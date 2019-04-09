Суши-бар за углом. «Фортуна» Дюссельдорф — самый японский клуб в Европе. У них даже сайт с иероглифами

Японские игроки уже давно стали важной частью европейского футбола, а Бундеслига и вовсе пережила несколько волн азиатской популярности. Но ни один из клубов, за исключением «Фортуны», не выстраивал свою цельную маркетинговую стратегию, глядя далеко в направлении Страны восходящего солнца.

Огромная диаспора

В Дюссельдорфе проживает самая большая японская диаспора в Европе — 8 тысяч человек. В самом центре города, вокруг района Immermannstrasse, возвели японский квартал. Как же так получилось? А все дело в том, что в 70-80-е годы прошлого века в Дюссельдорф стали перебираться штаб-квартиры многих японских корпораций. Нужно понимать, что большинство проживающих в городе японцев — это высокооплачиваемые сотрудники тех самых компаний и их семьи. Появление в городе такого района с большим количеством ресторанов, отелей и магазинов — это не что иное, как желание немецких бизнесменов угодить азиатским пришельцам. Спустя некоторое время квартал стал главной достопримечательностью Дюссельдорфа и обрел популярность и среди коренного населения.

Поддержание «Штанов» История дружбы «Фортуны» и популярной в Германии панк-группы

Спонсорские соглашения

Пока весь футбольный мир борется за спонсорские соглашения с восточными авиакомпаниями, немецкими автопроизводителями и российской нефтедобывающей корпорацией, «Фортуна» решила сделать ставку на то, что легче всего достать в Дюссельдорфе. В отделе маркетинга клуба работает Генго Сета — специалист, отвечающий за японские партнерства. Его работа не прошла зря. Сейчас пять крупных спонсоров из Японии обеспечивают жизнь «Фортуны». Среди этих компаний — Toyo Tires, Hitachi, Makita, Fujifilm и AsahiKasei. По словам Сета, клуб продолжает искать все новых и новых японских спонсоров с целью укрепиться на рынке.

Языковые особенности

Тенденция движения в сторону Азии захватывает большинство сфер человеческой жизни, в том числе и футбол. Азиатские туры, обмен опытом и захват региона через соцсети — это все то, что делают многие немецкие клубы с целью поиска нового рынка. «Фортуне» же намного легче: нужно просто заинтересовать местных японцев, а уже этот канал приведет их напрямую в Азию. Нужно сказать, что клуб с этим отлично справляется. Начнем с того, что если вы решите зайти на сайт команды, то найдете только немецкую и японскую версии. Никакого английского и уж тем более французского и испанского. Такой же выбор языков касается и клубного приложения, которое признано одним из самых успешных в Германии. На YоuTube-канале «Фортуны» можно найти множество видео, посвященных Стране восходящего солнца, а также встречается рубрика Japan.TV с японскими субтитрами, позволяющая новым фанатам ознакомиться с особенностями и историей дюссельдорфского клуба.

День Японии

В конце мая в Дюссельдорфе отмечают День Японии. Праздник проводится с начала века и популярен по всей Германии: его посещают более 700 тысяч гостей. «Фортуна» уже десять лет принимает участие в этом мероприятии. Клуб выстраивает красно-белый павильон и футбольное поле, где можно поиграть в футбол, продает билеты на ближайшие матчи, а также распространяет свой лимитированный мерч. Материально все это помогает осуществить «Фортуне» ее премиальный спонсор — Toyo Tyres, производитель автомобильных шин, также заинтересованный в поиске новых фанатов.

Японские игроки

Сейчас за «Фортуну» выступает один японец — Такаши Усами — 26-летний полузащитник, проводящий свой второй сезон в команде. На него клуб делает особую маркетинговую ставку. В прошлом году в аренде в составе команды играл Генки Харагучи, а пару лет назад — Джастин Кинджо. Каждому из футболистов необходимо участвовать в рекламных и социальных японских проектах. Нужно понимать, что японские игроки — это скорее маркетинговый проект для привлечения фанатов и спонсоров. В «молодежку» и в юношеские команды «Фортуна» набирает ребят в том числе из японских школ, мечтая вырастить своего Синдзи Кагаву. Пока сложно сказать, получается ли у них. Нужно подождать некоторое время.

Школьная экскурсия

На территории стадиона «Фортуны» постоянно проходят экскурсии, но особый интерес вызывает школьный тур для детей из международной японской школы в Дюссельдорфе. Подобную историю легко представить в каком-нибудь Дортмунде, но не тут. «Фортуна» приучает маленьких детей к своему футболу с самого детства. Кроме того, чтобы ребята могли почитать о «Фортуне», клуб выпускает свой журнал о команде полностью на японском языке. На обложке, как правило, либо один Усами, либо Усами с кем-то из одноклубников. Другого не дано.

Сотрудничество с японской лигой

Пару лет назад немецкий Bild написал, что «Фортуна» заключила тайный договор с японской лигой. Естественно, через некоторое время вся история оказалась официальной и довольно многообещающей. Сотрудничество состояло из трех крупных проектов. Первый — обмен знаниями между немецкой и японской лигами в Центре молодых талантов в Дюссельдорфе. Второй этап включал годовую стажировку японского тренера Риоты Накамуры в немецком клубе. Третий — поездка молодежной и юношеской команд «Фортуны» в Страну восходящего солнца с товарищескими матчами. Все три пункта были реализованы и вызвали большой отклик у японцев. Кроме того, в этот же период представители клуба посетили своих спонсоров Hitachi и Toyo Tyres, показав, что «Фортуна» готова выезжать за пределы японского квартала в Дюссельдорфе.

Президент клуба Роберт Шефер прокомментировал весь проект так: «В целом мы собираемся построить собственную сеть в Японии. Когда дело доходит до игроков из этой страны, мы хотим быть знакомы с клубами и ответственными людьми. Контакты с лигой очень важны для «Фортуны», потому что мы также хотим интегрировать японских игроков в нашу команду в будущем». Пока у немцев все получается отлично.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press