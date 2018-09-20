Соперники «Спартака» в Лиге Европы — все ли вы знаете о них? Тест еженедельника «Футбол» Автор: Андрей Синельщиков 12:22, 20.09.2018 0 ГлавноеСтатьиТесты На этой неделе «Спартак» стартует в Лиге Европы и за выход в плей-офф будет биться с «Вильярреалом», «Рейнджерс» и «Рапидом». Самое время проверить, как хорошо вы знакомы с соперниками красно-белых. Фото: Сергей Дроняев Поделиться:Андрей Синельщиков Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: