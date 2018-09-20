Соперники «Спартака» в Лиге Европы — все ли вы знаете о них? Тест еженедельника «Футбол»

На этой неделе «Спартак» стартует в Лиге Европы и за выход в плей-офф будет биться с «Вильярреалом», «Рейнджерс» и «Рапидом». Самое время проверить, как хорошо вы знакомы с соперниками красно-белых.

Фото: Сергей Дроняев