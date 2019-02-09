Тест на отцовство. Тренер «молодежки» вырастил всех талантливых воспитанников «Шальке»

«Шальке» был и остается одним из главных поставщиков футбольных талантов Германии. За многомиллионными переходами стоит один человек, чье имя Норберт Эльгерт. Тренеру молодежи нет равных не только в Бундеслиге, но и во всей Европе.

Эволюция «Шальке»

Норберт Эльгерт никогда не был каким-то суперталантливым игроком. Родился он в Гельзенкирхене, дважды за карьеру оказывался в «Шальке», а большую часть игровой жизни провел во второй Бундеслиге. В период с 1975-го по 1991-й участвовал в 57 матчах в Бундеслиге и забил 12 голов. В 1996 году 40-летний немец пришел в команду «Шальке» до 19 лет. Тут и началась самая большая история любви «кобальтовых».

За двадцать лет Эльгерт привел в профессиональный футбол, по последним подсчетам, более 80 игроков. Для сравнения, представители «Боруссии» М рассказывают, что один профессиональный игрок из поколения — это уже хорошо. «Шальке» явно опережает всех.

Нужно сказать, что механизм работы с молодежью часто страдает от отдела трансферов. За последние несколько лет «Шальке» бесплатно отпустил Леона Горецку, Макса Майера и Сеада Колашинаца, хотя мог выручить за игроков большие суммы. В такие моменты кажется, что в Гельзенкирхене работает один Эльгерт.

Человеческие качества

«Тренеры должны быть не просто поставщиками техники, тактики и условий. Ценности, такие как уважение, честность, готовность помочь, терпимость, справедливость, единение и смирение, важны сейчас больше чем когда-либо. Достигайте звезд всегда, но твердо держитесь ногами на земле» — мотивационные речи — главный конек Эльгерта.

Его Knappenschmiede (так называется академия «Шальке», что в дословном переводе означает «кузница горняков». — Ред.) работает без перерыва и без сбоев. Но скромняга Эльгерт продолжает делить свои успехи с командой: «Это прекрасное чувство, когда ты видишь, как растут твои воспитанники. Это очень меня трогает, но я должен подчеркнуть, что Knappenschmiede — это не шоу Норберта Эльгерта. У нас здесь много выдающихся работников, и мне просто приятно быть одной из деталей этого механизма».

Безграничная благодарность

Воспитанники Эльгерта обожают его, несмотря на критику, местами грубое и жесткое обращение. «Норберт – тот человек, с которым нужно лично встретиться, чтобы понять, как он влияет на людей. К нему приходят детьми, а уходят мужчинами» — Сеад Колашинац пригласил тренера на игру «Арсенала» с «Ливерпулем» в конце декабря прошлого года. И такое отношение к Эльгерту встречаешь повсеместно.

Немцу даже удалось покорить сердце главного обвинителя Германии — Месута Озила. По рассказам игрока «Арсенала», «Шальке» много раз отказывался от подписания полузащитника из-за его турецких корней. «Эльгерта не волновало мое происхождение. Для него были важны только футбольные способности. Норберт приложил много усилий, чтобы убедить меня и отца на переход в «Шальке» — Эльгерт, наверное, единственный человек, о котором Озил вспоминает тепло в своей автобиографии.

Лучше Лева

На чемпионате мира 2014 года сборная Германии была представлена четырьмя воспитанниками Эльгерта: Озилом, Нойером, Хеведесом и Дракслером. Трое первых стояли на передовой турнира, а Дракслер еще покажет себя на Кубке конфедераций. После мундиаля все понимали, что Йоахим Лев проделал огромную работу, но естественно, минута славы досталась и Эльгерту. Молодежного тренера «Шальке» признали лучшим тренером по окончании 2014 года, наглядно показав этим, что успех начинается с самых низов.

Важно сказать, что Йоахим Лев не раз разделял идеи Эльгерта. Из последнего: официальной версией того, почему Сане не поехал в Россию на ЧМ, является его лень и незаинтересованность в атаках. Тренер «Шальке» давно понял проблему Лероя. После перехода Сане в «Сити» Эльгерт, как настоящий отец, рассказал самую позорную историю СМИ: ««В одном из матчей юношеской ЛЧ Сане играл плохо, недорабатывал, медленно двигался. В перерыве я сказал ему: «Это твой последний матч за мою команду». Трюк сработал. Во втором тайме Лерой забил два гола, мы победили со счетом 3:2». Лев прошлым летом пошел дальше, но в результате поплатился за свое решение.

Навсегда в «Шальке»

Футбольные клубы, все-таки считающие деньги, давно поняли, что легче нанять того, кто может рассмотреть талант в самом раннем возрасте, чем покупать 20-летних готовых футболистов. Поэтому «кобальтовым» приходится постоянно отгонять агентов с базы в Гельзенкирхене. В «Шальке» поговаривают, что на Эльгерта продолжают претендовать «Реал», «Арсенал» и ряд других клубов. В СМИ также поступала информация об интересе со стороны «Баварии» и «Лейпцига», что больше похоже на правду. Тренер «Шальке» же продолжает делать свою работу, давать советы Доменико Тедеско, который вдвое моложе его, и подписывать из года в год новые контракты с родным клубом.

Единственное, что обещал Эльгерт: «Вы никогда не увидите меня в Дортмунде». Этого вполне достаточно. «Шальке» может бесплатно отдать Горецку, Майера и Колашинаца, но их создателя — никогда. Тяжело представить, что нужно предложить Эльгерту, чтобы тот уехал из родного шахтерского городка.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press