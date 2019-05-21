Стиль пантеры. Евгений Дадонов — главное оружие сборной России на ЧМ-2019

Тридцатилетний форвард «Флориды Пантерз» стремительно ворвался в топ-чарты ЧМ-2019: сейчас на его счету шесть шайб, один ассист и третье место в списке лучших бомбардиров турнира. Именно он главный снайпер российской «дрим тим» с Малкиным, Овечкиным, Ковальчуком и другими звездами в составе.

Новые рекорды

«Я один из лидеров бомбардирской гонки на турнире? Если честно, для меня это совсем не важно», — заявил Дадонов после дубля в матче с итальянцами. Но факт есть факт: форвард уже повторил свой голевой максимум на первенствах мира — до этого года его пиком было выступление в Москве/Санкт-Петербурге-2016, где он забросил шесть шайб. Но если тогда Дадонов проводил карьеру в СКА и регулярно призывался в сборную, то сейчас он приехал из-за океана и сыгрался с подавляющим большинством представителей НХЛ меньше чем за месяц. Везение? Нет, просто сохранение игровых кондиций после неоднозначного сезона.

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Помощь сборной

Евгений выступает за «Флориду» с лета 2017-го. Клуб из курортного штата США не проходит в первый раунд Кубка Стэнли уже три года подряд, и в этот раз «пантеры» отстали от зоны плей-офф на 12 очков. Но российского форварда нельзя упрекнуть в провальном сезоне: он провел все 82 матча в «регулярке», набрал 70 очков (28+42) по системе «гол+пас» и разделил третье место по количеству набранных баллов в клубе с канадцем Хоффманом. Прошедший «гладкий» чемпионат стал для Дадонова лучшим с точки зрения статистики, ведь до этого он не выбивал больше 66 очков ни в НХЛ, ни в КХЛ.

Когда «Флорида» лишилась шансов на плей-офф, Дадонов восстанавливался от небольшой травмы. Но в итоге нападающий согласился на участие в майском турнире. «Уже как-то и привык, что сезон не кончается на клубе. Я всегда за то, чтобы помочь сборной» — так свой приезд прокомментировал сам хоккеист. Перед ЧМ он провел все три матча на заключительном этапе Евротура в Чехии. В этих встречах Евгений не отметился результативными действиями, а команда Воробьева проиграла Швеции (4:6) и Финляндии (1:3). Казалось бы, no good. Однако чешские игры стали трамплином для будущих снайперских подвигов самого Дадонова. В частности, его определили в пятерку, которая на данный момент набирает наибольшее количество очков для России на ЧМ.

Плюсы и минусы

Перед соревнованиями в Словакии Илья Воробьев создал спецбригаду большинства, убойную даже для матчей всех звезд: в одно звено с Дадоновым поставили Малкина, Кучерова, Гусева и Сергачева. Причем именно хоккеисту «Флориды» доверили роль карателя. По замыслу, он смещается к центру чужого пятака, где существуют два варианта для развития событий: 1) Евгений получает шайбу от Кучерова или Гусева, только что доводивших соперников до нервного срыва своими быстрыми передачами, и наносит точный удар; 2) 63-й номер российской сборной контролирует эпизод, чтобы вовремя замкнуть пас от Малкина, выкатившегося за ворота соперника. Четыре из шести своих голов Дадонов забил при численном преимуществе, а это говорит о действенности придуманной схемы. Другое дело, что он стрелял дублями в ворота Норвегии, Австрии и Италии, а в матче с теми же чехами спецбригада не воспользовалась и восемью минутами большинства. Остается надеяться, что в решающих встречах ЧМ звездная пятерка все-таки накажет соперников за удаление.

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Наши ожидания

Больше всего форварда «Пантерз» опасаются из-за его молниеносного хлесткого броска. Но помимо этого Дадонов обладает и умением находить свободное пространство, что очень важно в играх с теми же жесткими и цепкими шведами. Также форвард не затеряется и в роли ассистента: второй гол в ворота Латвии стал возможным после того, как Евгений поборолся за шайбу на пятачке и отдал точный пас Гусеву на угол ворот.

Задача Дадонова №1 — последовательное движение: ему необходимо работать над прогрессом своих навыков в матчах против прямых конкурентов за медали. Вряд ли Евгений почувствует недостаток хоккейных знаний, ведь первенство мира в Словакии для него — шестое подряд. Кто знает, вдруг опыт прошлых лет поможет чемпиону мира-2014 стать главным героем в борьбе за «золото»?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press