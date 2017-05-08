«Спартак» — чемпион! Фото и видео-подборка с празднования столичной команды

После осечки «Зенита» в матче против «Терека», московский «Спартак» досрочно одержал победу в чемпионате России 2016/17. «Красно-белые» стали чемпионами России спустя долгие 16 лет. Еженедельник «Футбол» представляет фото и видео-подборку празднования «Спартака» и его болельщиков.





Официальный пост о чемпионстве в официальном аккаунте московского клуба

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Май 7 2017 в 1:42 PDT @massimo.carrera4 #массимокаррера #спартакчемпион #спартак Публикация от Дмитрий Егоров championat.com (@edim_sport) Май 7 2017 в 3:49 PDT



Вот так болельщики празднуют победу вместе с главным творцом успеха!

Мы чемпионы!!! 🔥 #спартак #spartak #спартакчемпион Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) Май 8 2017 в 12:46 PDT

Мы Чемпионы!!!!!! Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Май 7 2017 в 11:34 PDT

А вот и радость капитана!

🏆🏆🏆 Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Май 7 2017 в 12:22 PDT

Квинси Промес настолько рад победе в чемпионате, что выучил русский язык

CHAMPIONSSSSSSSS… obrigado DEUS por esse titulo… 🎉🎉🎉🎂🎊🎊🎊🎉 Публикация от Zeluis (@zeluis29) Май 7 2017 в 11:56 PDT

Зе Луиш очень счастлив

#СпартакНавсегда Я — счастлив! Публикация от Alexander Kolesov (@sincerelykolesov) Май 7 2017 в 3:03 PDT

Как и этот болельщик! Как и половина Москвы, ждавшая этого так долго. Теперь она вся горит!

Фанаты красно-белых отмечали до утра!

@mrsbittlejuice Публикация от Болельщицы Спартака 💪🏻 (@spartak_beauty) Май 8 2017 в 4:00 PDT

Прекрасная половина человечества также не остается в стороне от чемпионства

Фото и видео: инстаграмы ФК «Спартак», Квинси Промеса, Зе Луиша, Дениса Глушакова, «Вечернего Урганта»