Свой среди своих. Куда едет Леонид Слуцкий и почему ему там рады

Леонид Слуцкий объявил о возвращении в Европу. Дружба с Романом Абрамовичем приводит его не в «Челси», а в голландский «Витесс». Контракт рассчитан на два года, начнет действовать с нового сезона, и кажется, что россиянина здесь давно ждут. Русский владелец, бывший воспитанник, грузин-капитан – все почти как дома. Но если вы теперь будете следить за «Витессом», вам надо знать несколько важных фактов.

Факт 1. «Витесс» – старейший клуб Голландии

«Витесс» – одна из старейших команд Голландии, чья история началась еще в 1892 году. Как это часто бывает, футбольный клуб был создан на основе крикетной команды, которая зародилась несколькими месяцами ранее в городке Арнем на востоке страны. Городок этот хорошо известен любителям тяжелой электронной музыки. На «Гелредоме» — домашней арене «желто-черных», ежегодно проходит знаменитый хардстайл-фестиваль Qlimax, куда люди съезжаются со всего мира. Так и получается, что жизнь здесь крутится вокруг двух вещей – футбола и музыки. Еще здесь родился физик Хендрик Лоренц, но сейчас об этом уже никто не помнит.

Факт 2. «Витесс» никогда не был чемпионом

За свою историю длиной в 125 лет «Витесс» изведал многое, но только не чемпионство. Клуб играл в еврокубках с «Реалом» и «Ливерпулем», переживал банкротство, принимая помощь от города, взращивал мировых звезд. Но золотых медалей Эредивизие до сих пор не сыскал. Команда зарекомендовала себя крепким середняком, который способен дать бой любому сопернику. А совсем недавно «Витесс» вдруг взял, да и стал обладателем Кубка Голландии. В финале был обыгран «Алкмар», и этот трофей оказался первым серьезным достижением в истории клуба.

Факт 3. «Витесс» — фарм-клуб «Челси»

«Витесс» и «Челси» – настоящие братья последние лет восемь, и это многое объясняет. В том числе появление здесь Слуцкого. Все началось, когда в 2010 году команду приобрел бывший президент тбилисского «Динамо» и Федерации футбола Грузии Мераб Жордания. Когда-то давно на родине его несколько раз арестовывали за распил денежных средств и сокрытие доходов. Но разве это кому-нибудь хоть раз помешало? Жордании – точно нет. «Витесс» тогда ушел к нему всего лишь за 5 млн евро, и главной целью было сделать клуб чемпионом примерно года за три.

Но это лишь на бумаге. На деле же все было совершенно иначе. Жордания – друг Романа Абрамовича, и все об этом прекрасно знали. Еще когда информация о покупке «Витесса» Жорданией была всего лишь слухом, в СМИ говорили о том, что команду на самом деле покупает именно россиянин. А грузинский бизнесмен — всего лишь ширма. Было ли это на самом деле так или журналисты играли в конспирологию – неизвестно. Вот только сразу после перехода клуба в собственность Жордании его тут же наводнила лондонская молодежь. С 2010 года «Челси» отдал в аренду «Витессу» 24 футболиста.

Среди них и нынешний опорник «МЮ» Неманья Матич. Сейчас в голландском клубе находятся сразу три игрока, принадлежащих «Челси». Еще одного, полузащитника Мухтара Али, «Витесс» выкупил у лондонцев в этом сезоне за 500 тыс. евро. Эта покупка является первым полноценным трансфером между клубами за всю историю дружбы.

Факт 4. «Витесс» теперь принадлежит русскому, но никто не знает какому

Спустя три года клуб знатно прибавил, но выиграть Эредивизие так и не удалось. Тогда Мераб Жордания не придумал ничего лучше, как продать «Витесс». И не кому-нибудь, а

российскому бизнесмену Александру Чигиринскому. По совершенно случайному стечению обстоятельств он также оказался другом Романа Абрамовича. А если точнее, то владельцем девелоперской компании «Снегири», 16% акций которой принадлежат все тому же Абрамовичу. Контора, например, занималась строительством башни «Эволюция», которая является одним из украшений комплекса «Москва-Сити».

Первое, что сделал Леонид Слуцкий в статусе будущего тренера «Витесса», — нанес удар по стройной версии, кому принадлежит клуб. В интервью «Спорт-Экспресс» он заявил: «Российским совладельцем «Витесса» является не Чигиринский, как многие пишут, а другой человек». Голландия оказалась в шоке от этой информации. И снова задумалась, кому все-таки принадлежит ее клуб.

В самом «Витессе» попытались завуалировать заявление Слуцкого: мол, он не встречался с Чигиринским, а потому все перепутал. При это издание Voetbal International написало, что Чигиринский довольно странно себя ведет для хозяина команды — вложил в клуб 140 млн евро, а появился в нем всего два раза. И как обычно, все снова вышли на Романа Абрамовича и на его связи с «Витессом».

Факт 5. «Витесс» пытаются поймать на связи с Абрамовичем

Неудивительно, что вся эта запутанная история о том, кому же на самом деле принадлежит клуб, привлекала и Королевский футбольный союз Голландии, и журналистов со всей Европы. А все оттого, что по правилам УЕФА один человек не может владеть двумя командами, которые принимают участие в одном соревновании. И совершено неважно, национальное ли это первенство или международный турнир вроде Лиги чемпионов.

Клуб неоднократно проверяли местные чиновники от футбола, но так ничего и не нашли. Зато нашли британские журналисты. В феврале 2017-го они обнаружили email-переписку между Чигиринским и Жорданией. Из нее следовало, что в 2010 году ключевые решения по покупке «Витесса» грузинским бизнесменом принимал член совета директоров «Челси», исполнительный директор инвестиционной компании Millhouse Capital UK Ltd Евгений Тененбаум. Даже официальный сайт «Челси» называет его ближайшим партнером Романа Абрамовича. А помогал Тененбауму бухгалтер компаний российского олигарха Пол Хэгрен.

Факт 6. «Витесс» специально не выходил в Лигу чемпионов

В 2014-м Жордания не выдержал и рассказал прессе удивительные вещи. И тут-то стало ясно, почему, имея серьезный прогресс, «черно-желтые» так и не стали в течение тех трех лет чемпионами. Оказывается, для того чтобы отношения между двумя клубами не попали под подозрения европейских футбольных чиновников, из Лондона в Арнем шли указания не выходить в Лигу чемпионов. В 2013 году главному тренеру Фреду Руттену запретили бороться за победу в чемпионате, а еще не давали совершать клубу нужные сделки. В итоге коуч разорвал контракт с «Витессом».

«Зимой 2012-го Руттен вел команду к первому месту. Мы все чувствовали, что для достижения цели нам нужен еще один футболист — Келвин Лердам из «Фейеноорда». Трансфер уже почти был оформлен, но затем вмешался Лондон. Нам не дозволено быть слишком сильными! И я не мог объяснить это Фреду. Мне пришлось прикрыть клуб и Лондон, но это вызвало только напряженные отношения и хаос в команде», — говорил Жордания.

Еще одна темная история того времени – странная продажа лидера «Витесса» Уилфрида Бони. Чтобы сделать шансы «Витесса» на Лигу чемпионов минимальными, «Челси» заставил сплавить форварда в «Суонси». И голландский клуб быстренько провернул эту аферу, побаиваясь гнева «хозяев» из Лондона. Естественно, все эти комментарии экс-владельца не получили никакого подтверждения от остальных участников событий. А представители «Витесса» тогда назвали все высказывания бредом.

Однако еще одна удивительная история случилась уже при Чигиринском. До продажи российскому бизнесмену команда из Анхема уверенно шла на первом месте в таблице Эредивизие, но к концу сезона опустилась на шестое место. Правильно, подальше от Лиги чемпионов.

Факт 7. В «Витессе» Слуцкого ждет его бывший игрок

Слуцкий заявил, что берет с собой в штаб клуба Олега Яровинского — того самого, что работал с ним в ЦСКА селекционером, а потом в английском «Халле» стратегическим директором. В Голландии Яровинский будет уже полноценным помощником — у него появилась тренерская лицензия В. Но в «Витессе» любят русских не только в руководстве. Совсем недавно за «Витесс» бегал нападающий Аршак Корян, а теперь на полноправной основе трудится Вячеслав Караваев. Тот самый защитник, что уходил из ЦСКА, не дождавшись от Слуцкого шанса попасть в основу. Да, возможно, ему снова предстоит поиграть под началом Леонида Викторовича – от судьбы не убежишь. Капитан команды – грузинский футболист Гурам Кашия тоже должен будет без особого труда найти общий язык с российским специалистом.

Все указывает на то, что в «Витессе» у русского тренера может получиться. Сначала перезапустить свою европейскую карьеру, а после добиться чего-то грандиозного с этим бойким коллективом. Все-таки небольшой клуб, где можно сделать семейную атмосферу, и пошуметь в Европе, — это для Слуцкого.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press