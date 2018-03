Топ-10 голов выходных. Спасение Неманьи Матича, шедевр Лео Месси, чудо Пауло Дибалы и многое другое

Европейские чемпионаты переваливают за экватор и в них остается меньше интриги, но не голов. Еженедельник «Футбол» представляет топ-10 голов европейских туров.

АПЛ

06.03.18

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (2:0)

Неманья Матич (2:3) («Манчестер Юнайтед»)

Гол получился не просто очень красивый — он стал еще и спасительным для команды Жозе Моуриньо. «МЮ» проигрывал 0:2 после первого тайма и мало кто верил, что эта игра закончится именно так. Но сначала счет сравнял Лукаку, а уже под конец игры Матич сотворил это.



05.03.18

«Брайтон» — «Арсенал» — 2:1 (2:0)

Пьер-Эмерик Обамеянг (2:1) («Арсенал»)

Этот гол не спас «Арсенал» от поражения в матче с «Брайтоном», но точно стал одним из украшений тура. Габонец знает толк в красивых мячах. Однако болельщики «Арсенала» хотели бы, чтобы он забил два обычных гола, чем одни такой. Но что вышло, то вышло.



Ла Лига

05.03.18

«Барселона» — «Атлетико» — 1:0 (1:0)

Лионель Месси (1:0)

Этот гол, скорее всего, стал для «Барсы» чемпионским. После победы над «Атлетико» интрига в чемпионате Испании мертва. А убил ее именно Месси. Вот таким вот невероятным ударом со штрафного. Снова. Более того, для него этот гол стал 600-м в карьере.



03.03.18

«Вильярреал»- «Жирона — 0:2 (0:1)

Лозано (0:2) («Жирона»)

«Жирона» победила «Вильярреал, да еще и в гостях. Этот гол, заколоченный в концовке, стал очень красивой точкой в матче.



Серия А

03.03.18

«Ювентус — Лацио — 1:0 (0:0)

Пауло Дибала (0:1) («Ювентус»)

Você é linda como esse gol do Dybala aos 93 minutos! ⚽🔥😍👌 pic.twitter.com/Mzyxayre7c — No Travessão (@NoTravessao) 4 марта 2018 г.

Этот матч завершился бы вничью, если бы не усердие аргентинца. Времени уже совсем не оставалось, но Пауло решил идти до конца. Уже в падении он все же отправил мяч в ворота, принеся «Юве» победу».

«Наполи» — «Рома»- 2:4 (1:2)

Дженгиз Удер (1:1) («Рома»)

В этом матче голов было множество, но самым крутым оказался мяч молодого турка из «Ромы». Именно он положил начало разгрому «Наполи». Кажется что, такое мог делать только Месси. И то давно.

Бундеслига

03.03.18

«Фрайбург» — «Бавария» — 0:4 (0:2)

Толиссо (0:2) («Бавария»)

Тут даже комментарии излишни. 100 раз потом дай так пробить — не попадет.



«Фрайбург» — «Бавария» — 0:4 (0:2)

Томас Мюллер (0:4) («Бавария»)

Ready to see the most Thomas Müller moment of all-time?

Here you go 😂 pic.twitter.com/cHjLk42O43

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 4 марта 2018 г.

А вот так завершил разгром «Фрайбурга» Томас Мюллер. Красота!



Лига 1

03.03.18

«Труа» 0:2 «ПСЖ» (0:0)

Анхель Ди Мария (0:1) («ПСЖ»)

No Neymar, no problem 😎 Di Maria scores a cheeky chip for PSG vs Troyes pic.twitter.com/goWbtYfe81 — Goal (@goal) 3 марта 2018 г.

ПСЖ не замечает отсутствие Неймара и продолжает зажигать во Франции. Анхель Ди Мария активно помогает в этом.



Эредивизи

04.03.18

«Витесс»- «Аякс» — 3:2 (1:0)

Наварон Фор (1:0) («Витесс»)

🙌 | Het doelpunt van het weekend? Navarone Foor draait met deze wereldgoal de kampioensdroom van Ajax de nek om. #vitaja pic.twitter.com/wtDUB7PVU1 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 5 марта 2018 г.

В Голландии «Витесс» неожиданно обыграл «Аякс». А первый гол в матче получился таким, что теперь его будут крутить по ТВ до конца сезона.



Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»