«Спартак» — чемпион! Фото и видео-подборка с празднования столичной команды

После осечки «Зенита» в матче против «Терека», московский «Спартак» досрочно одержал победу в чемпионате России 2016/17. «Красно-белые» стали чемпионами России спустя долгие 16 лет. Еженедельник «Футбол» представляет фото и видео-подборку празднования «Спартака» и его болельщиков.
22-КРАТНЫЕ!!! Этого дня мы ждали долгих шестнадцать лет. И вот свершилось! «Спартак» снова чемпион! 22-кратный! Самый популярный и титулованный клуб в отечественном футболе к двенадцати союзным и девяти российским чемпионствам приплюсовал еще одно. С долгожданным чемпионством нас всех, красно-белые! 🔴⚪🏆🥇👏🔥 Читайте о нашей победе на www.spartak.com
Официальный пост о чемпионстве в официальном аккаунте московского клуба
Вот так болельщики празднуют победу вместе с главным творцом успеха!
Народный капитан! 🔴⚪️ #спартак #spartak #спартакчемпион #глушаков #капитан
Наверное, это мой рай. Спартак не всегда побеждал. Не каждый год становился чемпионом. Но не угасала наша вера в него, в его славные традиции, в игроков и тренеров, в руководство, которое подарило нам великолепную арену — наш дом, который положил конец спартаковским скитаньям. Наш огонь в глазах не угасал, наш пульс зашкаливал при каждом выходе команды на поле. Наши сердца бились в ромбе. Для нас это не просто футбольный клуб. Спартак — это образ жизни. Это константа. До конца наших дней. Мы заслужили это. После стольких лет. Мы вновь заряжаем.. СПАРТАК — ЧЕМПИОН!!! 🔴⚪️🔥💥 #спартак #спартакмосквамоялюбовь #столица #москва #открытиеарена #фксм #фратрия #футбол #краснобелые #чемпионы🏆 #спартакчемпион #народнаякоманда #дорогаямоястолица #spartak #moscow #redwhite #champion #2017 #fcsm #fratria #football #vsco #vscobest #vscorussia #vscocam #vscoyou #vscomsk #vscobest #vscofootball
А вот и радость капитана!
Квинси Промес настолько рад победе в чемпионате, что выучил русский язык
Зе Луиш очень счастлив
Как и этот болельщик! Как и половина Москвы, ждавшая этого так долго. Теперь она вся горит!
Фанаты красно-белых отмечали до утра!
Прекрасная половина человечества также не остается в стороне от чемпионства
Спартак Чемпион!!! И сегодня это не просто «крылатая фраза», а самый настоящий факт. Муж болеет за красно-белых уже больше 20 лет. И 16 из них он ждал этой Победы!!! 🔴⚪️🏆 Стоит ли говорить о том, что последние 15 часов дома звучит «Чемпио-о-оны! Чемпио-о-о-оны!!! «, в телефоне читаются все новости, по телеку идут только репортажи о Спартаке! 😂😂😂🙈 Быть женой ярого фаната, конечно, не просто… но ужасно интересно!!! 😆👍🏼 #СпартакЧемпион #КрасноБелыйНавсегда #ТолькоПобедаТолькоВперед ⚽️❤️ @alexzakharoff Любимый, с победой!!! 😘
Фото и видео: инстаграмы ФК «Спартак», Квинси Промеса, Зе Луиша, Дениса Глушакова, «Вечернего Урганта»