Ждать ли поклонникам «Арсенала-2» второй успех кряду?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

30 апреля, воскресенье

«Восток»: 11:00. «Чита» (Чита) – «Динамо-Барнаул» (Барнаул)

«Центр»: 14:00. «Чертаново» (Москва) – «Динамо» (Брянск)

«Запад»: 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)

«Юг»: 16:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Сочи» (Сочи)

«Юг»: 16:00. «Ротор-Волгоград» – «Армавир»