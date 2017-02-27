Школа ремонта. Кто безуспешно боролся с кризисом в «Депортиво»

Разгромное поражение в гостевом матче от «Леганеса» подвело черту под пребыванием Гаиски Гаритано в «Депортиво». Первые сомнения касательно проекта испанского тренера в галисийском клубе зародились еще осенью. На старте сезона команда одержала всего две победы и оказалась в зоне вылета. У галисийцев отсутствовал ярко выраженный лидер, и команда испытывала серьезные проблемы в атаке, но болельщики продолжали верить в скорейшее преображение любимого клуба. И еще в декабре казалось, что на то есть все основания.





«Я не прошу вас умереть на поле и выиграть во что бы то ни стало. Я просто предлагаю выйти и показать тот футбол, который вы любите» — такую установку на матч давал один из бывших тренеров Гаритано — Хосе Луис Мендилибар. Таких же принципов стал придерживаться сам Гаритано, когда перешел на тренерскую должность.

В «Эйбаре» Гаритано лично настоял на полной прозрачности бюджета и на привлечении игроков не большими деньгами, а стабильными выплатами. «Это можно назвать методом от противного. Когда играл сам, попадал в ситуации очень звучных на бумаге, но не выполнявшихся в действительности сумм контрактов. Во всем важна стабильность. И регулярные выплаты создают репутацию медленнее, но вернее, чем громкие заголовки», — комментировал он свою идею. Под руководством Гаритано «Эйбар» впервые в истории вышел в Примеру.

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Гаритано пришел в «Депортиво» на смену Виктору Санчесу, под руководством которого галисийцы показали свой лучший результат за последние 6 лет, но провалили вторую половину чемпионата. Во втором круге прошлого сезона Санчес потерял контроль над раздевалкой и подверг публичной критике Луизинью и Альберто Лопо за то, что они требуют себе места в стартовом составе, саботируют тренировки и угрожают одноклубникам. Игра команды разладилась, результаты пошли на спад, и галисийцы едва не оказались в зоне вылета. По окончании сезона Виктор Санчес был освобожден от занимаемой должности.

На старте сезона «Депортиво» лишился своего лучшего игрока. Для галисийцев Лукас Перес был не просто лидером. Испанец одновременно выполнял функции бомбардира, плеймейкера и исполнителя стандартных положений. В прошлом сезоне Перес стал автором 17 забитых мячей, такого форварда у команды не было со времен Роя Макая и Диего Тристана. После его ухода в «Арсенал» перед «Депортиво» встала задача по поиску замены, которая лишь усугублялась скромным финансовым положением команды.

Арендованный у «Сток Сити» нападающий Хоселу успел сыграть за «Депортиво» около 25 минут, прежде чем получить травму и оказаться вне игры на два месяца. Румынский форвард Флорин Андоне в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Сегунды, наколотив более 20 мячей за «Кордобу», но долгое время не мог отличиться дебютным голом за галисийцев. В результате «Депортиво» принадлежал худший показатель результативности среди всех команд Примеры – лишь 6 голов в 9 играх.

На матч против «Сельты» тренер оставил вне заявки еще одного новичка — турецкого плеймейкера Эмре Чолака. Такое решение вызвало непонимание не только в рядах болельщиков, но и среди людей из раздевалки клуба, породив слухи о конфликте между тренером и игроком. Сам Гаритано отказался давать внятные объяснения, заявив, что отсутствие турка стало результатом «технического решения».

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Очевидно, что с момента своего прибытия Гаиска Гаритано хотел установить порядок в раздевалке, чтобы не повторить ошибок Виктора Санчеса. Отсутствие Лукаса Переса в матчах предсезонного турнира имени Терезы Эрреры, Файсала Фажра – против «Барселоны» на «Камп Ноу» и Эмре Чолака в игре против «Сельты» лишь подтверждали эти догадки и выражали желание тренера показать, кто в доме хозяин. В начале календарного года положение Гаритано в «Депортиво» оставалось вне опасности, но последние результаты команды заставили руководство клуба пересмотреть свои взгляды. Девятиматчевая безвыигрышная серия и поражения в матчах с прямыми конкурентами подвели черту под пребыванием испанского тренера в Ла-Корунье. И теперь болельщики галисийского клуба ждут нового спасителя, которому будет по силам выправить положение команды и помочь избежать уже ставшей традиционной нервной борьбы за выживание.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press