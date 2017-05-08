«Спартак» — чемпион! Фото и видео-подборка с празднования столичной команды

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

РФПЛ. 25 тур. Спартак-Урал, 1:0. Москва, Открытие Арена, 25 апреля 2017 г.

После осечки «Зенита» в матче против «Терека», московский «Спартак» досрочно одержал победу в чемпионате России 2016/17. «Красно-белые» стали чемпионами России спустя долгие 16 лет. Еженедельник «Футбол» представляет фото и видео-подборку празднования «Спартака» и его болельщиков.


Официальный пост о чемпионстве в официальном аккаунте московского клуба

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

@massimo.carrera4 #массимокаррера #спартакчемпион #спартак

Публикация от Дмитрий Егоров championat.com (@edim_sport)


Вот так болельщики празднуют победу  вместе с главным творцом успеха!

Народный капитан! 🔴⚪️ #спартак #spartak #спартакчемпион #глушаков #капитан

Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria)

 

Наверное, это мой рай. Спартак не всегда побеждал. Не каждый год становился чемпионом. Но не угасала наша вера в него, в его славные традиции, в игроков и тренеров, в руководство, которое подарило нам великолепную арену — наш дом, который положил конец спартаковским скитаньям. Наш огонь в глазах не угасал, наш пульс зашкаливал при каждом выходе команды на поле. Наши сердца бились в ромбе. Для нас это не просто футбольный клуб. Спартак — это образ жизни. Это константа. До конца наших дней. Мы заслужили это. После стольких лет. Мы вновь заряжаем.. СПАРТАК — ЧЕМПИОН!!! 🔴⚪️🔥💥 #спартак #спартакмосквамоялюбовь #столица #москва #открытиеарена #фксм #фратрия #футбол #краснобелые #чемпионы🏆 #спартакчемпион #народнаякоманда #дорогаямоястолица #spartak #moscow #redwhite #champion #2017 #fcsm #fratria #football #vsco #vscobest #vscorussia #vscocam #vscoyou #vscomsk #vscobest #vscofootball

Публикация от Денис Евдокимов (@den_redwhite)

Мы чемпионы!!! 🔥 #спартак #spartak #спартакчемпион

Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria)

Мы Чемпионы!!!!!!

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

  А вот и радость капитана!

🏆🏆🏆

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

 Квинси Промес настолько рад победе в чемпионате, что выучил русский язык

CHAMPIONSSSSSSSS… obrigado DEUS por esse titulo… 🎉🎉🎉🎂🎊🎊🎊🎉

Публикация от Zeluis (@zeluis29)

 Зе Луиш очень счастлив

#СпартакНавсегда Я — счастлив!

Публикация от Alexander Kolesov (@sincerelykolesov)

Как и этот болельщик!  Как и половина Москвы, ждавшая этого так долго. Теперь она вся горит!

Фанаты красно-белых отмечали до утра!

@mrsbittlejuice

Публикация от Болельщицы Спартака 💪🏻 (@spartak_beauty)

Прекрасная половина человечества также не остается в стороне от чемпионства

Спартак Чемпион!!! И сегодня это не просто «крылатая фраза», а самый настоящий факт. Муж болеет за красно-белых уже больше 20 лет. И 16 из них он ждал этой Победы!!! 🔴⚪️🏆 Стоит ли говорить о том, что последние 15 часов дома звучит «Чемпио-о-оны! Чемпио-о-о-оны!!! «, в телефоне читаются все новости, по телеку идут только репортажи о Спартаке! 😂😂😂🙈 Быть женой ярого фаната, конечно, не просто… но ужасно интересно!!! 😆👍🏼 #СпартакЧемпион #КрасноБелыйНавсегда #ТолькоПобедаТолькоВперед ⚽️❤️ @alexzakharoff Любимый, с победой!!! 😘

Публикация от 🍬Marinka🍬 (@v_nebe)

Фото и видео: инстаграмы ФК «Спартак», Квинси Промеса, Зе Луиша, Дениса Глушакова, «Вечернего Урганта»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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