Тест: Путешествие по Лазурному берегу. Как хорошо ты знаком с новой командой Александра Головина?

Этим летом Александр Головин заключил контракт с «Монако» и в новом сезоне будет покорять французскую Лигу 1. Но хорошо ли вы знакомы с этой командой? Еженедельник «Футбол» предлагает пройти небольшой тест и освежить свои знания.

Фото: официальный сайт «Монако»