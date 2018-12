Скиллы Бен-Арфа, прорыв «Сент-Этьена» и фанатский беспредел. Главные события 19-го тура Лиги 1

Манданда отметил юбилей, «Лилль» лоханулся, а «Монако» продолжил тонуть. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.





Лажа «Лилля»

«Тулуза» сотворила сенсацию, в гостях победив «Лилль». Хотя счет в матче открыли «доги»: Тиаго Майя сделал заброс на Рафаэля Леау, португалец подобрал мяч и пробил в дальний угол. Но во втором тайме капитан «малышей» Градель смог принести своему клубу победу, дважды забив с 11-метровой отметки. Теперь «Лилль» рискует потерять вторую строчку, ведь у ближайшего преследователя — «Лиона» остается игра в запасе.

FULL TIME! It wasn't to be against Toulouse 😔#LOSCTFC 1-2 pic.twitter.com/RIgzmikkTq — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) December 22, 2018

Сражение топов

Битва между «Монпелье» и «Лионом» получилась весьма зрелищной. Оба клуба имели моменты, чтобы отличиться, но голы были забиты лишь после перерыва. Сперва Фекир обводящим ударом отправил мяч в сетку и «львы» были близки к тому, чтобы увести домой победу. Но за 9 минут до конца встречи Агиляр мощным ударом из пределов штрафной площади сравнял счет.

Aguilar's goal. It's like watching a train wreck in motion. #MHSCOL pic.twitter.com/ynXp13qJmA — Rabeeta Farooque (@OffsideBeet) December 22, 2018

Фиаско «Марселя»

«Олимпик» в матче с «Анже» не нанес ни одного удара в первом тайме. Тем самым клуб повторил свой антирекорд двухлетней давности. Хозяева же напротив здорово проверили каркас ворот «Марселя» и смогли забить. Бамба навесил с левого фланга, и Баокен головой переправил мяч в ворота. Во втором тайме гости собрались с силами и все-таки сравняли счет. Товен ворвался в штрафную, прострелил на Сарра, и футболист с метра расстрелял ворота Бушера.

Победная гонка

«Страсбур» добился седьмой победы в сезоне — «гонщики» обыграли «Ниццу». Причем оба гола уже в первом тайме. Сначала Томассон выскочил один на один с вратарем и распечатал ворота «орлов». А затем Коне удвоил преимущество своей команды, головой вколотив мяч в сетку после подачи с углового.

«Зеленые» рвутся в еврокубки

«Сент-Этьен» без особых проблем вынес «Дижон». Под конец первого тайма Монне-Паке воспользовался суетой в штрафной соперника и отправил мяч в пустые ворота. Во втором тайме «зеленые» еще пару раз огорчили «Дижон». Хазри сильнейшим ударом вонзил мяч в сетку, а точку в матче поставил Берич. «Сент-Этьен» сейчас расположился на 5-ой строчке и вполне может побороться за то, чтобы в следующем году представлять свою страну на евроарене.

Монегаский Титаник

«Монако» продолжил тонуть. Монегаски в этом туре проиграли «Генгаму». Подопечные Анри пропустили два мяча в течение 7 минут. Для клуба это поражение стало девятым в 12 последних играх. Интересно, сможет ли «Монако» поправить свое положение после новогодних праздников?

📽️ La suffisance de #Badiashile sur les deux buts est intolérable. Thuram lui met 40 mètres sur le 1er et aucune réaction sur le 2nd. Même à 17 ans, il n'y a aucune excuse. C'est très grave, on ne joue pas un match amical mais la survie du club ! #ASMEAG pic.twitter.com/NcALMZmhkA — Lorenzo 🇲🇨 (@NotoriousMunegu) December 22, 2018

Мбаппе пробил крепость «Нанта»

«Нант» неплохо потрепал нервы чемпиону. «Канарейки» выставили такой автобус возле своих ворот, что его наверняка заценил бы Жозе Моуринью. Только за счет стандарта «ПСЖ» удалось забить. Ди Мария выполнил подачу с углового, и Мбаппе в падении замкнул навес. Парижане наконец-таки вернулись на победную тропу и еще на пару очков оторвались от конкурентов.

Le But de Kylian Mbappé lors de la victoire du PSG contre Nantes, hier. #PSGFCN pic.twitter.com/iBDSMOet4d — PSG 🇫🇷 (@PSG_FR_) December 23, 2018

Финт тура

Бен-Арфа классно поиздевался над соперниками.

Le petit pont d’Hatem sur Valls 🔥 #SRFCNO pic.twitter.com/ng6S7jhUzC — Hatem BEN ARFA (@HatemBENARFAn) December 22, 2018

Цифра тура

Легендарный голкипер Стив Манданда достиг космической отметки, сыграв 500-й матч в составе «Марселя».

⭐️ L I V I N G #LEGEND ⭐️ With today's match, @SteveMandanda will make his 5️⃣0️⃣0️⃣th appearance as an Olympien.#ilFenomeno x ⚪️🔵 x #SCOOM pic.twitter.com/t0zkvtAbFG — Olympique Marseille (@OM_English) December 22, 2018

Добро тура

В преддверии Нового года игроки «ПСЖ» приняли участие в благотворительной акции. Получилось очень мило.

Безумие тура

В время матча «Страсбур» — «Ницца» какой-то сумасшедший фанат прорвался на поле. Посмотрите, как стюард в синий куртке, спотыкаясь и падая, пытается догнать хулигана.

Празднование тура

Только посмотрите на эти танцы футболистов «Лиона»

Голы тура

Цитата тура

«Три матча мы играем хуже (соперника), с меньшим желанием. Уходить на праздники в такой ситуации – не лучшая идея. Лично меня точно не ждут хорошие выходные. Мы должны вернуться и работать», – сказал главный тренер «Монако» Тьерри Анри.

Результаты тура

Анже – Марсель – 1:1 (1:0)

(Баокен, 36; Сарр, 84).

Лилль – Тулуза – 1:2 (1:0)

(Рафаэл Леау, 17; Градель, 49 – с пенальти, 64 – с пенальти).

Монако – Генгам – 0:2 (0:0)

(Тюрам, 68, Ру, 75).

Монпелье – Лион –1:1 (0:0)

(Агиляр, 81; Фекир, 67)

ПСЖ – Нант –1:0 (0:0)

(Мбаппе, 68).

Реймс – Кан – 2:2 (1:2)

(Хен Чжун Сук, 7, Энгельс, 53; Нинга, 28, Кривелли, 45).

Ренн – Ним – 4:0 (2:0)

(Андре, 6, Буриго, 14, Сьебатшо, 47, 67).

Сент-Этьен – Дижон – 3:0 (1:0)

(Монне-Паке, 41, Хазри, 64, Берич, 82).

Страсбур – Ницца – 2:0 (2:0)

(Томассон, 26, Коне. 41).

Бордо – Амьен – 1:1 (1:0)

(Калу, 22; Ньяоре, 87).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ) — 13, Сала (Нант), Пепе (Лилль) — по 12 голов.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press