Так пишется история. Репортаж с матча Россия – Египет (3:1)

Вот и свершилось! Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав вторую победу во втором матче и досрочно выполнив задачу. Команда сумела сделать то, во что никто не верил, и никакой Салах не спас египтян от поражения.

За четыре часа до начала матча разрозненные отряды болельщиков обеих команд уже начали наводнять аллею, ведущую к «Санкт-Петербург Арене». Египтяне распевали на русском языке непонятно где выученную кричалку «Раз, два – Салах, как дела?», а российские фанаты традиционно зарядили «Катюшу». Но ненадолго: внезапно заморосивший мерзкий дождик со шквальными порывами ветра заставил и тех, и других укутаться во флаги и отложить скандирования до игры. Солнышко вновь осветило стадион лишь тогда, когда сборная Египта огласила стартовый состав, где ожидаемо присутствовала фамилия Салах.

Первое, что мне необходимо было сделать в пресс-центре, – убедиться, что не один я явился сюда в шортах. «Слава богу, хоть кто-то еще есть», — выдохнул я, когда мимо меня прошуршал к выходу крепкий лысый мужик, так же как и я, не заморочившийся по поводу брюк. Его лицо показалось моему коллеге Никите Котову знакомым: «Погоди, а это случаем не Дэнни Мерфи?» Настигнув его в курилке, мы убедились, что так и есть. Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии с удовольствием уделил нам несколько минут. В частности, он уверенно предсказал россиянам победу, предположив, что египтяне вынуждены будут идти вперед, а русские получат возможность играть в контратакующем стиле и воспользуются свободными зонами.

Когда мы наконец попали на трибуну… скажу честно: никогда раньше не видел такой поддержки нашей сборной. Похоже, все проклятия в адрес Станислава Черчесова после первой игры были забыты навсегда. От неистового рева трибун по спине накатывала дрожь, а персонажи вокруг создавали попурри из русских народных сказок и исторических постановок: Петр Первый, несколько неустановленных императриц, шаман в индейском головном уборе, раскрашенном под триколор, и еще десятки людей в самых пестрых и причудливых национальных костюмах. Словом, все подталкивало нашу команду к тому, чтобы сотворить историю. Со стартовым свистком все вокруг утонуло в громогласном: «Россия! Россия!».

Всю ночь в поезде мы с попутчиками судачили, оставит ли Станислав Черчесов в основе Федора Смолова или же предпочтет выпустить с первых минут Артема Дзюбу. Мнения разделились, но главный тренер все-таки остановил выбор на таранном форварде «Арсенала». Первый шанс был у Артема уже в самом дебюте, но подстроиться под мяч ему не удалось. Тем не менее он был достаточно инициативен, помогал полузащите придержать мяч и постоянно напрягал египетскую оборону.

Россияне неожиданно резво начали встречу: уже к 10-й минуте наши футболисты несколько раз опасно били по воротам, заработали несколько угловых и штрафных и означили, что не прочь сыграть первым номером. Дрибуны без устали гнали россиян вперед, а египтяне пытались отвечать резкими контратаками – первые минуты прошел фактически без центра поля. К счастью, наши защитники бдительно следили за Салахом, практически всегда контролируя его вдвоем. Правда, на правом фланге порой вольготно чувствовал себя другой египтянин – Трезеге: пару раз он опасно прикладывался по воротам, но цели его выстрелы не достигли.

Российские футболисты по большей части атаковали левым флангом – так как Салах в обороне своей команды не участвовал, часто смещаясь на позицию центрфорварда, – и регулярно кормила Дзюбу навесами. Однако мощные защитники египтян спуску ему не давали. А под конец первого тайма в груди екнуло: Салах раскрутил Жиркова в штрафной и пробил в угол – совсем чуть-чуть мимо. «Нужен гол!» – тут же зарядили наши болельщики, почуяв опасность. Но до перерыва его так и не случилось.

Зато он случился сразу после возобновления встречи, причем получился довольно казусным. Не зря Артем Дзюба, выходя из подтрибунного помещения, что-то яростно втолковывал Роману Зобнину: 11-й номер сборной России первым оказался на подборе возле чужой штрафной и пробил в касание – удар у Романа совсем не получился, но капитан египтян Фатхи неловко подставил ногу, и мяч рикошетом от нее заполз в угол ворот Аль-Шенави.

На кураже команда понеслась вперед – и забила снова! На этот раз гол получился более чем осмысленный: Самедов на правом фланге отправил в атаку Марио Фернандеса, натурализованный бразилец мастерски обманул защитника корпусом и откатил мяч на Дениса Черышева, расстрелявшего Эль-Шенави. А еще через пару минут для египтян все было кончено: Артем Дзюба принял верховой мяч в штрафной, разобрался с защитником и легко уложил мяч в сетку – 3:0! Оставшиеся полчаса были созданы для того, чтобы болельщики сборной России как следует пошумели и отблагодарили команду за отличную игру. Пускай Салах все-таки забил дежурный гол, заработав пенальти, это мало что меняло. Шесть очков из шести возможных – и наша команда досрочно выходит в плей-офф. Кто мог в это поверить?! А придется, ведь это уже не мечты и не фантазии, теперь это – история.

Текст: Антон Муша

Фото: Еженедельник «Футбол», Сергей Дроняев

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football