Станислав Черчесов: «Против Чили сделали скачок вперед»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после матча с Чили. Специалист отметил прогресс национальной команды.

Станислав Черчесов: «Мне понравилось, что мы сделали небольшой скачок после матча с венграми, мы отыгрались. Не понравилось то, что было много потерь. Команду поблагодарил за игру. Мы против хорошей команды определенно сделали скачок. Это был матч с другого уровня командой, если мы сравниваем Чили с Венгрией. Мы сегодня сыграли по схеме 5-4-1, а в предыдущей игре по 5-3-2.

Федор Кудряшов ощутил боль и попросил замену. Почему вышел Шишкин, а не Джикия? Почему? Почему? Почему? Потому что так главный тренер решил. Мы не стали рисковать здоровьем Джикии, потому что он не был готов на сто процентов.

У нас есть определенные наигранные вещи, стандарты. У нас есть такой козырь. Сегодня мы его реализовали.

Я не помню, когда нас освистывали зрители. Я всегда быстро ухожу со стадиона. В этот раз, видимо, игра их зацепила.

Пригласил Рому Зобнина к себе в номер с женой, часа три побеседовали. Не пили! Поддержали, все идет своим чередом.

Выходные бывают у грузчиков, а у нас день отдыха, и будет он всего один.

Нам еще надо прибавлять, при чем во всех компонентах. Подвижки у нас есть», — заключил специалист.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»

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